СБУ проникла в ряды ФСБ, чтобы задержать экс-начальника Крымского главка Кулинича, - Малюк
СБУ располагает неопровержимыми доказательствами, что бывший руководитель Крымского главка СБУ полковник Олег Кулинич работал на Россию, докладывал в Москву информацию, в частности секретную, о ситуации в Украине и в службе.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил и.о. главы СБУ Василий Малюк, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас идет самоочистка Службы безопасности.
"Если не обнаружить этих крыс на борту, то все наши дальнейшие операции по врагу обречены на провал", - пояснил Малюк.
"Из знаковых примеров – задержание агентов, так называемых "кротов" в рядах СБУ. Назову несколько топовых, "зачетных" госпредателей. Один из них – полковник Кулинич, которого мы задержали вместе с ГБР.
Кулинич – бывший глава Крымского главка, офицер по особым поручениям Главы СБУ. Службой проведена беспрецедентная филигранная разработка и последующая реализация, осуществлено агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы извлекли все файлы, где он реально докладывал в Москву информацию, в том числе и секретную, о ситуации в нашей стране, в Службе, как они пытались влиять на всевозможные процессы. Но мы пока детали не разглашаем, поскольку идет следствие, в дальнейшем все станет понятным", - добавил и.о. главы СБУ.
Напомним, 17 июля ГБР и СБУ провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины - экс-начальника управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олега Кулинича, работавшего на спецслужбы РФ.
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Ну, як з нападом кацапії: бачили, "готувались", але не вірили!
На чолі з найкращим президентом Зеленським.
Хіба що відкрито щось будеш робити. Я говорю про людей які не до вінтовки мають доступ.
Як повіломляє CNN, директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на початку жовтня прибув до України з неоголошеним візитом. Він провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
"Перебуваючи там, Бернс підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом продовження обміну розвідданими", - пишуть журналісти.
У CNN вказали, що поїздка глави ЦРУ відбулася в момент, коли США дедалі більше стурбовані можливістю Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України.
І тільки тепер почали щось там чи тити....
Тож нагадую хто ще ЗРАДНИКИ - лЄйтЄнант Баканов, ЄнЄрал Наумов, ... Далі продовжувати?
Там широке поле роботи для Патріотів України разом із слідчими!,