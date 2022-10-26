Германия передала Украине еще две системы MARS II и четыре артустановки Panzerhaubitze 2000

Правительство Германии передало Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте немецкого правительства.

Украина получила две реактивные системы залпового огня MARS II. Таким образом, украинская армия имеет на вооружении уже пять таких РСЗО.

Вместе с тем, Украина также получила еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000. Этот проект немцы реализуют совместно с нидерландцами. В общей сложности они уже передали 14 таких САУ.

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Немецкое правительство также обновило и перечень анонсированной военной помощи. В частности, немцы пообещали передать Украине еще 6100 артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 186 тысяч выстрелов калибра 40 мм для гранатометов.

В поставках также указана передача двух надводных дронов. О чем именно идет речь и какого производства – неизвестно.