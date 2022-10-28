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Новости Война
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МАГАТЭ на этой неделе проверит в Украине заявления РФ относительно "грязной бомбы", – Гросси

гроссі

Инспекторы МАГАТЭ на этой неделе проведут "верификационную деятельность" в двух местах в Украине после письменного запроса украинского правительства и заявлений России о "грязной бомбе".

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Инспекторы МАГАТЭ проведут независимую проверку в этих местах в соответствии с соглашением Украины о гарантиях, чтобы выявить любое перенаправление находящегося под гарантиями ядерного материала, любое незаявленное производство или обработку ядерного материала в двух местах и заверить, что нет незаявленных ядерных материалов и деятельности", – сказал Гросси.

Украина подала запрос в МАГАТЭ после того, как Россия обвинила Киев в возможном производстве "грязных бомб" в двух местах, находящихся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаемых инспекторами агентства.

В МАГАТЭ отмечают, что месяц назад было проверено одно из двух мест – там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов.

Читайте: Россия производит незаконное строительство на ЗАЭС. Украина призывает МАГАТЭ проверить это

Напомним, в течение 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону министрам обороны государств НАТО - США, Франции, Турции и Британии, рассказывая об украинской "грязной бомбе". РФ утверждает, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию.

МАГАТЭ (391) ядерное оружие (1334) Рафаэль Гросси (174)


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Топ комментарии
+23
Одно из подразделений международной организации, созданной для поддержания мира и пресечения агрессии, будет проверять жертву агрессии по указке агрессора. Это какой-то сюр
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28.10.2022 00:59
+14
А давайте ми заявим, що путін підарас, і хай міжнародні організації перевірять йому жопу!
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28.10.2022 01:09
+13
краще перевірьте пдораса путіна у псіхотєрапєвта.
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28.10.2022 01:03
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А ЗАЕС вони перевірять?!!
Як що де і створюють "брудну бомбу", то скоріш за все, саме ТАМ!
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28.10.2022 00:56 Ответить
Клоуни, русопідарів треба нахєр слати, якого хєра з ********* розмовляють?
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28.10.2022 00:59 Ответить
Одно из подразделений международной организации, созданной для поддержания мира и пресечения агрессии, будет проверять жертву агрессии по указке агрессора. Это какой-то сюр
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28.10.2022 00:59 Ответить
Это какой-то пук!
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28.10.2022 01:02 Ответить
Норм. К сожалению, по правилам цивилизованного общества, нельзя тыкать щенка мордой в лужу, которую он сделал, не получив 100% доказательства, что это сделал именно он. Пусть даже он один дома оставался и т.д. Визит МАГАТЕ это формальность, которая позволит уже не эмоционально, но юридически говорить - "Что-ж вы недорогие россияне, опять обосрались!?". Другое дело, что им похеру глубоко. И все это только информационный шум, только и исключительно для отвлечения и распыления внимания. Ну и для внутреннего потребления, быдломассой, конечно.
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28.10.2022 01:12 Ответить
Абсалютна согласен
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28.10.2022 01:26 Ответить
Не сюр. Это информационная война.

Десятилетиями отравлять мозги своего населения пропагандой - создать альтернативную реальность, сделать из нас врага на подсознательном уровне.

Придумать альтернативную историю, всем вокруг ее транслировать.

Со времён совка в каждой стране, в каждом правительстве иметь своих людей, готовых вешать лапшу на уши местному населению в стиле Берлускони.

Заполнить информационное пространство фейками.

И (как в этом случае) заспамить международные организации. Вынуждая нас тратить время на защиту, а не нападение. То они совбез соберут по украинским обстрелам украинской же АЭС, то эта дебильная немытая бомба. Но и это уже прошлый день. Теперь мы в очередной раз должны доказывать отсутствие биолабораторий каких-то.

Но с дипломатами у нас все в порядке. Наш Кислица их лысого клоуна Небеньзю за яица крепко держит. И уже приняты достаточно сильные резолюции.

Но время они конечно этим спамом отнимают, пытаясь хоть как-то задержать международную поддержку, или испортить наши отношения с какой-то из стран.
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28.10.2022 04:23 Ответить
Баба Галя, вы уже бомбу помыли?
Какой обед? МАГАЭ уже в столовой!
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28.10.2022 00:59 Ответить
краще перевірьте пдораса путіна у псіхотєрапєвта.
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28.10.2022 01:03 Ответить
Может, лучше сразу бритвой по горлу?
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28.10.2022 01:15 Ответить
И в колодец. (с)
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28.10.2022 10:29 Ответить
А давайте ми заявим, що путін підарас, і хай міжнародні організації перевірять йому жопу!
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28.10.2022 01:09 Ответить
Совбез нужно обязательно созвать по этому поводу. Пусть прикрывается своей ВЕТОшью.
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28.10.2022 04:28 Ответить
Потужно!
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28.10.2022 01:19 Ответить
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28.10.2022 01:29 Ответить
Ппц маразм в мире крепчает. Любой наполеон из за просроченых таблеток теперь будет нести всякую несусветную чушь, магате и прочие ооны будут ездить делать важный вид, надувать щеки опровергая наличие летающих боевых единорогов.
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28.10.2022 03:11 Ответить
Интересно если в радбезе ****** скажет что у зели член на лбу вырос, то магате тоже приедет проверять, ведь такого рода мутации могут быть вызваны только радиоактивным облучением
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28.10.2022 10:05 Ответить
Ну, выходит что да
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28.10.2022 18:12 Ответить
Ну вот и инспекторам МАГАТЕ будет чем заняться. Гарантии безопасности получат. Щёчки понадувают, приборчики расставят, доклады напишут , ну и командировачные опять же
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28.10.2022 05:47 Ответить
Да за украинским салом они едут, бездельники! Сало срочно спрятать и перепрятать!
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28.10.2022 10:33 Ответить
Грязную бомбу никто не видел а грязного оленевода увидели все.
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28.10.2022 06:38 Ответить
Бомбу давно отмыли, отполировали и налакировали. Так что нихрена они не найдут!
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28.10.2022 10:36 Ответить
Интересно, а на каком основании будет эта "проверка"? МАГАТЕ - это организация по проверке фейков? Есть какие-то факты, показания приборов, какие-то бумажки с печатями, подтверждающие необходимость реагирования?

МАГАТЕ теперь будет проверять любой фейк? Но для этого есть блогеры, Ютуб, Твиттер, Инстаграм и т.п.
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28.10.2022 09:43 Ответить
Не знаю нахер это нужно. С какого перепугу мы должны оправдываться и что-то доказывать? Идить у сраку!!!
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28.10.2022 10:04 Ответить
Щось мені це не дуже подобається.
Оте гросі явно ж приїде не само, вірно? З ним приїдуть ще якісь чмошники з магате-хуягате.
Що заважатиме в ряди чмошніков замаскувать кацапьоздола, який тихесенько полишить маячки для наведення ракет безпосередньо в точку всередині атомних станцій? магате-хуягате ж явно буде шльондрать не біля входу, а безпосередньо в об'єктах, до яких звичайні люди доступу не мають...
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28.10.2022 10:11 Ответить
 
 