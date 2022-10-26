Путин через президента Гвинеи-Бисау Эмбало передал предложение о переговорах, Зеленский назвал это спланированной риторикой на аудиторию России

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, кто посетил Украину с 24 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского.

На совместной пресс-конференции президент Гвинеи-Бисау назвал Зеленского "братом" и рассказал, что был в России, где Путин передал ему месседж, "важный для продовольственной безопасности", о готовности к переговорам, информирует Укринформ. Кроме того, он заявил, что Украина является партнером Гвинеи-Бисау, о чем, среди прочего, говорит голосование на Генассамблее ООН 12 октября за резолюцию о непризнании псевдореферендумов России в Украине. В то же время президент Гвинеи-Бисау подтвердил, что Россия также является стратегическим партнером его страны.

Зеленский в ответ выразил убеждение, что любые заявления Путина о якобы готовности к мирным переговорам являются не более чем спланированной риторикой на аудиторию России и стран, еще имеющих отношения с РФ.

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"Чтобы в принципе говорить о каком-либо диалоге, нужно, чтобы одно государство уважало другое государство, его территориальную целостность, суверенитет и его границы. Я думаю, что именно с таких очень простых фундаментальных вещей начинается что угодно. Пока всего этого нет. А желание российского президента говорить, я думаю, что это не больше, чем спланированная риторика, которая должна сработать на его внутреннюю аудиторию и аудиторию тех государств, которые еще не изолировали политику между своим государством и государством под названием "россия", - сказал Зеленский.

Глава государства проинформировал, что рассказал подробно Президенту Гвинеи-Бисау о ситуации в Украине, подчеркнув, что "чтобы были мосты между государствами, нужно, чтобы инфраструктуру не подрывали в одном государстве, тогда, наверное, о чем-то в будущем можно говорить".

Также в ответ на заявления о необходимости "разблокировать отношения" Зеленский предложил начать такое ​​разблокирование по крайней мере с украинского Черного моря.

"И третье – все боятся, что имеется ядерная угроза. Вы знаете, в последнее время все говорят о какой-то "грязной бомбе". Так вся эта риторика исходит именно от российской федерации. Угроза именно от них (россиян – ред.) полностью – на нашей территории они оккупировали нашу атомную станцию, угрожают подрывом гидроэлектростанции. Поэтому у нас есть то, что имеем", - подчеркнул глава Украинского государства.

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