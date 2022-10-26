Больше не следует считать невозможным членство Украины в НАТО, - глава Мюнхенской конференции Хойсген

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что война изменила обстоятельства членства Украины в НАТО и сейчас его не следует исключать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Говоря о возможном членстве Украины в НАТО, Хойсген отметил, что бывший канцлер Ангела Меркель наложила вето на вступление Украины на саммите 2008 года.

Однако, по словам Хойсгена, много лет являвшегося советником Меркель по внешней политике, сейчас ситуация изменилась из-за нарушения Путиным международного права.

"Мы должны подумать о том, какие гарантии мы можем дать Украине… Но я думаю, что мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО", – сказал он газетам медиагруппы Bayern.

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