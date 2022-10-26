Власти Кейптауна, несмотря на распоряжение правительства ЮАР, планируют заблокировать яхту связанного с Путиным олигарха Мордашова
Правительство Южно-Африканской республики заявило, что позволит российскому олигарху пришвартовать свою яхту в Кейптауне, несмотря на призывы мэра города запретить это.
Следующее из Гонконга судно принадлежит Алексею Мордашову, союзнику руководителя России Владимира Путина, попавшему под санкции ЕС и США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Представитель президента Сирила Рамафосы заявил: "У ЮАР нет юридических обязательств соблюдать санкции, введенные США и ЕС. Обязательства ЮАР в отношении санкций касаются только тех, которые специально приняты ООН".
Но мэр Кейптауна Джордин Хилл-Льюис говорит, что у него "моральная обязанность" противостоять "несправедливой войне" России против Украины, и пообещал заблокировать яхту.
Мэр является членом оппозиционного Демократического альянса, призывавшего правительство конфисковать 141-метровую яхту стоимостью 521 млн дол.
Он написал в твиттере, что "в городе не может быть места для подельников и тех, кто способствует войне Путина".
Непонятно, как власти Кейптауна планируют остановить швартовку судна под названием The Nord.
Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что местные власти не имеют права контроля над границами страны.
ЮАР воздержалась при голосовании в ГА ООН резолюции по осуждению вторжения России в марте 2022 года, а также при голосовании в октябре резолюции по признанию территориальной целостности Украины и непризнанию псевдореферендумов в 4 регионах, об аннексии которых заявила Россия.
"Внешняя политика нашей страны по поводу незаконной империалистической войны России была позорной", - заявил мэр Кейптауна Джордин Хилл-Льюис. Он призвал исправлять эти ошибки.
Ожидается, что роскошная яхта прибудет в Кейптаун в ближайшие несколько недель, неизвестно, как долго ей разрешат там оставаться.
Согласно рейтингу Forbes 2021 года, Мордашов был самым богатым человеком России. Он заработал состояние примерно на 29,1 миллиарда долларов благодаря своей металлургической и горнодобывающей компании "Северсталь". Согласно рейтингу Forbes 2022 года, Мордашов упал на 4 позицию и имел состояние на 13,2 млрд долларов.
В начале конфликта он попал под санкции Запада из-за его связей с Путиным. Но миллиардер говорит, что не занимается российской политикой.
Мордашов уже потерял одно из своих меньших судов – Lady M – из-за санкций Запада после того, как судно арестовала итальянская полиция.
The Nord считается его самой большой яхтой. Журнал Forbes описывает его как одну из самых экстравагантных лодок в мире.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
понаєхавшея кацапня вже Z начепила в зад?
і чі не ******* їх грузини?
i не стогнать потім!
але є рецепт - будуйте дороги!
основне щоб бабоси від продажу яхти потім пішли на відбудову України
а не на щось інше
С руснею на борту
Их яхта выправляла такелаж.
И прежде чем отнять,
И яхту ты продать
Весь русский был опущен экипаж
з тих пір там нікого нема....
напало б ***** на Францію? - там да 2-3 дні і Пагиж вільне місто!
Бо на початку 90-х чорний президент дав старт гаслу "жодного робочого місця білим", білих фермерів голанців повиганяли, білих промисловців і фінансистів британців повиганяли, в більшості районів крупних міст дозволено не зупинятись на світлофорі бо зависокий ризик що тебе застрелять і викинуть з авто "не білі" бандюки. Ну і на десерт, раджу загуглити всім відому житлову висотку "колодязь" яку негри тупо закидали сміттям до 7 поверху і так живуть далі, мабуть чекають поки білі повернуться з Мозамбіку...
Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
Морда_Шова поправляла макияж...
треба бути Гітаристом!
С пробоиной в борту
"Жанетта" поправляла такелаж