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Больше не следует считать невозможным членство Украины в НАТО, - глава Мюнхенской конференции Хойсген

гойсген,крістоф

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что война изменила обстоятельства членства Украины в НАТО и сейчас его не следует исключать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Говоря о возможном членстве Украины в НАТО, Хойсген отметил, что бывший канцлер Ангела Меркель наложила вето на вступление Украины на саммите 2008 года.

Однако, по словам Хойсгена, много лет являвшегося советником Меркель по внешней политике, сейчас ситуация изменилась из-за нарушения Путиным международного права.

"Мы должны подумать о том, какие гарантии мы можем дать Украине… Но я думаю, что мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО", – сказал он газетам медиагруппы Bayern.

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Автор: 

НАТО (9979) членство в НАТО (1510)


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Топ комментарии
+4
не забудь чмеркель спитати
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26.10.2022 19:55
+4
Після того як кацапи підірвали газову трубу. Раптом прозріли.
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26.10.2022 20:06
+4
це називається - побачили хто може набити москалям хлєбало!
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26.10.2022 20:42
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не забудь чмеркель спитати
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26.10.2022 19:55 Ответить
Який добрий цей пан...
(розчулено сякається)
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26.10.2022 19:56 Ответить
Ну таке -- як шубу з барського плеча .
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26.10.2022 19:57 Ответить
Опросы декабря 2007 года, например, давали 31,8% приверженцев НАТО против 52,8% противников, 15,4% опрошенных не определились. К апрелю 2012 года «за НАТО» проголосовало бы уже 26,2%, против - 60,6%. Опрос июня 2014 года дал цифры 45,4% приверженцев вступления страны в альянс и 36,4% противников.

Так нам не очень то и хотелось?Давай асфальт
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26.10.2022 19:59 Ответить
Бєлорусскій асфальт.
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26.10.2022 20:03 Ответить
Тепер зрозумiли хто такi украiнскi козаки.
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26.10.2022 20:01 Ответить
Так тримати, Німеччина!👍
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26.10.2022 20:01 Ответить
Після того як кацапи підірвали газову трубу. Раптом прозріли.
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26.10.2022 20:06 Ответить
А нахрена им та труба,если ЕС не знает куда девать газ? Температуры то днём +20 в Германии.
Перед Испанией стоят 30 кораблей с жидким газом,а его некуда пихать,всё на 100% забито.
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26.10.2022 20:15 Ответить
точно... сьогодні так жарко, що капець )))
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26.10.2022 20:17 Ответить
Пусть двинет в Балтию. У нас зимой уже холодно.
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27.10.2022 02:09 Ответить
це називається - побачили хто може набити москалям хлєбало!
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26.10.2022 20:42 Ответить
Не тіки хлебало набити,а можуть гнати цей бомжатнік до нової землі там їм місце.
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26.10.2022 21:00 Ответить
Однак, за словами Гойсгена, який багато років був радником Меркель із зовнішньої політики, фріц, котрий прорашистський холуй,котрий довгі роки радив німецькій гейші мацковського сутинера куйла -Меркель накладати вето на вступ України в НАТО.
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26.10.2022 21:44 Ответить
 
 