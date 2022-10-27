В Бахмуте закрыли последний супермаркет, аптеки и продуктовые магазины работают до 13 часов
По состоянию на 26 октября в Бахмуте продуктовые магазины и аптеки работают в ограниченном режиме, в частности, большинство до 13:00.
Об этом сообщает Бахмутский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
"На весь город осталось 13 небольших магазинов, в которых можно купить как продовольственные, так и непродовольственные товары. Вот перечень магазинов и их ассортимент", - сообщили в горсовете.
Все аптеки, еще работающие в городе, объявили о режиме работы до 13 часов.
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