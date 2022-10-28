Стратегические цели Путина не изменились – он не хочет, чтобы Украина существовала как независимое государство, - Белый дом

США не увидели в речи президента России Владимира Путина в клубе "Валдай" ничего, что указывало бы на изменение российских стратегических целей.

Об этом журналистам сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Скажу о речи Путина достаточно просто: в ней вообще не было ничего нового, она не указывает, что стратегические цели Путина изменились. Он не хочет, чтобы Украина существовала как независимое государство-нация, и это очевидно как минимум с того, что он начал неспровоцированную войну в Украине", – отметила Жан-Пьер.

По словам представительницы Белого дома, подход США "остается неизменным: продолжение поддержки Украины вместе с другими странами мира, пока Россия ведет эту жестокую войну".

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