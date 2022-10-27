Российский канал ТНТ перестал снимать комедийные шоу: юмористы сбежали из страны, - СМИ
Телеканал приостановил производство комедийных шоу "Импровизация", "Где логика" и "Двое на миллион", а шоу "Comedy Баттл" не запустили, потому что юмористы покинули Россию из-за мобилизации.
Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza, сообщает Цензор.НЕТ.
По его данным, изменения на телеканале начались, когда его возглавила ведущая Тина Канделаки - открытая сторонница агрессивной политики Кремля.
Источники издания сообщают, что она решила выпускать больше сериалов, поэтому ТНТ приостановил производство ряда комедийных шоу: "Импровизация", "Импровизация. Команды", "Где логика" и "Двое на миллион".
Новый сезон "Comedy Баттл" также перенесли на следующий год, поскольку из-за начала войны с Украиной и мобилизации часть комиков покинула страну.
При цьому в серпні канал оголошував кастинг, але про його результати нічого невідомо, а на сторінці з анкетою для участі тепер з'являється помилка 404.
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достатньо щоб обсісти всі грошові потоки в державі.
бо навіть після деокупації криму і лугандону кацапія буде поруч
і мені особисто не однаково, шо в ній буде.
а ти - дєвачка. ти не хочеш думати. ти хочеш нове платтячко
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як ти це робив
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Так це вона (дєвачка), чи це він (робив)?
Ви вже якось визначитеся зі статтю опонента. Бо ніхрєна нєпонятно з ваших слів.
а что поставил твой зе-уклонист со своим воровским офисом ермака? только гуманитарку ******** уроды!
правильно писати не pahnet, а vonyaet
Будуть разом із рашиками тусуватись на шашликах у Європі.
Кому із квартальних бугаїв або із "Ліги сміху" прийшли повістки в армію?
Нормальною мовою можете писати (Укр., Англ.)???!
Особенно если средний !
в жопєв опасності!