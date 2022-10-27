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Новости Агрессия России против Украины Война
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Премьер Польши Моравецкий: "Украине нужны деньги и оружие, а не "планы""

моравецький

Украине сейчас нужна финансовая и военная поддержка, чтобы выстоять в войне, которую развязала Россия. Однако некоторые лидеры ЕС предпочитают строить "планы" о будущем.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его интервью изданием Fakt и Bild.

Моравецкий отметил, что приехал на интервью с конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Берлине. Он подчеркнул, что вопрос восстановления важен, однако, по его мнению, поддержка Украины является более актуальной.

"Мы сосредоточимся на очень важной теме: как мы будем восстанавливать Украину. Но должны решить еще более важный вопрос: как Украине получить достаточно оружия, чтобы закончить эту войну? Хорошо говорить о будущей поддержке, "планах Маршалла" и т.д.", - заявил политик.

Польский премьер отметил, что Россия разрушает электростанции и теплосети Украины, чтобы мирное население зимой мерзло. Поэтому он призвал лидеров ЕС помогать уже сейчас.

"Помощь нужна сейчас. Украине нужны деньги и оружие, а не "планы"", - заявил Моравецкий.

При этом премьер Польши добавил, что наиболее надежными партнерами Украины в ЕС остаются страны восточного фланга: от Финляндии до Прибалтики, Чехия, Словакия и Румыния. По его словам, эти страны "испытают угрозу непосредственно от Путина".

Также Моравецкий снова подверг критике Германию за недостаточную помощь Украине. Он считает, что Германия, как самая богатая страна Европы и один из крупнейших экспортеров оружия в мире, могла бы сделать гораздо больше для защиты европейских ценностей.

"У меня создалось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все снова было по старинке. Согласно идее, что войну можно закончить и поражением Украины", - подчеркнул премьер Польши.

Также смотрите: Литва отправила в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику. ФОТО

Польша (8409) помощь (7798) Украина (44939) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+35
Слова мужа, а не балабола!
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27.10.2022 11:23
+15
Слова не мальчика, но мужа! Планы можно рисовать и обсуждать только после нашей победы...
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27.10.2022 11:28
+12
В ЄС вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
А вони говорять про відбудову після війни кінця якої навіть поряд не видно...
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27.10.2022 11:34
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Слова мужа, а не балабола!
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27.10.2022 11:23 Ответить
Я не знаю навіщо тут це,але факти є фактами,що Німеччина на 2 місці по обсягам допомоги Україні. При тому,що Україна хоче регулярних дотацій щомісячно на велику суму. Від німців,а не поляків.
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27.10.2022 11:29 Ответить
У німців економіка в 8 разів потужніша, ніж у поляків. Вони здатні на більше.
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27.10.2022 12:08 Ответить
В чому проблема? Потужність економіки це задача влади. А кожна влада має свої обов'язки перед народам. Які обов'язки вашої влади і якою потужністю знехтували в 2019. Ми працюємо,маємо соцзахист і майже не маємо вільного часу на шашлики.
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27.10.2022 12:44 Ответить
Не та сітуація. Наближається третя світова війна з певними обмеженнями прав і свобод громадян. Всі повинні працювати на оборонку. Це стосуєтся не тількі України. По-друге, це не тільки німецькі гроші, є європейський фонд миру и СШа теж виділяє гроші на біженців у Европі.
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27.10.2022 13:35 Ответить
особливо допоміг ПП-2 ,а ще Україні дуже допоміг план Штайнмаєра ! та самоходки які зробили по 100 пострілів і розвалились!
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27.10.2022 12:23 Ответить
Поляки дали більше 200 танків, а отримали "по колу" від Німеччини 0. І вимушені були купити корейські танки.
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27.10.2022 12:34 Ответить
Що вони отримали повинно вас бентежить не особливо. Вони в НАТО і багато союзників узяли обов'язки по захисту Польщі. Ваша проблема референдум по НАТО, хоч шлях туди лежить в Конституції країни
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27.10.2022 12:48 Ответить
НАТО то фікція. Держава повинна бути сильною сама по собі.
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27.10.2022 13:01 Ответить
В констітуції України закріплено з 2015 року шлях до НАТО.
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27.10.2022 14:09 Ответить
Що вони отримали повинно вас бентежить не особливо., але фріцовська брехня бентежить особливо поляків,котрим фріци брешуть так само як і українському народові.
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27.10.2022 18:22 Ответить
Дякуємо, пане Матеуш!
Дякуємо, Польща!

