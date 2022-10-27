Друг Зеленского и спонсор "Слуги Народа" Слюсарев приобрел недвижимость в одном из элитных ЖК Киева, - журналист
Член политсовета "Слуги Народа" и один из его кураторов в Харьковской области Вадим Слюсарев приобрел квартиру и помещение в элитном ЖК Podil Plaza & Residence.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналиста Евгения Плинского.
"По данным YouControl, на днях Вадим Алексеевич стал счастливым владельцем квартиры №275 и помещения №125 по адресу г.Киев, улица Глубочицкая, дом 73", - говорится в сообщении.
ЖК "Podil Plaza & Residence" - это многофункциональный престижный жилой комплекс премиумкласса, расположенный в самом сердце Подола.
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Чесно заробив, - чесно потратив...
Може зараз народ побачить справжніх бариг і мародьорів у Zeзиденті і його слугах!
А хто триндів і досі триндить по папірцю?!
Тьфу на тебя, тупой кремлеботский подпевала
І що з цим робити?
Знаєш правду,розповідай скільки крові тисяч українців,яким було "какая разница?", на руках Зеленського і його комарільі.
Як за 2 роки президентства став $ мільярдером. Його апартаменти у Лондоні дорожчі ніж в Ахметова. Аренда (без охрани!) віли в Ізраелі за тиждень коштує більше його президентської платні за рік. І ще багато чого з дого,що не розкажуть на марафоні для дебілов!
Більшість з тих,хто прийшли на вибори, радісно підхрюкуючи расєянам "аби не Порошенко!",зараз змінили свою думку,чи досі ржуть з приколів слуг і їх ватажка зезидента,ствшим $ мільярдером?
Краще тут уже ніколи не буде, навіть якщо війна нічому не вчить.
А виїзд за кордон - заборонений.
Хоча впевнений, що цей слюсарєв без проблем їздить
Я недавно розібрав тут справу держзради Богуслаєва. Головне питання для мене - не персональна відповідальність самого прорашистського політика й заскорузлого совкового "червоного директора". У його діях цю зраду ще треба буде доказати (бо поки чітко доказано лише персональний намір зраду скоїти, а реалізовувалися злочинні дії значно ширшою групою). До 2014 року вільний експорт продукції військового та подвійного призначення не обмежувався. І Богуслаєв працював на рашистську оборонку, аж дим ішов. Але при Порошенкові ввели ембарго й до середини 2019 року Богуслаєв, як не тужився, скільки не істерикував, але обмежень не порушив. Не тому, що не хотів, а тому, що не дали. Але й при тому проти нього та його фірми відкривали ряд проваджень.
Однак прийшов 2019 рік. І Мотрсіч знову повезла двигуни для рашистських "Алігаторів" і "Ночьних прізраков" до московії, хоча вже 5 років тривала війна. Повезли не через те, що цього захотів Богуслаєв. Він прагнув відновити постачання зброї в рф і раніше. А тому, що нова влада створила для цього всі умови, знявши обмеження. А потім формально двигуни для рашистських стервятників продавав уже й не Богуслаєв, а сам уряд Шмигаля, оскільки підприємство після невдалої спроби продажу китайцям 2021 року перейшло в державне управління, але продовжувало оззброювати ворога. і Богуслаєв за ґратами (це справедливо), але головні винуватці озброєння ворога нашою зброєю на волі й далі або у владі або при ній.
Тут скрін з позицією тодішнього міністра Мілованова. Саме він несе значну персональну відповідальність за постачання двигунів та інших елементів зброї до ворога. Безз його особистого наказу восени 2019-го 70 двигунів не перетнули б митний кордон України. Але в Мілованова все добре. Він досі на свободі й жирує на своїй близькості до укрсучвлади. А нам тут роззповідають про відновлення справедливості. Уточнюйте: "імітації справедливості"...
той, що сколотив капітал на контрабасі тютюнових виробів..
Так це, бл...., засланий казачьок...
Обрали справжніх мародьорів на чолі з офшорним зезидентом!
По Т2 патріотичні відосикі штовхає,а гроші краде на дорогах які "ремонтують" на окупованій території,і тут вже не 60% крадуть,а всі 100%!
Кого обрали замість президента?!!
Или это стоб мы поздравили человека с покупкой?
Ну поздравляем!
і не на нарах
і бізнес процвітає
а ви, челядь, дивіться відосики
Украінці кров'ю та життям захищають УКРАЇНУ, а такі гниди привладні, жирують на крові та смерті!!! Прихвостні з ОПУ збагачуються, а окопах життя кладуть!! Побратим Сашко Білий про таких попереджав, тому аваківські вертухаів його убили!!!
Мабуть, Стефанчук-Зеленський «мовчать, витріщивши очі» коли такі особи під час війни збагачуються, а у людей просять грошей для ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ, хто, скільки, зможе з пенсій!!!
Який піп, така і єпархія!!!
На усе, свій час! Свято наближається!!!
Видать, на отдельный дом в черте города денег не хватило, а в пригороде ссытся покупать, после весенних событий.
Из грязи - в князи, как при Яныке.