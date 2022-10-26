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Новости Война
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Пропаганда в РФ рассказывает, что Украина якобы готовится сбить над Чернобылем "радиоактивную ракету"

Российская пропаганда распространяет сообщения о том, что Украина вроде бы завершила "техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой".

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

Со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией", пропагандисты утверждают, что "специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС".

"Специалисты "Южмаша" уже изготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", главную кассетную часть которого планируют начинить радиоактивным материалом, а затем "сбить" силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда", - утверждают российские пропагандисты.

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Напомним, ранее они распространяли дезинформацию о том, что Украина якобы готовится подорвать так называемую "грязную бомбу", чтобы затем обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал об этом коллегам из других стран с 23 октября. США, Британия и Франция отвергли обвинения РФ относительно "грязной бомбы" как лживые. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о разработке "грязной бомбы".

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пропаганда (3675) россия (95497) ядерное оружие (1334) фейк (679)


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Топ комментарии
+14
Як зрадник, так і слуга, або зажопник.
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26.10.2022 22:08
+12
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26.10.2022 21:57
+12
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26.10.2022 23:17
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26.10.2022 21:57 Ответить
Що там кацапня курить?
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26.10.2022 21:57 Ответить
Важко уявити, може кізяки?
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26.10.2022 22:00 Ответить
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26.10.2022 21:58 Ответить
не не так эта ракета сбросит на 4 энергоблоком ЧАЭС Путина живого целохонького.. и Путин как истинынй борец с Антихристом и Секто Диявола упадет под реактор и попробует там прожить и позвонить Шойгу в течении 3 минут ...если получится...
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26.10.2022 22:26 Ответить
А если они весной саркофаг заминировали. Не зряж они там окапались на 3 месяца.
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26.10.2022 22:00 Ответить
Звісно тоді вони все замінували. Тут ще боти кацапські аж пищали від щастя.

І на Цензорі ж було кілька новин про розмінування АЕС після жесту доброї волі пляшкосидів.
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26.10.2022 22:07 Ответить
Пізно, голубчики. Весь світ і так вже давно налаштований проти росісі
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26.10.2022 22:00 Ответить
А звідки РІА Новості знають що в Україні є ракета типу ІСКАНДЕР. Це суто російська розробка і виготовлення. Вони вРФії усі поголовно ідіоти від народження чи від зомбоящика?
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26.10.2022 22:26 Ответить
Вони ОДИН РАЗ спробували завести "Іскандери" на територію України (весною - на Поліссі) Там вони й "лягли" (Хоча хто його знає - може одну з пускових захопили цілою і наші науковці разом з американцями того "Іскандера" вже "препарували"?)
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27.10.2022 05:46 Ответить
Зустрічайте ракету над кремлем і не кажіть що мало.
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26.10.2022 22:00 Ответить
Пропаганда в РФ розказує
В пропаганді рф всі малохольні.
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26.10.2022 22:01 Ответить
скажіть красовському, щоб більше коксвечерниці для геїв не провадив, он його понесло дітей українських в ефірі закликати спалювати або топити, а цих несе над Чорнобилем вибухи робити

мало на раші світлячків повернулося, то хочуть сказати МОЖЄМ ПАВТАРІТЬ?
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26.10.2022 22:01 Ответить
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26.10.2022 22:01 Ответить
О боже!
Це вже щось нове.
Угомоніть їх, хто небудь!
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26.10.2022 22:02 Ответить
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26.10.2022 22:03 Ответить
Як зрадник, так і слуга, або зажопник.
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26.10.2022 22:08 Ответить
пропагандоны их раши напоминают мне старый анекдот - Разговаривают два идиота - Вот, смотри, у поезда колёса круглые. Но когда он едет, они грюкают. - Так формула круга - 2 Пи Эр квадрат. Так квадрат и грюкает.
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26.10.2022 22:06 Ответить


