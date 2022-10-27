Враг нанес удар по одной из громад Киевской области, украинские силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты, - ОВА (обновлено)

Российские оккупанты нанесли удар по одной из громад Киевщины. Возник пожар.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг нанес удар по одной из громад области. Все службы на месте. Идет ликвидация пожара. Предварительно, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В области объявлена воздушная тревога.

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Позже Кулеба добавил, что в области работает ПВО: "Наши силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты"