За два часа ВСУ уничтожили 19 вражеских Shahed-136 и ракету Х-59, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Вооруженные Силы Украины 26 октября уничтожили 19 вражеских дронов и управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

"Оккупанты продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе иранского производства.

Так, с 22.00 по 24.00 26 октября, было выпущено более двух десятков "Shahed-136"", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Еще два "Shahed-136" уничтожены другими подразделениями Сил обороны Украины.

15 "шахедов" уничтожены в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой областях.

Кроме того, в зоне ответственности воздушного командования "Схід" зенитным ракетным подразделением уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

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