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Новости Санкции против России Война
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Власти Кейптауна, несмотря на распоряжение правительства ЮАР, планируют заблокировать яхту связанного с Путиным олигарха Мордашова

яхта,мордашов

Правительство Южно-Африканской республики заявило, что позволит российскому олигарху пришвартовать свою яхту в Кейптауне, несмотря на призывы мэра города запретить это.

Следующее из Гонконга судно принадлежит Алексею Мордашову, союзнику руководителя России Владимира Путина, попавшему под санкции ЕС и США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Представитель президента Сирила Рамафосы заявил: "У ЮАР нет юридических обязательств соблюдать санкции, введенные США и ЕС. Обязательства ЮАР в отношении санкций касаются только тех, которые специально приняты ООН".

Но мэр Кейптауна Джордин Хилл-Льюис говорит, что у него "моральная обязанность" противостоять "несправедливой войне" России против Украины, и пообещал заблокировать яхту.

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Мэр является членом оппозиционного Демократического альянса, призывавшего правительство конфисковать 141-метровую яхту стоимостью 521 млн дол.

Он написал в твиттере, что "в городе не может быть места для подельников и тех, кто способствует войне Путина".

Непонятно, как власти Кейптауна планируют остановить швартовку судна под названием The Nord.

Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что местные власти не имеют права контроля над границами страны.

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ЮАР воздержалась при голосовании в ГА ООН резолюции по осуждению вторжения России в марте 2022 года, а также при голосовании в октябре резолюции по признанию территориальной целостности Украины и непризнанию псевдореферендумов в 4 регионах, об аннексии которых заявила Россия.

"Внешняя политика нашей страны по поводу незаконной империалистической войны России была позорной", - заявил мэр Кейптауна Джордин Хилл-Льюис. Он призвал исправлять эти ошибки.

Ожидается, что роскошная яхта прибудет в Кейптаун в ближайшие несколько недель, неизвестно, как долго ей разрешат там оставаться.

Согласно рейтингу Forbes 2021 года, Мордашов был самым богатым человеком России. Он заработал состояние примерно на 29,1 миллиарда долларов благодаря своей металлургической и горнодобывающей компании "Северсталь". Согласно рейтингу Forbes 2022 года, Мордашов упал на 4 позицию и имел состояние на 13,2 млрд долларов.

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В начале конфликта он попал под санкции Запада из-за его связей с Путиным. Но миллиардер говорит, что не занимается российской политикой.

Мордашов уже потерял одно из своих меньших судов – Lady M – из-за санкций Запада после того, как судно арестовала итальянская полиция.

The Nord считается его самой большой яхтой. Журнал Forbes описывает его как одну из самых экстравагантных лодок в мире.

Автор: 

олигарх (1026) санкции (11287) ЮАР (208)


