РФ может снова попытаться пойти на Киев – через Чернобыль или Черниговщину, - Генштаб ВСУ
В Генштабе предполагают, что россияне снова могут прибегнуть к наступлению на Киев из Беларуси – через Чернобыльскую зону или Черниговскую область.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center.
"Мы не исключаем, что противник снова может прибегнуть к наступлению на Киев. Прежде всего, они чувствуют, что не могут проломить фронт ни на южном, ни на восточном направлении. Одним из вариантов так называемого свержения конституционного строя Украины является захват Киева и ликвидация военно-политического руководства", – сказал Громов.
В то же время он отметил, что ВСУ приобрели боевой опыт борьбы с врагом, и в первую очередь это опыт февраля-марта 2022 года.
"Мы предполагаем, что противник может прибегнуть к операции, прежде всего, из республики беларусь. Это может быть направление с территории Чернобыльской зоны, а также из Черниговской области. Мы готовы к этому, но в данный момент мы не видим угрозы, что противник непосредственно будет атаковать", – подчеркнул Громов.
Он также добавил, что сейчас прежде всего от противника следует ожидать больше атак на объекты инфраструктуры.
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Це ж шойгу...
Це ж російські генерали...
Їм і в п'ятнадцять разів мало для придбання належного рефлексу
Ці укріплення нам ************ ще не один десяток років
"Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/261375_1666858945 https://www.dialog.ua/war/261375_1666858945
Группа террористов захватила заложников, забаррикадировалась в здании и угрожает всех взорвать. В расположенном неполадеку штабе командиры спецназа планируют штурм. И тут в помещение заходит десятилетний шкет.
- Мужики, спокойно, я знаю, что делать. Беру командование на себя.
Спецназовцы охренели.
- Ты кто, бляха, такой?!
- Я? Да я чемпион области по Counter-Strike!
Внимание, вопрос: как далеко будет лететь шкет, получив подсрачник десантным ботинком?
У русни много политических моментов. Они хоть сейчас могут двинуть орду на Киев.
Без всякой подготовки. Просто потому, что могут.
Але я пояснив би цей Феномен більш прозаїчно - вродженим кацапським долбо#бізмом.