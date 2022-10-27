"Украина в лице государственных органов" в 2021 году дала добро "Мотор Січі" на контракт с РФ, – адвокат Богуслаева

Адвокат президента АО "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева заявил, что на контракты по поставкам двигателей, которые затем оказались в российских вертолетах, якобы дало добро государство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Адвокат Ярослав Волынец сказал, что вопрос о возможном обжаловании решения суда он будет согласовывать с клиентом позже. Правозащитник добавил, что он может комментировать только те эпизоды, которые рассматривались на заседании.

"Как объяснил мой клиент, то по первому эпизоду – разговоры были, но поставок не было. Второй эпизод – подтвердили фактически и прокуроры, что не состоялись поставки", – отметил Волынец.

Он сказал, что разговоры первого эпизода якобы были о контрактах, заключенных ранее: "Майские и мартовские разговоры - о контракте 2021 года, а основные контракты вообще 2008 года. "Мотор-Січ" поставляет в Россию много-много лет. Это же дело - времен войны уже".

Волынец подчеркнул, что в 2021 году, несмотря на войну, добро на контракт дало "государство Украины в лице государственных органов". Он также подчеркнул, что следователи якобы не предоставили доказательств того, что после поставки товара через "дружественную для нас страну" были перенаправлены в Россию.

Также адвокат подтвердил наличие российского паспорта у клиента, но указал, что не обсуждал эту тему с ним.

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Напомним, ранее сообщалось, что главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе в РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січі" Богуслаева с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019-го года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Суд арестовал Богуслаева на 60 дней.

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