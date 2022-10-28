Стратегические цели Путина не изменились – он не хочет, чтобы Украина существовала как независимое государство, - Белый дом
США не увидели в речи президента России Владимира Путина в клубе "Валдай" ничего, что указывало бы на изменение российских стратегических целей.
Об этом журналистам сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Скажу о речи Путина достаточно просто: в ней вообще не было ничего нового, она не указывает, что стратегические цели Путина изменились. Он не хочет, чтобы Украина существовала как независимое государство-нация, и это очевидно как минимум с того, что он начал неспровоцированную войну в Украине", – отметила Жан-Пьер.
По словам представительницы Белого дома, подход США "остается неизменным: продолжение поддержки Украины вместе с другими странами мира, пока Россия ведет эту жестокую войну".
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Поэтому всё, что там блеет Куйло давно уже вне закона.
Москва стала столицею при івані III. Отоді вона стала й містом.
https://www.britannica.com/place/Moscow/History
Там сказано "З часу першої згадки в літописах 1147 року Москва..."
В 1147 году не было никакого упоминания города "москва". В летописи: "Приди ко мне, брате, на Москов". Не в москов, а на москов. То есть на москву-реку. Город "москва" упомянут не был. Летописи еще долго упоминали Кучково, а не москву (читайте мои комментарии выше). Было имение боярина Кучки (которого он убил), а стало приграничной резиденцией долгорукого, где он только принимал гостей с юга, чтобы гостям не надо было ехать вглубь в Суздаль, где была его столица. Никакой москвы не было, было село Кучково. Когда в действительности в летописях появилось название города "москва" это отдельный вопрос.
На его картине (1917 года) изображена мааац-ква 1156 года. Кресты видите?
Та хто внього питати буде, якщо всі під Богом ходять
Хотя нам нужно все.
Йой! Нарешті! Хоч хтось це сказав!
Цьому московитському "тренду" вже більше 300 років, а те, що робить кремлівський недопалок - просто результат цього прагнення, прагнення знищити Україну.
Моем и чистим бонбу
Кто ездил в москву наверно понимает, что они ненавидят и друг друга. Я когда-то часто бывал в москве. И каждый день там наблюдал скандалы между кацапами. В транспорте, в кафе и т.п. Кацап это диагноз.
В результате Польша ослабла, а кацапстан усилился и сейчал дошел до угрозы всему цивилизованному миру.
Католическая церковь должна просить прощения в Украины, Польши и всего цивилизованного мира. А цивилизованному миру следует сделать все для скорого поражения кацапостана.
И сейчас папа римский говорит что- невразумительное. Это разве духовный лидер ?
клоп ?
Нам своє робить - це гнати кацапню із нашоі святоі землі , крапка !!
Диктатор Владимир [*****] попал в курьезную ситуацию, вспомнив о "мощи российской дипломатии" по налаживанию отношений со странами Запада и НАТО.
Об этом он заявил во время выступления на сессии дискуссионного клуба "Валдай" под названием "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
"Мы пытались высрать отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО", - заявил российский диктатор. Вероятно, [*****] имел в виду "выстроить". Впрочем, он не исправил себя.