РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8270 посетителей онлайн
Новости
30 989 88

Друг Зеленского и спонсор "Слуги Народа" Слюсарев приобрел недвижимость в одном из элитных ЖК Киева, - журналист

слюсарєв

Член политсовета "Слуги Народа" и один из его кураторов в Харьковской области Вадим Слюсарев приобрел квартиру и помещение в элитном ЖК Podil Plaza & Residence.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналиста Евгения Плинского.

"По данным YouControl, на днях Вадим Алексеевич стал счастливым владельцем квартиры №275 и помещения №125 по адресу г.Киев, улица Глубочицкая, дом 73", - говорится в сообщении.

ЖК "Podil Plaza & Residence" - это многофункциональный престижный жилой комплекс премиумкласса, расположенный в самом сердце Подола.

Смотрите: Юристы жены Медведчука пытаются вернуть имущество в Пуще-Водице, - СМИ. ФОТО

Друг Зеленского и спонсор Слуги Народа Слюсарев приобрел недвижимость в одном из элитных ЖК Киева, - журналист 01
Друг Зеленского и спонсор Слуги Народа Слюсарев приобрел недвижимость в одном из элитных ЖК Киева, - журналист 02
Друг Зеленского и спонсор Слуги Народа Слюсарев приобрел недвижимость в одном из элитных ЖК Киева, - журналист 03

Киев (25513) недвижимость (817) Слюсарев Вадим (11)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+39
Ви нє панімаєтє, ето другоє! Дружбану Ze, можна купляти будь-що за вкрадені у народу гроші. Це ж вам не "барига" порошенко, який "піариться" на передачі техніки для фронту.
показать весь комментарий
27.10.2022 13:20
+30

Я недавно розібрав тут справу держзради Богуслаєва. Головне питання для мене - не персональна відповідальність самого прорашистського політика й заскорузлого совкового "червоного директора". У його діях цю зраду ще треба буде доказати (бо поки чітко доказано лише персональний намір зраду скоїти, а реалізовувалися злочинні дії значно ширшою групою). До 2014 року вільний експорт продукції військового та подвійного призначення не обмежувався. І Богуслаєв працював на рашистську оборонку, аж дим ішов. Але при Порошенкові ввели ембарго й до середини 2019 року Богуслаєв, як не тужився, скільки не істерикував, але обмежень не порушив. Не тому, що не хотів, а тому, що не дали. Але й при тому проти нього та його фірми відкривали ряд проваджень.

Однак прийшов 2019 рік. І Мотрсіч знову повезла двигуни для рашистських "Алігаторів" і "Ночьних прізраков" до московії, хоча вже 5 років тривала війна. Повезли не через те, що цього захотів Богуслаєв. Він прагнув відновити постачання зброї в рф і раніше. А тому, що нова влада створила для цього всі умови, знявши обмеження. А потім формально двигуни для рашистських стервятників продавав уже й не Богуслаєв, а сам уряд Шмигаля, оскільки підприємство після невдалої спроби продажу китайцям 2021 року перейшло в державне управління, але продовжувало оззброювати ворога. і Богуслаєв за ґратами (це справедливо), але головні винуватці озброєння ворога нашою зброєю на волі й далі або у владі або при ній.

