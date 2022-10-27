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Раде предлагают ввести штрафы для пешеходов, которые не имеют светоотражателей на одежде в темное время суток

світловідбивач

Парламент предлагается ввести штрафы для пешеходов, которые не будут использовать светоотражающие элементы или одежду с такими элементами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Как информирует Цензор.НЕТ, законопроект №8155, зарегистрированный нардепом от "Слуги народа" Владимиром Крейденко

В документе отмечается, что в 2020 году правительство внесло изменения в Правила дорожного движения, согласно которым, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, двигающиеся по проезжей части или обочине, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.д.) или быть в одежде, имеющей световозвращающие элементы, для своевременного их обнаружения другими участниками дорожного движения".

В то же время в Кодексе Украины об административных правонарушениях отсутствует норма, которая предусматривала бы административную ответственность за невыполнение этого пункта ПДД.

Обращается внимание, что пешеходы пренебрегают соблюдением Правил дорожного движения, и это не способствует предупреждению и предотвращению ДТП.

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По статистике, низкая видимость пешеходов в темное время суток (особенно в осенне-зимний период) является одной из самых распространенных причин ДТП с фатальными последствиями в Украине.

Предлагается, чтобы передвижение пешеходов по проезжей части дорог и обочинам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования светоотражающих элементов влекло за собой предупреждение или штраф в размере трех необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (т.е. 51 гривню).

авто (4204) одежда (161) ПДД (532) пешеход (126) штраф (1285)


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Топ комментарии
+28
Чи би ще зайнятися,аби нічого не робити?
Головна забота монозброда депутангів.
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27.10.2022 14:25
+16
Следующим шагом будет выдача прав на хождение для пешеходов. С контрольным талоном, пересдачей в случае большого количества нарушений. Ну просто звиздец какая полезная инициатива...
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27.10.2022 14:29
+14
ДАВНО пора, а негативно відписуються тільки тіж самі імбіцили які ходять вночі на зустіч чорні як ніч і думають, що якщо фари світять то їх дуже добре видно, але реальність така, що ближній світь не далеко і дурачки зявляються внезапно на дорозі і збить - нефіг делать якщо не зреагуєш! сам так раз чуть не збив так воно щей матюкало мене
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27.10.2022 14:28
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Не хер літати по місту 120 км/г.
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27.10.2022 15:17 Ответить
Так само, як і нехер перебігати проспект Перемоги чи Бажана...
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27.10.2022 15:22 Ответить
Зовсім здуріли.
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27.10.2022 15:23 Ответить
хто? педестрианс або парламент?
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27.10.2022 15:33 Ответить
після того як цей дебіл Крейденко наліпить собі світловідбиваючу смугу на лоба з надписом "73% - ви барани" - тоді я себе так і бути обвішаю цими світловідбивачами
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27.10.2022 15:28 Ответить
у Европі теж дебіли, чи ви ссавець з ОДКБ шо її ненавидить?
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27.10.2022 15:35 Ответить
вали в психіатричну лікарю №1 - бот кацапський! В Європі мир та спокій а у нас війна, люди останнє віддають для перемоги, а влада лише хоче обікрасти та запровадити недолугі не на часі закони!
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27.10.2022 16:01 Ответить
Українська влада хоче зберегти жыття пішоходам , зберегти власність шоферів та водіїв в цей складний та скрутний час. Ти кацапський тролль, синку.
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27.10.2022 16:05 Ответить
влада хоче лише общипати пересічних, таких от "гусаків" з когорти 73%, ти ще не зрозумів??? чи соромно що слуг вибирав і хочеш тут стрілки переводити?
Автомобілісти та пішоходи повинні дотримуватись Правил дорожнього руху і все буде чудово без дебільних нововведень
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27.10.2022 16:11 Ответить
краще декого ощипати, ніж допустити щоб він став трупом!А правила водсконалюються регулярно, це далеко не безгрішна писанина!
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27.10.2022 16:37 Ответить
Жилет 52грн і пачка морозова 30грн. Сильно вас общіпали? Бережіть себе і свою родину
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27.10.2022 17:34 Ответить
Кому і 500 євро засунути стриптизерці в труси в якомусь барі Монако то як вам пачка морозива. Переймайтесь собою, купіть жилети і будете мати щастя
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27.10.2022 17:54 Ответить
Перепрошую, але Ваш допис досить посередній
Про яке Монако мова? Чи хіба Ви некупуєте морозиво? Мова йде про життя вартістю у 52 грн.
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27.10.2022 18:50 Ответить
а при чому тут жилет?
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27.10.2022 19:30 Ответить
В темну пору най кожен автомобіліст собі мигалку прикруте. Як всім світитись, то хай всі і світяться. Да світиться ім'я твоє!!!
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27.10.2022 15:28 Ответить
У темну пору року водії цілодобово їздять з увівкнинеми фарами. Та воістину світиться імья Твоє.
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27.10.2022 17:37 Ответить
Ні не допоможе, требо починати з водіїв, виховувати в них поважлеву поведінки на дорозі , до других учасників руху
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27.10.2022 15:47 Ответить
Ага. Їду по трасі в зимку, а по дорозі йде п'яний дядько в тілагрейці. Добре,що моя машина була одна на дорозі( а я ДУЖЕ ЧЕМНА). Розвернуло мене на 180 градусів. Йому пофіг, а мої діти заікались. А був би в нього жилет.....
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27.10.2022 17:30 Ответить
А продавати їх буде фірма Дерьмака))
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27.10.2022 15:48 Ответить
Повний Епіцентр. Піди купи . 52грн.
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27.10.2022 17:31 Ответить
Тьотя Валю, епіцентр це лише ритейлер, а не виробник, чи постачальник.
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27.10.2022 18:02 Ответить
Так виробник Китай... Не хочете до Герег їхати, замовте на Аліекспресі, буде навіть дешевше, але доведеться місяць почекати доставки!
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27.10.2022 23:20 Ответить
Так йди і купляй, а других не примушуй займатися цією дурньою.
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27.10.2022 18:04 Ответить
а ви з кацапщини? бо там теж ненавидять европейські вдосконалення.
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27.10.2022 19:32 Ответить
на лоба собі набийте зірку давида, клоуни закінчені
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27.10.2022 15:48 Ответить
Українці не антисісміти.
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27.10.2022 18:37 Ответить
і не раби в Беніном цирку
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28.10.2022 14:09 Ответить
ти нацист?
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27.10.2022 19:38 Ответить
для маскаля всі хто проти рабства, нацисти, ти мачкаль?
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28.10.2022 14:08 Ответить
Для дебіла постійне згадування іудейських символів у недоречному сенсі є звичкою, ти дебіл?
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28.10.2022 17:37 Ответить
