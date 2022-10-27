РФ может снова попытаться пойти на Киев – через Чернобыль или Черниговщину, - Генштаб ВСУ

В Генштабе предполагают, что россияне снова могут прибегнуть к наступлению на Киев из Беларуси – через Чернобыльскую зону или Черниговскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center.

"Мы не исключаем, что противник снова может прибегнуть к наступлению на Киев. Прежде всего, они чувствуют, что не могут проломить фронт ни на южном, ни на восточном направлении. Одним из вариантов так называемого свержения конституционного строя Украины является захват Киева и ликвидация военно-политического руководства", – сказал Громов.

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В то же время он отметил, что ВСУ приобрели боевой опыт борьбы с врагом, и в первую очередь это опыт февраля-марта 2022 года.

"Мы предполагаем, что противник может прибегнуть к операции, прежде всего, из республики беларусь. Это может быть направление с территории Чернобыльской зоны, а также из Черниговской области. Мы готовы к этому, но в данный момент мы не видим угрозы, что противник непосредственно будет атаковать", – подчеркнул Громов.

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Он также добавил, что сейчас прежде всего от противника следует ожидать больше атак на объекты инфраструктуры.