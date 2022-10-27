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В Бахмуте закрыли последний супермаркет, аптеки и продуктовые магазины работают до 13 часов

магазин,бахмут

По состоянию на 26 октября в Бахмуте продуктовые магазины и аптеки работают в ограниченном режиме, в частности, большинство до 13:00.

Об этом сообщает Бахмутский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

"На весь город осталось 13 небольших магазинов, в которых можно купить как продовольственные, так и непродовольственные товары. Вот перечень магазинов и их ассортимент", - сообщили в горсовете.

Все аптеки, еще работающие в городе, объявили о режиме работы до 13 часов.

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Бахмут (1602)


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Боже, допоможi украïнським захисникам.
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27.10.2022 15:56 Ответить
Невже готуються здати ворогу?
Так же позавчора почали відсувати лінію фронту від міста!
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27.10.2022 16:28 Ответить
Про відсування лінії фронту була трошки недостовірна інформація. Там зараз дуже запелі боі, і нажаль втрати з обох сторін, не тількі у рашистів.
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27.10.2022 16:31 Ответить
Все може бути. Мабуть Генштаб щось замислив, бо по місту постійно б'ють гармати, ракети, "Гради", "Смерчі". Я думаю, що далі Бахмута ворога не пропустять, хоча ворог там зібрав остатки еліт.
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27.10.2022 16:33 Ответить
" Я думаю, що далі Бахмута ворога не пропустять" --- з чого це? кацапи коли концентрують всю свою силу на одному напрямку то вони просто стирають місто з лиця землі завдяки своїй багатократній перевазі в артилерії,рзсо і снарядів,вони 20 випускають ми у відповідь 2, вони так захопили Словянськ,Лисичанськ і тепер Бахмут намагаються,і поки у нас не буде хоча б менш більш паритет в артилерії і ***********,хоча б 100 на 50 в їх користь тоді можна буде ще щось говорити
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27.10.2022 16:40 Ответить
Словянськ з 2014 не окупований
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27.10.2022 17:19 Ответить
Сєверодонецьк мав на увазі,помилився
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27.10.2022 17:21 Ответить
При низькій мобільності ворогу цим потрібно користуватись: відступати а потім по бокам/тилам швиденько вирізати. Тому здача якогось міста начебто не проблема, але... Дуже не очеться нелюдей пускати до стражденних наших людей...
Також ідеологічно - будь яка "здача" - підсилює москалів...

Національна влада, ау, ти де? ...
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27.10.2022 17:10 Ответить
 
 