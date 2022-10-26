Бывшим и действующим должностным лицам НКРЭКУ сообщено о подозрении по делу "Роттердам+", - САП

26 октября прокурор САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении 15 лицам, среди которых бывшие и действующие должностные лица Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, которые причастны к внедрению и применению так называемой формулы "Роттердам+".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствие считает, что в формулу "Роттердам+" были заложены затраты на услуги, которые фактически не выполнялись, а именно транспортировка угля национального производителя на тепловые электростанции из порта в Роттердаме. Как следствие, в течение 2016-2019 годов потребители электроэнергии переплатили более 39 млрд гривен.

"В ходе расследования этого факта выяснилось, что принять такую ​​формулу вычисления отдельных членов НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхприбыли. Как следствие, произошла безосновательная уплата всеми потребителями электроэнергии денежных средств из-за роста тарифов на электроэнергию.

Наряду с этим, другие члены НКРЭКУ ненадлежаще выполнили свои служебные обязанности из-за недобросовестного отношения к ним и проголосовали за утверждение так называемой формулы "Роттердам+", что в дальнейшем повлекло за собой тяжелые последствия государственным и общественным интересам", - говорится в сообщении.

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На сегодняшний день о подозрении сообщено 2 бывшим председателям НКРЭКУ, 6 бывшим и 3 действующим членам НКРЭКУ, действующему и бывшему работнику комиссии, а также действующему и бывшему должностному лицу группы частных теплогенерирующих компаний.

Шестерым из вышеуказанных лиц инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Действия других лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины.