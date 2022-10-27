В течение часа с утра ВСУ на юге сбили российский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25, - Воздушные силы

Утром на юге Украины зенитные подразделения сбили российский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"27 октября, около 08.00 часов, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Південь" сбит российский ударный вертолет Ка-52.

А около 08.40 подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" Воздушных Сил сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

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