Шок! Срочно в номер! Украинские грязные бомбы рвутся по всей территории! Ковровые бомбардировки! Есть пострадавшие! Спасите хотя-бы котят!
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26.10.2022 22:08 Ответить
Падгатовка новой модіфікациі іскандєра "Буханка" к запуску
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26.10.2022 23:20 Ответить
Есть мысль, что ракету они запустят, но запустят практически с границы Республика Беларусь из района близкого к Полесский радиационно-экологический заповедник. И ракету не "собъют" а она упадет на территории Республика Беларусь рядом или на населенный пункт. И заявят, что киевская власть "ошиблась" и ракету не сбила. И напала на мирную Беларусь, вот и заява от усатого о том, что они не нападут, если их не провоцировать.
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26.10.2022 22:11 Ответить
уссатого
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26.10.2022 22:39 Ответить
У ***** так и чешутся руки кидануть ядерную бомбу. Одно из мест - чернобыльская зона, вроде как бы она и все равно загрязнена радиацией, шуму не так много будет, а с другой стороны все таки применил ЯО - трипищи мир. Его надо срочно усыпить, новичка ему, срочно.
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26.10.2022 22:13 Ответить
Не, если попрут с бульбашами севером придется . У Чернобыля нам терять нечего.
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26.10.2022 22:14 Ответить
Якщо вам дзвонять з невідомого номера російського мобільного оператора не берить трубку - це може бути шойгу, який розповідатиме про "брудну бомбу"...
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26.10.2022 22:16 Ответить
Брєд сивої кобили.
Що вони там курять?
Від ягелю так не торкає.
Можє нюхають радиактивні відходи?
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26.10.2022 22:18 Ответить
Ні вони нюхають засрані путінські підштаники
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26.10.2022 22:29 Ответить
Рашисти не хочуть ще розповісти, НАВІЩО ЦЕ УКРАЇНІ?
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26.10.2022 22:31 Ответить
Это надо НАТЕ, чтобы потом поставить рассею на колени, и чтобы гей-парады потом проводить и чтобы бесплатно пользоваться расейскими природными ресурсами.
В них же там збочена логіка - немає сенсу чекати від них якихось логічних пояснень.
Це я зрозумів ще 24 лютого, коли мої знайомі з Києва намагались поговорити із своїми родичами в кацапстані.
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26.10.2022 23:10 Ответить
Там так "в голові насрано" , що лікувать вже марно - тільки ЕВТАНАЗІЯ!!!
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27.10.2022 05:49 Ответить
Тобто вони прямим текстом кажуть що планують запустити ракету із тактичним ядерним зарядом (який скоріше за все прострочений від часу) з території Білорусі і буде її маршрут пролягати через Чорнобильську зону.

Пропоную на такий акт агресії підривати ядерні заряди закладені в москві. Немає змісту відкладати їх на потім та детонувати спочатку якісь заряди у віддалених частинах рф. Раз задіюють бидлорусь то карати треба москву.
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26.10.2022 22:38 Ответить
им не надо ничего запускать. они давно установили носимый ядерный фугас (на глубине от 100 до 300 м.). который только ждет сигнал. во время второй мировой советы взрывали дома на Крещатике с помощью радиоуправляемых мин. это аналогично, только зарядом является уже не тротил.
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26.10.2022 23:16 Ответить
Вони? Хаха. У них немає зарядів які могли б закопати. Всі протухли. Всі випробування що ідуть останні пару тижнів в рф показали жахливий результат... Саме тому в страшилках мова про нештатне спрацювання та брудну бомбу, бо це їх максимум.

А ось ми та в москві...
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27.10.2022 17:49 Ответить
ты прав. не стоит беспокоится. это все глупые фантазии
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27.10.2022 19:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bGNCPB67xpY
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26.10.2022 22:44 Ответить
Цікаво, хто вигадує усю цю люту дичину?

Мені так цікаво побачити цю істоту, щоб переконатися у її існуванні. Хоча я розумію, що це не одна істота, а ціла контора, може у неї головний ідеолог мєдвєдка-уточка?
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26.10.2022 23:16 Ответить
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26.10.2022 23:17 Ответить
🤣🤣🤣👍👍👍
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26.10.2022 23:35 Ответить
Та нет **********, хрен ты угадал, если сбивать бомбу, то будем над кремлём.
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27.10.2022 03:12 Ответить
Чемоданный срун готовится взорвать над кремлем свой грязный чемодан
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27.10.2022 05:47 Ответить
В целях избежания провокации России нужно срочно вывести все войска из Украины, освободить Крым и начать выплаты 12 триллионов евро репараций. Иначе ведь провокация случится и России пяяста )))
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27.10.2022 08:04 Ответить
Такая забавная инерция у валенков - уже несколько дней как весь мир понял что лапти брешут о грязной бомбе и ржет над валенками а пропаганда и тупое МО РФ по прежнему пытаются набрехать уже зная что будут снова ржать.
Пупка видать распоряжение о вранье этом отменить забыл )))
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27.10.2022 08:08 Ответить
 
 