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Новости Война
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США разработали план противодействия попаданию западного оружия в руки РФ во время войны в Украине

стінгер

Государственный департамент США представил План по противодействию незаконному перенаправлению современных видов обычных вооружений в Восточной Европе. План должен противодействовать захвату западного оружия Россией под боевые действия в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

План, как отмечается в прессрелизе Госдепа, "отражает нашу приверженность ответственной практике передачи вооружений, наше длительное, постоянное и эффективное партнерство с Украиной и другими партнерами в области безопасности, а также десятилетие успешного международного сотрудничества по выявлению и пресечению незаконной торговли оружием во всем мире" .

Отмечается, что в ходе боевых действий в Украине существует риск незаконного попадания западного оружия российским войскам, наемникам, прежде всего – переносных зенитно-ракетных комплексов и противотанковых ракет.

"Украинское правительство взяло на себя обязательство обеспечить надлежащую охрану и учет переданного оборонного оборудования американского происхождения, хотя мы признаем, что хаотический характер боевых действий может усложнить эту задачу", – объясняют во внешнеполитическом ведомстве США.

Читайте: Любая российская атака на инфраструктуру США, в том числе и на коммерческие спутники, встретит ответ, - Белый дом

План предусматривает следующие ключевые мероприятия:

усиление возможности сил безопасности в Украине и соседних государствах учитывать и хранить оружие и боеприпасы во время передачи, хранения и развертывания;
усиление защиты границ в Украине и соседних государствах;
развитие способности сил безопасности, правоохранительных органов и органов пограничного контроля в Украине и соседних государствах относительно сдерживания, выявления и перекрытия незаконного оборота определенных современных видов обычных вооружений.

"Начав эту войну, Россия несет ответственность за любое незаконное попадание оружия в чужие руки. Наиболее эффективным путем к деэскалации конфликта и любому риску незаконного перенаправления оружия было бы прекращение начавшейся Россией войны и вывод войск со всей суверенной территории Украины", – отмечают в Госдепе США.

Также смотрите: Белорусским военным показали NLAW, Javelin и Panzerfaust 3 из вооружения ВСУ. ФОТО

оружие (10215) США (26620)


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Топ комментарии
+23
Гроші треба контролювати, бо зелени мавпи зжеруть все!!!
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27.10.2022 22:24
+14
арестович побіг за фіранку й переховав вкрадений рпг ))
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27.10.2022 22:17
+12
"посилення захисту кордонів в Україні та сусідніх державах" Джерело:

О, це вже цікаво! Сподіваюсь, що через деякий час ми будемо бачити в новинах не тільки "московія обстріляла прикордонні області України", а й продовження "у відповідь прикордонники відкрили вогонь на ураження та знищили..."
Як би то було добре!
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27.10.2022 22:19
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Правила форума Совет форумчан
Тобто росія тепер офіційний терорист?
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27.10.2022 22:17 Ответить
Ні, американці побачили в білорусів новеньку свою (з США, Англії) протитанкову зброю і зразу сполошилися. Як так може бути? Невже в ОПі можуть бути кроти і зрадники, які попрацювали на це?
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27.10.2022 23:42 Ответить
Ще навесні коли орки захопили Кремінну то лісами вийшли на Терни і захопили там кілька полонених, стугну, джавелін, т-64... Було відео і фото. Це якраз і спричинило пізніже відхід до ЗСУ до Лиману а потім і його здачу. Короче там само де нещодавно ЗСУ наступали, навесні був наступ орків де вони захопили як писали significant amount of anti tank weapon, у Тома Купера в блозі був лінк на відео і фото
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27.10.2022 23:55 Ответить
а у талибов могли быть джавелины?
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28.10.2022 10:26 Ответить
Це передбачені втрати, це не є критичним, це не наступальна зброя, а ГОЛОВНЕ мова у статті про ІНШЕ.
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28.10.2022 17:40 Ответить
арестович побіг за фіранку й переховав вкрадений рпг ))
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27.10.2022 22:17 Ответить
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27.10.2022 23:59 Ответить
Чем лично вас Арестович не устраивает. Своего мнения на его счет не имею. Хотелось бы услышать от тех, кто знает то, чего не знаю я, и на основе этой информации сложил негативное мнение. Зарание спасибо.
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28.10.2022 00:35 Ответить
Достаточно того, что Арестович пистун.
О том, что он сознательно врал украинцам, он своим собственным ртом сказал.
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28.10.2022 05:09 Ответить
заранее пожалуйста! )
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28.10.2022 09:08 Ответить
арестови ублюдок и предатель украинского народа - крот кремлевский и совок недобитый
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28.10.2022 10:27 Ответить
🇺🇦😛🇺🇸
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27.10.2022 22:18 Ответить
Маск, наконец, купил за 44 миллиардов долларов Твиттер, не знаю что делать, радоваться этому, или смеяться? )
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27.10.2022 23:19 Ответить
Украине от этого ни жарко ни холодно
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27.10.2022 23:44 Ответить
напиши в твиттере что маск продался путлеру и кацапам -
если забанят - значит плохо, если нет - значит хорошо
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28.10.2022 10:29 Ответить
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28.10.2022 11:21 Ответить
"посилення захисту кордонів в Україні та сусідніх державах" Джерело:

