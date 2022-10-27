Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и не отказался от своих целей в войне, - ISW
Высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу войны против Украины свидетельствуют о том, что он продолжает преследовать цели, ради которых отдал приказ о полномасштабном вторжении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что руководитель Кремля во время встречи с представителями спецслужб СНГ продвигал пропагандистские тезисы.
"Путин заявлял, что "Украина потеряла суверенитет" и "США используют Украину как таран" против России, Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ и СНГ", - указывают в ISW.
Специалисты рассказали, что высказывание своего диктатора поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутат говорил, что "Украина оккупирована НАТО" и "стала колонией США".
В Институте изучения войны отметили, что такая риторика несовместима с переговорами на равноправной основе о прекращении огня, не говоря уже об окончании войны, начатой Россией.
"Вместо этого это решительно свидетельствует о том, что Кремль все еще стремится к военной победе в Украине и смене власти в Киеве, что повлияло бы на переориентацию Украины от Запада. Это также указывает на то, что цели Путина выходят за пределы территории, которую он пытался аннексировать ", – добавили аналитики.
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Вся суть войны в одной фразе
чтобы при его упоминании люди долго и неудержимо блевали ....
те суспільство хворе, йому потрібні ліки у вигляді кнута. Бо пряник вже в них був. кожен повинен відчути біль на собі. Чи від втрати рідних. Чи від пустого холодильника. Чи від відсутності електрики для того холодильника. бо вони свистіли: можем павтаріть. так ось хай і повторять хлібні картки, примусові роботи і таке інше. Що совок переживав у другу світову. І щоб для всіх без виключення.
у меня все четверо лучших друзей по учёбе в университете были из Сумской и Черниговской области , я проводил все летние каникулы в их родных сёлах. Даже за эти несколько месяцев летних каникул я на всю жизнь понял дух украинского народа, абсолютно несовместимый с тупым рабским менталитетом россияцких совков.
Из диких полоумных речей и статей Путина об Украине сразу видно, что этот нравственный идиот вообще не способен понимать такие вещи, как свобода, достоинство и честь, которые для украинцев дороже жизни, которые ими впитаны с молоком матери.
Будуть сталінські репресії, це вже видно на окупованих територіях.
А коли путін втратить контроль над окупованими територіями тоді він втратить суверенітет.
Але варто зазначити якби путін про це не говорив але Росія війну не виграла а Україна не програла у війні з Росією тож кремль говорить про таке щоб заспокоїти населення - недаремна мобілізація прошла.
А мову з 17 сторіччя путін забороняв?
УНР путін завойовував? Голодомори, репресії і війни 20 ст. путін влаштовував?
Кстати, ранее афганцы предлагали свои услуги Украине для борьбы с рашенфюрером, но наши власти просьбу отклонили.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jl4fnSgNBiE