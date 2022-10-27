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Новости Война
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Россияне не собираются отступать из Херсона, они устроили информационную атаку, чтобы мы перебросили туда войска, - Зеленский

зеленський

Российские оккупанты не собираются отступать из Херсона, хотя и устроили информационную операцию, чтобы Украина перебросила туда войска по другим направлениям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом глава государства заявил в интервью изданию Corriere della Sera.

Президент подчеркнул, что Украина обязательно освободит Херсон, хотя это будет сложно из-за того, что украинское командование ценит людей.

"Мы не можем относиться к людям как Россия, для нас важны жизнь, не можем сказать: идите туда и умирайте. Поэтому мы ищем пути, просим больше бронированной техники, чтобы сохранить больше людей", - сказал Зеленский.

Он отметил, что не видит, чтобы россияне сбежали из Херсона – глава государства назвал слухи о возможном отступлении противника из города информационной атакой, чтобы опрокинуть украинские подразделения по другим опасным направлениям.

"Они не готовы покинуть Херсон, но знают, что если мы добьемся успеха, то они попадут в окружение. Мы работаем над этим. Их наиболее подготовленные солдаты остаются на местах, никто не уехал", - подытожил президент.

Также читайте: Контролируемую Россией "администрацию" Херсонской области перенесли на левый берег Днепра

армия РФ (19188) Зеленский Владимир (20336) оккупация (10135) Херсон (2815)


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Топ комментарии
+36
та розбити їм усі мости та переправи і нехай там сидять всю зиму,на весну самі прийдуть здаватися..а тим часом можна Донецьком зайнятися
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27.10.2022 16:40
+31
Петро Порошенко
5 год ·
Маріуполь, Буча, Ірпінь, Ізюм сьогодні звучать так само страшно як Биківня і Сандармох.
Історія нас вчить, що росії ніколи не можна вірити. Пройшло 85 років як в урочищі Сандармох у російській Карелії відбулася одна з найбільших каральних операцій НКВС. І це місце навіки стало страшним символом Великого терору.
Упродовж п'яти страшних ночей, з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року, 1 111 в'язнів Соловецького концтабору були розстріляні сталінськими катами. Серед тисяч безневинних жертв НКВС у лісах Карелії знайшли свій останній притулок видатні представники української культурної та наукової еліти. Пізніше всесвітньовідомий історик Роберт Конквест у книзі «Великий терор» напише: «Стара українська інтелігенція фактично була стерта з лиця землі».
Сьогодні кремль вчиняє новий терор проти України. Тільки тепер вже - проти всього українського населення. Підступно напавши на нашу землю, росія вбиває матерів, дітей, людей похилого віку та військових. Тероризує нас і весь світ голодом, ядерним зараженням та енергетичною кризою.
Не пробачимо ніколи. росія понесе страшну відплату за геноцид українців. А на путіна та його злочинців чекає лава підсудних в Гаазі.
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27.10.2022 16:40
+22
Звісно що не збираються, проте доведеться
Але і нам нема сенсу заходити в Херсон, доки він прострілюється з лівого берега.
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27.10.2022 16:34
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Звісно що не збираються, проте доведеться
Але і нам нема сенсу заходити в Херсон, доки він прострілюється з лівого берега.
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27.10.2022 16:34 Ответить
я от теж останнім часом про це думаю
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27.10.2022 16:40 Ответить
Лівий берег з Херсону теж прострілюється.
Якщо так розмірковувати то взагалі нічого звільнять не треба, бо орки потім можуть обстрілять..
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27.10.2022 16:48 Ответить
міколка то куйлотец - засранний касячок
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27.10.2022 16:49 Ответить
вся Україна прострелюється з лівого берега
з такою логікою ворогів не треба - пропонуєш відступити з Запоріжжя з Кривого Рогу з Миколаєва?
- звичайно є сенс відбити Херсон разом з яйками куйла і твоїми заодно
- потім відбити плацдарм на лівобережжі
- потім, звичайно рухатися в напрямку Криму
І це буде зроблено - слава Україні і ВСІМ захисникам України!!!
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27.10.2022 16:48 Ответить
Замануху нам хотіли .
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27.10.2022 16:38 Ответить
Каким образом? ВСУ идёт в атаку по новостным сводкам? Они всё прекрасно видят и знают что происходит. Вся эта шумиха оркам нужна была, чтобы прикрыть вывоз имущества с города и провести ротацию, прикрываясь эвакуированными, чтобы потом заселится в их жильё.
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27.10.2022 21:07 Ответить
Тисячі супутників висят над нами -- зараз всі про всіх знают - ну таке .
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27.10.2022 21:15 Ответить
Ага, тисячі прітулєних спутніков

