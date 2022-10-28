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Новости Война
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Стратегические цели Путина не изменились – он не хочет, чтобы Украина существовала как независимое государство, - Белый дом

путін

США не увидели в речи президента России Владимира Путина в клубе "Валдай" ничего, что указывало бы на изменение российских стратегических целей.

Об этом журналистам сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Скажу о речи Путина достаточно просто: в ней вообще не было ничего нового, она не указывает, что стратегические цели Путина изменились. Он не хочет, чтобы Украина существовала как независимое государство-нация, и это очевидно как минимум с того, что он начал неспровоцированную войну в Украине", – отметила Жан-Пьер.

По словам представительницы Белого дома, подход США "остается неизменным: продолжение поддержки Украины вместе с другими странами мира, пока Россия ведет эту жестокую войну".

Читайте: Нам не нужен ядерный удар по Украине, - Путин

путин владимир (31252) США (26620)


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Топ комментарии
+23
Украина пережили и ленина и сталина и Гитлера, и тебя дебил конченый переживет и глазом не могнет, кем ты вообще себя возомнил червь глистозный, кто тебе вообще право дал решать за 40+ млн украинцев быть из державе или нет? Ты сдохнешь и все эти 40 млн плюнут в твою могилу, а надо выкопают и сожгут на маслянницу. Украина пережила всех кацапских свиней, и тебя переживет, даже не икнет.
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27.10.2022 22:59
+16
Кличко уже отменил указ киевского князя об основании мааац-квы.
Поэтому всё, что там блеет Куйло давно уже вне закона.
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27.10.2022 22:43
+12
Заснування москви Юрієм Довгоруким - це міф, придуманий московією, щоб пришити московії до історії Русі. Насправді москва була заснована Золотою Ордою в 1277 році.
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27.10.2022 23:47
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Кличко уже отменил указ киевского князя об основании мааац-квы.
Поэтому всё, что там блеет Куйло давно уже вне закона.
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27.10.2022 22:43 Ответить
Заснування москви Юрієм Довгоруким - це міф, придуманий московією, щоб пришити московії до історії Русі. Насправді москва була заснована Золотою Ордою в 1277 році.
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27.10.2022 23:47 Ответить
Саме так і перші 200 років там правили чінгізи. Одяг та мова була відповідна
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28.10.2022 00:06 Ответить
Подробиці навіть тієї "історії", що в них є говорять про те, що коли туди в залісся прийшов долгорукий, москва була маленьктм поселенням, яким володів місцевий боярин Кучка. Долгорукий вбив боярина, а поселення забрав собі. Але він вбив його не для того, щоб забрати поселення. Причина буцім то в тому, що боярин долгорукого не поважав. Так що ні про яке заснування такі події не говорять.

Москва стала столицею при івані III. Отоді вона стала й містом.
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28.10.2022 03:43 Ответить
До речі, долгорукий був ростово-суздальським князем, а не московським. Таким же був і його син боголюбський. Москва ніде не проглядується.
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28.10.2022 04:31 Ответить
Читайте нормальные источники, а не всякую куйню. Если есть чем читать...
https://www.britannica.com/place/Moscow/History
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28.10.2022 07:01 Ответить
Там много не точностей под влиянием московской псевдоистории.
Там сказано "З часу першої згадки в літописах 1147 року Москва..."
В 1147 году не было никакого упоминания города "москва". В летописи: "Приди ко мне, брате, на Москов". Не в москов, а на москов. То есть на москву-реку. Город "москва" упомянут не был. Летописи еще долго упоминали Кучково, а не москву (читайте мои комментарии выше). Было имение боярина Кучки (которого он убил), а стало приграничной резиденцией долгорукого, где он только принимал гостей с юга, чтобы гостям не надо было ехать вглубь в Суздаль, где была его столица. Никакой москвы не было, было село Кучково. Когда в действительности в летописях появилось название города "москва" это отдельный вопрос.
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28.10.2022 09:46 Ответить
А москва, как столица московитов, так это точно, основана при монгольсклй орде, при царе иване ІІІ
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28.10.2022 11:26 Ответить
Я её столицей до сих пор не признаю. Это место незаконно присвоено каZZапами и принадлежит Киевской Руси-Украине.
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28.10.2022 14:50 Ответить
Русь в своїх містах, які засновувала, завжди будувала храми. Відкриваємо будь-яку статтю про московські храми - найстаріший Андроніков монастир заснований 1357 року. Та й всі топ 10 найстаріших храмів, збудованих у москві засновані в 14-16 століттях, задовго після того, як Русь перестала існувати в своєму початковму вигляді. Так що гадаю, це питання закрите.
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29.10.2022 11:41 Ответить
Васнецова мы не будем записывать в поклонники Куйла, правда?
На его картине (1917 года) изображена мааац-ква 1156 года. Кресты видите?
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30.10.2022 13:36 Ответить
Ірод не хоче