О, це вже цікаво! Сподіваюсь, що через деякий час ми будемо бачити в новинах не тільки "московія обстріляла прикордонні області України", а й продовження "у відповідь прикордонники відкрили вогонь на ураження та знищили..."
Як би то було добре!
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27.10.2022 22:19 Ответить
Не буде такого. Доки війни де-юре немає - то і ворога за межами країни немає.
Все дуже потайки та грязно...
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28.10.2022 03:20 Ответить
это было бы - если бы офис зеленского работал на интересы здоровье украинцев и не ссцал давать ответки или бить на упреждения
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28.10.2022 10:31 Ответить
Ти там бачиш те, чого там немає! Там говориться про посилення контролю на кордонах України з боку як СБУ, так і подібних органів у сусідніх з Україною державах, стосовно можливого масового витоку західних зразків зброї Одиничні екземпляри тих же ПТРК чи ЗРК можуть потрапить в руки противника - було-б дивним якби цього не було - це війна! І трофеї можуть потраплять не тільки до нас, від росіян Однак питання в іншому - а чи спроможна Росія їх відтворить у масовому масштабі чи розробить якийсь метод протистояння? Сумніваюся Для масового виробництва у них немає ні промислової бази, ні навчених кадрів Метод виробництва методів протистояння більш доступний Однак знову ж все залежить від можливостей ВПК, наявності імпортних запчастин і кадрів, які зможуть це втілить у життя!
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28.10.2022 08:47 Ответить
Да нет, скорее всего зарплату пограничникам и таможенникам будут выдавать мечеными купюрами, а за найденный немеченный доллар будут давать 5 лет. Хотя слабо верится, шо у судьи найдется время разобраться с собратом по коллекционированию.
Скорее всего в Польше и Румынии поставят заслон из ФБР, а может сделают совместные досмотры, а пограничникам и таможенникам дадут новый кутюр формы - без карманов. А то они сейчас стали ходить в разгрузках и бронежилетах - от куда можно денег напрятать!
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28.10.2022 09:15 Ответить
це те, чого вимагала Вікторія Спартц від свого Президента Байдена. Щоб не повторився Афган.
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27.10.2022 22:20 Ответить
А куда поделась вымагальшица?
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27.10.2022 22:59 Ответить
В Україні заборонили про неї писати - ось і все.
в "місцеві" додали клопоту щоб не гацала...

Але питання Ермаку ніхто не закривав.
А якщо США він подобається то і висновки відповідні.
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28.10.2022 03:22 Ответить
американцам сенаторам и администрации ермаку надо не питання задавать - а сажать или хотя бы счета и визы блокировать и его родственникам тоже ..
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28.10.2022 10:34 Ответить
попиарилась и заткнулась..
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28.10.2022 10:32 Ответить
Гроші треба контролювати, бо зелени мавпи зжеруть все!!!
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27.10.2022 22:24 Ответить
безуглая, перелогинься.
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27.10.2022 23:45 Ответить
Незаконне потрапляння, це перепродаж якимись кротами у владі?
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27.10.2022 22:37 Ответить
Як колись казали "таваріщі ахвіцери" в совєцькій армії- "Тонкій намьок на толстиє обстоятельства". ОПа знову напряглась в "нєвєдєніі".
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27.10.2022 23:18 Ответить
Цікаво, чому всі пишуть ОПа без першої букви Ж
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28.10.2022 00:48 Ответить
навішо, *опа приємніше ніж ОПа, саме тому не потрібно сракой називати те що з неї інколи вилазить.
А саме - глисти. (мзакрас)
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28.10.2022 03:24 Ответить
Значить робити так щоб при попаданні в "несанкціоновані лапи" пристрій перетворювався в металобрухт
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27.10.2022 22:40 Ответить
Да, план США что бы оружие не попало в руки рф простой, они просто не дают оружие, генияльно. А то что дают - слёзы для этой войны.
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27.10.2022 22:59 Ответить
лендліз якось красиво по датам скочується... мабуть бояться що москаль сам впаде...

