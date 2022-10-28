США предоставит Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долл., - Associated Press

По данным Associated Press, США предоставит Украине новый пакет оружия и другой помощи на сумму 275 миллионов долларов, чтобы усилить возможности по вытеснению российских войск из ключевых районов на юге страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По данным источников агентства, о выделении нового пакета, как ожидается, объявят 28 октября, однако там нет "никакого серьезного нового оружия". Помощь будет направлена на пополнение боеприпасов для уже имеющихся систем вооружений, в частности для HIMARS.

Включая новые 275 миллионов долларов, сейчас выделили Украине почти 18 миллиардов долларов оружия и другого оборудования с начала полномасштабной войны с РФ.

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