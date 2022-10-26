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Новости Война
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В Британии издали дневник харьковской школьницы, в котором она описала первые дни полномасштабного нападения России на Украину

книга

12-летняя девочка описала жизнь в Харькове во время бомбежек и обстрелов в первые дни войны. Она с бабушкой провела это время в подвале. Ева записала все, что происходило с ней в те дни, что отражает взгляд на войну глазами ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Британская актриса Кира Найтли озвучила аудиоверсию дневника 12-летней харьковчанки Евы Скалецкой "You Don't Know What War Is" ("Ты не знаешь, что такое война"), сообщили в издательстве Bloomsbury, выигравшем право на публикацию. Это то же издательство, что издавало в Великобритании книги о Гарри Поттере.

"Это невероятно важная история, которая в то же время сильна и глубоко трогательна. Я считаю честью быть частью этой публикации, рассказывая чрезвычайную историю Евы о вдохновении и храбрости", - отметила Найтли.

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Она говорит, что дневник харьковчанки оказал на нее огромное влияние.

Ева и ее бабушка убегали из Харькова на запад Украины. Семья поселилась там в школьном зале, где девочка встретила британских репортеров. Она рассказала им о своем дневнике, и после этого о ней написали несколько статей, рассказывает издательство.

Журналисты помогли девочке и ее бабушке перейти венгерскую границу, и сейчас они живут в Дублине, дома у местной школьной учительницы.

"Я начала писать этот дневник, чтобы помочь себе справиться с болезненными чувствами и записать пережитое, чтобы через много лет я могла вспоминать, как мое детство было разрушено войной", - рассказала девочка и поблагодарила журналистов, которые "полностью изменили мою жизнь".

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По словам Евы, она посвящает свою книгу бабушке, которая "всегда делала все возможное, чтобы я была в безопасности".

Аудиоменеджер Том Скипп сказал, что ему понравилась, как известная британская актриса Кира Найтли передала вдумчивый и проницательный голос автора.

"Для Евы очень важно, что Кира решила работать над этой важной книгой, и Кира сделала что-то действительно особенное со своим подходом к ней. Она отдает должное невинному, молодому, но мудрому не по годам тону Евы, а идеальный образ Киры является чувственным, интимным и, наконец, чрезвычайно убедительным", - сказал он.

Дневник вышел в октябре с обложкой, вдохновленной украинским народным искусством от украинской иллюстраторки Анастасии Стефурак, личными фотографиями Евы и картами Харькова, Украины и Европы от харьковчанки-переселенки Ольги Штонды.

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Дневник Евы сравнивают с воспоминаниями Анны Франк, еврейской девочки, которая с семьей годами скрывалась от преследования нацистов в укрытии в Нидерландах.

В конце концов, семью выдали и погибли все, кроме отца, который и издал дневник дочери, который сейчас является одним из самых известных в мире.

Во время войны России против Украины дневники украинских детей не раз привлекали внимание мира, но до настоящего времени их не публиковали.

Автор: 

Великобритания (4951) дети (6491) книги (630)


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Топ комментарии
+16
Діти не дорослі - вони кажуть те що бачять, без ніяких еківоків.
Єві і Бабусі мира і ніякого сраного підвалу! - ЗСУ роблять над цим...
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26.10.2022 20:18
+11
Кіра Найтлі вчутлива і розумна людина, якій почуття від прочитаного не дають спокою.
Слава тобі Боже, що таких людей все ж таки на світі більше ніж вонючих орків.
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26.10.2022 20:35
+6
Потрібно зробити все зоб наші нащадки не плати за наші помилки...Так ця війна це помилки старшого покоління, яке вірило у адін народ і інші пропагандонські забобони...Вчіть історію...
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26.10.2022 20:48
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Діти не дорослі - вони кажуть те що бачять, без ніяких еківоків.
Єві і Бабусі мира і ніякого сраного підвалу! - ЗСУ роблять над цим...
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26.10.2022 20:18 Ответить
точніше, з 8-ми до 12-ти років діти за способом сприйняття реальності - реалісти Тому мабуть про війну акий книж - чистий репортаж, без прикрас 🥺
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26.10.2022 20:35 Ответить
саме так, онуці 7 - хочеш не хочеш такі речі приміряються на себе
і залишитися байдужим і минуть новину не робить.
я би цьомнув бабусю - Жінка з величезної літери!
а в нас всі такі!
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26.10.2022 20:41 Ответить
You know nothing about war!
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26.10.2022 20:19 Ответить
мабуть , буде рихтиг: ю дон`т кнов насинь эбаут вор!
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26.10.2022 20:39 Ответить
перепрошую пана Саню, а що таке "рихтиг"?
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26.10.2022 20:43 Ответить
richtig(нем) - правильно правильный
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26.10.2022 20:52 Ответить
Типо, корректли - по-аглицки...
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26.10.2022 20:53 Ответить
а я, дурень, все на англіцьку перекладаю,
моя німецька скінчяеться на цьому по генам якось перепливло...

"hende hoh, nit shissen, wir wussten es nicht"
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26.10.2022 21:02 Ответить
і то мабуть це кітайська...
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26.10.2022 21:05 Ответить
А дер винтер ист да, эс ист кальт , эс шнайт. Вир лиэбен шлитшуглауфен...унд дас мэдхэн - забыли шо ля... какой из вас лореляйник, або репортэр шрайбикус:?...ХМЫ...
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26.10.2022 21:18 Ответить
Если забыли делаю пэрэклад, мол, наступила зима , холодно, идет снег... Мы любим (с вами) кататися на лыжах... и девочек...
Lorelei - вiршик Гете про любовь...

Бог весть, отчего так нежданно
Тоска мне всю душу щемит,
И в памяти так неустанно
Старинная песня звучит?

