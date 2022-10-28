МАГАТЭ на этой неделе проверит в Украине заявления РФ относительно "грязной бомбы", – Гросси

Инспекторы МАГАТЭ на этой неделе проведут "верификационную деятельность" в двух местах в Украине после письменного запроса украинского правительства и заявлений России о "грязной бомбе".

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Инспекторы МАГАТЭ проведут независимую проверку в этих местах в соответствии с соглашением Украины о гарантиях, чтобы выявить любое перенаправление находящегося под гарантиями ядерного материала, любое незаявленное производство или обработку ядерного материала в двух местах и заверить, что нет незаявленных ядерных материалов и деятельности", – сказал Гросси.

Украина подала запрос в МАГАТЭ после того, как Россия обвинила Киев в возможном производстве "грязных бомб" в двух местах, находящихся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаемых инспекторами агентства.

В МАГАТЭ отмечают, что месяц назад было проверено одно из двух мест – там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов.

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Напомним, в течение 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону министрам обороны государств НАТО - США, Франции, Турции и Британии, рассказывая об украинской "грязной бомбе". РФ утверждает, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию.