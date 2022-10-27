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Новости Война
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В течение часа с утра ВСУ на юге сбили российский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25, - Воздушные силы

су

Утром на юге Украины зенитные подразделения сбили российский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"27 октября, около 08.00 часов, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Південь" сбит российский ударный вертолет Ка-52.

А около 08.40 подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" Воздушных Сил сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Артиллеристы прямым попаданием уничтожили вражеский МТЛБ. ВИДЕО беспилотника

самолет (3589) уничтожение (6904) вертолёт (1105) Воздушные силы (2290) Херсонская область (4758)


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Топ комментарии
+40
Такі новини заряджають позитивом на цілий день. Дякую ЗСУ!
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27.10.2022 09:34
+23
Блін, в нас тільки світло включили, з'явився інтернет, підключився, і тут відразу літак і гвинтокрил!!!
Оце я нормально підключився!!!
Слава ЗСУ!!!
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27.10.2022 09:52
+18
Всім виконавцям-респектище...
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27.10.2022 09:35
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Правила форума Совет форумчан
Такі новини заряджають позитивом на цілий день. Дякую ЗСУ!
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27.10.2022 09:34 Ответить
І дають надію нам на завтра. ЗСУ дійсно круті, командос поруч не стоять
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27.10.2022 10:21 Ответить
Всім виконавцям-респектище...
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27.10.2022 09:35 Ответить
*************** голуби мира....
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27.10.2022 09:37 Ответить
И как всегда ЗеУшкой и иглой . Хотя вертолёт , возможно , сапёрной лопатой .
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27.10.2022 09:39 Ответить
А у тебя што, есть сомнения ???
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27.10.2022 13:16 Ответить
План уже утром выполнен! Красавцы!
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27.10.2022 09:39 Ответить
***** шастать
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27.10.2022 09:40 Ответить
Яка чудова ранкова новина.
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27.10.2022 09:48 Ответить
Блін, в нас тільки світло включили, з'явився інтернет, підключився, і тут відразу літак і гвинтокрил!!!
Оце я нормально підключився!!!
Слава ЗСУ!!!
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27.10.2022 09:52 Ответить
Героям слава !!!
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27.10.2022 10:07 Ответить
Красунчики, бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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27.10.2022 10:08 Ответить
Слава ❤️💙💛Героям Красавчикам ЗСУ‼️ Выпускайте два енотика‼️
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27.10.2022 10:08 Ответить
к 52 всього виготовлено 170 шт. на початок війни на росії їх було 100 одинць. нащі воїни знищили біля 30 цих гвинтокрилів. хороший результат . Слава ВСУ. наші хлопці найкращі!
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27.10.2022 10:09 Ответить
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27.10.2022 10:14 Ответить
Гордимся Вами!!!!
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27.10.2022 10:31 Ответить
Ого! Оце ранкове полювання вийшло!
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27.10.2022 10:51 Ответить
когда-ж оркам объяснят, что алигаторы не летают? - рождённый ползать, летать не умеет
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27.10.2022 12:25 Ответить
 
 