Пам'ятаєте як хтось обмовився: що вони готувались повстанців зброєю снабжати. А в контексті кордону по Вінниці/Житомиру - дуже схоже що план саме такий був. Саме тому перші дні бобочка тихенько мовчав доки Єрмак зливав ситуацію....
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28.10.2022 03:28 Ответить
Тобто якась інформація є?
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27.10.2022 23:02 Ответить
Совершенно верно. И с этого нужно было начинать. Учет и контроль! Тогда бы мы получали вооружение поколения 5
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27.10.2022 23:02 Ответить
Що Зелені в руки попало,то рахуй пропало.
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27.10.2022 23:12 Ответить
Сегодня ведь прошло видео, где белорусам показывают чем воюет ВСУ. Там ещё на втором плане МАЗ с брёвнами на решетке капота виден.
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27.10.2022 23:40 Ответить
Мені більше сподобалися "смурні" морди білорусів на фото Дивляться ни ПТРК і думають: "Оце той "пі*дєц", який чекає на нас, коли нас росіяни поженуть в Україну!" Казав товариш - такі самі морди у білорусів були, коли вони у березні приїхали, в складі БТГр, до Михайло-Коцюбинського і бачили по дорозі купу спаленої кацапської техніки з трупами обгорілими всередині
"Барани" дивляться на ПТРК і розуміють, що їх привели на "бойню"! Але виламать ворота і кинуться на "загонщиків" вони бояться!
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28.10.2022 08:29 Ответить
Какой то бред под шумок которого можно сворачивать помощь Украине. Активные боевые действия это вам не компьютерная игра.
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28.10.2022 03:55 Ответить
Звичайно, але дивлячись на те, як чергову корабельну сосну, назначають контролювати наданну нам союзниками зброю, стає зрозуміло, з якою фікцією при владі, ми маємо справу....
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28.10.2022 06:41 Ответить
можно пришпандеривать к гранатомету связку гранат и если так то чику вытянуть и заминировать..или в дуло запихать лимонку а то в беларуси уже трофейные гронотометы смотрят на столах..от куда они там
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28.10.2022 10:16 Ответить
Ти коли-небудь у реальному бою був? Коли по тобі стріляють не на екрані комп"ютера? Відкрию тобі "таємницю" - в цей час ти просто рятуєш собі життя і ЦЬОМУ підкоряється ВСЕ! І ти або в паніці тікаєш чи ховаєшся, або убиваєш, щоб не вбили тебе! Решта - другорядне І думать про це - часу просто не вистачає! А ти про якісь "зв"язки гранат" мелеш!
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28.10.2022 11:22 Ответить
ты не понял шо это шутка ясно все)
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28.10.2022 20:32 Ответить
Так ти спеціальну мітку став - "шютка" Щоб ми відразу зрозуміли!
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28.10.2022 20:55 Ответить
кто допустил такое если нет потерь и пленныхвтелеге 8 месяцев уткто ответит ким..арестович жданов порох зеленский коолобок наев паркетный селфер или этот колобок 2й генерал..настоящие на передке худые..кто.. https://t.me/antiitforce/24260 https://t.me/antiitforce/24260

Военным Беларуси показали захваченные противотанковые средства, которыми воюет Украина

Белорусам показали противотанковые ракетные комплексы NLAW, Javelin и гранатомет Panzerfaust 3.

Хоть покажут этим ****** чем реальные мужики воюют. Потом в рамочку поставят.
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28.10.2022 21:46 Ответить
Що за "потік свідомості"?
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28.10.2022 21:48 Ответить
бачик патик от голода
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29.10.2022 00:44 Ответить
У тебе, кацапе, "з головою "непорядок"?
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29.10.2022 04:12 Ответить
больне с твари ння
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29.10.2022 10:56 Ответить
В дзеркало глянь! Навіть Гугл-перекладачем користуваться не навчився! Я-б, на місці Пригожина, тебе вигнав - а не те, що платив шгроші!
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29.10.2022 11:19 Ответить
 
 