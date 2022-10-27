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В Киевской области нужно готовиться к экстренным отключениям электричества на неопределенный срок, - ОВА

електроенергія

Ночью 27 октября враг нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры Киевской области. В результате чего выведен из строя ряд критических объектов. Возможны экстренные отключения на неопределенный срок.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью враг повредил объекты энергетической инфраструктуры нашей области. Выведен из строя ряд критических объектов. Нужно готовиться к экстренным отключениям электричества на неопределенный срок", - говорил он.

На поврежденных объектах принимаются необходимые меры для ликвидации последствий обстрела. Все специалисты работают на своих местах в режиме нон-стоп.

"В очередной раз призываю умеренно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы. Это вынужденный шаг для стабилизации ситуации. Сегодня, как никогда, наша с вами сплоченность необходима всей стране", - добавил Кулеба.

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Киевская область (4128) обстрел (27107) энергетика (2560) Тарифы на электроэнергию (2165) Кулеба Алексей (108)


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Топ комментарии
+11
Цікаво чому ті срані трансформатори не розосереджені і не прикриті хоча б бетонними блоками. Навіть тупі кацапи в белгороді це зробили. А тут півроку анонсувались подібні обстріли і хоч би хто почесався...
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27.10.2022 14:55
+9
Після закінчення цієї війни буде тенденція переселення людей із висотних багатоквартирних будинків в приватні. Як в одноповерховій Америці, насправді. Бо життя в приватній садибі потенційно можна організувати навіть при тотальному відключенні від мереж. А в багатоповерховому будинку це неможливо. І ми це вже бачимо на власні очі. Якось так.
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27.10.2022 14:40
+8
Зенитчиков оперативного командования Центр срочно на стажировку к пацанам с Юга. Уже не первый раз Центр втыкает и пропускает прилеты шахидов, в то время как Юг четко все сбивает. Ну или проверить командование Центра на кротов. Может там спецом пропускают
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27.10.2022 14:58
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Це низка дописувачів просто зникне з Цензора.
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27.10.2022 14:36 Ответить
А чого тільки зараз про це кажуть? Про це мали б ще зранку сказати, обстріл був ще вночі
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27.10.2022 14:39 Ответить
Після закінчення цієї війни буде тенденція переселення людей із висотних багатоквартирних будинків в приватні. Як в одноповерховій Америці, насправді. Бо життя в приватній садибі потенційно можна організувати навіть при тотальному відключенні від мереж. А в багатоповерховому будинку це неможливо. І ми це вже бачимо на власні очі. Якось так.
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27.10.2022 14:40 Ответить
Централізоване теплопостачання теж зникне.
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27.10.2022 14:52 Ответить
Яке централізоване теплопостачання в приватному будинку?
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27.10.2022 14:58 Ответить
...а як же ж асхвальт виробляти без електрики, а, зелень?
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27.10.2022 14:48 Ответить
Цікаво чому ті срані трансформатори не розосереджені і не прикриті хоча б бетонними блоками. Навіть тупі кацапи в белгороді це зробили. А тут півроку анонсувались подібні обстріли і хоч би хто почесався...
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27.10.2022 14:55 Ответить
Немає пошкоджень трансформаторів, немає і відкатів на їхній ремонт. Це аксіома.
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27.10.2022 15:00 Ответить
Про це я й кажу - 8 місяців війни, а захистити інфраструктуру навіть не почесалися. Єдине рішення яке знайшли - відключати споживачів не "невизначений термін". Здається, в НЕК Енерго такі самі некомпетентні баблососи, що й при владі.
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27.10.2022 15:22 Ответить
Зенитчиков оперативного командования Центр срочно на стажировку к пацанам с Юга. Уже не первый раз Центр втыкает и пропускает прилеты шахидов, в то время как Юг четко все сбивает. Ну или проверить командование Центра на кротов. Может там спецом пропускают
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27.10.2022 14:58 Ответить
Та ніхто нічого не пропускає.
Ніяких новин не було про пошкодження, ніяких вибухів, нічого.
І тут раптом посеред дня виявляється шо вночі кудись там були прильоти.
Ахмєтка разом з зегнідами готується вводити підвищені тарифи. Помаринують людей без світла місяць, а потім об'являть, що мовляв, відремонтувати не можемо тому беремо е/е з Європи, але по європейському тарифу... ото вам і вся історія.
А то, що кілька людей розуміють, що якщо не працює передаюча структура, то вона не працює і з європейською е/е - кому до того діло. 73% не то шо схавають, а обісруться від щастя, що можна знову пити гарячий чай і прати речі.
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27.10.2022 15:06 Ответить
Можливо. Але в нас в будинку і так 5.6 гр. Куди ж більше. Щось підписаний ще влітку указ Зеленським про максимальні тарифи у 1.68 для офіційно і неофіційно приєднаних поки що не діє. Чомусь.
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27.10.2022 15:17 Ответить
В Україні війна,нам весь час розповідають про це і це правильно, але є ще економіка,є ще якесь життя в країні. Що ми знаємо, що робиться в країні, НАК Нафтогаз знову начисляґть собі млн премії, що робить рада?!
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27.10.2022 16:30 Ответить
 
 