В Киевской области нужно готовиться к экстренным отключениям электричества на неопределенный срок, - ОВА

Ночью 27 октября враг нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры Киевской области. В результате чего выведен из строя ряд критических объектов. Возможны экстренные отключения на неопределенный срок.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью враг повредил объекты энергетической инфраструктуры нашей области. Выведен из строя ряд критических объектов. Нужно готовиться к экстренным отключениям электричества на неопределенный срок", - говорил он.

На поврежденных объектах принимаются необходимые меры для ликвидации последствий обстрела. Все специалисты работают на своих местах в режиме нон-стоп.

"В очередной раз призываю умеренно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы. Это вынужденный шаг для стабилизации ситуации. Сегодня, как никогда, наша с вами сплоченность необходима всей стране", - добавил Кулеба.

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