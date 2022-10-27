Зеленский не ответил на петицию в отношении судьи Львова, хотя срок рассмотрения истек 26 октября, - ЦПК
Срок для рассмотрения петиции о прекращении гражданства судьи Богдана Львова истек 26 октября.
На это обратили внимание на фейсбук-странице Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"Очевидно, почему нужно забрать у Львова гражданство Украины. Это будет четкий сигнал коллаборантам, думающим, что усидят на двух стульях. Слово за Президентом", - подчеркнули активисты.
Отметим, что на шесть часов вечера 27 октября ответ на петицию №22/165182-эп "Проверить наличие оснований для прекращения гражданства судьи Верховного Суда Богдана Львова" действительно отсутствует.
Напомним, 15 сентября журналисты проекта "Схемы" обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у тогдашнего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).
Мужчина наличие российского гражданства отрицал, но СБУ подтвердила обнародованный журналистами факт.
Львову сначала ограничили доступ к гостайне, а впоследствии отчислили из штата Верховного Суда.
Также НАБУ возбудило дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда.
7 октября петиция с призывом проверить наличие оснований для прекращения гражданства Богдана Львова набрала более 25 тысяч подписей.
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Так що не дочекаєтеся
2. Ви нє панімаєтє. Ета савсєм другоє.
Он видосики пилит в поте лица. Еще и тексты, написанные ему, надо выучить.
Незважаючи на війну, у країні іде великий розпил коштів на Великому дорожньому будівництві крадівництві.
З Державного бюджету виділяються мільйони гривень, у тому числі на "експлуатацію доріг" на окупованих територіях.
Далі - за матеріалами розслідування сайту Главком:
- Служба автомобільних доріг у Донецькій області перерахувала фірмі «Юніотрансбілдінг» (статутний капітал 10 тис. гривень), 40 млн гривень за експлуатаційне утримання доріг державного значення на Донеччині. Однак фірма зареєстрована у місті Мирноград, яке на початку червня перебувало у зоні бойових дій.
- Служба автомобільних доріг у Луганській області з 24 лютого заплатила більше 10 млн грн харківському облавтодору, який мав ремонтувати дороги Луганщини. Які повністю розташовані в окупації.
- Служба автомобільних доріг у Запорізькій області перерахувала 108,45 млн грн на рахунок ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл". Попри те, що окупанти захопили 60% області, замовник робіт не провів коригувань цього великого кошторису.
(Кінець цитати Главкому).
Тобто лише у трьох областях списано внікуди 160 мільйонів гривень.
Це тільки те що лежить на поверхні, те що журналісти знайшли двома клацаннями мишки.
Давайте конвертуємо цю суму, наприклад, у авто для ЗСУ. У безпілотники - не пафосні байрактари, а звичайні робочі мавіки. У маскувальні сітки. Скільки сіток можна купити за 160 мільйонів? Думаю достатньо, щоб вивільнити руки всієї України.
Та яка різниця куди? Хоч по тисячі гривень кожному солдату на цукерки.
Але не в бездонні кишені ЗЕлених мародерів.
Тамара Горіха Зерня
Зеленій комарільї пофіг на закони і мораль
саме вони вбили десятки тисяч українців своїм тупим вибором у 2019