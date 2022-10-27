Во время отступления оккупанты могут принять "непростые решения", а именно устроить теракт на ЗАЭС или подорвать жилые массивы, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты могут устроить серию террористических актов во время отступления с временно оккупированных территорий, а также техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Учитывая отсутствие у так называемой "второй армии мира" гуманности и соблюдения международных конвенций, а также патологическую ложь всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять "непростые решения. Наиболее вероятно, что во время отступления противник кроме массовой эвакуации может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращение временно оккупированной территории на выжженную землю с нанесением критических убытков инфраструктуре возвращенных Украине территорий.

Учитывая последние информационные вбросы РФ относительно "грязной бомбы", не исключается также, что оккупанты могут организовать взрывы на Запорожской атомной электростанции с целью ее окончательного выведения из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы с обвинением в этом Украины", - объяснил он.

Также, по словам Громова, на этой неделе у россиян не было военных целей для поражения крылатыми ракетами. Все усилия сводились к уничтожению инфраструктуры.

Напомним, ранее российский генерал Суровикин, возглавивший армию захватчиков на территории Украины признал, что ситуация под Херсоном является "непростой".

"Не исключается принятие непростых решений", – сказал он.

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