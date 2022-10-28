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США предоставит Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долл., - Associated Press
По данным Associated Press, США предоставит Украине новый пакет оружия и другой помощи на сумму 275 миллионов долларов, чтобы усилить возможности по вытеснению российских войск из ключевых районов на юге страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По данным источников агентства, о выделении нового пакета, как ожидается, объявят 28 октября, однако там нет "никакого серьезного нового оружия". Помощь будет направлена на пополнение боеприпасов для уже имеющихся систем вооружений, в частности для HIMARS.
Включая новые 275 миллионов долларов, сейчас выделили Украине почти 18 миллиардов долларов оружия и другого оборудования с начала полномасштабной войны с РФ.
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1) Украина вступает в нато.
Каждая страна сама имеет право решать вступать ей в нато или нет!
2) Не выполняли минские соглашения.
Во первых, это бумажки, никем не подписанные. Они были подписаны Кучмой. А кучма это никто в Украине. Он не президент, не премьер и не спикер.
Во вторых. Что путин имеет ввиду, когда говорит, что Украина не выполняла минские соглашения? Ведь там было 2 пункта: прекращение огня, особый статус для "лднр" и проведение местных выборов.
Огонь Украина прекратила. Все эти годы мы слышали в новостях, что "лднр" обстреливает украинские позиции, а украинская власть не разрешает украинцам дать ответку. В особых случаях только отвечали. Наши солдаты все эти 8 лет были недовольны этим.
и обсе были наблюдателями. если бы украина нарушала режим прекращения огня - они бы говорили об этом.
Что касается особого статуса и выборов: Украина им сделала еще лучше, Украина им дала фактически полную свободу, она вообще туда не лезла, и проводите там выборы какие хотите.
3) Дамбили Бамбас 8 лет!
Никто его не бомбил. Посмотрите Мариуполь и Донецк. Мариуполь сравнен с землей, Донецк стоит целый.
Может быть было пару ударов по российским военным объектам. Но Украина на это имеет право. А Зачем Сталин бомбил Сталинград месяц, обстреливая своих людей? Потому что город захватили немцы и он освобождал свою территорию. Также и Украина имеет право освобождать свою территорию, захваченную россиянами.
А путін - це найбільший серійний вбивця 21 століття.