Тут скрін з позицією тодішнього міністра Мілованова. Саме він несе значну персональну відповідальність за постачання двигунів та інших елементів зброї до ворога. Безз його особистого наказу восени 2019-го 70 двигунів не перетнули б митний кордон України. Але в Мілованова все добре. Він досі на свободі й жирує на своїй близькості до укрсучвлади. А нам тут роззповідають про відновлення справедливості. Уточнюйте: "імітації справедливості"...
показать весь комментарий
27.10.2022 13:24
+26
Чесно - якось по-дебільному звучить коли мова йде про мародьорів із Zeкоманди.
показать весь комментарий
27.10.2022 13:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіть не чув про такого...мабуть якийсь русскаварящій.
показать весь комментарий
27.10.2022 13:19 Ответить
Відважний,не боїться що може щось прилетіти...
показать весь комментарий
27.10.2022 13:21 Ответить
Невже він, будучи дипутатом, не виб'є собі компенсацію з бюджета, та ще й в 2 рази вищі ніж витрати?
показать весь комментарий
27.10.2022 13:25 Ответить
Це харківський штимп. На початку війни писали що переїхав з Харкова в Москву, трохи перечекав, тепер от повернувся. Патріот...
показать весь комментарий
27.10.2022 13:24 Ответить
А хто сказав, що він повернувся?? Воно й досі у москалів сидить, напевно що Боневтіку готує "запасной варіант"... Щоб купити квартиру в Києві Слюсареву не обов"язково бути особисто присутнім... За нього все зроблять "слуги кремля" дрібніші рангом.
показать весь комментарий
27.10.2022 13:45 Ответить
Напевно друг Венедіктової...
показать весь комментарий
27.10.2022 14:33 Ответить
То що йому на вулиці жить?
Чесно заробив, - чесно потратив...
показать весь комментарий
27.10.2022 13:19 Ответить
Чесно - якось по-дебільному звучить коли мова йде про мародьорів із Zeкоманди.
показать весь комментарий
27.10.2022 13:21 Ответить
Дискредитуєш?
показать весь комментарий
27.10.2022 13:25 Ответить
"Слуги" і їх друзі самі себе давно дискредитували, вже немає де і тавра ставити.
показать весь комментарий
27.10.2022 13:32 Ответить
Вилізуєш?
показать весь комментарий
27.10.2022 13:45 Ответить
Справжні мародєри 5 років Президента "мародьором та баригою" називали.
Може зараз народ побачить справжніх бариг і мародьорів у Zeзиденті і його слугах!
показать весь комментарий
27.10.2022 13:47 Ответить
Обоє рябоє. На слідуючих виборах обох не повино бути. А зараз нехай допомагають країні
показать весь комментарий
27.10.2022 16:25 Ответить
Краще кажи кого вибирати.
показать весь комментарий
27.10.2022 17:08 Ответить
А мізками попрацювати? Чи це так незвично? Хто працював і працює на Україну?
А хто триндів і досі триндить по папірцю?!
показать весь комментарий
27.10.2022 19:59 Ответить
не по папірцю а по моніторчику позаду камери. Воно ж модне, молодіжне.
показать весь комментарий
30.10.2022 16:09 Ответить
А на моніторчик звіки? Набирають текст на компі. Є і паперовий примірник! І з нього й набирають,підлаштовуючись під декламуючого!
показать весь комментарий
30.10.2022 17:53 Ответить
"нєт нікакой разніци, ані адінакавиє, кококо"

Тьфу на тебя, тупой кремлеботский подпевала
показать весь комментарий
27.10.2022 17:34 Ответить
Один допомагає,другий триндить,і заважає більше,ніж допомагає!
показать весь комментарий
27.10.2022 20:12 Ответить
" народ" дізнєтьсяновини з ЗЕ-телемарафону. А там про це ні слова. Тільки про подвиги нйвеличнішого, і нагороди його друзям з Кварталу, і ще проте,якдобре влаштувались нші біженці за кордоном- як облаштували бізнес, якотримують гроші від європейців. Правди лохторат не знає і не хоче знти - рей1тинг Зе за 85%.
І що з цим робити?
показать весь комментарий
27.10.2022 16:34 Ответить
Народ підтримує крісло,а не тіло в ньому!
Знаєш правду,розповідай скільки крові тисяч українців,яким було "какая разница?", на руках Зеленського і його комарільі.
Як за 2 роки президентства став $ мільярдером. Його апартаменти у Лондоні дорожчі ніж в Ахметова. Аренда (без охрани!) віли в Ізраелі за тиждень коштує більше його президентської платні за рік. І ще багато чого з дого,що не розкажуть на марафоні для дебілов!
показать весь комментарий
27.10.2022 20:09 Ответить
Чесно заробив? Дійсно?
показать весь комментарий
27.10.2022 13:48 Ответить
Ну а шо не так?! Все "по чесному" - нехай той нарід на байраки скидається, а я куплю собі елітку за пару лямів!
показать весь комментарий
27.10.2022 17:52 Ответить
Кому війна кому ордена
показать весь комментарий
27.10.2022 13:20 Ответить
Ви нє панімаєтє, ето другоє! Дружбану Ze, можна купляти будь-що за вкрадені у народу гроші. Це ж вам не "барига" порошенко, який "піариться" на передачі техніки для фронту.
показать весь комментарий
27.10.2022 13:20 Ответить
то його однопартійці так бабло з гуманітарки відмивають
показать весь комментарий
27.10.2022 13:21 Ответить
Не тільки з гуманітарки , там ще є 70% відкатів від будівництва доріг !
показать весь комментарий
27.10.2022 13:23 Ответить
Що обрали,те й маємо!
Більшість з тих,хто прийшли на вибори, радісно підхрюкуючи расєянам "аби не Порошенко!",зараз змінили свою думку,чи досі ржуть з приколів слуг і їх ватажка зезидента,ствшим $ мільярдером?
показать весь комментарий
27.10.2022 13:42 Ответить
ніхто ніяку думку не змінив. Для них не було проблемою, що при Порошенку була корупція, для них було проблемою, що Порошенко не був "крєпкой рукой". Зеленському все можна, бо в ньому бачать нового Януковича, тільки такого, який боневтік.
показать весь комментарий
27.10.2022 14:20 Ответить
Проблема не в корупції,а її обсягах! Зараз така,що янек п'є,а жюля плаче!
показать весь комментарий
27.10.2022 14:27 Ответить
Ха-ха-ха!
показать весь комментарий
27.10.2022 16:32 Ответить
Ясно

