В Британии издали дневник харьковской школьницы, в котором она описала первые дни полномасштабного нападения России на Украину

12-летняя девочка описала жизнь в Харькове во время бомбежек и обстрелов в первые дни войны. Она с бабушкой провела это время в подвале. Ева записала все, что происходило с ней в те дни, что отражает взгляд на войну глазами ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Британская актриса Кира Найтли озвучила аудиоверсию дневника 12-летней харьковчанки Евы Скалецкой "You Don't Know What War Is" ("Ты не знаешь, что такое война"), сообщили в издательстве Bloomsbury, выигравшем право на публикацию. Это то же издательство, что издавало в Великобритании книги о Гарри Поттере.

"Это невероятно важная история, которая в то же время сильна и глубоко трогательна. Я считаю честью быть частью этой публикации, рассказывая чрезвычайную историю Евы о вдохновении и храбрости", - отметила Найтли.

Читайте также: По меньшей мере 1251 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России

Она говорит, что дневник харьковчанки оказал на нее огромное влияние.

Ева и ее бабушка убегали из Харькова на запад Украины. Семья поселилась там в школьном зале, где девочка встретила британских репортеров. Она рассказала им о своем дневнике, и после этого о ней написали несколько статей, рассказывает издательство.

Журналисты помогли девочке и ее бабушке перейти венгерскую границу, и сейчас они живут в Дублине, дома у местной школьной учительницы.

"Я начала писать этот дневник, чтобы помочь себе справиться с болезненными чувствами и записать пережитое, чтобы через много лет я могла вспоминать, как мое детство было разрушено войной", - рассказала девочка и поблагодарила журналистов, которые "полностью изменили мою жизнь".

Читайте также: Украинский народ и президент Зеленский могут рассчитывать на нашу поддержку, – британский премьер Сунак

По словам Евы, она посвящает свою книгу бабушке, которая "всегда делала все возможное, чтобы я была в безопасности".

Аудиоменеджер Том Скипп сказал, что ему понравилась, как известная британская актриса Кира Найтли передала вдумчивый и проницательный голос автора.

"Для Евы очень важно, что Кира решила работать над этой важной книгой, и Кира сделала что-то действительно особенное со своим подходом к ней. Она отдает должное невинному, молодому, но мудрому не по годам тону Евы, а идеальный образ Киры является чувственным, интимным и, наконец, чрезвычайно убедительным", - сказал он.

Дневник вышел в октябре с обложкой, вдохновленной украинским народным искусством от украинской иллюстраторки Анастасии Стефурак, личными фотографиями Евы и картами Харькова, Украины и Европы от харьковчанки-переселенки Ольги Штонды.

Смотрите также: Российский снайпер в первые дни вторжения убил десятилетнюю девочку, - Нацполиция. ВИДЕО

Дневник Евы сравнивают с воспоминаниями Анны Франк, еврейской девочки, которая с семьей годами скрывалась от преследования нацистов в укрытии в Нидерландах.

В конце концов, семью выдали и погибли все, кроме отца, который и издал дневник дочери, который сейчас является одним из самых известных в мире.

Во время войны России против Украины дневники украинских детей не раз привлекали внимание мира, но до настоящего времени их не публиковали.