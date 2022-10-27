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Новости Война
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СБУ проникла в ряды ФСБ, чтобы задержать экс-начальника Крымского главка Кулинича, - Малюк

кулініч

СБУ располагает неопровержимыми доказательствами, что бывший руководитель Крымского главка СБУ полковник Олег Кулинич работал на Россию, докладывал в Москву информацию, в частности секретную, о ситуации в Украине и в службе.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил и.о. главы СБУ Василий Малюк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас идет самоочистка Службы безопасности.

"Если не обнаружить этих крыс на борту, то все наши дальнейшие операции по врагу обречены на провал", - пояснил Малюк.

"Из знаковых примеров – задержание агентов, так называемых "кротов" в рядах СБУ. Назову несколько топовых, "зачетных" госпредателей. Один из них – полковник Кулинич, которого мы задержали вместе с ГБР.

Кулинич – бывший глава Крымского главка, офицер по особым поручениям Главы СБУ. Службой проведена беспрецедентная филигранная разработка и последующая реализация, осуществлено агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы извлекли все файлы, где он реально докладывал в Москву информацию, в том числе и секретную, о ситуации в нашей стране, в Службе, как они пытались влиять на всевозможные процессы. Но мы пока детали не разглашаем, поскольку идет следствие, в дальнейшем все станет понятным", - добавил и.о. главы СБУ.

Напомним, 17 июля ГБР и СБУ провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины - экс-начальника управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олега Кулинича, работавшего на спецслужбы РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России мобилизованный две недели голодал, чтобы не попасть на войну

Крым (26377) СБУ (19890) ФСБ (1936) Малюк Василий (75)


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Топ комментарии
+54
А навіщо Баканов проник у лави СБУ?
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27.10.2022 13:04
+47
А хто призначив зрадника "офіцером з особливих доручень"? Не цікаво?
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27.10.2022 13:04
+34
Младшийлєтєнант все чув і бачив, просто не вірив вухам і очам...
Ну, як з нападом кацапії: бачили, "готувались", але не вірили!
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27.10.2022 13:08
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Тварюки...
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27.10.2022 13:02 Ответить
А слабо нагородити цього ХЕРОЯ опісля завершення слідства посадкою на палю
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27.10.2022 13:47 Ответить
а де баканов ?
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27.10.2022 15:36 Ответить
в повній безпеці.
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27.10.2022 19:39 Ответить
где? Спросите у "найвеличайшег🤢 " …идера В Италии , Вене ,Монако или на Сейшелах
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27.10.2022 21:26 Ответить
А хто призначив зрадника "офіцером з особливих доручень"? Не цікаво?
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27.10.2022 13:04 Ответить
Младшийлєтєнант все чув і бачив, просто не вірив вухам і очам...
Ну, як з нападом кацапії: бачили, "готувались", але не вірили!
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27.10.2022 13:08 Ответить
Як хто? Мабуть же той хто чортів ловив...
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27.10.2022 13:09 Ответить
а нафіг воноїм потрібно, їм аресточа з фейгіном подавай.
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27.10.2022 14:18 Ответить
А навіщо Баканов проник у лави СБУ?
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27.10.2022 13:04 Ответить
Для чортів
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27.10.2022 13:07 Ответить
тоді потрібно поставити питання ширше: як агенти фсб проникли на Банкову....
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27.10.2022 13:35 Ответить
та легко. в країні де мафія має свою державність. де люди голосують за популізм... не проблема купити чинушу...
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27.10.2022 18:26 Ответить
Запросили на шашлик.
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27.10.2022 13:54 Ответить
Очень хорошо. очистят СБУ очистят и ОПу.
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27.10.2022 13:11 Ответить
Одне радує, - що з початком повномасштабної війни всі ці зрадники, злодії і корупціонери зрозуміли свою неправоту і тепер працюють на благо України.
На чолі з найкращим президентом Зеленським.
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27.10.2022 13:13 Ответить
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27.10.2022 15:38 Ответить
У нас кожна державна структура, то як якийсь-клан.Кожен тягне ковдру на себе
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27.10.2022 13:18 Ответить
Якщо ми бачимо що є слово росія або Крим в біографії , то цих людей потрібно зразу перевіряти а не чекати по 100 років. Наприклад навіть сам вєлікій Буданов , жив одному домі чи дружив з цим грузіном, який наших на посту хотів построїти і також був на службі СБУ чи ГРУ (я не вникаю зараз в деталі) і то не зміг розпізнати ворога. Просто дружив. Напевне пили разом горілку , обговорювали всяку інфу.
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27.10.2022 13:20 Ответить
Обережніше "на поворотах"! Я служив і в Росії (до 92-го) і в Криму (до 95-го) І допуск до держтаємниці мав - зняли тільки недавно Що далі? Почнеш "полювання на відьом"?
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27.10.2022 13:57 Ответить
Хто тебе буде первіряти , кому ти вже нужен зі своїм артрозом в цьому віці.
Хіба що відкрито щось будеш робити. Я говорю про людей які не до вінтовки мають доступ.
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27.10.2022 14:22 Ответить
А ти хочеш сказать що люди мого віку не можуть служить зараз чи керувать на стратегічних напрямках? Перднув дурь - так нічого когось робить винним!
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28.10.2022 00:03 Ответить
А того агента, який власне й підписав наказ на призначення Кулініча на посаду, не зважаючи на протести громадських активістів, цього агента СБУ вже затримала? Він в ОПі сидить та своєю пикою маячить щоденно в "марафонє єдінства" цілодобово... Чи може ще не на часі??
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27.10.2022 13:20 Ответить
Дуже хочу вірити в те, що зрадників в СБУ та інших державних структурах маленький відсоток. Хочу вірити, що зрадники будуть ізольовані та покарані (до кінця їхнього нікчемного життя).
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27.10.2022 13:25 Ответить
Вибачте, хто в чиї лави проник?
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27.10.2022 13:58 Ответить
https://newsua.one/news-politics/74130.html На дотичну тему, про колегу Малюка :

