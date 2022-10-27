Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и не отказался от своих целей в войне, - ISW

Высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу войны против Украины свидетельствуют о том, что он продолжает преследовать цели, ради которых отдал приказ о полномасштабном вторжении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что руководитель Кремля во время встречи с представителями спецслужб СНГ продвигал пропагандистские тезисы.

"Путин заявлял, что "Украина потеряла суверенитет" и "США используют Украину как таран" против России, Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ и СНГ", - указывают в ISW.

Специалисты рассказали, что высказывание своего диктатора поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутат говорил, что "Украина оккупирована НАТО" и "стала колонией США".

В Институте изучения войны отметили, что такая риторика несовместима с переговорами на равноправной основе о прекращении огня, не говоря уже об окончании войны, начатой ​​Россией.

"Вместо этого это решительно свидетельствует о том, что Кремль все еще стремится к военной победе в Украине и смене власти в Киеве, что повлияло бы на переориентацию Украины от Запада. Это также указывает на то, что цели Путина выходят за пределы территории, которую он пытался аннексировать ", – добавили аналитики.

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