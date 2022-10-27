США призвали Иран прекратить отправлять России оружие для убийств украинцев, - Белый дом.

США предостерегли власти Ирана от поставок в Россию оружия, которое убивает мирных украинцев.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обеспокоены тем, что Москва может консультировать Иран о том, как применять лучшие методы управления протестами. Опираясь на большой опыт РФ в подавлении демонстраций, доказательства того, что Иран помогает России в ее войне против Украины очевидны и общедоступны", - заявила представительница администрации США.

По ее словам, чем больше Иран и Россия становятся изолированными, тем больше они сближаются.

"Наш месседж к Ирану очень четкий: прекратите убивать свой народ и прекратите отправлять оружие в Россию для убийств украинцев", - заявила представитель Белого дома.

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