Як повіломляє CNN, директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на початку жовтня прибув до України з неоголошеним візитом. Він провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

"Перебуваючи там, Бернс підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом продовження обміну розвідданими", - пишуть журналісти.
У CNN вказали, що поїздка глави ЦРУ відбулася в момент, коли США дедалі більше стурбовані можливістю Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України.
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27.10.2022 13:59 Ответить
постає питання: які розвіддані Бернс привіз Малюку (не Баканову же, бо той вже поза СБУ вже місяці зо два)? І коли розпочнеться їх реалізація? І чи не Богуслаєв - один з цих "розвіданих"?
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27.10.2022 14:01 Ответить
Спочатку зелені потвори набрали до спець служб реальних агентів Мордору, влаштували вагнергейт зі звільненням реальних патріотів, що неодноразово ризикували життям в тилу ворога. А деяких взагалі арештували за незаконне володіння зброєю... Позбавили наше ППО клістронів та злили канали їх постачання...
І тільки тепер почали щось там чи тити....
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27.10.2022 14:07 Ответить
две вещи любят тишину - разведка и финансы... если сбу говорит о проникновении, то... ну шо й то не совсем то...
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27.10.2022 14:15 Ответить
Сдал на публику типа работу кипит
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27.10.2022 15:12 Ответить
В зеленом сбу-все кипит и все сырое
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27.10.2022 16:52 Ответить
Вася, може ти забув про інших ВІДОМИХ зрадників?
Тож нагадую хто ще ЗРАДНИКИ - лЄйтЄнант Баканов, ЄнЄрал Наумов, ... Далі продовжувати?
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27.10.2022 14:54 Ответить
Бажано, УВАЖНО придивитися на усіх ДЕРЖСЕКРЕТАРІВ ТА ЇХ ЗАСТУПНИКІВ в органах влади та ОДА, бо їх дії та бездіяльність, за три з половиною роки, такого нахомутами та «дієво» на створювали, що для розумних слідчих буде досить легко це зрозуміти!!!
Там широке поле роботи для Патріотів України разом із слідчими!,
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27.10.2022 15:01 Ответить
Так то воно так, але звалювати захоплення Півдня на одного Кулінича - це для домогосподарок і пенсіонерів.
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27.10.2022 15:05 Ответить
Таки є там окремі українські підрозділи. А я не вірив
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27.10.2022 15:10 Ответить
Ось нахєра розказувати, що проникли кудись там? Що це за спецслужба, що за нетримання язика? Або все це суцільна туфта, нема ніякого нікуди проникнення, або ... Ясно одне - непрофесіоналізм.
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27.10.2022 16:13 Ответить
Він же ж з Криму. Зрадника взяли на роботу, дебіли.
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27.10.2022 16:23 Ответить
А може все простіше - частина верхівки СБУ є частиною фсб ⁉️ 🤓
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27.10.2022 19:22 Ответить
Спочатку запустили крота, а тепер розказують про свого крота., щоб посадити крота. Геніальна комбінація. Доречі, до війни цей крот сидів у Херсоні...
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27.10.2022 20:14 Ответить
 
 