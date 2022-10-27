США разработали план противодействия попаданию западного оружия в руки РФ во время войны в Украине
Государственный департамент США представил План по противодействию незаконному перенаправлению современных видов обычных вооружений в Восточной Европе. План должен противодействовать захвату западного оружия Россией под боевые действия в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
План, как отмечается в прессрелизе Госдепа, "отражает нашу приверженность ответственной практике передачи вооружений, наше длительное, постоянное и эффективное партнерство с Украиной и другими партнерами в области безопасности, а также десятилетие успешного международного сотрудничества по выявлению и пресечению незаконной торговли оружием во всем мире" .
Отмечается, что в ходе боевых действий в Украине существует риск незаконного попадания западного оружия российским войскам, наемникам, прежде всего – переносных зенитно-ракетных комплексов и противотанковых ракет.
"Украинское правительство взяло на себя обязательство обеспечить надлежащую охрану и учет переданного оборонного оборудования американского происхождения, хотя мы признаем, что хаотический характер боевых действий может усложнить эту задачу", – объясняют во внешнеполитическом ведомстве США.
План предусматривает следующие ключевые мероприятия:
усиление возможности сил безопасности в Украине и соседних государствах учитывать и хранить оружие и боеприпасы во время передачи, хранения и развертывания;
усиление защиты границ в Украине и соседних государствах;
развитие способности сил безопасности, правоохранительных органов и органов пограничного контроля в Украине и соседних государствах относительно сдерживания, выявления и перекрытия незаконного оборота определенных современных видов обычных вооружений.
"Начав эту войну, Россия несет ответственность за любое незаконное попадание оружия в чужие руки. Наиболее эффективным путем к деэскалации конфликта и любому риску незаконного перенаправления оружия было бы прекращение начавшейся Россией войны и вывод войск со всей суверенной территории Украины", – отмечают в Госдепе США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
О том, что он сознательно врал украинцам, он своим собственным ртом сказал.
если забанят - значит плохо, если нет - значит хорошо
О, це вже цікаво! Сподіваюсь, що через деякий час ми будемо бачити в новинах не тільки "московія обстріляла прикордонні області України", а й продовження "у відповідь прикордонники відкрили вогонь на ураження та знищили..."
Як би то було добре!
Все дуже потайки та грязно...
Скорее всего в Польше и Румынии поставят заслон из ФБР, а может сделают совместные досмотры, а пограничникам и таможенникам дадут новый кутюр формы - без карманов. А то они сейчас стали ходить в разгрузках и бронежилетах - от куда можно денег напрятать!
в "місцеві" додали клопоту щоб не гацала...
Але питання Ермаку ніхто не закривав.
А якщо США він подобається то і висновки відповідні.
А саме - глисти. (мзакрас)
Пам'ятаєте як хтось обмовився: що вони готувались повстанців зброєю снабжати. А в контексті кордону по Вінниці/Житомиру - дуже схоже що план саме такий був. Саме тому перші дні бобочка тихенько мовчав доки Єрмак зливав ситуацію....
"Барани" дивляться на ПТРК і розуміють, що їх привели на "бойню"! Але виламать ворота і кинуться на "загонщиків" вони бояться!
Военным Беларуси показали захваченные противотанковые средства, которыми воюет Украина
Белорусам показали противотанковые ракетные комплексы NLAW, Javelin и гранатомет Panzerfaust 3.
Хоть покажут этим ****** чем реальные мужики воюют. Потом в рамочку поставят.