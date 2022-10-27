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За два часа ВСУ уничтожили 19 вражеских Shahed-136 и ракету Х-59, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Вооруженные Силы Украины 26 октября уничтожили 19 вражеских дронов и управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

"Оккупанты продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе иранского производства.

Так, с 22.00 по 24.00 26 октября, было выпущено более двух десятков "Shahed-136"", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Еще два "Shahed-136" уничтожены другими подразделениями Сил обороны Украины.

15 "шахедов" уничтожены в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой областях.

Кроме того, в зоне ответственности воздушного командования "Схід" зенитным ракетным подразделением уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

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За два часа ВСУ уничтожили 19 вражеских Shahed-136 и ракету Х-59, - Воздушные силы 01

ракеты (3568) уничтожение (6904) ВСУ (6583) дроны (3908) Воздушные силы (2290)


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Кацап - это подлое животное. Получает звиздюлин от ВСУ, а ответить боится, вот они и шмаляют по гражданской инфраструктуре.
Это еще раз подтверждает народную пословицу : хороший кацап - это дохлый кацап.
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27.10.2022 08:23 Ответить
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27.10.2022 09:00 Ответить
"куча мала"- скрепнодидовская забава)
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27.10.2022 09:39 Ответить
Вот они, настоящие хорошие кацапы, и за то, что они стали хорошими, ***** в награду отправит их на кацапию, пад радныя бярезки.
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27.10.2022 09:45 Ответить
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27.10.2022 08:58 Ответить
 
 