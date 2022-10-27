Основное привлечение мобилизованных из РФ в зоне боевых действий ожидается ориентировочно через 1,5-2 недели, - Генштаб ВСУ
Часть мобилизованных будет направлена на доукомплектование подразделений, прежде всего тех, которые понесли значительные потери в Украине.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Несмотря на заявления Кремля о завершении мобилизации, на практике мобилизационные мероприятия продолжаются. Свернуты только публичные меры по призыву, в то время как процесс вручения повесток по месту жительства или работы военнообязанных продолжается. Основное привлечение мобилизованных в зоне боевых действий ожидается ориентировочно через 1,5-2 недели, вероятно для сдерживания наших действий на определенных участках фронта, а также для равномерного усиления других участков фронта", - пояснил он.
По словам Громова, часть мобилизованных будет направлена на доукомплектование подразделений, прежде всего тех, которые понесли значительные потери в Украине. Для остальной части мобилизованных планируется сформировать новые подразделения, в том числе танковые, мотострелковые, артиллеристские полки.
Он отметил, что в то же время мобилизация студентов разной формы обучения привела к росту социального напряжения в так называемой ЛНР.
"Учитывая это, Пасечник 11 октября издал распоряжение об освобождении от военной службы отдельной категории граждан. Однако из-за позиции военных планируется демобилизовать студентов только в течение двух-трех месяцев, заменяя их новыми мобилизованными", - пояснил Громов.
Он добавил, что в так называемой ДНР готовится призыв на военную службу более 300 заключенных.
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куйло готовится к этим датам что-то объявить - скорее всего - "я устал я ухожу"
коли китайці атакували американців. Завлили гарматним
м' ясом.
китайци в корее в 50-тые против американцев?
че там новая методичка?
получаеться - это реально война Африки против Китая - сенсация высосаная тобою из твоего пальця
глупый ты - и если были китайци - они все были подданые Кореи - очевидно же
А афроамериканці красавці допомогли ООН перемогти.
Кто воевал вообще не понятно, но не Украины и не в Украине.