Общие боевые потери РФ с начала войны – около 69,2 тыс. человек, 2631 танк, 1690 артсистем, 5364 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери в технике и живой силе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.10 ориентировочно составили:
личного состава около 69220 (+320) человек ликвидировано;
танков - 2631 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5364 (+13) ед,
артиллерийских систем – 1690 (+4) ед,
РСЗО – 379 (+0) ед,
средств ПВО ‒ 192 (+0) ед,
самолетов – 271 (+0) ед,
вертолетов – 249 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1398 (+19),
крылатых ракет – 351 (+1),
кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4078 (+2) ед,
специальной техники – 150 (+1).
Данные уточняются.
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Так шо на фото не десятки а сотни нерожденных орков - и это очень гуд.
і томік пушкіна, гггг
пушкіністи, бл***
Спікерка ОП "Південь" казала, що 16-й плавзасіб з'явився у зведеннях у результаті дорозвідки.
Ради чего они на смерть идут ??? Ведь уже всем понятно, что ничего не выйдет из задуманного, что в клей попали. Тупо дохнут из-за гордыни одного человека, который не может наступить на горло своим амбициям и сдать назад, признав, что ошибся. Конченные люди (как те, что идут на смерть в Украину, так и те в Кремле, которые их на эту смерть отправляют).