Друг Зеленского и спонсор "Слуги Народа" Слюсарев приобрел недвижимость в одном из элитных ЖК Киева, - журналист

Член политсовета "Слуги Народа" и один из его кураторов в Харьковской области Вадим Слюсарев приобрел квартиру и помещение в элитном ЖК Podil Plaza & Residence.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналиста Евгения Плинского.

"По данным YouControl, на днях Вадим Алексеевич стал счастливым владельцем квартиры №275 и помещения №125 по адресу г.Киев, улица Глубочицкая, дом 73", - говорится в сообщении.

ЖК "Podil Plaza & Residence" - это многофункциональный престижный жилой комплекс премиумкласса, расположенный в самом сердце Подола.

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