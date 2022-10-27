ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 7 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, - Генштаб

Украинские защитники за сутки отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 27 октября по поводу российского вторжения.

Так, начался двести сорок шестой день героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях, в частности, на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку.

Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, российские оккупанты продолжают разрушать критическую инфраструктуру и дома гражданских.

В течение суток противник нанес 18 авиационных и 4 ракетных удара и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Вражеские удары получили города Купянск, Дружковка и Запорожье.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе задействование ударных БпЛА.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – с территории Российской Федерации, с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелечья, Двуречная, Каменка, Красное и Старица;

на Купянском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка и Фиголевка;

на Лиманском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Торское, Ямполевка, Спорное, Невское, Верхнекаменное и Заречное;

на Бахмутском направлении – из танков и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Майорск, Нью-Йорк, Яковлевка, Зеленополье и Озаряновка;

на Авдеевском направлении противник наносил огненное поражение в районы населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Александрополь и Новокалиново.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Времевка, Дорожнянка, Малиновка, Новоукраинка, Гуляйполе, Зализничное, Новополье, Нескучное, Ольговское и Белогорье.

На Южнобужском направлении огневое поражение получили районы 20 населенных пунктов, которые недалеко от линии столкновения. От огня вражеской реактивной артиллерии пострадал Никополь.

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На временно захваченную территорию Запорожской области продолжают прибывать российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад. У указанного личного состава отсутствует мотивация и желание участвовать в боевых действиях на территории Украины, фиксируются нередкие случаи дезертирства.

Враг продолжает работу по восполнению потерь. По имеющейся информации, представители частных военных кампаний осуществляют вербовку заключенных в исправительных учреждениях Ульяновска. Большинство лиц указанной категории, которые соглашаются воевать на территории Украины, осуждены за убийства, изнасилование и сбыт наркотических средств.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники, складов боеприпасов врага 25 октября в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Потери личного состава уточняются.

В городскую больницу населенного пункта Голубовка Луганской области, в течение 24-25 октября, было доставлено около 100 раненых военнослужащих противника. Для оказания помощи из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пункта и зенитного ракетного комплекса. За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, ракету Х-59 и 17 ударных БПЛА врага.

Воины ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада с боеприпасами и 6 других важных военных объектов противника.