Мільйони!
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28.10.2022 13:25 Ответить
что они там вывезли? куда им деваться - некуда с этого плацдарма разве только в Крым драпать
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28.10.2022 01:23 Ответить
а після звільнення буде не просто прострілюватись, це буде другий Нікополь...та й Миколаєву не стане легше, бо ракети летять від ГоПрі. Але все одно чекаємо на звільненя!
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27.10.2022 16:38 Ответить
та розбити їм усі мости та переправи і нехай там сидять всю зиму,на весну самі прийдуть здаватися..а тим часом можна Донецьком зайнятися
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27.10.2022 16:40 Ответить
А тисяч 90 Херсонців що наразі там, як будуть до весни? З лівого берега нікого не пускають, відповідно продукти не підвозять, зараз на все місто працює 3 аптеки (напевно скоро в них все скінчиться), пожежні, швидкі, обладнання з лікарень, комунікаційне обладнання і т.д. - все грабуються і вивозиться. Лікарні деякі від сьогодні вже не працюють. Так, запасу продуктів вистачить на деякий час, але не до весни точно.
будемо спостерігати за «шаховою партією», маю надію у Залужного є рішення.
стосовно переправ, їх ******** вже 2місяці, але попри все злогістика ускладнена, але є…
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27.10.2022 17:25 Ответить
так что теперь не воевать не отвечать выпустить твоих орков? кто хотел мог бы и раньше выехать
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28.10.2022 01:25 Ответить
Де ти прочитав про не воювати, про випустити орків? чому вони мої?
хто хотів, міг, не міг - з такими репліками проходь мимо
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28.10.2022 13:44 Ответить
ты спросил как быть тем кто до весны остался? - ну так ответь твое решение?
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28.10.2022 14:03 Ответить
Читати вмієте? В тому ж повідомленні:
«будемо спостерігати за «шаховою партією», маю надію у Залужного є рішення.»
Особисто в мене, немає всьго обсягу оперативної інформації, відомостей щодо наявних сил і засобів на півдні, а також щодо планів ГШ, тому і не буде рішення від «мене». Тисяч 90 херсонців фактично у заручниках, це дуже хріново.
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28.10.2022 14:10 Ответить
а як бути людям, які там зараз в полоні?
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27.10.2022 19:58 Ответить
Петро Порошенко
5 год ·
Маріуполь, Буча, Ірпінь, Ізюм сьогодні звучать так само страшно як Биківня і Сандармох.
Історія нас вчить, що росії ніколи не можна вірити. Пройшло 85 років як в урочищі Сандармох у російській Карелії відбулася одна з найбільших каральних операцій НКВС. І це місце навіки стало страшним символом Великого терору.
Упродовж п'яти страшних ночей, з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року, 1 111 в'язнів Соловецького концтабору були розстріляні сталінськими катами. Серед тисяч безневинних жертв НКВС у лісах Карелії знайшли свій останній притулок видатні представники української культурної та наукової еліти. Пізніше всесвітньовідомий історик Роберт Конквест у книзі «Великий терор» напише: «Стара українська інтелігенція фактично була стерта з лиця землі».
Сьогодні кремль вчиняє новий терор проти України. Тільки тепер вже - проти всього українського населення. Підступно напавши на нашу землю, росія вбиває матерів, дітей, людей похилого віку та військових. Тероризує нас і весь світ голодом, ядерним зараженням та енергетичною кризою.
Не пробачимо ніколи. росія понесе страшну відплату за геноцид українців. А на путіна та його злочинців чекає лава підсудних в Гаазі.
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27.10.2022 16:40 Ответить
Руський розуміе тільки коли в рожу получе
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27.10.2022 16:50 Ответить
Як я і казав що це деза від рашистів, що вони навпаки стягують сили, та готуються до тотальної оборони.
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27.10.2022 16:44 Ответить
І навіть потроху наступають...
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27.10.2022 17:50 Ответить
Ви про яку ділянку взагалі?
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27.10.2022 23:39 Ответить
а как они стягивают силы если там мосты разрушены? и вся логистика простреливается?
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28.10.2022 01:26 Ответить
Про паромы с баржами слышали?
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28.10.2022 03:12 Ответить
и что их нельзя разбомбить?
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28.10.2022 05:10 Ответить
