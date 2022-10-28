МАГАТЭ на этой неделе проверит в Украине заявления РФ относительно "грязной бомбы", – Гросси
Инспекторы МАГАТЭ на этой неделе проведут "верификационную деятельность" в двух местах в Украине после письменного запроса украинского правительства и заявлений России о "грязной бомбе".
Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Инспекторы МАГАТЭ проведут независимую проверку в этих местах в соответствии с соглашением Украины о гарантиях, чтобы выявить любое перенаправление находящегося под гарантиями ядерного материала, любое незаявленное производство или обработку ядерного материала в двух местах и заверить, что нет незаявленных ядерных материалов и деятельности", – сказал Гросси.
Украина подала запрос в МАГАТЭ после того, как Россия обвинила Киев в возможном производстве "грязных бомб" в двух местах, находящихся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаемых инспекторами агентства.
В МАГАТЭ отмечают, что месяц назад было проверено одно из двух мест – там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов.
Напомним, в течение 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону министрам обороны государств НАТО - США, Франции, Турции и Британии, рассказывая об украинской "грязной бомбе". РФ утверждает, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию.
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Як що де і створюють "брудну бомбу", то скоріш за все, саме ТАМ!
Десятилетиями отравлять мозги своего населения пропагандой - создать альтернативную реальность, сделать из нас врага на подсознательном уровне.
Придумать альтернативную историю, всем вокруг ее транслировать.
Со времён совка в каждой стране, в каждом правительстве иметь своих людей, готовых вешать лапшу на уши местному населению в стиле Берлускони.
Заполнить информационное пространство фейками.
И (как в этом случае) заспамить международные организации. Вынуждая нас тратить время на защиту, а не нападение. То они совбез соберут по украинским обстрелам украинской же АЭС, то эта дебильная немытая бомба. Но и это уже прошлый день. Теперь мы в очередной раз должны доказывать отсутствие биолабораторий каких-то.
Но с дипломатами у нас все в порядке. Наш Кислица их лысого клоуна Небеньзю за яица крепко держит. И уже приняты достаточно сильные резолюции.
Но время они конечно этим спамом отнимают, пытаясь хоть как-то задержать международную поддержку, или испортить наши отношения с какой-то из стран.
Какой обед? МАГАЭ уже в столовой!
МАГАТЕ теперь будет проверять любой фейк? Но для этого есть блогеры, Ютуб, Твиттер, Инстаграм и т.п.
Оте гросі явно ж приїде не само, вірно? З ним приїдуть ще якісь чмошники з магате-хуягате.
Що заважатиме в ряди чмошніков замаскувать кацапьоздола, який тихесенько полишить маячки для наведення ракет безпосередньо в точку всередині атомних станцій? магате-хуягате ж явно буде шльондрать не біля входу, а безпосередньо в об'єктах, до яких звичайні люди доступу не мають...