Прохладой и сумраком веет;
День выждал вечерней поры;
Рейн катится тихо, и рдеет,
Вся в искрах, вершина горы.

Взошла на утёсы крутые
И села девица-краса,
И чешет свои золотые,
Что солнечный луч, волоса.

Их чешет она, распевая,-
И гребень у ней золотой,-
А песня такая чудная,
Что нет и на свете другой.

И обмер рыбак запоздалый
И, песню заслышавши ту,
Забыл про подводные скалы
И смотрит туда- в высоту...

Мне кажется, так вот и канет
Челнок, ведь рыбак без ума,
Ведь песней призывною манит
Его Лорелея сама.

1858
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26.10.2022 21:25 Ответить
Хотя, вы правы с вашим немецким в отношении rusische schweine. какие здесь сантименты...
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26.10.2022 21:29 Ответить
У Скорпионов кстати есть сильный хит давний ,Лорелея, правда там не сильно перекликается с авторским текстом. Есть видеоклип обалденный о природе, копните кому интересно. В дискографии ,Скорпионс, .
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26.10.2022 22:07 Ответить
https://youtu.be/9UrQ8u60-OA Scorpions - Lorelei
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26.10.2022 22:20 Ответить
перевод скорпионовской Лореляй:

Было время, когда мы плыли вместе,
Разделяя одну мечту на нашем пути,
Было место, где мы искали убежище,
Я никогда не знал цену боли, которой мне придется платить.

Ты водила меня за нос,
И я не знал что ты строишь другие планы,
Ты заставила меня считать,
что мы будем вместе всегда,
И я действительно думал,
Мое сердце будет спасено в твоих руках.

Лорелей,
Мой корабль прошел мимо тебя,
И хотя ты обещала показать мне путь,
Ты ввела меня в заблуждение,
Ты была моей, Лорелей,
Каким же я был дураком,
Потому что я верил каждому слову,
которое ты говорила,
И теперь мне интересно почему.
Лорелей...

Было время когда мы держались вместе
Обнажая наши души в свете пламени.
Были времена,
но теперь я потерял свои иллюзии,
Иногда я просыпаюсь ночью
и произношу твое имя,
Лорелей...

Мой корабль проплыл мимо тебя,
И хотя ты обещала мне показать путь,
Ты ввела меня в заблуждение,
Ты была моей, Лорелей,
Каким же я был дураком,
Потому что я верил каждому слову,
которое ты говорила,
И сейчас я хочу знать, почему,
Лорелей...

Теперь есть свет, который светит на реке,
Ослепляя мои глаза
с такого далекого расстояния,
Выстрел в сердце, но теперь я знаю лучше,
Так же тяжело, как устоять перед перед песней,
которую ты поешь,
Лорелей.
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26.10.2022 22:26 Ответить
А мне кажется шо по теме перекликается.
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26.10.2022 22:27 Ответить
Так поэт ведь русалку в основу взял, что рыбаков завлекала пением.... немцы---что с них взять!
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26.10.2022 22:56 Ответить
Это греческая тема сирен, которые обитали возле гиблых мест (отмели и т.д.)на море, куда обманом направляли на погибель моряков.
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27.10.2022 00:09 Ответить
wusste gar nicht, dass jetzt der Winter im Juli feststeckt...
Was für eine lustige Sprache…
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26.10.2022 21:26 Ответить
Для июля - https://youtu.be/grSWdLdp7po июльское утро
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26.10.2022 21:32 Ответить
now you bit me...
knew that from the beginning
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26.10.2022 21:37 Ответить
нада-а.
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26.10.2022 21:43 Ответить
отак поспілкуешся з розумною людиною і начє відлягає...
і небо голубіше і жито жовтіше!
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26.10.2022 21:42 Ответить
переклад пестни: Я проснулся июльским утром,
с верой в любовь,
Вдохновлённый восходом летним,
солнцем, вышедшим вновь.
И как только запели птицы,
я покинул свой дом.
Через шторм и всю ночь пройду я,
пойду новым путём.

В этот день мне открылось свыше,
Что тебя я найду.

Я искал тебя там, где мне и не снилось,
Мир обошёл, куда ж мне ещё,
Хоть искал тебя в тысячах лиц я,
Но никто не прознал про горящий огонь

В моём сердце, в моих мыслях и в душе.
В сердце, в голове, в душе

Я проснулся июльским утром,
с верой в любовь,
Вдохновлённый восходом летним,
солнцем, вышедшим вновь.
И как только запели птицы,
я покинул свой дом.
Через шторм и всю ночь пройду я,
пойду новым путём.
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26.10.2022 21:42 Ответить
Вiрно, украiнською.
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26.10.2022 20:58 Ответить
richtig=right...
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26.10.2022 23:01 Ответить
Кіра Найтлі вчутлива і розумна людина, якій почуття від прочитаного не дають спокою.
Слава тобі Боже, що таких людей все ж таки на світі більше ніж вонючих орків.
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26.10.2022 20:35 Ответить
Потрібно зробити все зоб наші нащадки не плати за наші помилки...Так ця війна це помилки старшого покоління, яке вірило у адін народ і інші пропагандонські забобони...Вчіть історію...
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26.10.2022 20:48 Ответить
Вчіть історію...щоб НЕ повторилося розкуркулювання, Голодомору, 37-39 років, 1945-47, виселення на Сибір, вивезення на цілину, БАМ, магадан і т.д. ....
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26.10.2022 23:03 Ответить
Памятаю утро 24 лютого як кацапи у 4 утра стали бомбити "Ураганами" інститут ядерної фізики в Лісопарку Харкова, на краю міста. Гніди, за це їм немає пробачення.
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26.10.2022 23:10 Ответить
 
 