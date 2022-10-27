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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 69,2 тыс. человек, 2631 танк, 1690 артсистем, 5364 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери в технике и живой силе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.10 ориентировочно составили:

личного состава около 69220 (+320) человек ликвидировано;

танков - 2631 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5364 (+13) ед,

артиллерийских систем – 1690 (+4) ед,

РСЗО – 379 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 192 (+0) ед,

самолетов – 271 (+0) ед,

вертолетов – 249 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1398 (+19),

крылатых ракет – 351 (+1),

кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4078 (+2) ед,

специальной техники – 150 (+1).

Данные уточняются.

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 69,2 тыс. человек, 2631 танк, 1690 артсистем, 5364 бронированных машины 01

армия РФ (19188) Генштаб ВС (6263) ликвидация (3529) уничтожение (6904)


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Топ комментарии
+21
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27.10.2022 09:14
+17
Та нічого вони не думають. Хіба в зайвохромосомних є чим думати? В них просто є інстинкт подохнути за сцаря і вбивати всіх, хто проти. А, ще жерти і плодитися.
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27.10.2022 09:12
+14
Хорошо так лежат, душевно, по домашнему
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27.10.2022 09:11
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Що вони думають та чи взагалі можуть думати. 70 000 це багато,дуже багато. Примхи карлика оплачують убогі і сірі
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27.10.2022 09:08 Ответить
Та нічого вони не думають. Хіба в зайвохромосомних є чим думати? В них просто є інстинкт подохнути за сцаря і вбивати всіх, хто проти. А, ще жерти і плодитися.
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27.10.2022 09:12 Ответить
70к - это только личного состава, а если добавить вагнеровцев, кадырявцев, и остальную наёмную шелупонь, то выйдет под 100к + 300к самоваров
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27.10.2022 09:39 Ответить
Німці уже писали, що рахунок іде армії,так що ви маєте рацію, там рахунок за 120 тис перевалив і то в минулому місяці
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27.10.2022 10:23 Ответить
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27.10.2022 09:09 Ответить
Хорошо так лежат, душевно, по домашнему
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27.10.2022 09:11 Ответить
Фото 2014. Хорошо лежат, а были бы живы их 'детки' уже бы в школу пошли любить куйла.
Так шо на фото не десятки а сотни нерожденных орков - и это очень гуд.
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27.10.2022 10:21 Ответить
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27.10.2022 09:14 Ответить
А яке відношення має клоун який здав південь без бою що вихваляється досягненнями ЗСУ?
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27.10.2022 10:12 Ответить
Тебе ж написали - закрой двери куйловец и приготовься к ликвидации
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27.10.2022 10:23 Ответить
какда мєртви кацапи - спакойна дєті спят...
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27.10.2022 09:15 Ответить
он там ще чорні мішки стоять на задньому плані
і томік пушкіна, гггг
пушкіністи, бл***
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27.10.2022 12:50 Ответить
Війна почалась 69220 орків тому.
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27.10.2022 09:12 Ответить
Це вони вже починали чи ще ні?
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27.10.2022 09:30 Ответить
Вчора був день БПЛА )) 19 шт. це гуд ))
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27.10.2022 09:30 Ответить
Я щось дуже давно не читав про кораблі та катери. Побажаємо нашим хлопцям з ЗСУ приросту в цій частині статистики!
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27.10.2022 09:33 Ответить
А кто нибудь в курсе про 16-ое рашинское плавсредство?Когда и где его потопили?
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27.10.2022 11:18 Ответить
Ніхто не повідомляв.

Спікерка ОП "Південь" казала, що 16-й плавзасіб з'явився у зведеннях у результаті дорозвідки.
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27.10.2022 12:09 Ответить
На выходных "пересечём" порог 70 тыс. убитых российских солдат. И ведь цифра приблизительная (скольких не посчитали, сколько после эвакуации по больницам померли) . . .

Ради чего они на смерть идут ??? Ведь уже всем понятно, что ничего не выйдет из задуманного, что в клей попали. Тупо дохнут из-за гордыни одного человека, который не может наступить на горло своим амбициям и сдать назад, признав, что ошибся. Конченные люди (как те, что идут на смерть в Украину, так и те в Кремле, которые их на эту смерть отправляют).
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27.10.2022 14:08 Ответить
На самом деле Запад ,тоже виноват на 50% . Почему в 2008-м не остановили жёстко???? Почему сели на газ , почему сейчас ещё не вступили в войну, хотя-бы авиацией . Если их быстро выгнать , то и орки погибать перестанут
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27.10.2022 18:20 Ответить
 
 