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Украинские военные за два месяца вытеснят оккупантов на линию 23 февраля, - генерал США Ходжес

ходжес

Бен Ходжес уверен, что украинские военные смогут деоккупировать Крым до лета 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики Бен Ходжес на канале "Фейгін Live".

Ходжес считает, что ВСУ смогут вытеснить российских захватчиков на линию по состоянию на 23 февраля 2022 года в течение следующих двух месяцев. Одним из условий, чтобы это удалось воплотить в жизнь, является продолжение поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

"Я верю, что украинские войска оттеснят оккупационные войска РФ к линии 23 февраля в течение двух месяцев. И они освободят Крым до лета 2023 года. При условии, что США будут поддерживать Украину по-прежнему и все санкции против России останутся как есть" , – рассказал генерал США в отставке.

Читайте также: Ходжес о ходе войны зимой: ВСУ продолжат давить и преуспевать, но это будет медленнее

Он отметил, что Кремль, скорее всего, понимает возможность такого сценария.

Автор: 

армия РФ (19188) Ходжес Бен (167) ВСУ (6583)


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Топ комментарии
+41
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26.10.2022 23:00
+27
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26.10.2022 23:05
+24
с Божьей помощью !
(и помощью вашей)
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26.10.2022 23:02
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26.10.2022 23:00 Ответить
це після того як грязна ядрьона бімба рвонула зразу після запуску?
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26.10.2022 23:04 Ответить
с Божьей помощью !
(и помощью вашей)
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26.10.2022 23:02 Ответить
Якщо минулі пів року наші пілоти проходили тренування на ф16 та через тиждень повернуться на 50 пташках то так, якщо то то за 2 місяці б Херсон повернути.
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26.10.2022 23:04 Ответить
God bless you!
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26.10.2022 23:04 Ответить
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26.10.2022 23:05 Ответить
Вот на хрена тебе та Кубань, со всеми ее отбитыми ватниками. Ну на хер. Я как представлю себе очередную ПР выбранную "нашими гражданами" из Крыма и Донбасса, так и жить не хочется, все пойдет по кругу.
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27.10.2022 01:30 Ответить
"зможуть витиснути"-написано в статье.
А в заголовке уже вытеснят, не хорошо
людей дебилами выставлять.
А потом про тупых экспертов рассказывать.
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26.10.2022 23:09 Ответить
Це найкращій прогноз, який я чула у своєму житті! 🙏🇺🇦
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26.10.2022 23:09 Ответить
Це точно. Особливо якщо підняти те що він говорив перед 24 числом
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26.10.2022 23:21 Ответить
Кацапи м'яска підкинули у вигляді чмобіків, роботи прибавилось, тому терміти змістились.
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26.10.2022 23:20 Ответить
Це було до оголошення могилізації - https://t.me/DIUkraine/488
"Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року."
А як кінцевий результат "В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим"

Зараз звісно з оголошенням могилізації строки можуть зміститися.
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27.10.2022 02:52 Ответить
Боже, допоможи Українському Війську 🙏🙏🙏
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26.10.2022 23:24 Ответить
Польша купила корейские танки,уже горсают на них.
Украина не пыталась их тоже купить за подаренные деньги?
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26.10.2022 23:27 Ответить
1. Танки Южной Кореи очень дорогие. Дороже чем танки США или Германии. На сколько танков бы хватило денег?
2. Есть подозрение что Корея не продала бы танки без одобрения США.
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26.10.2022 23:43 Ответить
От 8,5 Миллионов-1000 штук 8,5 Миллиарда.
Леопард 2 стоит от 3 до 15 миллионов
Нахрена тогда деньги дают,на асфальт и плитку?
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26.10.2022 23:52 Ответить
ОК. Давай сюди документи чи лінки. А краще не пи*ди. Вас кацапів завжди забагато. Де б від вас сховатись...
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27.10.2022 00:00 Ответить
Генерал СВР:

Мы уже сообщали, что 7 и 12 октября этого года были отменены испытания ядерного оружия, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.

С 14 по 20 октября было ещё ПЯТЬ попыток провести испытания ядерного оружия и лишь в двух случаях испытания состоялись, но их результаты больше огорчили президента, чем обнадежили.

14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которого, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военными данным.

Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания, были отменены по «техническим причинам», 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили, а результаты проведенного в этот день (вернее ночь) подземного испытания в Кемеровской области, также были поставлены под сомнение специалистами-наблюдателями.

Секретные испытания «сверхмощного» оружия 20 октября в акватории Финского залива, вообще оказались фикцией.

Более семи миллиардов долларов были спущены в уши Путину в виде обещаний создания новейшего сверхмощного оружия, которое «практически готово к испытаниям», оказалось не готово вообще и «существует» в основном в воображении авторов и освоителей бюджета. Теперь надо пояснить откуда пошла вся суета с якобы подготовкой Украиной взрыва «грязной бомбы».