Та хто внього питати буде, якщо всі під Богом ходять
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27.10.2022 22:44 Ответить
"пуйло хоче знищити Україну як державу. Але контакти з ним ми будемо підтримувати."
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27.10.2022 22:44 Ответить
А как иначе? Для Украины есть позитив и негатив в таких контактах, но они есть...
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27.10.2022 22:46 Ответить
тут наши цели совпадают - московское княжество со времен ивана-припадошного-грозного не должна существовать...
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27.10.2022 22:45 Ответить
А тому давайте далекобійну зброю, і необмежуйте цілі. Ви ж зрозуміли що там ні з ким вести переговори-там потрібна "лоботімія" ракетами
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27.10.2022 22:45 Ответить
Думаю Украине больше нужна авиация. Без серьезной силы в воздухе войну не выиграть.
Хотя нам нужно все.
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27.10.2022 22:55 Ответить
"Він не хоче, щоб Україна існувала як незалежна держава-нація" Джерело:

Йой! Нарешті! Хоч хтось це сказав!
Цьому московитському "тренду" вже більше 300 років, а те, що робить кремлівський недопалок - просто результат цього прагнення, прагнення знищити Україну.
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27.10.2022 22:46 Ответить
Воно хоче, воно не хоче. Воно хто и шо? Воно - президент ядерной бензоколонки. Этим в нашем мире все сказано.
Моем и чистим бонбу
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27.10.2022 22:48 Ответить
Після тривалих переговорів Україна у 1994 році підписала будапештський меморандум з Росією, Великою Британією та США. Україна погодилася демонтувати свій арсенал ядерної зброї та систем доставки (бомбардувальники та ракети), а Захід надав фінансову допомогу. Угода запевнила Україну, що Росія, США та Велика Британія утримаються від погроз їй та поважатимуть її «незалежність і суверенітет та існуючі кордони».
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27.10.2022 22:50 Ответить
то шо )(уйло киздить.то не має значення..Мені цікавіше ,як воно здохне--отравлять..пристрелять..дворцовий переворот і замурують в кремльовську стіну....чи просто змістять "по состоянію здоровя"
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27.10.2022 22:50 Ответить
А мені пох що воно хоче! Я хочу одне - щоб вони здохли, а ті, що залишаться, щоб жили у резервації. Скотина має бути у стайні, а не поміж людьми.
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27.10.2022 22:53 Ответить
Маасковія намагається знищити Україну з самого початку свого існування.
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27.10.2022 22:55 Ответить
Украина пережили и ленина и сталина и Гитлера, и тебя дебил конченый переживет и глазом не могнет, кем ты вообще себя возомнил червь глистозный, кто тебе вообще право дал решать за 40+ млн украинцев быть из державе или нет? Ты сдохнешь и все эти 40 млн плюнут в твою могилу, а надо выкопают и сожгут на маслянницу. Украина пережила всех кацапских свиней, и тебя переживет, даже не икнет.
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27.10.2022 22:59 Ответить
👍👍👍
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27.10.2022 23:51 Ответить
Кто ты говна кусок против целой державы? Твои урки тебе не помогут, они ещё тупее тебя. Так бы ты и остался пятном на папиных трусах с чемоданом говна, если бы в свое время украинцы не спасли твоих лживых трусливых кацапов от фашизма. Твари неблагодарные, конченные, самую большую пощаду на которую вы рассчитываете это вешать вас на закате, чтобы увидели на последок какую вы прекрасную планету засираете.
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27.10.2022 23:04 Ответить
ждать от ***** мира это напрасное занятие...этот подонок убийца он подлежит аресту и суду как военный преступник.
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27.10.2022 23:05 Ответить
Хто таке (уйло, щоб чогось хотіти від нас
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27.10.2022 23:06 Ответить
Заходу пора дати нам можливість обстрілювати кацапів до мацкви і далі.
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27.10.2022 23:11 Ответить
А нам похєр що воно там хоче - українці
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27.10.2022 23:15 Ответить
То что кацапы украинцев ненавидят нет ничего особенного. Они и друг дуга ненавидят, но чужих, в том числе украинцев, намного больше. Всем известно, что кацапы по природе злые.

