Российские олигархи скрывают инвестиции на Западе и обходят санкции через оффшоры на острове Мэн, – WSJ

Находящиеся под западными санкциями российские олигархи из-за вторжения России в Украину смогли вывести сотни миллиардов долларов и скрыть западные инвестиции с помощью сети оффшоров на острове Мэн в Ирландском море.

Как следует из расследования издания The Wall Street Journal, среди тех, кто пользовался этой схемой, олигарх Алишер Усманов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, депутат Госдумы Андрей Скоч и спикер Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Расследователи пришли к выводу, что зарегистрированная на острове Мэн компания Bridgewaters помогает российским олигархам обходить западные санкции, скрывать свои активы и инвестиции.

Bridgewaters создала целую "корпоративную империю". Она включала инвестиции в американские технологические компании, такие как Meta Platforms, Twitter и Airbnb; компанию, продающую российскому правительству аппаратуру для наблюдения и слежки; а также недвижимость в европейских странах.

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Как пишет WSJ, именно с помощью специально организованных Bridgewaters компаний банк ВТБ инвестировал около $300 млн через DST Global в Twitter и китайского ретейлера JD.com.

По данным издания, сетью офшоров пользовались родственники члена российского парламента Андрея Скоча, руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Так, в 2014 году Bridgewaters создала компанию для хранения $1 млн Татьяны Навки, которая стала женой Пескова в 2015 году.

Кроме того, сеть офшоров помогла олигарху Алишеру Усманову скрыть факт владения самолетом Airbus A340 стоимостью более $350 млн. Он вылетел из Мюнхена в Узбекистан вскоре после того, как ЕС запретил полеты российскими самолетами, и через несколько часов после того, как имя олигарха было добавлено в санкционные списки ЕС. Владельцем самолета значилась офшорная компания.

Представитель транспортного регулятора Германии в разговоре с журналистами отметил, что на тот момент "связь самолета с Усмановым была не ясна", в противном случае "европейское небо было бы для него закрыто и он не смог бы взлететь".

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Через сеть Bridgewaters Усманову также удалось инвестировать $175 млн в американский лазерный стартап Quanery во время первичного размещения акций. Первоначальное публичное размещение акций проходило незадолго до начала российского вторжения в Украину. В Министерстве финансов США WSJ заявили, что, "конечно, отслеживают" деятельность Bridgewaters, но не предоставили подробностей.

Источник журналистов, "знакомый с ситуацией", сказал, что в Офисе по контролю за иностранными активами (OFAC), который занимается реализацией санкций, не знали о доле Усманова в Quanergy.

Bridgewaters заявила, что действовала законно, а ее управляющий директор Марк Вил сказал, что в прошлом году компания прекратила отношения с несколькими клиентами. Он отказался раскрывать подробности, ссылаясь на конфиденциальность клиентов. Вил добавил, что Bridgewaters "не участвует в уклонении от санкций".

Представитель Усманова сказал, что олигарх никогда не пытался скрыть свои активы и не привязан к Кремлю. Он "категорически отвергает утверждение", что Усманов использовал сеть подставных компаний. "Ничего такого никогда не происходило", – добавил представитель российского олигарха.

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Чтобы установить связи российских олигархов и чиновников, журналисты проанализировали тысячи корпоративных документов из предыдущих расследований "Панамское досье", "Досье Пандоры", "Райское досье". Издание также изучило электронные письма, инвестиционные документы, реестры акционеров, корпоративные документы (в общей сложности из 20 стран, включая США).