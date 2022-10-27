Россияне не собираются отступать из Херсона, они устроили информационную атаку, чтобы мы перебросили туда войска, - Зеленский
Российские оккупанты не собираются отступать из Херсона, хотя и устроили информационную операцию, чтобы Украина перебросила туда войска по другим направлениям.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом глава государства заявил в интервью изданию Corriere della Sera.
Президент подчеркнул, что Украина обязательно освободит Херсон, хотя это будет сложно из-за того, что украинское командование ценит людей.
"Мы не можем относиться к людям как Россия, для нас важны жизнь, не можем сказать: идите туда и умирайте. Поэтому мы ищем пути, просим больше бронированной техники, чтобы сохранить больше людей", - сказал Зеленский.
Он отметил, что не видит, чтобы россияне сбежали из Херсона – глава государства назвал слухи о возможном отступлении противника из города информационной атакой, чтобы опрокинуть украинские подразделения по другим опасным направлениям.
"Они не готовы покинуть Херсон, но знают, что если мы добьемся успеха, то они попадут в окружение. Мы работаем над этим. Их наиболее подготовленные солдаты остаются на местах, никто не уехал", - подытожил президент.
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Але і нам нема сенсу заходити в Херсон, доки він прострілюється з лівого берега.
Якщо так розмірковувати то взагалі нічого звільнять не треба, бо орки потім можуть обстрілять..
з такою логікою ворогів не треба - пропонуєш відступити з Запоріжжя з Кривого Рогу з Миколаєва?
- звичайно є сенс відбити Херсон разом з яйками куйла і твоїми заодно
- потім відбити плацдарм на лівобережжі
- потім, звичайно рухатися в напрямку Криму
І це буде зроблено - слава Україні і ВСІМ захисникам України!!!
Мільйони!
будемо спостерігати за «шаховою партією», маю надію у Залужного є рішення.
стосовно переправ, їх ******** вже 2місяці, але попри все злогістика ускладнена, але є…
хто хотів, міг, не міг - з такими репліками проходь мимо
«будемо спостерігати за «шаховою партією», маю надію у Залужного є рішення.»
Особисто в мене, немає всьго обсягу оперативної інформації, відомостей щодо наявних сил і засобів на півдні, а також щодо планів ГШ, тому і не буде рішення від «мене». Тисяч 90 херсонців фактично у заручниках, це дуже хріново.
5 год ·
Маріуполь, Буча, Ірпінь, Ізюм сьогодні звучать так само страшно як Биківня і Сандармох.
Історія нас вчить, що росії ніколи не можна вірити. Пройшло 85 років як в урочищі Сандармох у російській Карелії відбулася одна з найбільших каральних операцій НКВС. І це місце навіки стало страшним символом Великого терору.
Упродовж п'яти страшних ночей, з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року, 1 111 в'язнів Соловецького концтабору були розстріляні сталінськими катами. Серед тисяч безневинних жертв НКВС у лісах Карелії знайшли свій останній притулок видатні представники української культурної та наукової еліти. Пізніше всесвітньовідомий історик Роберт Конквест у книзі «Великий терор» напише: «Стара українська інтелігенція фактично була стерта з лиця землі».
Сьогодні кремль вчиняє новий терор проти України. Тільки тепер вже - проти всього українського населення. Підступно напавши на нашу землю, росія вбиває матерів, дітей, людей похилого віку та військових. Тероризує нас і весь світ голодом, ядерним зараженням та енергетичною кризою.
Не пробачимо ніколи. росія понесе страшну відплату за геноцид українців. А на путіна та його злочинців чекає лава підсудних в Гаазі.
247-й гвардійський десантно-штурмовий полк с.Схидне
108-й гвардійський десантно-штурмовий полк с.Музыкивка
255-й гвардійський мотострілецький полк с.Чорнобаевка
22-й армійський корпус с. Молодежное
7-а гвардійська десантно-штурмова дивізія с.Зеленивка
ай-яй-яй - шо уже Міколаїв узялі эта "молодежно-зеленовка"?
А ты знаеш Ваську-горбатого, а Мишку-отмороженного, а Леху-костыля?
Не знаешь?
Вот - они то сила!!!
Наразі він оговталася, та почав цінувати...
А про оговтався.
На мою думку більше - тимчасово перевзувся.
коли в тебе (це не про Вас) тече по ногах і немає куди подітися, то просинаються первісні сили
НЕ всі знають. що політикою в РФ керують жінки ожирілих генералів... Сонячний Кавказ вони облюбували давним--давно...Вони обожнюють . як вони самі .під хіхоньки . висловлюються: --- Тут неперевершений обслуговуючий персонал!!! Споглядав у Сочі: лише русачка з потяга---геть із себе всі забрала і бігом на пляж...А там джегіти--- на коліно і і так співуче :---БО...ГІ...НЯ !!! І як з голодного краю---все пішло. все. миттево. поїхало...
А тут такі кавуни. що у свті таких великих і солодких НЕ знайдеш... Аналогічно буде із містом черешень. Мелітополем. ось побачете ...
😎
Ще і відвойовувати не збирається.
Де там рея поміцніше?
Так же, Зеля?
Чи що...?