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Германия передала Украине еще две системы MARS II и четыре артустановки Panzerhaubitze 2000

mars

Правительство Германии передало Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте немецкого правительства.

Украина получила две реактивные системы залпового огня MARS II. Таким образом, украинская армия имеет на вооружении уже пять таких РСЗО.

Вместе с тем, Украина также получила еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000. Этот проект немцы реализуют совместно с нидерландцами. В общей сложности они уже передали 14 таких САУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немецкая компания передала Украине радиолокационную станцию для систем ПВО IRIS-T

Немецкое правительство также обновило и перечень анонсированной военной помощи. В частности, немцы пообещали передать Украине еще 6100 артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 186 тысяч выстрелов калибра 40 мм для гранатометов.

В поставках также указана передача двух надводных дронов. О чем именно идет речь и какого производства – неизвестно.

Германия (6950) оружие (10214) помощь (7798)


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Топ комментарии
+35
Німці допомагають українцям в війні з фашистами.
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26.10.2022 20:29
+28
Все просто: чим успішні дії ЗСУ на фронті, тим більше зброї нам постачають партнери.

P.S. схоже німецький уряд роздуплився і це дуже хороша новина.
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26.10.2022 20:24
+21
Я рада. Наконец-то больше оружия для украинской армии.
Я восхищаюсь вашими женщинами, которые бежали к нам. Они такие трудолюбивые, многие с детьми и не чураются работы. Я знаю многих беженцев и по мере возможности их поддерживаю.
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26.10.2022 20:47
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Правила форума Совет форумчан
Все просто: чим успішні дії ЗСУ на фронті, тим більше зброї нам постачають партнери.

P.S. схоже німецький уряд роздуплився і це дуже хороша новина.
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26.10.2022 20:24 Ответить
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26.10.2022 20:50 Ответить
Йой! Оце поперло!
А давайте Штайнмайєра щотижня в Україну запрошувати! Ми вже звикли до тривог, а от наслідки для України від гостей - гріють душу! А рашисти не підведуть: або ракетами, або шахедами влуплять
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26.10.2022 20:27 Ответить
Треба було не тролити і не футболити Штайнмаєра в березні-квітні. То й допомога була б раніше.
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26.10.2022 21:00 Ответить
не плутайте причину та наслідки.

німеччина передає зброю в тому числі бо мельник ногами німеччину копав а не тому що ми чемно просили.
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26.10.2022 21:06 Ответить
Мельник своїми "копняками" нічого доброго не зробив. Дипломатія - це не про Мельника.
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26.10.2022 21:08 Ответить
дипльоматія, на яку ви молитеся це реал політік, себто це викликати українського посла і з посмішкою на обличчі сказати йому що Україні пора ставати раком бо так сказав путін.

ви цього для нас прагнете?

мельник - прекрасний дипльомат.

бо він чудово зрозумів своє завдання - кидати в німецьке болото дріжджі аж поки воно не почне нуртувати так що звідти почнуть вискакувати гаубиці та рсзв.

він упорався на 5.
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26.10.2022 21:50 Ответить
А розкажіть ще про iPhone дипломатію. А то плутаюсь в тонкощах.
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27.10.2022 00:00 Ответить
Мельника будут после войны новая власть будет судить за саботаж. Только этого козла пообещали убрать-тут же пошло вооружение из Германии.
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26.10.2022 21:27 Ответить
язиком дітовбивць не розмовляю, пн.
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26.10.2022 21:53 Ответить
а ти і на Ненці з мозком не дружиш,теж мені мораліст ****,а мовою онопрієнка чого говориш.мичи тоді?
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27.10.2022 00:04 Ответить
в сраку пішов, кадировське чмо.

тільки кадировське чмо буде плювати в українця за те, що він хоче говорити українською в Україні.
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27.10.2022 01:21 Ответить
шо ж ти бидло не мичиш,ти ж скавуліло що "мовою дітовбивць" говорити не будеш,то чого на одній мові з онопрієнком скавчиш,давай будбь долболйбом до кінця,просто МИЧИ,мельникофіл сраний
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27.10.2022 02:21 Ответить
це той мельник якого німці називали токсичним? ню ню.чи то той мельник,якого вони і за гівно не рахували до 24го? кого воно могло копати це дефективне бидло
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27.10.2022 00:03 Ответить
І це німець тільки 2 години в бомбосховищі посидів!
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26.10.2022 20:28 Ответить
Зато кофе выжрал как тот еще европеец)
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26.10.2022 20:54 Ответить
Це він просто зденервований був!
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26.10.2022 21:45 Ответить
он твое кофе выпил? вот "сволочь"
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27.10.2022 05:03 Ответить
За языком следи, ху...ш
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27.10.2022 05:49 Ответить
ууу какой грозный - аж страшно)) ты что больной наголову?
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27.10.2022 05:53 Ответить
Хорошая новость. Мясорубка для чмобиков.
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26.10.2022 20:29 Ответить
пойміть правильно--хайль Шольц!!
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26.10.2022 20:29 Ответить
Меркель капут.
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26.10.2022 20:34 Ответить
О, я-я, Ганс, махен дисциплинен, я-я, цурюк
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26.10.2022 20:57 Ответить
Німці допомагають українцям в війні з фашистами.
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26.10.2022 20:29 Ответить
Очевидное и невероятное.
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26.10.2022 20:33 Ответить
Там в сусідів діди в гробах перевертаються
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26.10.2022 20:34 Ответить
у зомбаков и нежити нет никаких дедов нечему переворачиваться
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27.10.2022 05:06 Ответить
"6 100 артилерійських снарядів калібру 155 мм"
Це ж на один день боїв...
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26.10.2022 20:37 Ответить
Головне не кількість, а якість, ніхто ж не озвучував скільки з них Ескалібурів, а єто вам нє как лібо что, а что лібо как, угу... ***
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26.10.2022 20:45 Ответить
Есть поставки еще и от других стран. Но вы правы думаю снарядов, как и ракет нам не хватает.
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26.10.2022 20:56 Ответить
Якщо це SMArt 155 (нім. Suchzünder Munition für die Artillerie 155) - німецький високоточний 155 мм касетний артилерійський снаряд, спроєктований для стрільби на великі відстані й гарантованого ураження як стаціонарної бронетехніки, так і в русі, з верхньої півкулі, то кацапам - п...зда.
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26.10.2022 22:41 Ответить
ну то робіть свої,що не можете.ну то нема чого носом крутити.
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27.10.2022 00:06 Ответить
Ніхто носом не крутить. Просто це дуже мало, потрібно набагато більше...
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27.10.2022 00:45 Ответить
що сказав таран директору заводу Артем нагадати? чи самі пошукаєте,чи знов "клятий Порох" не побудував снарядний завод?
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27.10.2022 02:23 Ответить
когда украинцы голосовали за банду каломйши и его зеленого квартала они не требовали что бы не лох или его слуги срочно построили патронный завод - и они не требовали повышения обороноспосбности Украины
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27.10.2022 05:14 Ответить
а ты можешь больше поставить ? у тебя под диваном должно быть раза в три больше
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27.10.2022 05:07 Ответить
Щиро дякуємо, Германіє.
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26.10.2022 20:37 Ответить
Штайнмайер - борец с нацизмом ХХІ века. Ипать тарахтеть, что хочеш можно увидеть в мире этом.
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26.10.2022 20:39 Ответить
Вроде мелочь, а приятно Хотя... тихой сапой - курочка по зернышку,- весь двор в гавне
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26.10.2022 20:41 Ответить
Именно что мало. Думаю износ артиллерии у нас довольно большой, так что поставка этих самоходок выглядит как замена.
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26.10.2022 20:44 Ответить
Для цього є ремонт, і це багато країн для нас роблять.

Ствол змінити, і назад у бій.
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26.10.2022 21:47 Ответить
а что тебе не нравится? тебе что все должны от рождения? что за предьявы ? ******* эти вечно ноющие зрадойопы и боты
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27.10.2022 05:17 Ответить
спасибо!
(только кто ж такие названия придумует - ************** )))) Марс, Ирис...классно! но отэто...)))
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26.10.2022 20:42 Ответить
А "танк" - краще? "Бочка"! Знаменитий Іл-2 іменували "утюг"
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26.10.2022 20:51 Ответить
от уже и пошуткувать нельзя)))
называем детей Джавелинами и Байрактарами... назовем и кого-то Пан-зергут -гаубицами )))
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26.10.2022 20:58 Ответить
Якщо точно - "броньована землерийка") А що - гарно землю риє! Копає ямки і туди кацапів закопує! (до речі - у тваринному світі "землерийка" вважається одним з найзажерливіших хижаків - в своїй ваговій категорії)
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27.10.2022 03:45 Ответить
Де вітчизняні високоточні снаряди "Карасук"? Не чув щоб ними хоч одна **** була покарана...
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26.10.2022 21:08 Ответить
Питай "зелених" Наприклад, Рєзнікова! Це його прямий обов"язок - займаться ВПК (А не ******* в Інтернет)
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27.10.2022 04:15 Ответить
там где ты на выборах голосовал..
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27.10.2022 05:18 Ответить
шо ж вы все такие серьезные...
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26.10.2022 21:24 Ответить
Балуєте..

