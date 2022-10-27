Сформирован резерв бронежилетов для ВСУ, на складах до 200 тыс., - Минобороны

За неделю на нужды Вооруженных сил Украины поступило более 6 тысяч бронежилетов, более 8 тысяч шлемов, более 30 тысяч пар обуви и более 100 тысяч зимних курток. Кроме того, у Минобороны сформирован резерв.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За неделю с 20 по 26 октября Министерство обороны для обеспечения подразделений ВСУ передало более 6 тысяч бронежилетов, более 8 тысяч шлемов и более 30 тысяч пар обуви, из которых 28 тысяч - это зимняя обувь. По зимним курткам, которые сейчас на особом контроле - за неделю принято на учет около 58 тысяч", - рассказала она.

По словам Маляр, процесс снабжения находится на разных этапах. В частности, более 100 тысяч зимних курток развозят на склады в разных регионах Украины.

Кроме этого, передано более 60 тысяч зимних брюк, более 77 тыс. курток костюма-утеплителя (флиска) и свыше 81 тысяч комплектов белья демисезонного и зимнего.

Маляр сообщила, что на сегодняшний день сформирован резерв - около 200 тысяч бронежилетов и около 100 тысяч шлемов. В Минобороны особое внимание уделяют поставке зимней формы, однако на эффективность работы влияют вражеские обстрелы и отсутствие электроснабжения.

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