Россияне не хотят останавливаться. У них только один план: оккупировать всю Украину, - Зеленский
РФ стремится говорить ультиматумами. К настоящему диалогу она будет готова только когда почувствует полную геополитическую изоляцию.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Они (россияне. - Ред.) не хотят останавливаться, они не хотели останавливаться с самого начала. Их миссия только одна. У них нет другого плана - B или С. У них только один план: оккупировать всю территорию Украины", - сказал он. Зеленский.
Также он подчеркнул, что все заявления с самого начала по поводу переговоров - это не о диалоге, а об ультиматумах.
"Если вы хотите говорить, вы говорите. Вы не можете говорить с оружием в руках", – убежден президент.
Зеленский напомнил, что пытался вести переговоры с РФ с начала своего президентства, но Россия говорила на языке ультиматумов и не шла на контакт.
"Не хочешь встречаться (речь идет о желании президента РФ Путина. - Ред.)? Хорошо. Считаешь, что мы с тобой не одного уровня, что ты выше, являемся президентом большой по размеру страны? Хорошо, поговорим по телефону. Не хочешь сам? Хорошо, тогда дай нам кого-то, кто будет говорить. Для меня это нормально, я не считаю себя особым человеком, потому что президент. Я - человек. Для меня неважный уровень диалога. Я готов общаться и очень этого хотел", - заметил глава государства, добавив , что единственная его встреча с Путиным была в декабре 2019 года в рамках Норманского саммита в Париже, после чего лидер государства-агрессора так и не выполнил все взятые на себя обязательства.
Зеленский отмечает, что россияне будут готовы к настоящему диалогу только тогда, когда ощутят полную геополитическую изоляцию их страны.
"Они (россияне. – Ред.) будут готовы говорить, когда поймут, во-первых, что они одиноки на геополитической карте мира, во-вторых, что не могут нас оккупировать", – добавил глава государства.
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