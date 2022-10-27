Любая российская атака на инфраструктуру США, в том числе и на коммерческие спутники, встретит ответ, - Белый дом
Любая потенциальная атака на инфраструктуру США со стороны России, в том числе и коммерческие спутники, встретит ответ со стороны американских сил.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Представитель Белого дома при этом не уточнил деталей, однако подтвердил, что Россия "старается овладеть противоспутниковыми технологиями".
Таким образом Кирби ответил на просьбу прокомментировать заявление российского МИД, что западные коммерческие спутники могут стать законными целями для России в случае их использования для поддержки Украины.
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+30 Максім ХОЙ #398010
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+21 xander #505939
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Застосування ЯЗ при нападі на територію московії ( за їхніми словами це Херсонська, Запорізьська, Луганська, Донецька області та Крим) - не пройшло
Застосування тактичної ЯЗ - не пройшло
Застосування "брудної бомби" - не пройшло
Збиття супутників - чекаємо...
це скоріше підкидання урядам Заходу зручних відмовок, щоби допомога Україні зброєю була менш ефективною
тобто умовні "вороги" розігрують парну стратегію, хоч як Захід намагається при цьому не виглядати паскудно в очах власного електорату
https://zn.ua/WORLD/v-ssha-objavili-chrezvychajnoe-polozhenie-iz-za-khakerskoj-atake-na-colonial-pipeline.html
Атака на нефтепровод была осуществлена русскоязычными хакерами, но доказательств, что за ними стоят российские спецслкжбы НЕТ.