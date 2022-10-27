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Новости Агрессия России против Украины Война
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За неделю с территории Беларуси совершено 10 запусков дронов Shahed по Украине, - Генштаб ВСУ

дрон,шахед

С территории Беларуси за неделю совершили по Украине 10 запусков дронов-камикадзе Shahed, изготовленных в Иране и переданных России.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил бригадный генерал Алексей Громов на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Помимо аэродрома Зябровка противник пытается перекинуть свои войска и на другие аэродромы, а также проводит активные мероприятия на полигонах Республики Беларусь. Также противник по этому направлению продолжает применять беспилотные летательные аппараты-камикадзе. Кроме того, на этой неделе непосредственно 10 запусков "Шахедов" было совершено с территории Республики Беларусь", – сказал Громов.

По его словам, Украина отслеживает все эти меры и перемещения. "В настоящее время непосредственного создания наступательной группировки противника со стороны территории РБ не отмечается, но мероприятия целенаправленно противником проводятся. Угрозы есть, угрозы будут. Мы на это соответственно реагируем, пока отслеживаем. Мы уже нарастили свою группировку на северном направлении. Мы адекватно реагируем на все угрозы, не только на угрозы со стороны Республики Беларусь, но и с востока и юга", – добавил представитель Генштаба ВСУ.

Читайте: Силы ПВО сбивают 79% вражеских дронов, - Генштаб ВСУ

Беларусь (7890) Генштаб ВС (6263) дроны (3908)


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Топ комментарии
+8
Нас заспокоюють белоруzия окупованна країна, моя думка це такій же ворог як и мордор
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27.10.2022 14:40
+6
А якась реакція,у вигляді бавовни є?
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27.10.2022 14:29
+5
Ви не повірете, але "неначасі"
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27.10.2022 14:43
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А якась реакція,у вигляді бавовни є?
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27.10.2022 14:29 Ответить
Ви не повірете, але "неначасі"
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27.10.2022 14:43 Ответить
Є. Чикчирику якимось дивом хтось подарував НЛАВ і Джавелін. Мабуть в додачу дл вагнерівців. Тепер їх демонструють армійцям бульбостану.
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28.10.2022 00:08 Ответить
Таких сувенірів багато лежить. Джав і нлав відстріляні,а от німецький цілий,учбовий(напис). Мабуть з німецького учбового центру,що побудували на шаші.
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28.10.2022 00:34 Ответить
Нас заспокоюють белоруzия окупованна країна, моя думка це такій же ворог як и мордор
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27.10.2022 14:40 Ответить
Так-так, "неначасі"... Якраз виповнилося 3 роки, відколи вава-піаніст на Донеччині нахамив нашим воякам у шанцях на "передку" та скомандував відвести наші позиції на непідготовлені заздалегідь... "проста пєрєстать стрєлять!"... блть!!!
вава, запам'ятай: кінець війни буде кінцем твоєї недолугої, продажної, корупційної влади.
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27.10.2022 15:07 Ответить
Е ні.
Вони хероями будуть.
Та вже зараз нагороди на квартал сипляться.
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27.10.2022 16:04 Ответить
Може потрібно переназвати у відділ статистики?
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27.10.2022 14:44 Ответить
Запускайте в ответ по территории бл@ядоусруССии. Ё@бните по скоплению фашистских банд на границе. сотрите в хлам. Почему украинские дроны не бомбят инфраструктуры москвы и других городов агрессора?
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27.10.2022 14:57 Ответить
Це безумовно мають вирішувати військові, але за 8 місяців з білорусії вже стільки прилетіло і заходило на нашу територію, що пора вже щось з цим робити.
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27.10.2022 15:02 Ответить
Військові готові. Є наказ "нєстрілять!" по білокацапії
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27.10.2022 15:12 Ответить
Дуже сподіваюсь, що українці вріжуть їм, коли прийде час!
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27.10.2022 15:41 Ответить
А що попереджувальна відповідь зробити нема чим? нехай тоді зе-шобла асфальт кидає.
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27.10.2022 15:55 Ответить
Недавно військові з білорусії зверталися до ЗСУ не провокувати їх...ну а самі тим часом ракети випускають зі своєї сторони на наші землі ну так хто ПРОВОКАТОР та АГРЕСОР? горіти вам у пеклі разом з вашим покровителем путлером!!! -
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27.10.2022 16:05 Ответить
Звернення до вищого керівництва держави думаю вони прочитають. Досить терпіти та знущатись над Українцями Ваша стриманість і не на часі вже всіх заїбали нарешті прийшов час дати відповідь по білорусі та сраші. Вас ніхто не заставляє їх бомбити хоча також потрібно а офіційно їх попередити що до цього часу ні разу не було зроблено поставити їх до відома що з сьогоднішнього дна в разі прилоту з будь якої сторони аналогічно буде відповідь і дуже жорстка прильот на прильот це війна друзі і Ви це повинні зрозуміти бо ми її так ніколи не виграємо, порадтесь перед цим з партнерами і вперед тому що Вас не розуміють Українці саме головне не бійтесь народ з Вами і за цей поступок ніхто не осудить тільки похвалить скільки вже можна терпіти хай вони теж знають як буде їм перед тим як запустити по нам ми вистоїмо щоб не було . Слава Україні.
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27.10.2022 16:20 Ответить
Повертаточка-обраточка так й напрошується від України вже не одного місяця. Чи слабО, панове верховодні наші, показати, що ми, браття, козацького роду? По українству нікчеми ноги свої немиті витирають, а ми чемно та дипломатично чомусь все ковтаємо - разом із наслідками післяударних підступних нальотів із загибеллю співвітчизників та руйнуваннями, особливо в енергетичній структурі. Заряджай! Постріл!!!
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27.10.2022 16:29 Ответить
 
 