Це твереза оцінка ситуації, а не окозамилювання світлим майбутнім, якого може нестатись через відсутність зброї

"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі"
Сер Уінстон Черчіль
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27.10.2022 12:57 Ответить
Думаю,що Україна після Перемоги, просто обов'язково повинна випускати зброю, а не асфальт. Гроші повинні працювати на народ,а не беню і ко.
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27.10.2022 11:24 Ответить
Так, але куди подіти бенів?
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27.10.2022 11:28 Ответить
С дорогами будет проблема . Раньше битум был из Беларуси, а где зеленые планируют его покупать после войны, это вопрос. И до дорог ли им будет
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27.10.2022 11:31 Ответить
https://gros-a.com.ua/ua/p1233137707-bitum-dorozhnyj-9010.html?gclid=EAIaIQobChMIobTJoYeA-wIVTdiyCh3ehAhvEAAYASAAEgLGSfD_BwE https://gros-a.com.ua/ua/p1233137707-bitum-dorozhnyj-9010.html?gclid=EAIaIQobChMIobTJoYeA-wIVTdiyCh3ehAhvEAAYASAAEgLGSfD_BwE

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27.10.2022 12:08 Ответить
Оружие выпускает здоровая экономика, а здоровой экономики без здоровых дорог не бывает.
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27.10.2022 13:53 Ответить
і обов'язково відновити ядерний статус.
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27.10.2022 18:23 Ответить
Слова не мальчика, но мужа! Планы можно рисовать и обсуждать только после нашей победы...
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27.10.2022 11:28 Ответить
В ЄС вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
А вони говорять про відбудову після війни кінця якої навіть поряд не видно...
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27.10.2022 11:34 Ответить
Відкинути РФ до кордонів 2014 і швиденько заскочити в НАТО. Думаю, план такий
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27.10.2022 13:14 Ответить
Вот скажите мне те, кто вопит - не катите бочку на Германию, ани вам ничиво нидалжны. Почему здесь ни разу не прозвучало ни одного поганого слова в сторону Польши?
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27.10.2022 11:34 Ответить
не розумію...а що Польща поганого зробила Україні? Всіляко підтримує і то в кожному аспекті...
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27.10.2022 11:38 Ответить
Вы не поняли мою мысль. Видимо слишком глубоко копнул.
Я говорю, что Польшу здесь не ругают потому, что Польше респект однозначно и бесспорно. С Германией же дело обстоит далеко не однозначно.
Так понятно?
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27.10.2022 11:44 Ответить
Трудно быть богом
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27.10.2022 12:05 Ответить
авжеж, бо для початку німцям треба стати порядними людьми 😕
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27.10.2022 12:59 Ответить
У немцев экономика в много много раз мощнее, чем у Польши. Они способны на больше. А поляки на пределе своих возможностей.
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27.10.2022 12:10 Ответить
Ладно, сдаюсь. Походу никто ничего не понял из моего поста. Просто проехали
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27.10.2022 12:21 Ответить
Олеже, для початку вивчи мову, а потім тут п'ятаки свої вставляй.
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27.10.2022 13:02 Ответить
А кто тебе сказал, что я не знаю мову, Андрюша? И где мне вставлять свои пятаки будешь решать не ты.
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27.10.2022 13:11 Ответить
Я і бачу, як ти знаєш мову. Тому вирішувати мені.
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27.10.2022 13:32 Ответить
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27.10.2022 13:48 Ответить
шольца, коли він чує про Польщу, мабуть пробиває понос.
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27.10.2022 11:36 Ответить
100% згоден з Муравецьким. Захід слідує своїй стратегії "варити жабу на повільному вогні". Тобто він зацікавлений щоб Україна не виграла але і щоб довго не програвала і вимотувала росію. Варіант кінцевого програшу України Захід теж задовольняє адже на його думку росія тоді буде такою ослабленою, що вони зможуть змусити її виконати свої вимоги. А якщо при цьому Україна зникне, то що ж - прийнятні втрати. Звідси такі повільні поставки зброї і всі оці емітації бурної активності: платформи, плани, сесії, всякі там штайни типу Рам і т.д і т.п.
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27.10.2022 11:52 Ответить
А наш лідор вже планує великобудувати нові дороги.
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27.10.2022 11:58 Ответить
Адекватна людина.
А всі інші, ще не перемогли кацапів, а вже розпланували майбутнє України…
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27.10.2022 12:27 Ответить
став по-іншому дивитися на поляків
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27.10.2022 12:27 Ответить
Прємна компанія, випить-закусить, жінку прогуляти у вечірньому вбранні. Ну хто ж не любить конференції про відновлення.
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27.10.2022 12:39 Ответить
Поляки жгут напалмом европейское балабольство, просто аплодирую стоя.
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27.10.2022 13:51 Ответить
 
 