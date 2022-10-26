Бывшим и действующим должностным лицам НКРЭКУ сообщено о подозрении по делу "Роттердам+", - САП
26 октября прокурор САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении 15 лицам, среди которых бывшие и действующие должностные лица Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, которые причастны к внедрению и применению так называемой формулы "Роттердам+".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Следствие считает, что в формулу "Роттердам+" были заложены затраты на услуги, которые фактически не выполнялись, а именно транспортировка угля национального производителя на тепловые электростанции из порта в Роттердаме. Как следствие, в течение 2016-2019 годов потребители электроэнергии переплатили более 39 млрд гривен.
"В ходе расследования этого факта выяснилось, что принять такую формулу вычисления отдельных членов НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхприбыли. Как следствие, произошла безосновательная уплата всеми потребителями электроэнергии денежных средств из-за роста тарифов на электроэнергию.
Наряду с этим, другие члены НКРЭКУ ненадлежаще выполнили свои служебные обязанности из-за недобросовестного отношения к ним и проголосовали за утверждение так называемой формулы "Роттердам+", что в дальнейшем повлекло за собой тяжелые последствия государственным и общественным интересам", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день о подозрении сообщено 2 бывшим председателям НКРЭКУ, 6 бывшим и 3 действующим членам НКРЭКУ, действующему и бывшему работнику комиссии, а также действующему и бывшему должностному лицу группы частных теплогенерирующих компаний.
Шестерым из вышеуказанных лиц инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Действия других лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины.
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Для того, аби раз'******* весь чф рф, вистачить...
Боїтеся написати прізвище ?
Всі розумні знають як націю доять 300 років...
А хто не знає - скоро взнає.
Реквієм 13 статті конституції та ціні 2.7 на газ.
"Сколько оседало в карманах фирм-перекупщиков из пула Коломойского? Сколько эти фирмы заработали, знают только организаторы поставок. Проиллюстрируем так 7 декабря 2019 года. В этот день на таможне проводится закупка угля марки "Т" у "Сибэнергоугля", покупают две фирмы - "Центрэнерго" напрямую и "Синтез Оил", и по одинаковой цене, вот только "Синтез Оил" перепродает "Центрэнерго" дороже. С наценкой 200 грн на тонне. На этих объемах такая наценка превращается в сотни миллионов грн", - говорится в расследовании "Бигус.инфо".
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Пачьом опиум для народа?
яйця в тиски і по ланцюжку
а ланцюжок поведе через кабмін на ахметку
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Не спиться, «справжній німецький бюргер»?
А кто ж на этом наварился? Явно делёж был.
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Подрабатываешь пи@доболом?
Ну, купіть зараз долар за 37 гривень, а не по 40. Не купите? А ну, беріть банкірів та валютчиків за жабри за отримання надприбутків!
Як наслідок прийнятих рішень в т.ч. з "Р+" обмежувалася верхня ціна ринкового тарифу на електроенергію; яка тоді, до речі, в Україні навіть для населення (1,68грн/квт) і навіть для постійних споживачів-клієнтів кожного обленерго була нижчою за відповідну європейську. (тай нині так воно є, бо був встановлений час дії тої формули - не бульше трьох років, і в 19-му вона була скасована. Але учасники вугільного ринку, та й енергетичного..., за той час три роки звикли до ринкових цін!, не всі, щоправда, бені це чомусь не стосується).
Контроль ціноутворення, встановлення граничних надбавок, обчислення собівартості, картельні змови - то інша історія не в компетенції НКРЕКП.
І тарифи з прийняттям формули зростали щорічно (якщо для тебе +15-20% копійки, то в масштабі - то мільярди), за ріст в останні два роки взагалі мовчу. Теж саме з вартістю транспортування - копійки? Серйозно?))
Формула «Роттердам+» не предполагала, что уголь будет физически приобретаться в Роттердаме и транспортироваться в украинский порт «Пивденный» (Одесская обл.)[4]. Индекс АРІ2 был использован как индикатив европейского рынка, а логистические затраты по формуле, должны были покрывать расходы на доставку угля со стран-производителей угля - ЮАР, Колумбии, США и Австралии - на Украину.
Для особо одаренных идиотов из зеленой власти, не знающей как же закончить для себя эпоху бедности во время войны.
Ущербні довбні, заспокойтеся вже
Я розумію, що його пов'язують з вовком, медійно. Та в комісії не тільки вовк
Президент Петро Порошенко заявив, що йому не подобається формула https://lb.ua/news/2017/08/17/374177_nabu_provodit_obshuk_nkrekp_spravi.html формула Роттердам+ , відповідно до якої визначається ціна на вугілля, і запропонував створити в Україні Енергетичну біржу.
"Що таке Роттердам+? Я не збираюся виступати на його захист. Це просто показники біржі. Яким я бачу формування цін на будь-які енергетичні ресурси?.. В угоді з МВФ записано імпортний паритет. Імпортний паритет - це орієнтація на біржу. Не подобається Роттердам+? Запропонуйте Варшаву+, Бремен+. Мені ні те, ні те, ні те не подобається. Я вважаю, що в Україні повинна бути створена Енергетична біржа", - сказав він на прес-конференції.
Третій ? Четвертий ?
Бєня підганяє холопів.
Вони суки придумали транспортіровку та доставку газу,цим самим викачуючи з людей ще гроші!
А тепер вони беруть за транспортіровку плату і з тих у кого розрушили домівки кацапи.
Люди не користуються газом,а їм в місяць всерівно нащитують від 35-110 гр.
А потім на людей передають в суди за неуплату,а суди стають на сторону газовиків і присуждають людям виплату плюс судовий ззбір в розмірі 240-300гр!.
В суд нікого не визивають,а передать висновок суда в виконавчу службу і та розпочинає кошмарити людей!
Ось така у нас влада і такі ******** слуги народу!
Слуги тут не прі дєлах, ящо йдеться про ініціативу, однак користуються залишиними у спадок схемами сповна