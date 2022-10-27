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Новости
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Зеленский не ответил на петицию в отношении судьи Львова, хотя срок рассмотрения истек 26 октября, - ЦПК

Срок для рассмотрения петиции о прекращении гражданства судьи Богдана Львова истек 26 октября.

На это обратили внимание на фейсбук-странице Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, почему нужно забрать у Львова гражданство Украины. Это будет четкий сигнал коллаборантам, думающим, что усидят на двух стульях. Слово за Президентом", - подчеркнули активисты.

Зеленский не ответил на петицию в отношении судьи Львова, хотя срок рассмотрения истек 26 октября, - ЦПК 01

Читайте: Судью Львова отчислили из штата Верховного Суда сразу после подтверждения его российского гражданства от СБУ, - Князев

Отметим, что на шесть часов вечера 27 октября ответ на петицию №22/165182-эп "Проверить наличие оснований для прекращения гражданства судьи Верховного Суда Богдана Львова" действительно отсутствует.

Зеленский не ответил на петицию в отношении судьи Львова, хотя срок рассмотрения истек 26 октября, - ЦПК 02

Напомним, 15 сентября журналисты проекта "Схемы" обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у тогдашнего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Мужчина наличие российского гражданства отрицал, но СБУ подтвердила обнародованный журналистами факт.

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Львову сначала ограничили доступ к гостайне, а впоследствии отчислили из штата Верховного Суда.

Также НАБУ возбудило дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда.

7 октября петиция с призывом проверить наличие оснований для прекращения гражданства Богдана Львова набрала более 25 тысяч подписей.

Зеленский Владимир (20336) петиция (356) Львов Богдан (29) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+33
Сваіх нє брасаєт...
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27.10.2022 18:01
+22
Комусь насрать на громадян з їхніми петиціями. Ну набрала необхідну кількість голосів петиція про закриті три патріотичні канали, як не блокували голосування. І що? Ідіть в дупу зі своїми петиціями?
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27.10.2022 18:16
+20
1. А какая разніца?
2. Ви нє панімаєтє. Ета савсєм другоє.
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27.10.2022 18:13
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Сваіх нє брасаєт...
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27.10.2022 18:01 Ответить
у Зелі теж російський паспорт є з кримською пропискою на додаток до ізраїльського.

Так що не дочекаєтеся
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27.10.2022 18:09 Ответить
У всего ОП и менеджера "боневтика" паспорта с дохлой курицей, а у их протеже Богуславского 20 лет был рашистский паспорт , но СБУ В УПОР НЕ ВИДЕЛИ
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27.10.2022 19:17 Ответить
1. А какая разніца?
2. Ви нє панімаєтє. Ета савсєм другоє.
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27.10.2022 18:13 Ответить
Йому вигідно тримати таких людей коли вони в нього "на гачку".
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27.10.2022 18:13 Ответить
Комусь насрать на громадян з їхніми петиціями. Ну набрала необхідну кількість голосів петиція про закриті три патріотичні канали, як не блокували голосування. І що? Ідіть в дупу зі своїми петиціями?
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27.10.2022 18:16 Ответить
Поржем теперь
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27.10.2022 18:25 Ответить
Многострадальная Украина - и внутренний враг и внешние враги атакуют Повыздыхайте ,все МРАЗИ
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27.10.2022 19:21 Ответить
чумаданіще бабла зовсім закрив монітор з петіцією..от горе..
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27.10.2022 18:17 Ответить
Беня против или еще не написал текст
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27.10.2022 18:24 Ответить
Не на часи
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27.10.2022 18:26 Ответить
походу, у щоденному сценарії Найвеличнівшивого насьогодні нічого нема про цю "дріб'язкову" подію.. - і он нам нічєвО нє должен
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27.10.2022 18:28 Ответить
Юрист, ****...
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27.10.2022 18:35 Ответить
Зеле некогда.
Он видосики пилит в поте лица. Еще и тексты, написанные ему, надо выучить.
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27.10.2022 18:44 Ответить
...проти хуцпи немає жодних засобів. Їжте, xxL*тa.
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27.10.2022 19:01 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3941856.html "Новиє ліца" ЗЕленого ублюдка навіть під час війни продовжують красти мільйонами