Вечером 20 октября, во время совещания с представителями руководства военного и силового блоков, Путин обсуждал тему провалившихся испытаний ядерного оружия. В процессе обсуждения пришли к двум версиям случившегося, либо провал испытаний это саботаж, и стоит искать виновных, либо возможностей использования ядерного оружия просто нет и почему - надо разбираться.

Но разбираться и искать виновных, это время и суета, которая может вылиться в утечки, с катастрофическими для режима последствиями.

Вот и пришел во время обсуждения «гениальный план»: «грязную бомбу» сделать не проблема, и раз нет ПОКА возможности использовать тактическое ядерное оружие, значит надо, в случае острой необходимости, если президент примет такое решение, использовать «грязную бомбу», обвинив Украину в провокации на собственной территории.

Примени российское руководство «грязную бомбу», возникает вопрос, «а где хваленое тактическое ядерное оружие?»

Исходя из этого, можно осторожно резюмировать, что в ближайшее время возможности российского руководства использовать ядерное оружие сильно преувеличены.

Теперь Путину остаётся разбираться, почему не удаются испытания ядерного оружия, а до этого шантажировать использованием «грязной бомбы», конечно обвиняя в провокации Украину.

Без ядерного оружия король может оказаться не просто голым, но и не королем.
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26.10.2022 23:28 Ответить
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26.10.2022 23:47 Ответить
знову гадалки...карти таро..вангісти всіх мастей.
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26.10.2022 23:28 Ответить
Місяць тому футуролог Фукуяма обіцяв "найближчими днями колапс рф".

А скільки було прогнозів про Херсон "наступного тижня"?
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26.10.2022 23:29 Ответить
А що тут не так з Фукуямою? Колапс рф він уже є.
І що не так з Херсоном? Очі відкрий. Глянь що було тиждень тому на мапі, і де/ким була рф місяць тому.
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27.10.2022 00:05 Ответить
Саме дурніше це прогнозувати термін закінчення війни і результат одруження.
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26.10.2022 23:30 Ответить
Це точно. Тому Ходжес і не займається такою дурнею.
Приємно чути розумних людей.
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27.10.2022 00:07 Ответить
Щось про Донецьку та Луганську області нічого не сказав
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26.10.2022 23:32 Ответить
нашому теляті та вовка б з'їсти.
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26.10.2022 23:33 Ответить
Для того щоб таке сталось, у кацапів має посипатись оборона, може він має більше інфи.
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27.10.2022 00:16 Ответить
нема чим витісняти . мало зброї дають. та не дозволяють гилити по кацапської території. якщо так продовжиться то ці "витісненія" ще років 5 продовжаться.
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27.10.2022 00:20 Ответить
До вересня російські сили занепадуть і Україна зможе їх витіснити, - генерал США у відставці Ходжес 20.05.22 14:17

Війна може тривати місяцями, однак зміна балансу сил відбудеться приблизно за тиждень, - Ходжес 20.03.22 13:26

За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну проти України, - генерал армії США Ходжес 15.03.22 02:54
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27.10.2022 00:48 Ответить
Отож.
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27.10.2022 11:20 Ответить
То есть ходжес сказал, что Донбасс освобождать не будут ?
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27.10.2022 01:11 Ответить
Ваші - це хто?
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27.10.2022 08:37 Ответить
Моє спостереження про останній уйобочний коментар працює.
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27.10.2022 07:41 Ответить
пи*діти, воно, як-то кажуть, не мішки ворочати.
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27.10.2022 09:19 Ответить
Є одна особливість: серед америкоїдів гострі на слівце лише балакучі голови з префіксом "екс-" перед назвою посади. Чинні ж посадовці сидять на жепі тихо, розповідають, як їх надихає наша боротьба, час від часу висловлюючи стурбованість.
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27.10.2022 10:01 Ответить
а так і повинно бути. чинні посадовці повинні тримати язика за зубами, і американці це добре розуміють та виконують, на відміну від нашої будановсько-дєрмаковської шелупоні. ці мовчать тільки коли крадуть.
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27.10.2022 10:09 Ответить
Черговий відставник-******. Таких і в Україні повно. Ходять по телеефірах Єдиного марафону і гадають на кавовій гущі, ні за які слова не відповідаючи
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27.10.2022 10:06 Ответить
Гастролеры на пенсии. Радует что хоть что-то в совке и Америке одинаковое.
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27.10.2022 10:58 Ответить
Ходжес, не будь Арестовичем.
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27.10.2022 11:19 Ответить
Якось воно не сходиться. Ще в кінці вересня та на початку жовтня села, на Миколаївскому напрямку були наші, а зараз - Тернові Поди, Шмідтове, Центральне, Вавілове, Центральне вже під орками.
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27.10.2022 11:34 Ответить
нажаль ото така реальність на відміну від гучних прогнозів...
дуже хочеться, щоб стало правдою те, що каже Ходжес, але ... дасть ся чути...
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27.10.2022 12:16 Ответить
Шо ти ******, орк *******.
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27.10.2022 23:52 Ответить
 
 