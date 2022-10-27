За два часа ВСУ уничтожили 19 вражеских Shahed-136 и ракету Х-59, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Вооруженные Силы Украины 26 октября уничтожили 19 вражеских дронов и управляемую авиационную ракету Х-59.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
"Оккупанты продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе иранского производства.
Так, с 22.00 по 24.00 26 октября, было выпущено более двух десятков "Shahed-136"", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Еще два "Shahed-136" уничтожены другими подразделениями Сил обороны Украины.
15 "шахедов" уничтожены в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой областях.
Кроме того, в зоне ответственности воздушного командования "Схід" зенитным ракетным подразделением уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
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