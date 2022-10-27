Враг нанес удар по одной из громад Киевской области, украинские силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты, - ОВА (обновлено)
Российские оккупанты нанесли удар по одной из громад Киевщины. Возник пожар.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг нанес удар по одной из громад области. Все службы на месте. Идет ликвидация пожара. Предварительно, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В области объявлена воздушная тревога.
Позже Кулеба добавил, что в области работает ПВО: "Наши силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты"
Топ комментарии
+22 Виктор Дийнега
показать весь комментарий27.10.2022 04:00
+19 Philip #450827
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+17 Дмитро Карпенко
показать весь комментарий27.10.2022 03:18
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а то они что-то неохотно идут на войну.
то "убийство дугиной" инсценировали. это , по их задумке, волну возмущения должно было вызвать у людей.
то включили оккупированные территории в состав россии и кричат "на россиию нападают , у россии территории хотят забрать" - по задумке путина россияне должны возмутится, что их территории отбирают.
то крымский мост фсб взорвало - это должно было разозлить людей. "как они посмели наш мост взорвать!"
теперь путин заявляет, что россия ведет войну против сатанизма и лгбт-браков.
но никто не ведется.
Так, із 22.00 по 24.00 год 26 жовтня, було випущено понад два десятки «Shahed-136».
17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.
Ще два «Shahed-136» знищили інші підрозділи Сил оборони України.
П'ятнадцять «шахедів» знищено у Одеській, три - у Миколаївській та один - у Вінницькій областях.
Високу ефективність бойової роботи показало озброєння надане Україні західними партнерами.
Дякуємо союзникам!
Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування «Схід» зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
https://t.me/kpszsu/2110?fbclid=IwAR3E3DnprYxq2XSvVGN4qV0_nvgGYlY0JczSDyAuoKuLniwh1-5MltE3W08
они хотят взорвать каховскую плотину. но боятся ответки.
а теперь разгоняют страшилку про грязную бомбу. типа, весь мир будет ждать взрыва грязной бомбы, а тут, "всего навсего", плотину взорвут, поэтому ответка будет не такой сильной.
Этот прием можно назвать "меньший урон". Когда ждут очень большой катастрофы, но получают катастрофу в 2 раза меньше - то реагируют на эту катастрофу не так сильно, как если бы она просто произошла.
Украинскому народу, нужно держать хватку как у бультерьера, чтобы русские черти уже не смогли выскользнуть из этого капкана. Бешеного зверя "коль он уже залез в капкан", не отпускают на свободу - его добивают. Это правило выживания в процессе естественного отбора...
Антипропаганда:
1) Создать на западе партию "Объединенная российская оппозиция" из всех выехавших диссидентов. Фейгин, Гудков, Пономарев, Чичваркин, Ходорковский, Каспаров, Пионтковский, Сотник, и так далее...
2) путин тратит 2 млрд долларов ежегодно на свои пропагандистские каналы. Западу выделить столько же, и создать за рубежом оппозиционные российские телеканалы. Давать там слово российским оппозиционерам, давать им вести свои авторские программы.
На этих каналах постоянно рекламировать в рекламных роликах партию "Объединенная российская оппозиция".
На этих каналах оппозиционеры постоянно должны призывать людей к революции. Готовиться к революции, чтобы в один прекрасный день всем выйти!
Оппозиционные телеканалы должны делегитимизировать российские пропагандистские передачи, называть их "передачами для дураков", а пропагандистов называть клоунами.
Эти каналы нужно транслировать на территорию россии через спутник, через ютюб, телеграм, через мобильные приложения.
Тут как сам контент важен, так и важно донести его до пользователя! Через рекламу гугл адсенс рекламировать контент, через тизерную рекламу на сайтах, в ютубе покупать рекламу! Чтобы охватить миллионы зрителей, так как телевидение российское охватывает!
Поставки вооружения.
Если запад не хочет утяжелять поставляемое нам вооружение (поставлять танки и самолеты) - попробовать выиграть войну за счет одних хаймерсов. Довести их количество хотя бы до 100 штук, и много снарядов к ним поставлять. Тут количество снарядов важнее, чем количество самих установок.
Втайне поставить нам ракеты атакамс. Можно пока-что дать Украине устный запрет на использование их по территории россии. А использовать их чтобы сейчас по Херсонской и Запорожской области отработать - уничтожить военные объекты.
Хаймерсами целыми днями вести массированные обстрелы позиций россиян. Чтобы они офигели от этой массированности! Все оккупанты на нашей земле должны быть истреблены!
Санкции.
Ввести полное эмбарго на российские товары (нефть, газ, металл и другие). Америке и Евросоюзу запретить ввозить российские товары на свою территорию. Запад должен запретить Индии и Китаю покупать у россии углеводороды.
Рубль упадет в 10 раз, зарплаты россиян упадут с 500 до 50 долларов.
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В обнищавшей россии каждый день будут приходить горы трупов, а с каждого утюга в интернете оппозиционеры будут рассказывать россиянам, что во всем виноват путин. Они просто не смогут не выйти на революцию.
буба вже зрозумів що ні одне його слово за переговорню з кацапією ніхто не зрозуміє,
але як дасте йому слабину - він тут же того валета-агромічного з рукава вийме..
надзор і тільки він над відбулавленою по пріколу скумбрією!
весь форрум прошерстив, ти по тупості тримаеш перше місце без конкурентів, овертайма і пенальті!
та ж сама Буча, чі Ірпінь, чі Гостомель як і нема відповіді чому не бьемо по зябливкі?
звідти ж ця вся гуйня летить...
нема відовіді - зелені мразюки впали в кому.