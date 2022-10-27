ВСУ сбили российские самолет и вертолет и атаковали два склада боеприпасов россиян, - Генштаб

ВСУ уничтожили два склада боеприпасов российских оккупантов, а также сбили Ка-52 "Аллигатор" и штурмовик Су-25.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку.

Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

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В течение суток противник нанес три авиационных удара и совершил три обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, включая задействование ударных БпЛА.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – с территории Российской Федерации, с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелка, Двухлетняя, Каменка, Красное, Старица;

на Купянском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка и Фиголовка;

на Лиманском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Макеевка, Терны, Торское, Ямполевка, Спорное, Невское и Заречное;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Краматорск, Соледар и Яковлевка;

на Авдеевском направлении противник наносил огневые поражения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах Белогорья, Времовки, Железнодорожного, Новополя, Новоселки, Ольговского и Орехова.

На Южнобужском направлении огневого воздействия подверглись районы более 15 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.

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Остается проблемным вопрос материального и технического обеспечения подразделений российских оккупационных войск, непосредственно участвующих в боевых действиях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, отсутствие теплых вещей привело к росту количества случаев на временно занятой территории Херсонской области краж и мародерства военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации.

Мобилизированные военные, прибывшие в район выполнения боевых задач, не прошли соответствующую подготовку, не имеют практических навыков применения основных видов вооружения. Это приводит к значительным потерям противника в живой силе.

Неудовлетворительное состояние военной техники, снятой с хранения и прибывшей на пополнение текущих потерь, стало результатом нередких случаев дезертирства и сдачи в плен оккупантов Силам обороны Украины. По предварительной информации, значительная часть вооружения и военной техники, направленная оккупантами на Донецкое и Новопавловское направления, ограничена пригодной или полностью непригодной к боевому применению. В частности, речь идет о снятых с длительного хранения танках Т-62.

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В предыдущие дни подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов и понтонной переправы с военной техникой противника в Херсонской области.

Авиация Сил обороны на протяжении текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. За сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет и самолет - по предварительной информации Ка-52 "Аллигатор" и штурмовик Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.