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26.10.2022 20:42 Ответить
Я рада. Наконец-то больше оружия для украинской армии.
Я восхищаюсь вашими женщинами, которые бежали к нам. Они такие трудолюбивые, многие с детьми и не чураются работы. Я знаю многих беженцев и по мере возможности их поддерживаю.
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26.10.2022 20:47 Ответить
борщ? ха-ха! Они идут в хозяйственный магазин, покупают все и ремонтируют свою квартиру. они делают все! Я обычно организую закупки и транспортировку мебели, а также визиты к врачу, открытие счета, медицинскую страховку и т.д.
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26.10.2022 21:19 Ответить
а как с жильем в городах? говорят уже нет свободных мест? или нет?
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27.10.2022 05:19 Ответить
Что меня удивляет, я живу в маленьком городе и свободных квартир ни здесь, ни в районе нет. С другой стороны, они всегда есть в двух крупных городах, таких как Эрланген, Швайнфурт или Бамберг.
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27.10.2022 21:24 Ответить
а в Франфуркте Мюнхене Дюсельдорфе недорогая комната сколько будет стоить в месяц?
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27.10.2022 22:03 Ответить
2 комнатная квартира от 300 до 400€ чистая аренда без отопления и воды.
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28.10.2022 00:09 Ответить
а сколько человек может в такой жить? и сколько за комуналку еще платить?
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28.10.2022 00:31 Ответить
Я знаю несколько семей из Украины, которые живут в доме.
Обычно 3 семьи в одном доме, так сказать, в общей квартире с общей кухней и санузлом. Районная администрация платит за это.
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03.11.2022 20:43 Ответить
А шо там у них сдохло в лесу?!
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26.10.2022 20:52 Ответить
На болото Марси саме те, дуже потрібні.
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26.10.2022 20:54 Ответить
Где Валентина Саюн, где наша защитница Германии? Данке шен Германия, дякую Валентина
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26.10.2022 20:55 Ответить
Ладно, установки.
А боєкомлект в необхідних об'ємах для MARS II? Який дядя розщедриться? Та й 155-го калібру снарядів - шість тисяч, це нічого, це на тиждень роботи вдвох/втрьох! А німці резину тягнуть по два-три місяці!
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26.10.2022 20:55 Ответить
ти, сволота тягнисракова, це ти також по факту за шашлики проголосував! Якого хя стрелки переводиш зі своє зради України в 2019-му?
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26.10.2022 21:26 Ответить
очень странно что ты предьявляешь претензии немцам а не руководству Украины
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27.10.2022 05:20 Ответить
Дякуємо!
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26.10.2022 20:55 Ответить
Все повторяется... Сталин был чудовищем чуть менее Гитлера (с точки зрения белых людей). Еще и напали именно на него. Так и воровская Украина с политически, экономически и социально малограмотным населением куда лучше совершенно уже шизоидно-нацистской *********. Если Путин вторгнется в Ад, то я закончу сделку с дьяволом. 😊
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26.10.2022 20:59 Ответить
ты кацап берега попутал со своим ботоксным обсосом путлером
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27.10.2022 05:21 Ответить
Ой..лишенько..та шо це твориться
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26.10.2022 21:01 Ответить
Це ж як кацапня підірвала газову трубу, то вибухова хвиля дійшла по трубі і до їхнього терміналу та наробила там шкоди. Ось ганси і осєрчалі.
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26.10.2022 21:06 Ответить
а как они думали все коту масленница
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27.10.2022 05:23 Ответить
Zer Gut dast ist uht aht!
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26.10.2022 21:12 Ответить
14- это только немецких, а еще нидерланды
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26.10.2022 21:21 Ответить
Гарна новина. Марс 2 може добивати і на 300 км.
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26.10.2022 23:03 Ответить
то якщо дадуть потрібні **********.
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27.10.2022 00:08 Ответить
если сильно надо будет дадут!
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27.10.2022 05:25 Ответить
Szybko!
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27.10.2022 01:47 Ответить
ок. А де ще двісті?
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27.10.2022 10:27 Ответить
 
 