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Топ комментарии
+10
В кейптаунском порту
С руснею на борту
Их яхта выправляла такелаж.
И прежде чем отнять,
И яхту ты продать
Весь русский был опущен экипаж
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26.10.2022 22:41
+7
цікаво що там в Грузії?
понаєхавшея кацапня вже Z начепила в зад?
і чі не ******* їх грузини?
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26.10.2022 22:35
+7
Це вже не перша ситуація, коли окремі посадовці африканських країн йдуть проти центральної влади, підтримуючи Україну. Подібне спостерігалося з голосуванням Мадагаскару в ООН. За кулісами відбуваються цікаві речі.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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26.10.2022 22:44
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цікаво що там в Грузії?
понаєхавшея кацапня вже Z начепила в зад?
і чі не ******* їх грузини?
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26.10.2022 22:35 Ответить
Грузини не дурні - вони добре пильнують за унітазами, потихеньку викачують грошики з кацапур ну і накопичують базу даних на всіх прийшлих про види діяльності - наркота, незаконні оберти зброї, рекет, крадіжки майна (окрема тема унітази) і т.д....так що справа часу
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26.10.2022 22:47 Ответить
кацапня завтра за їми прийде іх денаціоналізувати...
i не стогнать потім!
але є рецепт - будуйте дороги!
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26.10.2022 23:28 Ответить
йой, ото бідааааа
основне щоб бабоси від продажу яхти потім пішли на відбудову України
а не на щось інше
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26.10.2022 22:36 Ответить
на компенсації й лікування в першу чергу..потім будинки..а потім вже з офшорів зелених бум асфальт класти..
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26.10.2022 22:42 Ответить
Бідолахи олігофрени - нема куди бєчь!
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26.10.2022 22:37 Ответить
з Гвінеєю бісау і їхнім ***** було смішніше...
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26.10.2022 22:39 Ответить
В кейптаунском порту
С руснею на борту
Их яхта выправляла такелаж.
И прежде чем отнять,
И яхту ты продать
Весь русский был опущен экипаж
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26.10.2022 22:41 Ответить
4рі чортика як наче з пагорбка - фрацузи не схопились за ножі...
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26.10.2022 22:51 Ответить
останніми французами була Гвардія Наполеона!
з тих пір там нікого нема....
напало б ***** на Францію? - там да 2-3 дні і Пагиж вільне місто!
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26.10.2022 22:58 Ответить
Гвардія вмирає, але не здається.
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27.10.2022 01:24 Ответить
Бывал я там. Фашисты фашистами и местное население Зулусами называют и ни во что их не ставят. А раССеянских ПЕДДЖЮРАССТОВ там... одного видел с золотой цепью и хакенкройцем на ней. Спросил проблемм нет с ношением этой ХУ@ЙНИ. Сказал что всем похер. Если раССея страна березовых обезьян, то юар - срана конченых ФАШИСТОВ. Надеюсь Зулусы припомнят оппортунид...
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26.10.2022 22:42 Ответить
Зулуси, до речі, в ті краї вторглися приблизно одночасно з голандцями. Хто б називав себе аборигенами в ПАР, але тільки не зулуси.
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26.10.2022 23:20 Ответить
Как там расисткая партия называется, ненапомнишь, а вспомнил АНК.
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26.10.2022 23:29 Ответить
та там много говна. черного, коричневого, красного кто там в этом Хазельнусе разберется
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26.10.2022 23:31 Ответить
Лол, що? Це ти в журналі 'юний натураліст' за 79 рік вичитав?
Бо на початку 90-х чорний президент дав старт гаслу "жодного робочого місця білим", білих фермерів голанців повиганяли, білих промисловців і фінансистів британців повиганяли, в більшості районів крупних міст дозволено не зупинятись на світлофорі бо зависокий ризик що тебе застрелять і викинуть з авто "не білі" бандюки. Ну і на десерт, раджу загуглити всім відому житлову висотку "колодязь" яку негри тупо закидали сміттям до 7 поверху і так живуть далі, мабуть чекають поки білі повернуться з Мозамбіку...
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27.10.2022 01:19 Ответить
шо пригадають,зміна влади в ПАР це класична перемога БИДЛА.над здоровим глуздом,а-ля 1917 рік.Поки в ПАР правили білі,хоч і з заскоками,ця країна на русню дивилась як на гівно,зате тепер це ще одна ЦАР тільки південна,тобто ще одна прорашівська помийка.
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27.10.2022 02:33 Ответить
Це вже не перша ситуація, коли окремі посадовці африканських країн йдуть проти центральної влади, підтримуючи Україну. Подібне спостерігалося з голосуванням Мадагаскару в ООН. За кулісами відбуваються цікаві речі.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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26.10.2022 22:44 Ответить
Там сама ПАР доволі не однорідна генетично і ментально
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27.10.2022 01:14 Ответить
В кейптаунском порту, с пробойной в дуплу

Морда_Шова поправляла макияж...
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26.10.2022 22:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qJ6j2QECzGI В кейптаунском порту
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26.10.2022 23:08 Ответить
Гітаристу подяка - так самому все це злабати?
треба бути Гітаристом!
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26.10.2022 23:15 Ответить
Побільше зерна
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26.10.2022 23:23 Ответить
Cape province - це взагалі майже не класична ПАР про яку ми знаємо з лівацької пропаганди. Чорних там не так і багато, зате багато білих і т.зв. колоредз - метисів білого, бушменського, індійського та трохи чорного походження. Мер Кейптауну взагалі білий. В кейптауні є єврейський і африканерський райони, де цілком можна жити.
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26.10.2022 23:25 Ответить
В нас **** Єрмак теж порядних мерів переслідує.
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26.10.2022 23:47 Ответить
Навіть ПАР, країна Африки, веде себе цивілізованіше ніж та ж райсея чи белорусія, зупиніть цей світ я зійду мабуть
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26.10.2022 23:57 Ответить
Мабуть вони дуже добре пам'ятають як Трансвааль і Оранжева республіка бились з величезною Британською імперією. Знають як воно є
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27.10.2022 01:12 Ответить
На фото что в анонсе к этой новости, где яхта похоже больше на Гонконг, Кейптаун с моря чуть не так. Хотя принципа тут нет. Яхта конечно супер хайтек!
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27.10.2022 01:18 Ответить
В кейптаунском порту
С пробоиной в борту
"Жанетта" поправляла такелаж
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27.10.2022 05:08 Ответить
 
 