Кто ездил в москву наверно понимает, что они ненавидят и друг друга. Я когда-то часто бывал в москве. И каждый день там наблюдал скандалы между кацапами. В транспорте, в кафе и т.п. Кацап это диагноз.
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27.10.2022 23:22 Ответить
Діду, шо там з рукою?! Може все ж ,на радість всім, іздохнеш?!
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27.10.2022 23:27 Ответить
українці не хочуть бачити на карті таку державу як еРФію
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27.10.2022 23:38 Ответить
То что украинцы-русины в 1654 году попали под власть уродов-кацапов, виновата католическая церковь, которая тупо заставляла наших предков перейти в католицизм.

В результате Польша ослабла, а кацапстан усилился и сейчал дошел до угрозы всему цивилизованному миру.
Католическая церковь должна просить прощения в Украины, Польши и всего цивилизованного мира. А цивилизованному миру следует сделать все для скорого поражения кацапостана.

И сейчас папа римский говорит что- невразумительное. Это разве духовный лидер ?
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27.10.2022 23:39 Ответить
Вместо буквы ,,Л " должна быть буква ,,П "
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27.10.2022 23:49 Ответить
Тогда надобность в знаке вопроса будет не актуальной.
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27.10.2022 23:58 Ответить
Кого цікавить в нашій краіні , чого хоче кремлівське опудало і кривавий
клоп ?

Нам своє робить - це гнати кацапню із нашоі святоі землі , крапка !!
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27.10.2022 23:47 Ответить
Говорят , шо в молодости сверстники сделали в туалете из пыни алл баарисавну, бо рассекал опущенец в шузах прощай молодость... Там нужно и точку ставить... ЗЫ... Вангую, шо кремлядь с этим справится.
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27.10.2022 23:56 Ответить
Якийсь смердячий кацап щось там не хоче! Як жеш вони всіх вже відверто *******!
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27.10.2022 23:50 Ответить
***** ***** єбаноє..похуй шо єта сволоч себе думаєт
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28.10.2022 00:43 Ответить
на Алтаї бункер,на Валдаї бункер. ******* караван сараєм. Зїхалися на Валдай плюралісти, діждалися царя і погодились, що царь таки правий. Тут двух мнений бить не может. Цікаво. а бухати будуть за свій рахунок, чи за рахунок чи за рахунок буфета.
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28.10.2022 01:33 Ответить
https://youtu.be/3jMFJrcgc2M "Мы пытались высрать": П*тин оконфузился, вспомнив НАТО (видео)

Диктатор Владимир [*****] попал в курьезную ситуацию, вспомнив о "мощи российской дипломатии" по налаживанию отношений со странами Запада и НАТО.

Об этом он заявил во время выступления на сессии дискуссионного клуба "Валдай" под названием "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

"Мы пытались высрать отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО", - заявил российский диктатор. Вероятно, [*****] имел в виду "выстроить". Впрочем, он не исправил себя.
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28.10.2022 04:16 Ответить
Задача Путина сделать весь мир шизофреничным. У населения России уже быстро прогрессирующая форма шизофрении. Больных острой формой этого заболевания изолируют от общества как прокаженных. Политикам нужно это понять и принимать меры.
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28.10.2022 14:39 Ответить
 
 