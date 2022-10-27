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Новости Война
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Во время отступления оккупанты могут принять "непростые решения", а именно устроить теракт на ЗАЭС или подорвать жилые массивы, - Генштаб ВСУ

заес,магате

Российские оккупанты могут устроить серию террористических актов во время отступления с временно оккупированных территорий, а также техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Учитывая отсутствие у так называемой "второй армии мира" гуманности и соблюдения международных конвенций, а также патологическую ложь всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять "непростые решения. Наиболее вероятно, что во время отступления противник кроме массовой эвакуации может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращение временно оккупированной территории на выжженную землю с нанесением критических убытков инфраструктуре возвращенных Украине территорий.

Учитывая последние информационные вбросы РФ относительно "грязной бомбы", не исключается также, что оккупанты могут организовать взрывы на Запорожской атомной электростанции с целью ее окончательного выведения из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы с обвинением в этом Украины", - объяснил он.

Также, по словам Громова, на этой неделе у россиян не было военных целей для поражения крылатыми ракетами. Все усилия сводились к уничтожению инфраструктуры.

Напомним, ранее российский генерал Суровикин, возглавивший армию захватчиков на территории Украины признал, что ситуация под Херсоном является "непростой".

"Не исключается принятие непростых решений", – сказал он.

Смотрите: Оккупанты обстреляли Орехов и соседнее село зажигательными боеприпасами, - Старух. ФОТО

Генштаб ВС (6263) теракт (2302) Запорожская область (3076) Запорожская АЭС (703)


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Вже змащують лижі щоб тікати?
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27.10.2022 12:23 Ответить
а ті виродки по максимуму зроблять..тільки нафіга їм підказувати???
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27.10.2022 12:24 Ответить
Ветер занесёт радиоактивное облако грязного маньяка *********** на территорию **********.
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27.10.2022 12:36 Ответить
Це небажано, але Україна скільки уже пройшла,що нехай ідуть в пекло з аваріями, катастрофами і своєю присутністю
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27.10.2022 12:38 Ответить
Ще на початку серпня вони заявили:
"Тут буде російська земля або випалена пустеля".Відповідну заяву зробив командир окупаційного гарнізону на ЗАЕС Валерій Василєв.
Матеріал зі словами начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ опублікували підконтрольні загарбникам портали новин. Через якийсь час пост видалили, однак у соціальних мережах залишився скриншот публікації.
https://espreso.tv/tut-budet-russkaya-zemlya-ili-vyzhzhennaya-pustynya-general-rf-zayaviv-pro-minuvannya-zaporizkoi-aes-u-vsikh-vazhlivikh-mistsyakh
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27.10.2022 12:52 Ответить
В них як завжди, палата №6. Щось там звільнили в чужій країні, хтось їм там заважає. Коротше, вони б давно вже підірвали ЗАЕС або ГЕС. Але тягнути час, лякати - мабуть, в преоритеті. До того ж, Дніпром спуститься радіація. Фактично величезну річку і, як наслідок, Чорне море, сотні кілометрів навкруги,вони забруднять. Їм вже не раз сказали, що такі "ігри" будуть розцінюватись як ядерний удар. Сподіваюсь, вистачить мізків в орків не робити цього.
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27.10.2022 13:08 Ответить
 
 