Незважаючи на війну, у країні іде великий розпил коштів на Великому дорожньому будівництві крадівництві.
З Державного бюджету виділяються мільйони гривень, у тому числі на "експлуатацію доріг" на окупованих територіях.
Далі - за матеріалами розслідування сайту Главком:
- Служба автомобільних доріг у Донецькій області перерахувала фірмі «Юніотрансбілдінг» (статутний капітал 10 тис. гривень), 40 млн гривень за експлуатаційне утримання доріг державного значення на Донеччині. Однак фірма зареєстрована у місті Мирноград, яке на початку червня перебувало у зоні бойових дій.
- Служба автомобільних доріг у Луганській області з 24 лютого заплатила більше 10 млн грн харківському облавтодору, який мав ремонтувати дороги Луганщини. Які повністю розташовані в окупації.
- Служба автомобільних доріг у Запорізькій області перерахувала 108,45 млн грн на рахунок ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл". Попри те, що окупанти захопили 60% області, замовник робіт не провів коригувань цього великого кошторису.
(Кінець цитати Главкому).

Тобто лише у трьох областях списано внікуди 160 мільйонів гривень.
Це тільки те що лежить на поверхні, те що журналісти знайшли двома клацаннями мишки.
Давайте конвертуємо цю суму, наприклад, у авто для ЗСУ. У безпілотники - не пафосні байрактари, а звичайні робочі мавіки. У маскувальні сітки. Скільки сіток можна купити за 160 мільйонів? Думаю достатньо, щоб вивільнити руки всієї України.
Та яка різниця куди? Хоч по тисячі гривень кожному солдату на цукерки.
Але не в бездонні кишені ЗЕлених мародерів.
Тамара Горіха Зерня
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27.10.2022 19:02 Ответить
Так дєньгі же не пахнуть зеленій наркофсбкоМанді, а люди, що їм люди.. можна і далі сцяти в вуха.
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27.10.2022 22:03 Ответить
Насрать на людей то можна,але щоб потім самому не втонути в тому говні...
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27.10.2022 19:25 Ответить
Він же казав, що нікому нічого не винен.
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27.10.2022 19:47 Ответить
Так, це вам не в Пороха свинками кидати.
Зеленій комарільї пофіг на закони і мораль
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27.10.2022 20:05 Ответить
цій мразі насрати на народ,він як був зрадником так їм і остався,нічо війна кінчітся і з зрадниками народ розберется і нікуди вони не втечуть
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27.10.2022 20:20 Ответить
Мабуть Єрмак сидить дупою на кришці роялю.
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27.10.2022 20:48 Ответить
Єдина корисна петиція - "обмежити виборчі права 73 дупоголових"
саме вони вбили десятки тисяч українців своїм тупим вибором у 2019
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27.10.2022 21:06 Ответить
Ніх#я подібного, ці чмошники з підворітті просто розвели всіх как котят''.. януковощ2.
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27.10.2022 21:59 Ответить
"Я вам ничего не должен"
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27.10.2022 21:20 Ответить
Так зенарік же сказав, що нікому нічого нє должен, только своїм радітєлям... ну іще свойому начальнику ху#лу.
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27.10.2022 21:57 Ответить
УВАЖНО
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28.10.2022 00:29 Ответить
Декому (не буду називати, як в приказці) закон не писаний!
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28.10.2022 01:34 Ответить
Ворон ворону в очко не клюне
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28.10.2022 01:39 Ответить
Зе команда и Зе - своих коррупционеров, паталогических ворюг и колаборантов не бросают. Сколько у нас в окружении Зе работают и поддерживают Россию- процентов 80. Это как хроническая болезнь Зелюбовь к России.
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28.10.2022 08:21 Ответить
 
 