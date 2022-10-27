Россияне не собираются отступать из Херсона, они устроили информационную атаку, чтобы мы перебросили туда войска, - Зеленский

Российские оккупанты не собираются отступать из Херсона, хотя и устроили информационную операцию, чтобы Украина перебросила туда войска по другим направлениям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом глава государства заявил в интервью изданию Corriere della Sera.

Президент подчеркнул, что Украина обязательно освободит Херсон, хотя это будет сложно из-за того, что украинское командование ценит людей.

"Мы не можем относиться к людям как Россия, для нас важны жизнь, не можем сказать: идите туда и умирайте. Поэтому мы ищем пути, просим больше бронированной техники, чтобы сохранить больше людей", - сказал Зеленский.

Он отметил, что не видит, чтобы россияне сбежали из Херсона – глава государства назвал слухи о возможном отступлении противника из города информационной атакой, чтобы опрокинуть украинские подразделения по другим опасным направлениям.

"Они не готовы покинуть Херсон, но знают, что если мы добьемся успеха, то они попадут в окружение. Мы работаем над этим. Их наиболее подготовленные солдаты остаются на местах, никто не уехал", - подытожил президент.

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