Краще тут уже ніколи не буде, навіть якщо війна нічому не вчить.
А виїзд за кордон - заборонений.
Хоча впевнений, що цей слюсарєв без проблем їздить
показать весь комментарий
27.10.2022 13:21 Ответить
Ну так ти сам сходив на вибори по-приколу, то які можуть бути претензії до країни? Чи слюсарєв сам себе назначив на посаду? Ти ж за нього опосередковано і проголосував. Тепер тобі треба поржать!
показать весь комментарий
27.10.2022 13:27 Ответить
Слуги уроди вміють працювати , а не байдики бити десь на фронті 😡
показать весь комментарий
27.10.2022 13:22 Ответить

Я недавно розібрав тут справу держзради Богуслаєва. Головне питання для мене - не персональна відповідальність самого прорашистського політика й заскорузлого совкового "червоного директора". У його діях цю зраду ще треба буде доказати (бо поки чітко доказано лише персональний намір зраду скоїти, а реалізовувалися злочинні дії значно ширшою групою). До 2014 року вільний експорт продукції військового та подвійного призначення не обмежувався. І Богуслаєв працював на рашистську оборонку, аж дим ішов. Але при Порошенкові ввели ембарго й до середини 2019 року Богуслаєв, як не тужився, скільки не істерикував, але обмежень не порушив. Не тому, що не хотів, а тому, що не дали. Але й при тому проти нього та його фірми відкривали ряд проваджень.

Однак прийшов 2019 рік. І Мотрсіч знову повезла двигуни для рашистських "Алігаторів" і "Ночьних прізраков" до московії, хоча вже 5 років тривала війна. Повезли не через те, що цього захотів Богуслаєв. Він прагнув відновити постачання зброї в рф і раніше. А тому, що нова влада створила для цього всі умови, знявши обмеження. А потім формально двигуни для рашистських стервятників продавав уже й не Богуслаєв, а сам уряд Шмигаля, оскільки підприємство після невдалої спроби продажу китайцям 2021 року перейшло в державне управління, але продовжувало оззброювати ворога. і Богуслаєв за ґратами (це справедливо), але головні винуватці озброєння ворога нашою зброєю на волі й далі або у владі або при ній.

Тут скрін з позицією тодішнього міністра Мілованова. Саме він несе значну персональну відповідальність за постачання двигунів та інших елементів зброї до ворога. Безз його особистого наказу восени 2019-го 70 двигунів не перетнули б митний кордон України. Але в Мілованова все добре. Він досі на свободі й жирує на своїй близькості до укрсучвлади. А нам тут роззповідають про відновлення справедливості. Уточнюйте: "імітації справедливості"...
показать весь комментарий
27.10.2022 13:24 Ответить
Голубки , мля@ть😡
показать весь комментарий
27.10.2022 13:25 Ответить
Это вот этот? ( 18 ноября 2019, 16:09)Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (фракция "Слуги народа") снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из государственного бюджета "за жилье иногородним".
показать весь комментарий
27.10.2022 13:50 Ответить
Токмо благополучия и душевного спокойствия разлюбезной тещи ради.
показать весь комментарий
27.10.2022 17:53 Ответить
Подививися в гуглі на той уйобіщний Podil Plaza & Residence і згадав, що саме ця хєрня, збудована для корупціонерів, повністю спотворює вид на Київ із пейзажної алеї. Отже, архітектурне лайно, збудували для того аби там жило таке саме лайно.
показать весь комментарий
27.10.2022 13:25 Ответить
це той, що перед самою війною змився до парасії..

