СБУ проникла в ряды ФСБ, чтобы задержать экс-начальника Крымского главка Кулинича, - Малюк

СБУ располагает неопровержимыми доказательствами, что бывший руководитель Крымского главка СБУ полковник Олег Кулинич работал на Россию, докладывал в Москву информацию, в частности секретную, о ситуации в Украине и в службе.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил и.о. главы СБУ Василий Малюк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас идет самоочистка Службы безопасности.

"Если не обнаружить этих крыс на борту, то все наши дальнейшие операции по врагу обречены на провал", - пояснил Малюк.

"Из знаковых примеров – задержание агентов, так называемых "кротов" в рядах СБУ. Назову несколько топовых, "зачетных" госпредателей. Один из них – полковник Кулинич, которого мы задержали вместе с ГБР.

Кулинич – бывший глава Крымского главка, офицер по особым поручениям Главы СБУ. Службой проведена беспрецедентная филигранная разработка и последующая реализация, осуществлено агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы извлекли все файлы, где он реально докладывал в Москву информацию, в том числе и секретную, о ситуации в нашей стране, в Службе, как они пытались влиять на всевозможные процессы. Но мы пока детали не разглашаем, поскольку идет следствие, в дальнейшем все станет понятным", - добавил и.о. главы СБУ.

Напомним, 17 июля ГБР и СБУ провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины - экс-начальника управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олега Кулинича, работавшего на спецслужбы РФ.

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