В Британии издали дневник харьковской школьницы, в котором она описала первые дни полномасштабного нападения России на Украину
12-летняя девочка описала жизнь в Харькове во время бомбежек и обстрелов в первые дни войны. Она с бабушкой провела это время в подвале. Ева записала все, что происходило с ней в те дни, что отражает взгляд на войну глазами ребенка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Британская актриса Кира Найтли озвучила аудиоверсию дневника 12-летней харьковчанки Евы Скалецкой "You Don't Know What War Is" ("Ты не знаешь, что такое война"), сообщили в издательстве Bloomsbury, выигравшем право на публикацию. Это то же издательство, что издавало в Великобритании книги о Гарри Поттере.
"Это невероятно важная история, которая в то же время сильна и глубоко трогательна. Я считаю честью быть частью этой публикации, рассказывая чрезвычайную историю Евы о вдохновении и храбрости", - отметила Найтли.
Она говорит, что дневник харьковчанки оказал на нее огромное влияние.
Ева и ее бабушка убегали из Харькова на запад Украины. Семья поселилась там в школьном зале, где девочка встретила британских репортеров. Она рассказала им о своем дневнике, и после этого о ней написали несколько статей, рассказывает издательство.
Журналисты помогли девочке и ее бабушке перейти венгерскую границу, и сейчас они живут в Дублине, дома у местной школьной учительницы.
"Я начала писать этот дневник, чтобы помочь себе справиться с болезненными чувствами и записать пережитое, чтобы через много лет я могла вспоминать, как мое детство было разрушено войной", - рассказала девочка и поблагодарила журналистов, которые "полностью изменили мою жизнь".
По словам Евы, она посвящает свою книгу бабушке, которая "всегда делала все возможное, чтобы я была в безопасности".
Аудиоменеджер Том Скипп сказал, что ему понравилась, как известная британская актриса Кира Найтли передала вдумчивый и проницательный голос автора.
"Для Евы очень важно, что Кира решила работать над этой важной книгой, и Кира сделала что-то действительно особенное со своим подходом к ней. Она отдает должное невинному, молодому, но мудрому не по годам тону Евы, а идеальный образ Киры является чувственным, интимным и, наконец, чрезвычайно убедительным", - сказал он.
Дневник вышел в октябре с обложкой, вдохновленной украинским народным искусством от украинской иллюстраторки Анастасии Стефурак, личными фотографиями Евы и картами Харькова, Украины и Европы от харьковчанки-переселенки Ольги Штонды.
Дневник Евы сравнивают с воспоминаниями Анны Франк, еврейской девочки, которая с семьей годами скрывалась от преследования нацистов в укрытии в Нидерландах.
В конце концов, семью выдали и погибли все, кроме отца, который и издал дневник дочери, который сейчас является одним из самых известных в мире.
Во время войны России против Украины дневники украинских детей не раз привлекали внимание мира, но до настоящего времени их не публиковали.
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Єві і Бабусі мира і ніякого сраного підвалу! - ЗСУ роблять над цим...
і залишитися байдужим і минуть новину не робить.
я би цьомнув бабусю - Жінка з величезної літери!
а в нас всі такі!
моя німецька скінчяеться на цьому по генам якось перепливло...
"hende hoh, nit shissen, wir wussten es nicht"
Lorelei - вiршик Гете про любовь...
Бог весть, отчего так нежданно
Тоска мне всю душу щемит,
И в памяти так неустанно
Старинная песня звучит?
Прохладой и сумраком веет;
День выждал вечерней поры;
Рейн катится тихо, и рдеет,
Вся в искрах, вершина горы.
Взошла на утёсы крутые
И села девица-краса,
И чешет свои золотые,
Что солнечный луч, волоса.
Их чешет она, распевая,-
И гребень у ней золотой,-
А песня такая чудная,
Что нет и на свете другой.
И обмер рыбак запоздалый
И, песню заслышавши ту,
Забыл про подводные скалы
И смотрит туда- в высоту...
Мне кажется, так вот и канет
Челнок, ведь рыбак без ума,
Ведь песней призывною манит
Его Лорелея сама.
1858
Было время, когда мы плыли вместе,
Разделяя одну мечту на нашем пути,
Было место, где мы искали убежище,
Я никогда не знал цену боли, которой мне придется платить.
Ты водила меня за нос,
И я не знал что ты строишь другие планы,
Ты заставила меня считать,
что мы будем вместе всегда,
И я действительно думал,
Мое сердце будет спасено в твоих руках.
Лорелей,
Мой корабль прошел мимо тебя,
И хотя ты обещала показать мне путь,
Ты ввела меня в заблуждение,
Ты была моей, Лорелей,
Каким же я был дураком,
Потому что я верил каждому слову,
которое ты говорила,
И теперь мне интересно почему.
Лорелей...
Было время когда мы держались вместе
Обнажая наши души в свете пламени.
Были времена,
но теперь я потерял свои иллюзии,
Иногда я просыпаюсь ночью
и произношу твое имя,
Лорелей...
Мой корабль проплыл мимо тебя,
И хотя ты обещала мне показать путь,
Ты ввела меня в заблуждение,
Ты была моей, Лорелей,
Каким же я был дураком,
Потому что я верил каждому слову,
которое ты говорила,
И сейчас я хочу знать, почему,
Лорелей...
Теперь есть свет, который светит на реке,
Ослепляя мои глаза
с такого далекого расстояния,
Выстрел в сердце, но теперь я знаю лучше,
Так же тяжело, как устоять перед перед песней,
которую ты поешь,
Лорелей.
Was für eine lustige Sprache…
knew that from the beginning
і небо голубіше і жито жовтіше!
с верой в любовь,
Вдохновлённый восходом летним,
солнцем, вышедшим вновь.
И как только запели птицы,
я покинул свой дом.
Через шторм и всю ночь пройду я,
пойду новым путём.
В этот день мне открылось свыше,
Что тебя я найду.
Я искал тебя там, где мне и не снилось,
Мир обошёл, куда ж мне ещё,
Хоть искал тебя в тысячах лиц я,
Но никто не прознал про горящий огонь
В моём сердце, в моих мыслях и в душе.
В сердце, в голове, в душе
Я проснулся июльским утром,
с верой в любовь,
Вдохновлённый восходом летним,
солнцем, вышедшим вновь.
И как только запели птицы,
я покинул свой дом.
Через шторм и всю ночь пройду я,
пойду новым путём.
Слава тобі Боже, що таких людей все ж таки на світі більше ніж вонючих орків.