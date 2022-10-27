США разработали план противодействия попаданию западного оружия в руки РФ во время войны в Украине

Государственный департамент США представил План по противодействию незаконному перенаправлению современных видов обычных вооружений в Восточной Европе. План должен противодействовать захвату западного оружия Россией под боевые действия в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

План, как отмечается в прессрелизе Госдепа, "отражает нашу приверженность ответственной практике передачи вооружений, наше длительное, постоянное и эффективное партнерство с Украиной и другими партнерами в области безопасности, а также десятилетие успешного международного сотрудничества по выявлению и пресечению незаконной торговли оружием во всем мире" .

Отмечается, что в ходе боевых действий в Украине существует риск незаконного попадания западного оружия российским войскам, наемникам, прежде всего – переносных зенитно-ракетных комплексов и противотанковых ракет.

"Украинское правительство взяло на себя обязательство обеспечить надлежащую охрану и учет переданного оборонного оборудования американского происхождения, хотя мы признаем, что хаотический характер боевых действий может усложнить эту задачу", – объясняют во внешнеполитическом ведомстве США.

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План предусматривает следующие ключевые мероприятия:

усиление возможности сил безопасности в Украине и соседних государствах учитывать и хранить оружие и боеприпасы во время передачи, хранения и развертывания;

усиление защиты границ в Украине и соседних государствах;

развитие способности сил безопасности, правоохранительных органов и органов пограничного контроля в Украине и соседних государствах относительно сдерживания, выявления и перекрытия незаконного оборота определенных современных видов обычных вооружений.

"Начав эту войну, Россия несет ответственность за любое незаконное попадание оружия в чужие руки. Наиболее эффективным путем к деэскалации конфликта и любому риску незаконного перенаправления оружия было бы прекращение начавшейся Россией войны и вывод войск со всей суверенной территории Украины", – отмечают в Госдепе США.

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