той, що сколотив капітал на контрабасі тютюнових виробів..
показать весь комментарий
27.10.2022 13:25 Ответить
Так це не той поц, що у пшонкі помічником був, прикордонниками керував.
Так це, бл...., засланий казачьок...
показать весь комментарий
27.10.2022 13:53 Ответить
уважаю, добра інвестиція
показать весь комментарий
27.10.2022 13:26 Ответить
З такими "слугами" України через кілька років може не бути. Не перестаю "дякувати" 73% дебілам за їх вибір
показать весь комментарий
27.10.2022 13:28 Ответить
За слуг голосували біля 43%. Тому не треба п##деть.
показать весь комментарий
30.10.2022 06:06 Ответить
А за Зеленого скільки відсотків проголсувало?А скільки готові тепер віддати свої голси,чи не всіх 91%? То в чому питання?Влада як була в "зелених",так і залишиться
показать весь комментарий
30.10.2022 13:24 Ответить
То що кацап, то таке. Який піп, такий і ...
показать весь комментарий
27.10.2022 13:29 Ответить
Нехай мудрий нарід воює зкацапами у війні, яку "слуги" допустили, а Зєшобло в цей час прибарахлиться нєдвігою і тачками на змародерені на крадівництві бабки.
показать весь комментарий
27.10.2022 13:35 Ответить
Хтось воює,а хтось ворує!
Обрали справжніх мародьорів на чолі з офшорним зезидентом!
По Т2 патріотичні відосикі штовхає,а гроші краде на дорогах які "ремонтують" на окупованій території,і тут вже не 60% крадуть,а всі 100%!
Кого обрали замість президента?!!
показать весь комментарий
27.10.2022 13:35 Ответить
Цим івановьім піху@ де жити, абьі нє на расєє
показать весь комментарий
27.10.2022 13:41 Ответить
І ці ЗЕлені вилупки ще розкриваюсь свою пащєку щодо міфічних "свінарчуків", котрих знов хочуть дістати з нафталіну, щоб відволікти увагу суспільства від справжнього, безпрецендентного заробітку на крові теперішньої ЗЕленої шобли зрадників та колаборантів...
показать весь комментарий
27.10.2022 13:43 Ответить
жесть звичайно елітний будинок... кітч якийсь в стилі пшонки...
показать весь комментарий
27.10.2022 13:43 Ответить
И? Зачем об этом новость пилить? Я бы понял если бы было расследование о коррупции...
Или это стоб мы поздравили человека с покупкой?
Ну поздравляем!
показать весь комментарий
27.10.2022 13:45 Ответить
Це ж друх зеленського йому можна.
показать весь комментарий
27.10.2022 13:46 Ответить
Одну поношеную футболку Зеля продавал типа на помощь армии, ее с пафосом продавали, писали везде где только можно а вот о помощи армии инфы я не видела
показать весь комментарий
27.10.2022 13:54 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2022 13:49 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2022 13:53 Ответить
Цікаво, чому видалили мій коментар про те що вельмишановний батько наш Зеленський, хай він править вічно- так краще, може тепер не видалять- не підписав зміни до бюджету і військовим не надійшли виплати?
показать весь комментарий
27.10.2022 14:02 Ответить
В тебе стільки помилок в написаному, і "батько", і "наш", і хфамілію з великої літери написав.
показать весь комментарий
27.10.2022 14:38 Ответить
А ти не зрозумів, про що? Чи прикидаєшся?
показать весь комментарий
27.10.2022 16:37 Ответить
Ти взагалі розумієш що я написав?
показать весь комментарий
27.10.2022 20:38 Ответить
"корабєльная сосна", рімейк
показать весь комментарий
27.10.2022 14:03 Ответить
До речі, а місце лайно,я б там не купував
показать весь комментарий
27.10.2022 14:14 Ответить
Це не шоколадна корупція, а зелена,тому не треба розхитувати човна
показать весь комментарий
27.10.2022 14:16 Ответить
А ви,бидло кріпацьке,сидіть у загоні,та за мінімалку каменюки тягайте-завали розгрібайте.
показать весь комментарий
27.10.2022 14:23 Ответить
Що ж, усе як могло, під час війни народ бідніє, а його "слуги" багатіють. Тільки це слуги не народу, а конкретної людини.
показать весь комментарий
27.10.2022 14:30 Ответить
так в чём "криминал"????
показать весь комментарий
27.10.2022 14:43 Ответить
73ПРОЦЕНТА ДЕБИЛОВ СЧАСТЛИВЫ
показать весь комментарий
27.10.2022 15:32 Ответить
Щасливі, бо мають надію дочекатися Путіна!
показать весь комментарий
27.10.2022 16:38 Ответить
а це не той мураєв що колоборант та зрадник????
і не на нарах
і бізнес процвітає
а ви, челядь, дивіться відосики
показать весь комментарий
27.10.2022 16:08 Ответить
Ну а чё? Наверно хорошо служил и накопил на чаевых.
показать весь комментарий
27.10.2022 16:25 Ответить
Де підземні заводи, де режимні підприємства, що робить оборонпром, коли американці висилають нам 10 мікроскопічних дронів вагою 10 і 40 кіло? Оце так зброя! 10 проти 2400!
показать весь комментарий
27.10.2022 16:41 Ответить
Скільки Ж таких богуслаєвих-милованових-слюсаревих-рахамій-гогішвіллів та БЗДІЖЕНЦІВ, все роблять, щоб якомога більше «нареформувати» собі в кишеню!!
Украінці кров'ю та життям захищають УКРАЇНУ, а такі гниди привладні, жирують на крові та смерті!!! Прихвостні з ОПУ збагачуються, а окопах життя кладуть!! Побратим Сашко Білий про таких попереджав, тому аваківські вертухаів його убили!!!
Мабуть, Стефанчук-Зеленський «мовчать, витріщивши очі» коли такі особи під час війни збагачуються, а у людей просять грошей для ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ, хто, скільки, зможе з пенсій!!!
Який піп, така і єпархія!!!

