За неделю с территории Беларуси совершено 10 запусков дронов Shahed по Украине, - Генштаб ВСУ

С территории Беларуси за неделю совершили по Украине 10 запусков дронов-камикадзе Shahed, изготовленных в Иране и переданных России.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил бригадный генерал Алексей Громов на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Помимо аэродрома Зябровка противник пытается перекинуть свои войска и на другие аэродромы, а также проводит активные мероприятия на полигонах Республики Беларусь. Также противник по этому направлению продолжает применять беспилотные летательные аппараты-камикадзе. Кроме того, на этой неделе непосредственно 10 запусков "Шахедов" было совершено с территории Республики Беларусь", – сказал Громов.

По его словам, Украина отслеживает все эти меры и перемещения. "В настоящее время непосредственного создания наступательной группировки противника со стороны территории РБ не отмечается, но мероприятия целенаправленно противником проводятся. Угрозы есть, угрозы будут. Мы на это соответственно реагируем, пока отслеживаем. Мы уже нарастили свою группировку на северном направлении. Мы адекватно реагируем на все угрозы, не только на угрозы со стороны Республики Беларусь, но и с востока и юга", – добавил представитель Генштаба ВСУ.

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