Украинские военные за два месяца вытеснят оккупантов на линию 23 февраля, - генерал США Ходжес

Бен Ходжес уверен, что украинские военные смогут деоккупировать Крым до лета 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики Бен Ходжес на канале "Фейгін Live".

Ходжес считает, что ВСУ смогут вытеснить российских захватчиков на линию по состоянию на 23 февраля 2022 года в течение следующих двух месяцев. Одним из условий, чтобы это удалось воплотить в жизнь, является продолжение поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

"Я верю, что украинские войска оттеснят оккупационные войска РФ к линии 23 февраля в течение двух месяцев. И они освободят Крым до лета 2023 года. При условии, что США будут поддерживать Украину по-прежнему и все санкции против России останутся как есть" , – рассказал генерал США в отставке.

Читайте также: Ходжес о ходе войны зимой: ВСУ продолжат давить и преуспевать, но это будет медленнее

Он отметил, что Кремль, скорее всего, понимает возможность такого сценария.