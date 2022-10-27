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Новости Мобилизация в РФ
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Российский канал ТНТ перестал снимать комедийные шоу: юмористы сбежали из страны, - СМИ

тнт

Телеканал приостановил производство комедийных шоу "Импровизация", "Где логика" и "Двое на миллион", а шоу "Comedy Баттл" не запустили, потому что юмористы покинули Россию из-за мобилизации.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza, сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, изменения на телеканале начались, когда его возглавила ведущая Тина Канделаки - открытая сторонница агрессивной политики Кремля.

Источники издания сообщают, что она решила выпускать больше сериалов, поэтому ТНТ приостановил производство ряда комедийных шоу: "Импровизация", "Импровизация. Команды", "Где логика" и "Двое на миллион".

Новый сезон "Comedy Баттл" также перенесли на следующий год, поскольку из-за начала войны с Украиной и мобилизации часть комиков покинула страну.

Также читайте: В России мобилизованный две недели голодал, чтобы не попасть на войну

При цьому в серпні канал оголошував кастинг, але про його результати нічого невідомо, а на сторінці з анкетою для участі тепер з'являється помилка 404.

россия (95497) телевидение (897) мобилизация (2761)


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Топ комментарии
+48
сподіваюсь не до нас переїхали...бо наші кловани всі працевлаштовані
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27.10.2022 17:16
+22
напевно незабаром актори з ТНТ будуть працевлаштовані у адміністрації президента та уряді. Нічого незробиш КВНівські друзі
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27.10.2022 17:30
+20
Нащо їм комедійні шоу, коли достатньо озирнутись довкола?
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27.10.2022 17:17
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сподіваюсь не до нас переїхали...бо наші кловани всі працевлаштовані
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27.10.2022 17:16 Ответить
напевно незабаром актори з ТНТ будуть працевлаштовані у адміністрації президента та уряді. Нічого незробиш КВНівські друзі
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27.10.2022 17:30 Ответить
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27.10.2022 18:00 Ответить
І багато їх у вас вивелося?
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27.10.2022 18:43 Ответить
виявилось ?
достатньо щоб обсісти всі грошові потоки в державі.
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27.10.2022 18:54 Ответить
Нащо їм комедійні шоу, коли достатньо озирнутись довкола?
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27.10.2022 17:17 Ответить
Після Жирика со воїм: "Что вы не смеетесь, не смешно? Это Россия!" До клоунов только сейчас дощло почему не смешно и решили свалить
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27.10.2022 18:15 Ответить
комусь цікаво, що там на говноканалах паРаші відбувається?
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27.10.2022 17:17 Ответить
думаючим цікаво,

бо навіть після деокупації криму і лугандону кацапія буде поруч

і мені особисто не однаково, шо в ній буде.

а ти - дєвачка. ти не хочеш думати. ти хочеш нове платтячко
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27.10.2022 17:31 Ответить
ну так дуй на паРашу. будеш в курсі всіх подій, не попустиш нічого цікавого, думаючий.
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27.10.2022 18:12 Ответить
так закрий очі і не думай про наслідки, як ти це робив навесні 2019 року
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27.10.2022 18:44 Ответить
краще ти триндуй на паРашу.
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27.10.2022 19:42 Ответить
а ти - дєвачка
*****
як ти це робив
******
Так це вона (дєвачка), чи це він (робив)?
Ви вже якось визначитеся зі статтю опонента. Бо ніхрєна нєпонятно з ваших слів.
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27.10.2022 19:51 Ответить
мудак з мозгами дєвачкі
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28.10.2022 07:07 Ответить
так Зєлю з кварталом покличте
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27.10.2022 17:18 Ответить
можна пороха відправити, він не "прі дєлах поки"?
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27.10.2022 17:27 Ответить
нє, в нього інщі таланти С "буржуйками" зніматись
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27.10.2022 17:30 Ответить
наживаясь на них, поки нармальні пацики відосіками эту страну защищають
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27.10.2022 17:34 Ответить
не надо никому этого рассказывать. Достаточно того, чтобы ты услышал. Если есть чем, конечно.
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27.10.2022 17:50 Ответить
если мне будет достаточно услышать бред всякой *********** перхоти с троллейбусной остановки, то я буду голосовать за Z
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27.10.2022 17:58 Ответить
бач як не всі розуміють твою іронію так і ти не зрозумів, що я не про буржуйки, а про фотосесії з ними. Звісно така значуща політична фігура не може зігріти людей, не зробивши 10 фото, це не відміняє довбойобства любителів знімати відео
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27.10.2022 19:59 Ответить
ты тупая лживая свинья -так фонд Порошенко уже поставил не только буржуйки а еще до хрена чего необходимое именно сейчас на фронте
а что поставил твой зе-уклонист со своим воровским офисом ермака? только гуманитарку ******** уроды!
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27.10.2022 22:13 Ответить
ты такой смелый потому что виртуальный))) одной рукой "клаву" дрочишь, другой в штанишках теребишь))
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27.10.2022 23:36 Ответить
я таких озабоченных ****** как ты могу и в живую отпистить
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28.10.2022 00:41 Ответить
Моральный урод за несколько дней до вторжения в Мюнхене рассказывал, шо русня тоже люди и на Украину нападать не собираются.
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27.10.2022 17:57 Ответить
ну это ж никак не я ? )))
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27.10.2022 17:59 Ответить
Nit.
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27.10.2022 18:00 Ответить
зачем вы пишите тупые нiт - в Украине так никто не разговаривает
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27.10.2022 22:15 Ответить
я кое-кому до сих пор шутку про эбонитовые палочки не простил. Да он собственно и не извинялся. Так шо да, таки моральный урод он.
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30.10.2022 16:15 Ответить
а ты зелебот оманский? как там самолет патрушева поживает?
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27.10.2022 22:10 Ответить
не понимаю причинно-следственной связи, как ті меня в зелеботі записал. Думай хоть чуть-чуть
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30.10.2022 16:12 Ответить
далбайоб, посиди зимой в окопе без буржуйки... и здохни там от мороза, тварь кремлёвская
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27.10.2022 18:11 Ответить
манера спілкування видає в тобі кацапа, а те що ти займаєшся підміною понять-тупорилого кацапа))) Якщо комусь стане тепліше від фото с буржуйкою то це тому що будуть палити це фото! Тьфу, довбень гнилий! )))
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27.10.2022 19:56 Ответить
не трынди зелебот ты и сам хуже кацапа иуды оманский
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27.10.2022 22:16 Ответить
zebil , ti kudi takie astraumie vikapal , chota rusnioi pahnet ...
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27.10.2022 17:39 Ответить
місьйе, дотримуйтесь українського првопису

