"Украина в лице государственных органов" в 2021 году дала добро "Мотор Січі" на контракт с РФ, – адвокат Богуслаева
Адвокат президента АО "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева заявил, что на контракты по поставкам двигателей, которые затем оказались в российских вертолетах, якобы дало добро государство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Адвокат Ярослав Волынец сказал, что вопрос о возможном обжаловании решения суда он будет согласовывать с клиентом позже. Правозащитник добавил, что он может комментировать только те эпизоды, которые рассматривались на заседании.
"Как объяснил мой клиент, то по первому эпизоду – разговоры были, но поставок не было. Второй эпизод – подтвердили фактически и прокуроры, что не состоялись поставки", – отметил Волынец.
Он сказал, что разговоры первого эпизода якобы были о контрактах, заключенных ранее: "Майские и мартовские разговоры - о контракте 2021 года, а основные контракты вообще 2008 года. "Мотор-Січ" поставляет в Россию много-много лет. Это же дело - времен войны уже".
Волынец подчеркнул, что в 2021 году, несмотря на войну, добро на контракт дало "государство Украины в лице государственных органов". Он также подчеркнул, что следователи якобы не предоставили доказательств того, что после поставки товара через "дружественную для нас страну" были перенаправлены в Россию.
Также адвокат подтвердил наличие российского паспорта у клиента, но указал, что не обсуждал эту тему с ним.
Напомним, ранее сообщалось, что главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.
В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе в РФ.
Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січі" Богуслаева с РФ.
По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019-го года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.
В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.
Суд арестовал Богуслаева на 60 дней.
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Зелена влада тому і хоче терміново відпустити його на роZію, щоб на судах не випливала інформація про те, що Зєля і Ко благословляли постачання моторів для парашенських гелікортерів, з яких зараз вбивають українців.