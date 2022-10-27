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РФ может снова попытаться пойти на Киев – через Чернобыль или Черниговщину, - Генштаб ВСУ

рф,армія,росія,арміярф

В Генштабе предполагают, что россияне снова могут прибегнуть к наступлению на Киев из Беларуси – через Чернобыльскую зону или Черниговскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center.

"Мы не исключаем, что противник снова может прибегнуть к наступлению на Киев. Прежде всего, они чувствуют, что не могут проломить фронт ни на южном, ни на восточном направлении. Одним из вариантов так называемого свержения конституционного строя Украины является захват Киева и ликвидация военно-политического руководства", – сказал Громов.

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В то же время он отметил, что ВСУ приобрели боевой опыт борьбы с врагом, и в первую очередь это опыт февраля-марта 2022 года.

"Мы предполагаем, что противник может прибегнуть к операции, прежде всего, из республики беларусь. Это может быть направление с территории Чернобыльской зоны, а также из Черниговской области. Мы готовы к этому, но в данный момент мы не видим угрозы, что противник непосредственно будет атаковать", – подчеркнул Громов.

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Он также добавил, что сейчас прежде всего от противника следует ожидать больше атак на объекты инфраструктуры.

Генштаб ВС (6263) Киев (25513) нападение (2215) россия (95497)


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Топ комментарии
+16
білоруси гірші за росіян - бо вони раби рабів.
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27.10.2022 14:22
+15
"Вумних" не спиталися! УЖЕ! В перші ж дні після зняття блокади з Чернігова (після 5 квітня)на північ пішли фури з будматеріалами і весь теплий сезон ударними темпами йшло будівництво Так що там зараз ціла сіть "стоматологічних кабінетів" - кацапам і "сябрам" зуби дробить! Подробиць писать не буду - не те місце!
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27.10.2022 14:24
+11
Побудуйте на цих напрямках, а також на Харківщині серйозні укріплення з залізобетону, а не з паличок, і рашисти вмиються кровью

Ці укріплення нам ************ ще не один десяток років
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27.10.2022 14:08
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хай пробують ??? чого чекають ...
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27.10.2022 14:01 Ответить
Зеля знову дороги там відбудував. Тож..
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27.10.2022 14:04 Ответить
Если о Чернигове, то это уникальный город. Ждём "коридор позора" для Зели.
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27.10.2022 14:33 Ответить
Якщо виходити з досвіду Чорнобаївки, то путін може ще раз піти на Київ. Зазвичай людині досить одного-другого разу наступити на граблі, отримати по лобі і зробити зв'язок між цими двома явищами - наступив-отримав. Але це ж путін...
Це ж шойгу...
Це ж російські генерали...
Їм і в п'ятнадцять разів мало для придбання належного рефлексу
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27.10.2022 14:05 Ответить
це - садомазо...
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27.10.2022 14:17 Ответить
...а у випадку з Чорнобилем - це вже дебелий замах на Премію Дарвіна. Причому колективну.
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27.10.2022 16:10 Ответить
Обработка мяса в белорусской области идёт полным ходом. Бегают по школам, универам и заводам. Рассказывают про злобное НАТО и Украину. Готовят к войне "за уродину за сралина".
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27.10.2022 14:07 Ответить
Не думаю що в Білорусі стільки бакланів як в рашці
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27.10.2022 14:09 Ответить
Їх там не мало.
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27.10.2022 14:21 Ответить
білоруси гірші за росіян - бо вони раби рабів.
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27.10.2022 14:22 Ответить
Точно!
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27.10.2022 15:50 Ответить
Разве это у них 73% выбрали колени перед куйло?( много вы видели беларусов в рашистсткой армии кроме ваших домыслов .За Украину знаем воюет полк КК. А украинцы десятками тысяч УЖЕ служат рюзьким хозяевам и убивают украинцев уже 8 ле.Просто ФАКТ.
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28.10.2022 00:19 Ответить
У нас большинство настроено против Украины. Независимо, за таракана они или против. Лизание кацапского сапога тут повальное. Причем и у старого поколения и у молодняка. Но воевать здесь действительно мало кто хочет. Не потому, что за мир и тд, а потому что пообсирались после гор трупов кацапни. Подавать кацапам снаряды для обстрела Украины в безопасных условиях аборигены будут в припрыжку.
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27.10.2022 14:24 Ответить
Так а что ты лично сделал чтобы не лизать кацапский сапог....может хоть раз вышел с флагом Украины ..или рашиста наказал?( Ты же сам свою биографию и написал,терпила...
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28.10.2022 00:36 Ответить
Побудуйте на цих напрямках, а також на Харківщині серйозні укріплення з залізобетону, а не з паличок, і рашисти вмиються кровью

