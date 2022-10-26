Украинские военные за два месяца вытеснят оккупантов на линию 23 февраля, - генерал США Ходжес
Бен Ходжес уверен, что украинские военные смогут деоккупировать Крым до лета 2023 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики Бен Ходжес на канале "Фейгін Live".
Ходжес считает, что ВСУ смогут вытеснить российских захватчиков на линию по состоянию на 23 февраля 2022 года в течение следующих двух месяцев. Одним из условий, чтобы это удалось воплотить в жизнь, является продолжение поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.
"Я верю, что украинские войска оттеснят оккупационные войска РФ к линии 23 февраля в течение двух месяцев. И они освободят Крым до лета 2023 года. При условии, что США будут поддерживать Украину по-прежнему и все санкции против России останутся как есть" , – рассказал генерал США в отставке.
Он отметил, что Кремль, скорее всего, понимает возможность такого сценария.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(и помощью вашей)
А в заголовке уже вытеснят, не хорошо
людей дебилами выставлять.
А потом про тупых экспертов рассказывать.
"Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року."
А як кінцевий результат "В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим"
Зараз звісно з оголошенням могилізації строки можуть зміститися.
Украина не пыталась их тоже купить за подаренные деньги?
2. Есть подозрение что Корея не продала бы танки без одобрения США.
Леопард 2 стоит от 3 до 15 миллионов
Нахрена тогда деньги дают,на асфальт и плитку?
Мы уже сообщали, что 7 и 12 октября этого года были отменены испытания ядерного оружия, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
С 14 по 20 октября было ещё ПЯТЬ попыток провести испытания ядерного оружия и лишь в двух случаях испытания состоялись, но их результаты больше огорчили президента, чем обнадежили.
14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которого, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военными данным.
Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания, были отменены по «техническим причинам», 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили, а результаты проведенного в этот день (вернее ночь) подземного испытания в Кемеровской области, также были поставлены под сомнение специалистами-наблюдателями.
Секретные испытания «сверхмощного» оружия 20 октября в акватории Финского залива, вообще оказались фикцией.
Более семи миллиардов долларов были спущены в уши Путину в виде обещаний создания новейшего сверхмощного оружия, которое «практически готово к испытаниям», оказалось не готово вообще и «существует» в основном в воображении авторов и освоителей бюджета. Теперь надо пояснить откуда пошла вся суета с якобы подготовкой Украиной взрыва «грязной бомбы».
Вечером 20 октября, во время совещания с представителями руководства военного и силового блоков, Путин обсуждал тему провалившихся испытаний ядерного оружия. В процессе обсуждения пришли к двум версиям случившегося, либо провал испытаний это саботаж, и стоит искать виновных, либо возможностей использования ядерного оружия просто нет и почему - надо разбираться.
Но разбираться и искать виновных, это время и суета, которая может вылиться в утечки, с катастрофическими для режима последствиями.
Вот и пришел во время обсуждения «гениальный план»: «грязную бомбу» сделать не проблема, и раз нет ПОКА возможности использовать тактическое ядерное оружие, значит надо, в случае острой необходимости, если президент примет такое решение, использовать «грязную бомбу», обвинив Украину в провокации на собственной территории.
Примени российское руководство «грязную бомбу», возникает вопрос, «а где хваленое тактическое ядерное оружие?»
Исходя из этого, можно осторожно резюмировать, что в ближайшее время возможности российского руководства использовать ядерное оружие сильно преувеличены.
Теперь Путину остаётся разбираться, почему не удаются испытания ядерного оружия, а до этого шантажировать использованием «грязной бомбы», конечно обвиняя в провокации Украину.
Без ядерного оружия король может оказаться не просто голым, но и не королем.
А скільки було прогнозів про Херсон "наступного тижня"?
І що не так з Херсоном? Очі відкрий. Глянь що було тиждень тому на мапі, і де/ким була рф місяць тому.
Приємно чути розумних людей.
Війна може тривати місяцями, однак зміна балансу сил відбудеться приблизно за тиждень, - Ходжес 20.03.22 13:26
За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну проти України, - генерал армії США Ходжес 15.03.22 02:54
дуже хочеться, щоб стало правдою те, що каже Ходжес, але ... дасть ся чути...