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Новости Война
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Россияне не хотят останавливаться. У них только один план: оккупировать всю Украину, - Зеленский

зеленський

РФ стремится говорить ультиматумами. К настоящему диалогу она будет готова только когда почувствует полную геополитическую изоляцию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они (россияне. - Ред.) не хотят останавливаться, они не хотели останавливаться с самого начала. Их миссия только одна. У них нет другого плана - B или С. У них только один план: оккупировать всю территорию Украины", - сказал он. Зеленский.

Также он подчеркнул, что все заявления с самого начала по поводу переговоров - это не о диалоге, а об ультиматумах.

"Если вы хотите говорить, вы говорите. Вы не можете говорить с оружием в руках", – убежден президент.

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Зеленский напомнил, что пытался вести переговоры с РФ с начала своего президентства, но Россия говорила на языке ультиматумов и не шла на контакт.

"Не хочешь встречаться (речь идет о желании президента РФ Путина. - Ред.)? Хорошо. Считаешь, что мы с тобой не одного уровня, что ты выше, являемся президентом большой по размеру страны? Хорошо, поговорим по телефону. Не хочешь сам? Хорошо, тогда дай нам кого-то, кто будет говорить. Для меня это нормально, я не считаю себя особым человеком, потому что президент. Я - человек. Для меня неважный уровень диалога. Я готов общаться и очень этого хотел", - заметил глава государства, добавив , что единственная его встреча с Путиным была в декабре 2019 года в рамках Норманского саммита в Париже, после чего лидер государства-агрессора так и не выполнил все взятые на себя обязательства.

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Зеленский отмечает, что россияне будут готовы к настоящему диалогу только тогда, когда ощутят полную геополитическую изоляцию их страны.

"Они (россияне. – Ред.) будут готовы говорить, когда поймут, во-первых, что они одиноки на геополитической карте мира, во-вторых, что не могут нас оккупировать", – добавил глава государства.

Зеленский Владимир (20336) путин владимир (31247) россия (95497) переговоры с Россией (962)


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Топ комментарии
+16
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27.10.2022 18:59
+10
Ти ж нахвалявся зупинити війну. Тріпло зелене.
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27.10.2022 18:55
+10
он сам в этом учавствует
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27.10.2022 19:16
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Невже це для зе-презедента новина?
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27.10.2022 18:54 Ответить
он сам в этом учавствует
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27.10.2022 19:16 Ответить
Ти ж нахвалявся зупинити війну. Тріпло зелене.
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27.10.2022 18:55 Ответить
Ізоляціі не буде . Китаи хоче впрягтися за рашку .
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27.10.2022 18:56 Ответить
У Сі руки розвязані
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27.10.2022 18:57 Ответить
Ніхто за них воювати не буде. Можуть передати хіба аптечки, коптери, спальники, палатки, і все.
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27.10.2022 19:14 Ответить
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27.10.2022 18:59 Ответить
Прозрів, чи копняками підказали?
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27.10.2022 19:00 Ответить
Чим більше зашкварів з кацапською агентурою серед Зєкоманди - тим гучнші заяви Зє.
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27.10.2022 19:17 Ответить
И ты малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегегерат с фсбэшником Елдаком во всем им подмахиваешь....
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27.10.2022 19:21 Ответить
Пздц, як цей блазень дістав, найгірше що 72% ідіотів нікуди не поділись і готові обрати зелену наволоч повторно. І одягніть вже якось цього типа нормально, дайте йому штатив на камеру, заграв вже, під хіпака косить нах...
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27.10.2022 19:26 Ответить
А в цей час, що робить укроборонпром?
Може запустили лінію по виробництву 152 та 155 мм снарядів?
Чи може вітчизняні дрони камікадзе ставить на конвеєр?
Може виробництво 23 мм стволів організує, щоб перестволювати Зу-23-2, яки просто «горять» від тривалого використання?
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27.10.2022 19:30 Ответить
Як воно бісить, вже не можу!!!!!
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27.10.2022 19:47 Ответить
Не можеш, так іди троляко з цього форуму!
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27.10.2022 20:02 Ответить
Іванов, ти з 73х асфальтників? Чи до чого твій ригач?
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27.10.2022 20:04 Ответить
Тобі 3 роки проце казали, а ти вважав що це порохоботи так кажуть і все намагався зазирнути ***** вглаз. Впертий віслюк.
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27.10.2022 20:10 Ответить
Не може бути! Дійшло? Чи клоун просто грає роль?
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27.10.2022 20:51 Ответить
Зеленський включив режим "син Порошенка". На кінець правильні тексти почав зачитувати.
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27.10.2022 21:05 Ответить
Зеленский уйдите в отставку хватит лозунгов и видосов из бункера !!! Вы не политик, не дипломат, профнепригодны и опасны для страны !!! Уйдите в отставку. Пошел на ... клоун шут !!!
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28.10.2022 00:24 Ответить
Осел знову.....бла бла бла!
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28.10.2022 01:38 Ответить
 
 