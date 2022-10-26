Пропаганда в РФ рассказывает, что Украина якобы готовится сбить над Чернобылем "радиоактивную ракету"
Российская пропаганда распространяет сообщения о том, что Украина вроде бы завершила "техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой".
Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
Со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией", пропагандисты утверждают, что "специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС".
"Специалисты "Южмаша" уже изготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", главную кассетную часть которого планируют начинить радиоактивным материалом, а затем "сбить" силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда", - утверждают российские пропагандисты.
Напомним, ранее они распространяли дезинформацию о том, что Украина якобы готовится подорвать так называемую "грязную бомбу", чтобы затем обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал об этом коллегам из других стран с 23 октября. США, Британия и Франция отвергли обвинения РФ относительно "грязной бомбы" как лживые. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о разработке "грязной бомбы".
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І на Цензорі ж було кілька новин про розмінування АЕС після жесту доброї волі пляшкосидів.
В пропаганді рф всі малохольні.
мало на раші світлячків повернулося, то хочуть сказати МОЖЄМ ПАВТАРІТЬ?
Це вже щось нове.
Угомоніть їх, хто небудь!
Шок! Срочно в номер! Украинские грязные бомбы рвутся по всей территории! Ковровые бомбардировки! Есть пострадавшие! Спасите хотя-бы котят!
Що вони там курять?
Від ягелю так не торкає.
Можє нюхають радиактивні відходи?
В них же там збочена логіка - немає сенсу чекати від них якихось логічних пояснень.
Це я зрозумів ще 24 лютого, коли мої знайомі з Києва намагались поговорити із своїми родичами в кацапстані.
Пропоную на такий акт агресії підривати ядерні заряди закладені в москві. Немає змісту відкладати їх на потім та детонувати спочатку якісь заряди у віддалених частинах рф. Раз задіюють бидлорусь то карати треба москву.
А ось ми та в москві...
Мені так цікаво побачити цю істоту, щоб переконатися у її існуванні. Хоча я розумію, що це не одна істота, а ціла контора, може у неї головний ідеолог мєдвєдка-уточка?
Пупка видать распоряжение о вранье этом отменить забыл )))