На усе, свій час! Свято наближається!!!
показать весь комментарий
27.10.2022 16:42 Ответить
криминал это когда первый заместитель главы СБУ вселяется в элитную "ведомственную" квартиру стоимостью больше миллиона $ якобы преобретенную за кошт ведомства и которую он через месяц "приватизирует" имея в Черкассах несколько элитных квартир!
показать весь комментарий
27.10.2022 16:54 Ответить
нищеброд понаехавший. Он еще не знает, что такое парковка в подобных домах, и вообще как туда доехать по переполненой Глубочицкой.

Видать, на отдельный дом в черте города денег не хватило, а в пригороде ссытся покупать, после весенних событий.

Из грязи - в князи, как при Яныке.
показать весь комментарий
27.10.2022 17:39 Ответить
Звісно зе команда працює, і зараз під час бомбувань будує дороги у Донецькій області
показать весь комментарий
27.10.2022 18:57 Ответить
"Цей журналіст дуже погана людина, я його не знаю"...Слюсарев дуже хороша людина, я його знаю"...шкода шо шахєд цього не знає але тепер знає його нову адресу... Слюсарєв судячи з усього тоже не знає "шахєда" інакше в макітрі були б зовсім інші думки.
показать весь комментарий
27.10.2022 19:02 Ответить
Один вопрос , за что ? И это, в тяжелейшее время..
показать весь комментарий
27.10.2022 20:04 Ответить
если законно, то не о чем говорить. если незаконно - докажите.
показать весь комментарий
28.10.2022 01:50 Ответить
Одни жизни отдают за Украину,а другие недвижимость скупают.Всю эту своолоту из Банковой придётся выносить вперёд копытами,бо сами они от туда не уйдут
показать весь комментарий
28.10.2022 09:13 Ответить
 
 