По подвижной цели в условиях ограниченного количества боеприпасов без непосредственной наводки в режиме онлайн?
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28.10.2022 07:43 Ответить
Орки кажуть , що відходять, Гуменюк краще, що ЗСУ наступають кожен день - якийсь реслінг. Все це викликає повну апатію до інформаційного простору . До речі раджу "Better Call Saul"
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27.10.2022 16:45 Ответить
на подступах Херсону кроме мобилизованных чмошников ***** нагнал особо отмороженых орков
247-й гвардійський десантно-штурмовий полк с.Схидне
108-й гвардійський десантно-штурмовий полк с.Музыкивка
255-й гвардійський мотострілецький полк с.Чорнобаевка
22-й армійський корпус с. Молодежное
7-а гвардійська десантно-штурмова дивізія с.Зеленивка
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27.10.2022 16:46 Ответить
сока циферек ни о чем
ай-яй-яй - шо уже Міколаїв узялі эта "молодежно-зеленовка"?
А ты знаеш Ваську-горбатого, а Мишку-отмороженного, а Леху-костыля?
Не знаешь?
Вот - они то сила!!!
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27.10.2022 16:53 Ответить
Ну, а карті бойових дій ти довіряшь, чи ні?
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27.10.2022 16:59 Ответить
255мсп ніяк не здохне, ****. Алкаши, мародери, командири лише чурбани, розхкрячений двічі був в чечні в нуль, розформовувався разів 3...
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27.10.2022 18:43 Ответить
Від цього всього легше?
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27.10.2022 21:23 Ответить
бред кацапский что они будут делать без логистики и бк
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28.10.2022 01:27 Ответить
Вот для чего нужни Люси, а с противоположной -Гордоны Швецы ,Пионтковские,Фельштинские,Шустеры.
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27.10.2022 16:56 Ответить
Інформаційний простір в Україні зараз : https://www.bbc.com/russian/media-40940214
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27.10.2022 16:57 Ответить
Почав цінувати людей!!! Відав вагнеровців, та розмінував Чонгар, в наслідок чого загинули десятки тисяч громадян...
Наразі він оговталася, та почав цінувати...
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27.10.2022 17:00 Ответить
Ви так думаєте ?
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27.10.2022 17:05 Ответить
Факты преступлений неопровержимые
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27.10.2022 17:21 Ответить
Я не про факти.
А про оговтався.
На мою думку більше - тимчасово перевзувся.
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27.10.2022 17:29 Ответить
обсерлося від страху, а не оговтався та почав цінувати! не плутайте причину та наслідки!
коли в тебе (це не про Вас) тече по ногах і немає куди подітися, то просинаються первісні сили
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27.10.2022 17:11 Ответить
Это будет сложно потому, что ты Нарко-Пи...рас с Елдаком, верещюк и бакановым целенаправленно его сдали согласно Оманскому договорняку и этого не понимают только упоротые ЗЕБилы!!!
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27.10.2022 17:05 Ответить
Як завжди, бреше. З вересня по сьогодення ЗСУ залишило села - Тернові Поди, Шмідтове, Центральне, Вавілове. Кажіть првду, а не брешіть на марафоні. Люди не вівці - все одно знайдуть.
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27.10.2022 17:05 Ответить
Звичайно не збираються, це ж стратегічне місто
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27.10.2022 17:13 Ответить
Найобка - друг чекіста, но... "что ни делает дурак, все он делает не так".
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27.10.2022 17:16 Ответить
Наполеон нервно курит
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27.10.2022 17:18 Ответить
Зачем ⁉️Как это можно понимать , Генеральный штаб ,что во вред своим будет слушать гнид из ОП
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27.10.2022 17:19 Ответить
Я вже уявляю довжелезну чергу за надмірно жирнючим херсонським черноземом....
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27.10.2022 17:58 Ответить
Ми не можемо ставитися до людей як Росія, для нас важливі життя, не можемо сказати: йдіть туди і вмирайте. Тому ми , будували більше шляхів, по яких в Україну зайшло дуже багато броньованої техніки, і окупаційних війск, для вбивства українського народу,руйнації інфраструктури .та житла замість того, щоб озброювати українську армію, для захисту життя українського народу
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27.10.2022 18:12 Ответить
