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Новости Война
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Любая российская атака на инфраструктуру США, в том числе и на коммерческие спутники, встретит ответ, - Белый дом

сша,супутник

Любая потенциальная атака на инфраструктуру США со стороны России, в том числе и коммерческие спутники, встретит ответ со стороны американских сил.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Представитель Белого дома при этом не уточнил деталей, однако подтвердил, что Россия "старается овладеть противоспутниковыми технологиями".

Таким образом Кирби ответил на просьбу прокомментировать заявление российского МИД, что западные коммерческие спутники могут стать законными целями для России в случае их использования для поддержки Украины.

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россия (95502) спутник (231) США (26620) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+30
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27.10.2022 20:31
+30
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27.10.2022 20:53
+21
Ти намагаєшся бути оригінальним, пишучи примітивну, заїжджену херню?
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27.10.2022 20:47
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27.10.2022 20:31 Ответить
можна читати і так і навпаки
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27.10.2022 23:13 Ответить
Давно пора нащелкать чудовищу от международного сообщества, а то оно разрушает Украину и все ему с рук сходит
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27.10.2022 20:37 Ответить
Історія шантажу:
Застосування ЯЗ при нападі на територію московії ( за їхніми словами це Херсонська, Запорізьська, Луганська, Донецька області та Крим) - не пройшло
Застосування тактичної ЯЗ - не пройшло
Застосування "брудної бомби" - не пройшло
Збиття супутників - чекаємо...
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27.10.2022 20:40 Ответить
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27.10.2022 20:42 Ответить
Давайте я вгадаю? Буде дуже серйозне занепокоєння, а можливо, навіть, заборонять видавати візи до США, цілому депутату держ думи в найюлижчі 2 роки.
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27.10.2022 20:42 Ответить
Ти намагаєшся бути оригінальним, пишучи примітивну, заїжджену херню?
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27.10.2022 20:47 Ответить
На жаль, це констатація фактів.
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27.10.2022 21:04 Ответить
Буде звіздюліна. Бо це атака на західні супутники. В своє вони будуть захищати не гірше, ніж українці захищають своє.
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27.10.2022 21:12 Ответить
все спутники ***** исчерпали свой ресурс и исчезают в бездне вселенной...
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27.10.2022 20:45 Ответить
Там рукожопість заліплена скотчем.
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27.10.2022 20:51 Ответить
Куплю световой меч. Дорого
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27.10.2022 20:53 Ответить
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27.10.2022 20:53 Ответить
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27.10.2022 21:03 Ответить
загалом, погрози ***** - це не зовсім погрози

це скоріше підкидання урядам Заходу зручних відмовок, щоби допомога Україні зброєю була менш ефективною

тобто умовні "вороги" розігрують парну стратегію, хоч як Захід намагається при цьому не виглядати паскудно в очах власного електорату
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27.10.2022 20:59 Ответить
Старічок очєнь баітцца. Па рукам відна.
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27.10.2022 21:01 Ответить
ДавльЄніЄ скчіт?...
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27.10.2022 21:44 Ответить
коротко и ясно!
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27.10.2022 21:07 Ответить
На супутники Маска нападають
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27.10.2022 21:10 Ответить
Не дратуйте Маска він хлопець непередбачений - купить у Кіма ядерну бімбу, завантажить на Фалькон та %уйне на москву
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27.10.2022 21:40 Ответить
Илон парень с фантазией. Его точно лучше не злить.
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27.10.2022 21:47 Ответить
Шо нам мешает обогатить уран, сделать бомбу, загрузить ее на "Зенит" и ******* на Москву ?
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28.10.2022 01:16 Ответить
Они же сидят не в Москве.
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28.10.2022 01:23 Ответить
Пох.. Москва должна сгореть..
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29.10.2022 22:25 Ответить
Відповідь: "Ми рішуче засуджуемо цей без прицедентний напад на наші супутники і закликаемо россію до утримання від таких деструктивних дій в майбутньому"
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27.10.2022 21:14 Ответить
По моему это уже было.
https://zn.ua/WORLD/v-ssha-objavili-chrezvychajnoe-polozhenie-iz-za-khakerskoj-atake-na-colonial-pipeline.html
Атака на нефтепровод была осуществлена русскоязычными хакерами, но доказательств, что за ними стоят российские спецслкжбы НЕТ.
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27.10.2022 21:25 Ответить
В космосе всё будет намного интереснее, чем с Крымским мостом.
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27.10.2022 21:40 Ответить
Так они уже уничтожили свой же спутник перед войной. Смысл простой. Если они начнут взрывать НАТОвские спутники, все остальные спутники + МКС будут уничтожены осколками, а космос навсегда останется непригодным для использования.
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28.10.2022 01:19 Ответить
Спутники можно не взрывать, а просто столкнуть с орбиты.
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28.10.2022 01:24 Ответить
Пока Вы там жуете сопли и не выполняете взятые на себя гарантии безопасности Украине по Будапешскому Меморандуму крысеныш все больше наглеет.
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28.10.2022 03:50 Ответить
пуйло може знайти і придумати ще 1001 спосіб "дразнити" Захід-і на все буде "рішуча" відповідь? А не дешевше дати ОДНУ відповідь?..
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28.10.2022 06:39 Ответить
 
 