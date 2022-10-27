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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и не отказался от своих целей в войне, - ISW

путін

Высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу войны против Украины свидетельствуют о том, что он продолжает преследовать цели, ради которых отдал приказ о полномасштабном вторжении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что руководитель Кремля во время встречи с представителями спецслужб СНГ продвигал пропагандистские тезисы.

"Путин заявлял, что "Украина потеряла суверенитет" и "США используют Украину как таран" против России, Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ и СНГ", - указывают в ISW.

Специалисты рассказали, что высказывание своего диктатора поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутат говорил, что "Украина оккупирована НАТО" и "стала колонией США".

В Институте изучения войны отметили, что такая риторика несовместима с переговорами на равноправной основе о прекращении огня, не говоря уже об окончании войны, начатой ​​Россией.

"Вместо этого это решительно свидетельствует о том, что Кремль все еще стремится к военной победе в Украине и смене власти в Киеве, что повлияло бы на переориентацию Украины от Запада. Это также указывает на то, что цели Путина выходят за пределы территории, которую он пытался аннексировать ", – добавили аналитики.

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путин владимир (31247) ISW (493)


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Топ комментарии
+42
"Украина воюет за будущее своих детей, россия воюет за прошлое придурошного деда"

Вся суть войны в одной фразе
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27.10.2022 06:55
+19
Він просто здохне.
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27.10.2022 06:40
+19
И почему чемоданный срун уверен, что если сменить руководство Украины, то она отвернется от Запада? У него есть хоть один вменяемый советник, который откроет ему страшную тайну, что в Украине дела обстоят... э-э-э несколько иначе?
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27.10.2022 07:41
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Він просто здохне.
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27.10.2022 06:40 Ответить
Fucking midget lost his last marble.
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27.10.2022 06:44 Ответить
Здохни в муках, падло
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27.10.2022 06:45 Ответить
Мало тебя в детстве били, ушлепок!
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27.10.2022 06:50 Ответить
"Украина воюет за будущее своих детей, россия воюет за прошлое придурошного деда"

Вся суть войны в одной фразе
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27.10.2022 06:55 Ответить
уважаемый Арие прекрасно и ёмко сказал о сущности войны народа Украины за будущее своих детей. Респект.
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27.10.2022 10:14 Ответить
Най здійсниться Божа Воля! Здохне тваридло обісссцяне посеред хати а три дні у калабані пролежить паралізоване й голодне...
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27.10.2022 06:58 Ответить
Главчмоня проиграл войну. Регулярная армия растворилась в чмобиках и тик-токерах.
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27.10.2022 07:18 Ответить
Путин хочет опустить Россию в глазах мира и россиян так,
чтобы при его упоминании люди долго и неудержимо блевали ....
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27.10.2022 07:35 Ответить
И почему чемоданный срун уверен, что если сменить руководство Украины, то она отвернется от Запада? У него есть хоть один вменяемый советник, который откроет ему страшную тайну, что в Украине дела обстоят... э-э-э несколько иначе?
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27.10.2022 07:41 Ответить
попав в ютубі на одного москаля-іксперта. шось типу радіоняня (не хочу піарити). то там рашисти дійсно так і вважають: якщо вбити зеленського з його соратниками, то Україна зразу ж здасться.
те суспільство хворе, йому потрібні ліки у вигляді кнута. Бо пряник вже в них був. кожен повинен відчути біль на собі. Чи від втрати рідних. Чи від пустого холодильника. Чи від відсутності електрики для того холодильника. бо вони свистіли: можем павтаріть. так ось хай і повторять хлібні картки, примусові роботи і таке інше. Що совок переживав у другу світову. І щоб для всіх без виключення.
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27.10.2022 09:31 Ответить
Мені це теж вражає: вони нам інкремінують те, що ми хочемо гарно жити!!! так і кажуть: що, солодкого життя захотіли? от ми вам зараз за це покажемо! По іхньому ми не маємо права вирішувати з ки дружити і чого хотіти. і головне не маємо права жити краще за них! і іх зовсім не бентежить, що такі думки просто неприйнятні в цивільному світі! Да просто в культурному сенсі це ДНО! я подивилась якусь іхню ахінею і вирішила, що там ні з ким спілкуватись зовсім. І ми дійсно зовсім різні.
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27.10.2022 11:34 Ответить
Кремлевский выродок никогда не жил в Украине среди обычных пересичных украинцев: поэтому этот бесноватый вообще ничего не понимает в украинском народном характере и в украинском менталитете:

у меня все четверо лучших друзей по учёбе в университете были из Сумской и Черниговской области , я проводил все летние каникулы в их родных сёлах. Даже за эти несколько месяцев летних каникул я на всю жизнь понял дух украинского народа, абсолютно несовместимый с тупым рабским менталитетом россияцких совков.

