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Новости Война Мобилизация в РФ
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Основное привлечение мобилизованных из РФ в зоне боевых действий ожидается ориентировочно через 1,5-2 недели, - Генштаб ВСУ

мобілізація

Часть мобилизованных будет направлена на доукомплектование подразделений, прежде всего тех, которые понесли значительные потери в Украине.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Несмотря на заявления Кремля о завершении мобилизации, на практике мобилизационные мероприятия продолжаются. Свернуты только публичные меры по призыву, в то время как процесс вручения повесток по месту жительства или работы военнообязанных продолжается. Основное привлечение мобилизованных в зоне боевых действий ожидается ориентировочно через 1,5-2 недели, вероятно для сдерживания наших действий на определенных участках фронта, а также для равномерного усиления других участков фронта", - пояснил он.

По словам Громова, часть мобилизованных будет направлена ​​на доукомплектование подразделений, прежде всего тех, которые понесли значительные потери в Украине. Для остальной части мобилизованных планируется сформировать новые подразделения, в том числе танковые, мотострелковые, артиллеристские полки.

Он отметил, что в то же время мобилизация студентов разной формы обучения привела к росту социального напряжения в так называемой ЛНР.

"Учитывая это, Пасечник 11 октября издал распоряжение об освобождении от военной службы отдельной категории граждан. Однако из-за позиции военных планируется демобилизовать студентов только в течение двух-трех месяцев, заменяя их новыми мобилизованными", - пояснил Громов.

Он добавил, что в так называемой ДНР готовится призыв на военную службу более 300 заключенных.

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армия РФ (19188) Генштаб ВС (6263) мобилизация (2761)


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Топ комментарии
+5
Мда щільність гарматного м'яса. Хаймерсам є з чтм працювати
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27.10.2022 12:46
+4
Кто еще не понял - сесесер:

Дата основания: 30 декабря 1922 г.

Дата ликвидации: 26 декабря 1991 г.

куйло готовится к этим датам что-то объявить - скорее всего - "я устал я ухожу"

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27.10.2022 12:50
+4
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27.10.2022 12:52
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Мда щільність гарматного м'яса. Хаймерсам є з чтм працювати
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27.10.2022 12:46 Ответить
Кто еще не понял - сесесер:

Дата основания: 30 декабря 1922 г.

Дата ликвидации: 26 декабря 1991 г.

куйло готовится к этим датам что-то объявить - скорее всего - "я устал я ухожу"

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27.10.2022 12:50 Ответить
зараз там, мрій. ***** піде від влади тільки вперед ногами.
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27.10.2022 14:07 Ответить
це правда. в кінці року ***** оголосить про транзит влади. замість мішустіна прем'єром назначить сина миколи патрушева - діму патрушева. це з прицілом на його наступне президентство. а само ***** буде щось на зразок як голова наглядової ради. тобто такі задумки обговорюються в кремлі ще з початку літа.
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27.10.2022 16:37 Ответить
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27.10.2022 12:52 Ответить
Щось схоже було у Корейській війни початку 50-х років,
коли китайці атакували американців. Завлили гарматним
м' ясом.
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27.10.2022 12:53 Ответить
нда - куйловец - ты савсем плох
китайци в корее в 50-тые против американцев?
че там новая методичка?
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27.10.2022 12:59 Ответить
Шо то дійсне новеньке, та загрозливе. .
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27.10.2022 13:09 Ответить
Вообще то все правильно, корейская война США против КНДР и примерно 1 млн китайцев.
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27.10.2022 13:26 Ответить
вивчай історію, перед тим як щось ляпнути. у Корейській війні спочатку брали участь 33 народно-добровольчих дивізій китаю, а на кінець 50-го - початок 51-го року, коли військ ООН, читай американці, вдруге відбили захоплений корейцями та китайцями Сеул, кількість китайців, що приймали участь у війні, вже сягала майже мільйона.
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27.10.2022 14:19 Ответить
а сколько африканцев воевали за СШа - подсчитаешь?
получаеться - это реально война Африки против Китая - сенсация высосаная тобою из твоего пальця
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27.10.2022 16:22 Ответить
ти реально ідіот. тобі вже далась розумна порада: вивчи тему Корейської війни, перш ніж щось молоти, щоби хоча не виглядати ідіотом, якщо ним є. все підраховано задовго до твого народження.
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27.10.2022 16:34 Ответить
так скока африканцев участвовало в Африканско - Китайской войне
глупый ты - и если были китайци - они все были подданые Кореи - очевидно же

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27.10.2022 16:39 Ответить
все ж таки невиліковний ідіот. всі народно-добровольчі дивізії Китаю, які приймали участь у війні, як це не дивно, були з Китаю, тоб-то з Китайської Народної Республіки, командував ними китайський генерал і всі вони були громадянами Китаю. припиняю дискусію, якщо є бажання вивчи тему, ні - продовжуй виставляти себе ідіотом.
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27.10.2022 17:13 Ответить
Твої потуги по новій методичці куйла зрозумілі - Китай переміг США в корейській війні - значить переможе і зараз. І Корея тут боком, і де переможе Китай зараз теж не важливо. І що перемогла ООН нічого не значить, і т.д. і т.
А афроамериканці красавці допомогли ООН перемогти.
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28.10.2022 08:48 Ответить
Нда. тяжелый случай. По твоей логике 2 мировая была - немцы против узбеков, на том основании, что узбеки воевали в красной армии.
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27.10.2022 23:12 Ответить
Не то было коалиция против чеченцев, которых Сталин депортировал за отказ воевать.
Кто воевал вообще не понятно, но не Украины и не в Украине.
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28.10.2022 08:50 Ответить
То есть через полторы две недели орков станет на 200-250 тысяч больше на фронте?Так это оверхеровые новости. Даже при условии нынешнего темпа утилизации за 2 недели уедут на концерт кабзона 5 к+15 к раненых. Получаеться ближайшие 3-4 месяца будут очень не легкими. Одна надежда на их хреновую укомплектацию и на оружие от наших партнеров. Я понимаю что наши ребята из ЗСУ делают все возможное но в такой ситуации у орков будит профит в накопленни сил. Нужно хотя бы 1000-1500 в день иначе они будут мобилизацию повторять еще не раз.
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27.10.2022 14:00 Ответить
 
 