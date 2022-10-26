Пропаганда в РФ рассказывает, что Украина якобы готовится сбить над Чернобылем "радиоактивную ракету"

Российская пропаганда распространяет сообщения о том, что Украина вроде бы завершила "техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой".

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

Со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией", пропагандисты утверждают, что "специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС".

"Специалисты "Южмаша" уже изготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", главную кассетную часть которого планируют начинить радиоактивным материалом, а затем "сбить" силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда", - утверждают российские пропагандисты.

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Напомним, ранее они распространяли дезинформацию о том, что Украина якобы готовится подорвать так называемую "грязную бомбу", чтобы затем обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал об этом коллегам из других стран с 23 октября. США, Британия и Франция отвергли обвинения РФ относительно "грязной бомбы" как лживые. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о разработке "грязной бомбы".