НЕ для того його.Херсон. демонстративно -- так легко здавали . щоб знову відберати...Забули ОМАН ?ТА головне у його магічній назві: ХЕР- СОН перший склад слова--обожнюює жіноцтво. а другий чоловіки...
НЕ всі знають. що політикою в РФ керують жінки ожирілих генералів... Сонячний Кавказ вони облюбували давним--давно...Вони обожнюють . як вони самі .під хіхоньки . висловлюються: --- Тут неперевершений обслуговуючий персонал!!! Споглядав у Сочі: лише русачка з потяга---геть із себе всі забрала і бігом на пляж...А там джегіти--- на коліно і і так співуче :---БО...ГІ...НЯ !!! І як з голодного краю---все пішло. все. миттево. поїхало...
А тут такі кавуни. що у свті таких великих і солодких НЕ знайдеш... Аналогічно буде із містом черешень. Мелітополем. ось побачете ...
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27.10.2022 18:52 Ответить
А мы у свою чергу робимо вигляд нібито не перекидаемо до Херсону війська.
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27.10.2022 19:00 Ответить
Что за ерунду он несет? Накурился? Все стратегические важные вопросы должны решать Генштаб и Валерий Залужный а не он. Он еще со своей болтовней выдает разную информацию. Нельзя ли его проверить на адекватность?
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27.10.2022 19:13 Ответить
тсс... він главнакамандующій... с бальшой букви... а ти хто? якийсь там коментатор з задатками здорового глузду...
😎
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27.10.2022 23:51 Ответить
Не волнуйся, ему ничего важного о боевых действиях не рассказывают
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28.10.2022 13:27 Ответить
Ну Если так то другое дело .Он ничего не должен знать...кроме своих селфи видосиков
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28.10.2022 20:38 Ответить
Вміє Зе клоун здавати території, фсбшна школа
Ще і відвойовувати не збирається.
Де там рея поміцніше?
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27.10.2022 19:20 Ответить
Зате прої**и зеленими Херсон вдалося дуже легко!
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27.10.2022 19:42 Ответить
Нужно освободить Мелитополь с выходом на Крымский перешеек, орки сами свалят из Херсона, так же им придется покинуть Запорожскую АЭС или же будет для них гигантский котел. ІМХО.
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27.10.2022 20:07 Ответить
Зеленский толковый военачальник, приятно читать умного человека.
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27.10.2022 20:21 Ответить
слиняй ... на этом вумнике и его дерьмаковском ******* десятки тысяч смертей людей невинных ..
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27.10.2022 20:59 Ответить
Ты провокатор Федя!
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27.10.2022 22:21 Ответить
А у Суми, Черкаси, Київ вони заходили щоб потім піти? Українці "вічливо попросять" і з Херсону підуть. Дорога то в них все рівно одна в ху-ловський рай.
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27.10.2022 21:11 Ответить
Але ж відомі розвідники Буданов і Арестович своєчасно розкрили цей підступний план кацапів?
Так же, Зеля?
Чи що...?
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27.10.2022 21:23 Ответить
Зря слил карты, надо было подыгрывать кацапам.
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27.10.2022 23:18 Ответить
Если бы не Зеденая падаль со своим дермаковским окружением,то и освобождать бы Херсон бы не пришлось,потому что его бы никто не оккупировали.А теперь тысячи ребят положат свою жизнь из за зеленомрази.Ублюдочная гундосая скотина.
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28.10.2022 01:19 Ответить
Це у лаптів в крові. Спочатку самі виявились найо.. ми. А потім вирішили,що всі дурні як вони. Перекидували з під Ізюму частини в Херсон. Олежик Жданов тижнями говорив, що ось ось лапті знову підуть на Миколаїв та Одесу і жахався. Ну а люська вже атакувала з херсонських городів.А Єрмак радісно потирав пухлі рученята щоб кардинально поміняти керівництво ЗСУ. а потім були епічні відео як лапті втікають і городами і через ліс.
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28.10.2022 06:51 Ответить
А пан Зеленский думал, что москали вернут что-то просто так? Тем более такие важные территории как побережье Азовского и значительную часть побережья Черного морей. Всё это придётся рано или поздно отбивать, а что и как будет время покажет.
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28.10.2022 10:19 Ответить
Две роты спецназа Украины погибли в Запорожской области из за предательства ЗеКодломойских выродков...
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28.10.2022 10:33 Ответить
 
 