ушлепок безмозкий, профан дебільний зрозуміло, що з психіатричної лікарні, коли мітять раба не важливо яка мітка, якщо єврей хоче мітити українців, то українці помітять його.
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29.10.2022 11:21 Ответить
Водіям можна вживляти капсулу під гіпоталамус при перевищенні швидкості в 90 км \год або недостатній видимості зорового аналізатора -блокування переферичних відділів нервової системи або нестерпне відчуття блювоти
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27.10.2022 16:07 Ответить
А що вживляти п'яним пішоходам і куди ?
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27.10.2022 17:42 Ответить
А ще такі стрічки треба нанести на презервативи - може не впізнати, та відкусити. Потім - штраф.
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27.10.2022 16:19 Ответить
полюбому, это проблема №1, которую нужно сегодня решать в стране. или вы думаете, что полиции больше нечего делать? Да у нас под 20 тыс. дел нужно расследовать, которые связаны с войной. Лучше бы их ресурс на это пустили
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27.10.2022 16:25 Ответить
для єтого ресурс не нужен.
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27.10.2022 19:34 Ответить
Как раз вовремя,а на каком месте в очереди законы по нормальной борьбе с казнокрадами и взяточниками,когда начнут сажать взяточников-штрафовальшиков и судей-порешальщиков.
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27.10.2022 16:53 Ответить
Когда Ваша семья будет в желете и сможет требовать решать эти проблемы.
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27.10.2022 17:43 Ответить
ідіоти...
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27.10.2022 17:06 Ответить
А як вони будуть здирати ці штрафи?
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27.10.2022 17:33 Ответить
Хіба в Польщі таких не ма? І як вони там їх збирають?
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27.10.2022 17:45 Ответить
Только на ум приходит одна фраза -- ТВОЮ МАТЬ!!!!! Скоро дойдет и до штрафов за не поклоны в сторону власти!!!!!!!
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27.10.2022 17:36 Ответить
Що Вас так збуджує? Вартість велета за 52грн? Я водій і я за.
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27.10.2022 17:47 Ответить
Так вдягайте! А я маю право ходити в тому, в чому хочу! Ви за кермом - то уважно слідкуйте за дорогою: дурень за кермом, то потенційний вбивця. Перед переходом водій ПОВИНЕН знизити швидкість, якщо ж когось збили поза межами переходу - то ніяких питань. В мене таке ставлення.
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27.10.2022 18:07 Ответить
не будь дурнем. це зменьшть ризик бути збитим.
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27.10.2022 18:49 Ответить
Акуратне та уважне водіння зменшить ризик водію сісти, а обв'язуватись стрічками, як дебіл, особисто я наміру не маю. В масці на морді, зі стрічками на одязі - ласти ще не вдягнути??
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27.10.2022 19:59 Ответить
Так якраз цей закон направлений на те, щоб не збивали за межами переходу... Бо на зебрі і так флюоресцентна фарба і фари освітлять людину і без світловідбивачів, а от якщо вона йде по краю дороги чи перебігає у невстановленому місці - то не факт!
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27.10.2022 23:22 Ответить
Причём тут власть, вы за рулём ездили, если пешеход находится ночью на проезжей части и на встречу едет машина, вас тупо не видно
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27.10.2022 20:09 Ответить
ОК, хай оплачують такий одяг, в чому проблема?
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27.10.2022 18:05 Ответить
до чого тут "одяг"?
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27.10.2022 19:35 Ответить
Галя,як би Ви ( а не ти) виїхали з свого села до будь якої країни Європи, то Ви ( а не ти) зрозуміли, про що йде мова. Доречі, як що Ви ( а не ти) водій ,то Ви( а не ти) з розумінням поставетесь до цієї проблеми 😁
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27.10.2022 18:10 Ответить
Шановний племінник Ярослав, Епіцентр,це лише приклад . Купуй на Амазоні. Лише ти,мій племінник, був у желеті. Бо в ніч і на дорозі тебе не видно. Особливо коли ти біжиш,там не де треба😁
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27.10.2022 18:15 Ответить
На превеликий жаль ,Ви бачите лише те, що у Вас під носом. В очевижь Ви житель міста. А як би Вам прийшлось поїздити по Україні, то Ви б зрозуміли, що це державна проблема. Коли в селах, ПГТ люди в ночі ходять по трасі ДЕ ЗАХОЧУТЬ,ПРИ ТОМУ ЩЕЙ П'ЯНІ, то при мінімальний швидкості можливі летальні випадки.
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27.10.2022 18:27 Ответить
Дякую.
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27.10.2022 18:53 Ответить
Питання із розряду " я нето что потому что, ка бы ежели чего"?
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27.10.2022 19:35 Ответить
Шановний, розумієте, жилет це одяг. І як що Ви не хочете весь час ходити в курточуі світовідбивними смушами, то по верх Вашого будь якого одягу відбувається жилет. Ферштейн?
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27.10.2022 19:39 Ответить
Спершу бухих, накурених, наколених за кермом депутатів посадіть
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27.10.2022 19:58 Ответить
Люди які розводять срач просто не розуміють що на вулиці без освітлення їх до останнього моменту тупо не видно, особливо коли зустрічка сліпить.
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27.10.2022 20:05 Ответить
А що, пішоходи самі собі одяг шиють? Дибіли, виробників одягу треба зобов'язувати.
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27.10.2022 23:15 Ответить
Про что спорите, пейзане?
1. Светоотражаащие элементы на одежде пешехода на обочине в тёмное время суток полезны? Полезны.
2. Народ наш свободолюбив, своенравен, а частеньтко и нетрезв? Так точно.
3. Может угроза штрафа дать какой-то эффект? Может.
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28.10.2022 14:43 Ответить
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