правильно писати не pahnet, а vonyaet
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27.10.2022 18:02 Ответить
Ja ja , sorry , vasha pravda !
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27.10.2022 20:11 Ответить
Може тобі туди дорога? Ти такий веселий, може там твоя родінка?
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27.10.2022 17:34 Ответить
Наші кваральні "гумористи" також втікли з країни.
Будуть разом із рашиками тусуватись на шашликах у Європі.
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27.10.2022 17:19 Ответить
Хто втік?
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27.10.2022 17:31 Ответить
і чому ми разом з тобою не маємо доступу до реєстру тих, хто втік ?
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27.10.2022 17:35 Ответить
tebe proteklo !
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27.10.2022 17:41 Ответить
Ну ці ж в Польщі ховались?

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27.10.2022 17:55 Ответить
брехня! Те, що їм нагороду дали, то це не правильно, але вони не втікли!
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27.10.2022 18:04 Ответить
И кто посмеет друзей Зе в армию забрать?
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27.10.2022 18:49 Ответить
У них постійно гастролі в Європі.
Кому із квартальних бугаїв або із "Ліги сміху" прийшли повістки в армію?
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27.10.2022 19:12 Ответить
брехня это то что в лысого теперь снайпер хрен попадет - его харя в окоп не влезает
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27.10.2022 22:18 Ответить
Тепер тільки "офіцері".."чапаєв"..та "лєнін в октябрє". "Ванькі" перед смертю повинні "пранікнуться".
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27.10.2022 17:20 Ответить
"Освобождение" обязательно к трехкратному просмотру и под роспись...
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27.10.2022 17:42 Ответить
Чомусь згадав про щурів та корабель....
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27.10.2022 17:21 Ответить
нет крысы на корабль не вернуться а эти холуи сразу приползут как только путлера сковырнут
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27.10.2022 22:19 Ответить
Навіщо Ви мені пишете язиком свинособак?
Нормальною мовою можете писати (Укр., Англ.)???!
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28.10.2022 00:00 Ответить
The new comedy show must be a footage of the pigs eating the remains of "асвабадителей".
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27.10.2022 17:23 Ответить
Да уж в кацапии не до смеха
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27.10.2022 17:24 Ответить
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27.10.2022 17:30 Ответить
політичний керівник України напружився. Так черга і до 95 засранців може дійти.
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27.10.2022 17:32 Ответить
Вперше кловани поїхали, а цирк залишився ?!
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27.10.2022 17:37 Ответить
цирк сгорел клоуны разбежались .....
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27.10.2022 17:38 Ответить
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27.10.2022 17:52 Ответить
Кацапы - очень потешный народ ! Ему по телику достаточно показать палец и уже смешно.
Особенно если средний !
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27.10.2022 17:40 Ответить
Нє до камєдій, кагда страна в жопє в опасності!
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27.10.2022 17:46 Ответить
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27.10.2022 17:55 Ответить
Картінка дуже маленька. Є така сама набагато більшого розміру...

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27.10.2022 19:54 Ответить
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27.10.2022 17:59 Ответить
Что не смешно? Это россия💩
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27.10.2022 17:59 Ответить
А шо комячить надо? Как смешно детей топить?
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27.10.2022 18:19 Ответить
кто про пороха? так дай бог чтобы каждый так пиарился, а то не сильно пиарщиков с ЗЕ команды видно.
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27.10.2022 19:04 Ответить
як говорив один знайомий..коли дивився футбол...--їхні негри ,бігають краще за наших...
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27.10.2022 19:22 Ответить
Бундесліга, однако. Скріншот з німецького сайту.

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27.10.2022 19:57 Ответить
Ужоссссс ....
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27.10.2022 20:06 Ответить
максим пешков, той що Горькій написав роман *** т....... м...... Цензори викреслили два перших слова і так появився роман мать. Потім максим відчув вкус грошей і почав жити чисто по руські на острові. Частину грошей віддавав на розвиток есдеків. Однак потім одеський єврей парвус облапошив його. Лапті тепер навіть і не згадують цього пролетаря. Їм Достоєвського подавай. Той давним давно написав і Беси і Ідіота. Вибирайте, лапті.
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28.10.2022 06:43 Ответить
 
 