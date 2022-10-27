Российский канал ТНТ перестал снимать комедийные шоу: юмористы сбежали из страны, - СМИ

Телеканал приостановил производство комедийных шоу "Импровизация", "Где логика" и "Двое на миллион", а шоу "Comedy Баттл" не запустили, потому что юмористы покинули Россию из-за мобилизации.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza, сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, изменения на телеканале начались, когда его возглавила ведущая Тина Канделаки - открытая сторонница агрессивной политики Кремля.

Источники издания сообщают, что она решила выпускать больше сериалов, поэтому ТНТ приостановил производство ряда комедийных шоу: "Импровизация", "Импровизация. Команды", "Где логика" и "Двое на миллион".

Новый сезон "Comedy Баттл" также перенесли на следующий год, поскольку из-за начала войны с Украиной и мобилизации часть комиков покинула страну.

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При цьому в серпні канал оголошував кастинг, але про його результати нічого невідомо, а на сторінці з анкетою для участі тепер з'являється помилка 404.