Ці укріплення нам ************ ще не один десяток років
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27.10.2022 14:08 Ответить
"Вумних" не спиталися! УЖЕ! В перші ж дні після зняття блокади з Чернігова (після 5 квітня)на північ пішли фури з будматеріалами і весь теплий сезон ударними темпами йшло будівництво Так що там зараз ціла сіть "стоматологічних кабінетів" - кацапам і "сябрам" зуби дробить! Подробиць писать не буду - не те місце!
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27.10.2022 14:24 Ответить
І не треба подробиць, диванних генералів це все одно не переконає.
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27.10.2022 14:43 Ответить
"Знатно полыхало, работают ВСУ", - кадры после взрыва российского поезда с топливом в Шахтерске На видео на путях стоят обгоревшие цистерны. При этом температура пожара было настолько высокой, что железнодорожное полотно рядом расплавиллсь и значительно деформироваллсь. В близлежащих зданиях взрывной волной выбило стекла. Пользователи социальных сетей отмечают, что с учетом плотности дизтоплива и бензина в ходе пожара и взрыва было уничтожено около 1500-1600 тонн топлива
"Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/261375_1666858945 https://www.dialog.ua/war/261375_1666858945

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27.10.2022 14:09 Ответить
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27.10.2022 14:10 Ответить
Они там снова горят Сегодня днем прилетело.
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27.10.2022 16:39 Ответить
Для них это, наверное, единый выход. Фронт сыпется, наши давят, долго такого темпа они не выдержат. Как игрок в варгеймы, я бы оставил на фронте чмобов, собрал дееспособные части в ударный кулак и атаковал столицу.
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27.10.2022 14:10 Ответить
Нічого вже в них не вийде.Якщо спробують,то вмиються кривавими соплями
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27.10.2022 14:19 Ответить
Взагалі то це тупо - знову пертися туди, де отримали піздюлєй. І це при тому, що отримали піздюлєй від джавелінів, а тепер їх там і хаймерси зустрінуть.
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27.10.2022 14:26 Ответить
Если Вы внимательно читали, то я не писал, что это умно. Я написал, что это их единственный выход (по моему геймерскому мнению). Не счииая ЯО
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27.10.2022 14:37 Ответить
Це не гра, ви не можете в житті вибрати юніти і відправити їх в іншу точку на карті. Це дуже складно логістично зробити, а також дуже довго. У них не має жодного виходу, тому зараз шойгу почав цю свою чат рулетку з міністрами оборони інших країн. Вони в куті і не знають що робити.
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27.10.2022 14:47 Ответить
Забавную хохму как-то одноклассник рассказал. Так, повеселить.
Группа террористов захватила заложников, забаррикадировалась в здании и угрожает всех взорвать. В расположенном неполадеку штабе командиры спецназа планируют штурм. И тут в помещение заходит десятилетний шкет.
- Мужики, спокойно, я знаю, что делать. Беру командование на себя.
Спецназовцы охренели.
- Ты кто, бляха, такой?!
- Я? Да я чемпион области по Counter-Strike!
Внимание, вопрос: как далеко будет лететь шкет, получив подсрачник десантным ботинком?
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27.10.2022 15:07 Ответить
Классный прикол. Только на играх сейчас тестируют самообучаемый ИИ. Попробуй с такой штукой сыграть несколько раз одну и ту же карту
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27.10.2022 15:15 Ответить
Ни одна игра не смоделирует ВСЕХ факторов, которые влияют в реальной жизни.
У русни много политических моментов. Они хоть сейчас могут двинуть орду на Киев.
Без всякой подготовки. Просто потому, что могут.
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27.10.2022 15:24 Ответить
Дело времени. И человеческих факторов тоже не бесконечное число. В один прекрасный момент мы достигнем своего предела, а ИИ - нет
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27.10.2022 15:36 Ответить
Я здичавіло вибачаюсь... А як Ви пояснили б Феномен Чорнобаївки?
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27.10.2022 16:08 Ответить
Прокляте місце, яке манить і манить кацапів померти там.
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27.10.2022 16:27 Ответить
Ну, дещо романтично, я сказав би навіть готично... Годиться!
Але я пояснив би цей Феномен більш прозаїчно - вродженим кацапським долбо#бізмом.
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27.10.2022 18:32 Ответить
Атакуй не атакуй, все рівно получиш йух.
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27.10.2022 14:30 Ответить
На все свіи час -- іхнє время проишло .
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27.10.2022 14:31 Ответить
Два дні тому Резніков казав що це неможливо і на пальцях порахував що там недостатньо військ для наступу на Україну. Чи знов збрехав як у лютому?
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27.10.2022 14:48 Ответить
Певно звичка така...
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27.10.2022 16:02 Ответить
Видно, не видно... Ваше діло - готувати палку зустріч.
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27.10.2022 15:02 Ответить
Пока американцы говорят, что наступления с ******** не будет, значит его не будет. Нашим веры нет, если говорят да, значит на самом деле нет) Вот когда американцы скажут да, тогда нужно будет готовиться. И то, вспомните за сколько месяцев до начала вторжения они предупреждали об атаке на Киев? Так что то что говорят всякие Громовы, им веры нет.
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27.10.2022 15:03 Ответить
А может уже пора демонтировать на 10-20 км. все дороги(включая жд) на границе с белорашкой?
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27.10.2022 15:54 Ответить
А чи не спробувати знищити угрупування років в білорашці привентивною???
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27.10.2022 16:33 Ответить
Ви відверто очевидно всіх громадян вже ДІСТАЛИ ТАКИМИ ПРОГНОЗАМИ !
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27.10.2022 23:21 Ответить
 
 