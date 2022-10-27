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Новости Война
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Сформирован резерв бронежилетов для ВСУ, на складах до 200 тыс., - Минобороны

бронежилет

За неделю на нужды Вооруженных сил Украины поступило более 6 тысяч бронежилетов, более 8 тысяч шлемов, более 30 тысяч пар обуви и более 100 тысяч зимних курток. Кроме того, у Минобороны сформирован резерв.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За неделю с 20 по 26 октября Министерство обороны для обеспечения подразделений ВСУ передало более 6 тысяч бронежилетов, более 8 тысяч шлемов и более 30 тысяч пар обуви, из которых 28 тысяч - это зимняя обувь. По зимним курткам, которые сейчас на особом контроле - за неделю принято на учет около 58 тысяч", - рассказала она.

По словам Маляр, процесс снабжения находится на разных этапах. В частности, более 100 тысяч зимних курток развозят на склады в разных регионах Украины.

Кроме этого, передано более 60 тысяч зимних брюк, более 77 тыс. курток костюма-утеплителя (флиска) и свыше 81 тысяч комплектов белья демисезонного и зимнего.

Маляр сообщила, что на сегодняшний день сформирован резерв - около 200 тысяч бронежилетов и около 100 тысяч шлемов. В Минобороны особое внимание уделяют поставке зимней формы, однако на эффективность работы влияют вражеские обстрелы и отсутствие электроснабжения.

Смотрите: В Украине впервые в мире начато серийное производство детских бронежилетов. ФОТО

Минобороны (9322) Бронежилет (131) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+8
І яка частина з них вироблена в Україні? Відсотків 25 хоча б буде? Ви ж, за словами Рєзнікова, готувались до війни! Чи нє? Чи то "другоє"?

Дякувати західним партнерам та волонтерам, які забезпечили наших воїнів і зимовою формою, і засобами захисту...
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27.10.2022 15:30
+6
надо к к тому "резерву" охрану из волонтеров и журналистов представить. А то мы знаем? или мыши сожрут как "госрезерв", или растворятся в зе-кислоте
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27.10.2022 15:40
+3
Щось мені ця новина, якоюсь брехнею смердить.
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27.10.2022 15:32
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І яка частина з них вироблена в Україні? Відсотків 25 хоча б буде? Ви ж, за словами Рєзнікова, готувались до війни! Чи нє? Чи то "другоє"?

Дякувати західним партнерам та волонтерам, які забезпечили наших воїнів і зимовою формою, і засобами захисту...
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27.10.2022 15:30 Ответить
мелко мыслишь - ну зрада же на лицо
подсказываю:
1. патамушто - готовят на перепродажу
2. патамушто - брехня - все уже разворовано
3. патамушто - они все бракованные - их просто потом спишут
4. патамушто - это сняли с убитых, а средств для дезинфекции нету - разокрали
5. патамушто - патамушто все солдаты ЗСУ убиты, а больше набирать неского

выбирай
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27.10.2022 16:26 Ответить
Щось мені ця новина, якоюсь брехнею смердить.
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27.10.2022 15:32 Ответить
Особенно когда Маляр про это рассказывает.
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27.10.2022 15:36 Ответить
а де грошові витрати МО , на сформований резерв?
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27.10.2022 15:32 Ответить
У Міноборони особливу увагу приділяють постачанню зимової форми, однак на ефективність роботи впливають ворожі обстріли та відсутність електропостачання.

- одні виправдання (раптова війна, раптові обстріли, раптова зима, раптові проблеми з електропостачанням). Слава богу існують волонтери та допомога по зимовій формі від партнерів, бо так би й увійшли в зиму голі-босі, а Маляр би втирала, що війна завадила.
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27.10.2022 15:36 Ответить
То що на фронті вже всім забезпечено що можна резерви робити? То чого волонтери крутяться як білка в колесі якщо держава вже резерви заготовляє?
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27.10.2022 15:40 Ответить
надо к к тому "резерву" охрану из волонтеров и журналистов представить. А то мы знаем? или мыши сожрут как "госрезерв", или растворятся в зе-кислоте
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27.10.2022 15:40 Ответить
І вигулькне по магазинах-базарах!
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27.10.2022 15:42 Ответить
Срок служби куртки польової зимової в зоні бойових дій можна в студію, пані М.?
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27.10.2022 15:47 Ответить
Поїдь на фронт і перевірь. У чому проблема? Чи ти з тих, хто "постійно ходить у військомат, але його не беруть"?
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27.10.2022 16:37 Ответить
Смотрел видос от Димы Камикадзе в Ютьюбе...ЧМОосковия одела новобранцев путлера в лохмотья некоторые в кедах и кроссовках в строю перед лейтенантом...😆 вторая армия Третьего мира пля...
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27.10.2022 16:02 Ответить
А ну покажіть державне оборонзамовлення на 2021, 2022 та 2023!!!

Шо нема там бронежилетів? А звідки ж вони взялися?
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27.10.2022 16:17 Ответить
Попередній керманич забезпечив ЗСУ броніками. Нинішній саботував забезпечення ЗСУ.

Якщо хочеш поговорити про "а ваш Порошенко", спробуй це в реалі зробити з ким завгодно. Заодно приготуй свій зелений ********** до побоїв.
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27.10.2022 17:41 Ответить
главное чтобы теперь оно не отлеживалось на складах, а действительно доходило для тех, кто в этом нуждается
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27.10.2022 16:23 Ответить
А патронов сколько?Дебилы,кому вы это говорите?Мол не зря деньги получаете?
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27.10.2022 17:22 Ответить
Вы еще координаты выложите.
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27.10.2022 18:10 Ответить
На складах та на папері. Захисники та Захисниці мають їх на фронті?
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27.10.2022 20:12 Ответить
Навіщо це озвучувати?
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27.10.2022 20:36 Ответить
Ну от резерв формують, а прохання допомогти придбати хороші броніки і шоломи від хлопців з передової надходять і сьогодні. Це саботаж ховати в резерв те, чим не вдосталь забезпечені на передовій. Чомусь я вірю нашим воїнам, а не Маляр.
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27.10.2022 23:39 Ответить
 
 