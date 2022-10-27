Премьер Польши Моравецкий: "Украине нужны деньги и оружие, а не "планы""
Украине сейчас нужна финансовая и военная поддержка, чтобы выстоять в войне, которую развязала Россия. Однако некоторые лидеры ЕС предпочитают строить "планы" о будущем.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его интервью изданием Fakt и Bild.
Моравецкий отметил, что приехал на интервью с конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Берлине. Он подчеркнул, что вопрос восстановления важен, однако, по его мнению, поддержка Украины является более актуальной.
"Мы сосредоточимся на очень важной теме: как мы будем восстанавливать Украину. Но должны решить еще более важный вопрос: как Украине получить достаточно оружия, чтобы закончить эту войну? Хорошо говорить о будущей поддержке, "планах Маршалла" и т.д.", - заявил политик.
Польский премьер отметил, что Россия разрушает электростанции и теплосети Украины, чтобы мирное население зимой мерзло. Поэтому он призвал лидеров ЕС помогать уже сейчас.
"Помощь нужна сейчас. Украине нужны деньги и оружие, а не "планы"", - заявил Моравецкий.
При этом премьер Польши добавил, что наиболее надежными партнерами Украины в ЕС остаются страны восточного фланга: от Финляндии до Прибалтики, Чехия, Словакия и Румыния. По его словам, эти страны "испытают угрозу непосредственно от Путина".
Также Моравецкий снова подверг критике Германию за недостаточную помощь Украине. Он считает, что Германия, как самая богатая страна Европы и один из крупнейших экспортеров оружия в мире, могла бы сделать гораздо больше для защиты европейских ценностей.
"У меня создалось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все снова было по старинке. Согласно идее, что войну можно закончить и поражением Украины", - подчеркнул премьер Польши.
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Дякуємо, Польща!
Це твереза оцінка ситуації, а не окозамилювання світлим майбутнім, якого може нестатись через відсутність зброї
"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі"
Сер Уінстон Черчіль
А вони говорять про відбудову після війни кінця якої навіть поряд не видно...
Я говорю, что Польшу здесь не ругают потому, что Польше респект однозначно и бесспорно. С Германией же дело обстоит далеко не однозначно.
Так понятно?
А всі інші, ще не перемогли кацапів, а вже розпланували майбутнє України…