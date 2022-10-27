Зеленский не ответил на петицию в отношении судьи Львова, хотя срок рассмотрения истек 26 октября, - ЦПК

Срок для рассмотрения петиции о прекращении гражданства судьи Богдана Львова истек 26 октября.

На это обратили внимание на фейсбук-странице Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, почему нужно забрать у Львова гражданство Украины. Это будет четкий сигнал коллаборантам, думающим, что усидят на двух стульях. Слово за Президентом", - подчеркнули активисты.

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Отметим, что на шесть часов вечера 27 октября ответ на петицию №22/165182-эп "Проверить наличие оснований для прекращения гражданства судьи Верховного Суда Богдана Львова" действительно отсутствует.

Напомним, 15 сентября журналисты проекта "Схемы" обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у тогдашнего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Мужчина наличие российского гражданства отрицал, но СБУ подтвердила обнародованный журналистами факт.

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Львову сначала ограничили доступ к гостайне, а впоследствии отчислили из штата Верховного Суда.

Также НАБУ возбудило дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда.

7 октября петиция с призывом проверить наличие оснований для прекращения гражданства Богдана Львова набрала более 25 тысяч подписей.