Из диких полоумных речей и статей Путина об Украине сразу видно, что этот нравственный идиот вообще не способен понимать такие вещи, как свобода, достоинство и честь, которые для украинцев дороже жизни, которые ими впитаны с молоком матери.
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27.10.2022 10:03 Ответить
А ти думаєш, кацапи щамінять владу і підуть, щалишивши нам демократію?
Будуть сталінські репресії, це вже видно на окупованих територіях.
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27.10.2022 11:26 Ответить
Та ти шо? Боже, який ти розумний
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27.10.2022 11:30 Ответить
всі мріють жити в ху@лостані, просто ще цього не розуміють, тому ху@ло війною вбиває цю просту істину в тупі голови українців і інших нерозумних народів.
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27.10.2022 08:04 Ответить
Нічого, Україна його відмовить.
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27.10.2022 08:47 Ответить
Сосать вова и еще раз сосать!!!!!
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27.10.2022 09:30 Ответить
Україні взагалі не варто звертати увагу на путіна. А коли Україна повністю поверне правобережжя це буде жест доброї волі? Суверенітет Україна звісно поверне незважаючи на путіна але дуже дорогою ціною
А коли путін втратить контроль над окупованими територіями тоді він втратить суверенітет.
Але варто зазначити якби путін про це не говорив але Росія війну не виграла а Україна не програла у війні з Росією тож кремль говорить про таке щоб заспокоїти населення - недаремна мобілізація прошла.
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27.10.2022 09:36 Ответить
Путина ждет трибунал! Россию ждет такая же оккупация, как была у Германии с 1945 по 1990 год - до полного перевоспитания и создания новых поколений не обделанных пропагандой Путина - маньяка. Путин за 30 лет воспитал из русских - народ выродков! Если русским сменить власть, то они не поменяются. Тут нужна такая же оккупация, как была Германии!
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27.10.2022 11:22 Ответить
Путін воспітал?
А мову з 17 сторіччя путін забороняв?
УНР путін завойовував? Голодомори, репресії і війни 20 ст. путін влаштовував?
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27.10.2022 11:28 Ответить
Правильно говорите. Ссср была империей зла. А это потому что кацапы злые. А злыми они были всегда. Генотип такой. И современная кацапия такая же.
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27.10.2022 11:55 Ответить
Добавлю. Еще был погром в Киеве кацапьем при князе андрее боголюбском, новгородская резня с геноцидом новгородцев во главе с сцарем иваном грозным. Они всегда были такими. Их изменить может только столетняя оккупация.
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27.10.2022 12:05 Ответить
согласен. Монголы оккупировали когда русских, тогда они одичали. Россия - это бывшие колонии Киева, а потом монголы оккупировали и превратили в одичавших, а теперь Киев должен обратно оккупировать с НАТО - Россию, чтобы перевоспитать!
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27.10.2022 12:12 Ответить
Погромы и грабежи Киева они устроили еще до монголов. В 1169 году со своим князем андреем боголюбским. Напали на Киев не они сами, а больше 10 князей. Всем не нравился тодашний киевский князь. Но предки кацапов воспользовались коллективным захватом Киева и грабили и убивали в Киеве. Они уже тогда были маньяками, бандитами, грабителями, убийцами.
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27.10.2022 18:21 Ответить
Киев основан в 4 веке, а Киевская Русь стала в 9 веке, когда Новгородский князь оккупировал Киев и перенес столицу туда, чтобы удержать. То бишь Киев став Русью был оккупирован по факту и получается Киев был под оккупацией больше тысячи лет. А настоящие корни до Руси. Историю нужно до 9 века искать. Хотя пофиг на ту историю, ее переписали тысячи раз и правды там не найти нормальной. Украине нужно будущие строить и собирать для государства лучший опыт из всего мира. Политическую систему - прямую демократию, как в Швейцарии. Культуры со всего мира в Украину! Науку с США, Великобритании, Германии, Франции, и со всего мира. Технологии со всего мира. Отстраивать Украину будут со всего мира и нужно сделать интеграционные процессы, чтобы школы отстраивались и налаживались сразу отношения между странами и учебные программы создавались такие же. Будут отстраивать и нужно лучших архитекторов из стран и чтобы в Украине была часть культуры стран. Учителей отправлять на обучение в лучшие Западные школы и университеты. И дети Украины должны учиться в Западных школах и университетах, как в Украинских. Нужно создавать мультикультурную страну. В общем нужно не жить прошлым, а нужно улучшаться и улучшать будущие! Украину ждет после войны долгая отстройка, а хотя если увеличить количество стран, которые будут отстраивать Украину, то быстрее отстроиться получиться. И нужно брать для страны пазлики из стран. То бишь, брать сильные стороны стран для Украины. Например у Китая есть супер быстрые поезда и нужно, чтобы Китай такие же построил в Украине. В Великобритании и США университеты и нужно, чтобы они строили в Украине школы и университеты. У ОАЕ и Саудовской Аравии небоскребы, и нужно, чтобы они небоскребы построили. США тоже небоскребы пусть построит классные. У Италии архитектура великая и пусть тоже построят такого чего то красивого. У Японии первое место по развитию робототехники и пусть в Украине построят свои филиалы по робототехнике. у Немцев медицина супер и у США и пусть больницы построят. И так далее и тому подобное.
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27.10.2022 22:19 Ответить
якось до сріки пєдофіл путін.
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27.10.2022 11:29 Ответить
Нічого дивного. Згадайте як Гітлер ще в квітні 1945 року марив про нові наступи та про перемогу над цими недолюдьми слов,янами. Путлер робить те саме. Не потрібно думати, що лише ми зараз ці недолюди. В людях 2-го чи 3-го сорту ходить весь світ за виключенням правдивих арійців-росіян. Єдина різниця з Гітлером, що він не проковтне пігулку. Він, як і його кумир Сталін, боягуз. Для всіх нас, тобто цивілізованованого світу, єдиний вихід це вбити Путіні і наступна денацифікація та розброєння росії.. Всяке перемир,я з теперішнею росією це відкладена війна яка 100% приведе до світової ядерної.
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27.10.2022 11:44 Ответить
Що за маячня. Україну не переорієнтувати хоче москва, а знищити Україну і народ.
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27.10.2022 11:51 Ответить
Эта кремлевская падла через ЧВК "Вагнер" начала нанимать в Афганистане имеющих боевой опыт афганцев прошедших школу спецназа США и Великобритании для войны в Украине.
Кстати, ранее афганцы предлагали свои услуги Украине для борьбы с рашенфюрером, но наши власти просьбу отклонили.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jl4fnSgNBiE
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27.10.2022 13:22 Ответить
 
 