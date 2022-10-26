Германия передала Украине еще две системы MARS II и четыре артустановки Panzerhaubitze 2000
Правительство Германии передало Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте немецкого правительства.
Украина получила две реактивные системы залпового огня MARS II. Таким образом, украинская армия имеет на вооружении уже пять таких РСЗО.
Вместе с тем, Украина также получила еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000. Этот проект немцы реализуют совместно с нидерландцами. В общей сложности они уже передали 14 таких САУ.
Немецкое правительство также обновило и перечень анонсированной военной помощи. В частности, немцы пообещали передать Украине еще 6100 артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 186 тысяч выстрелов калибра 40 мм для гранатометов.
В поставках также указана передача двух надводных дронов. О чем именно идет речь и какого производства – неизвестно.
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P.S. схоже німецький уряд роздуплився і це дуже хороша новина.
А давайте Штайнмайєра щотижня в Україну запрошувати! Ми вже звикли до тривог, а от наслідки для України від гостей - гріють душу! А рашисти не підведуть: або ракетами, або шахедами влуплять
німеччина передає зброю в тому числі бо мельник ногами німеччину копав а не тому що ми чемно просили.
ви цього для нас прагнете?
мельник - прекрасний дипльомат.
бо він чудово зрозумів своє завдання - кидати в німецьке болото дріжджі аж поки воно не почне нуртувати так що звідти почнуть вискакувати гаубиці та рсзв.
він упорався на 5.
тільки кадировське чмо буде плювати в українця за те, що він хоче говорити українською в Україні.
Це ж на один день боїв...
Ствол змінити, і назад у бій.
(только кто ж такие названия придумует - ************** )))) Марс, Ирис...классно! но отэто...)))
называем детей Джавелинами и Байрактарами... назовем и кого-то Пан-зергут -гаубицами )))
Я восхищаюсь вашими женщинами, которые бежали к нам. Они такие трудолюбивые, многие с детьми и не чураются работы. Я знаю многих беженцев и по мере возможности их поддерживаю.
Обычно 3 семьи в одном доме, так сказать, в общей квартире с общей кухней и санузлом. Районная администрация платит за это.
А боєкомлект в необхідних об'ємах для MARS II? Який дядя розщедриться? Та й 155-го калібру снарядів - шість тисяч, це нічого, це на тиждень роботи вдвох/втрьох! А німці резину тягнуть по два-три місяці!