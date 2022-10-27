Любая российская атака на инфраструктуру США, в том числе и на коммерческие спутники, встретит ответ, - Белый дом

Любая потенциальная атака на инфраструктуру США со стороны России, в том числе и коммерческие спутники, встретит ответ со стороны американских сил.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Представитель Белого дома при этом не уточнил деталей, однако подтвердил, что Россия "старается овладеть противоспутниковыми технологиями".

Таким образом Кирби ответил на просьбу прокомментировать заявление российского МИД, что западные коммерческие спутники могут стать законными целями для России в случае их использования для поддержки Украины.

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