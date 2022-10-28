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Новости Помощь Украине
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США предоставит Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долл., - Associated Press

сша,зброя

По данным Associated Press, США предоставит Украине новый пакет оружия и другой помощи на сумму 275 миллионов долларов, чтобы усилить возможности по вытеснению российских войск из ключевых районов на юге страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По данным источников агентства, о выделении нового пакета, как ожидается, объявят 28 октября, однако там нет "никакого серьезного нового оружия". Помощь будет направлена на пополнение боеприпасов для уже имеющихся систем вооружений, в частности для HIMARS.

Включая новые 275 миллионов долларов, сейчас выделили Украине почти 18 миллиардов долларов оружия и другого оборудования с начала полномасштабной войны с РФ.

Читайте: Первые комплексы NASAMS уже скоро развернут в Украине, - Defense News

оружие (10215) США (26620)


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Топ комментарии
+23
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28.10.2022 02:06
+14
Московиты HIMARS любят: лекарство от всех проблем.
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28.10.2022 01:52
+13
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28.10.2022 02:15
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Правила форума Совет форумчан
і шість томогівків.. будь-ласка
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28.10.2022 01:50 Ответить
ти про слуг урода?
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28.10.2022 07:44 Ответить
Московиты HIMARS любят: лекарство от всех проблем.
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28.10.2022 01:52 Ответить
вони ще більше ******* активно-реактивні 155 мм - їх набагато більше, то ж, задоволення отримати таке мають набагато більше кацапів на всіх ділянках фронту
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28.10.2022 15:21 Ответить
пора кремль брать вместе с американцами
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28.10.2022 01:58 Ответить
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28.10.2022 02:06 Ответить
Are you sure of that
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28.10.2022 02:16 Ответить
О, вот это - настоящий герой-орденоносец. Вона как иссстрадался на фронтах колчаковских, аж морда опухла.
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28.10.2022 02:16 Ответить
У ,, Слугах урода" тільки такі і ходять. Ви тільки гляньте на всіх отіх, шо прислужують Дєрьмаку й Коломойше. Пики лопаються від голоду і виснаження
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28.10.2022 04:55 Ответить
У кварталівців морди , хоть пацюків бий , так роз'ілися
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28.10.2022 06:09 Ответить
Ну та таку харю прогодувати Усіх грошей не вистачить.
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28.10.2022 07:04 Ответить
В Україні так багато бідних не тому, що багато голодних, а тому що ситі ніяк нажертися не можуть!
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28.10.2022 10:05 Ответить
У більшості привладних морди як у кашалотів. Таке враження що у раді одні свині. Пробачте мені, я проти популізму, але ж чому мені так соромно коли ці рила мелькають у міжнародних заявах?
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28.10.2022 10:10 Ответить
кость широкя..распух на яблоках по 11 грн..не верте вброс порохо хунты)
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28.10.2022 10:12 Ответить
ага и скумбрие по 8гр.
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28.10.2022 11:29 Ответить
ел ее в молодости в 2000 е((
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28.10.2022 20:31 Ответить
АТАКАМС когда?
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28.10.2022 02:12 Ответить
завтра после обеда приходи ..
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28.10.2022 06:36 Ответить
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28.10.2022 02:15 Ответить
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28.10.2022 04:06 Ответить
Стаття у https://www.newyorker.com/magazine/2022/10/24/inside-the-us-effort-to-arm-ukraine The New Yorker 24-Oct-2022
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28.10.2022 04:09 Ответить
І правильно зробив, тому що з такими зрадниками у всіх рівнях влади нас би точно захопили за 3 дні, якби не генерал Кривоніс який підключився до захисту аеродрому в Гостомелі.
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28.10.2022 07:09 Ответить
сегодня на валдайском форуме путин назвал такие причины войны:

1) Украина вступает в нато.

Каждая страна сама имеет право решать вступать ей в нато или нет!

2) Не выполняли минские соглашения.

Во первых, это бумажки, никем не подписанные. Они были подписаны Кучмой. А кучма это никто в Украине. Он не президент, не премьер и не спикер.

Во вторых. Что путин имеет ввиду, когда говорит, что Украина не выполняла минские соглашения? Ведь там было 2 пункта: прекращение огня, особый статус для "лднр" и проведение местных выборов.

Огонь Украина прекратила. Все эти годы мы слышали в новостях, что "лднр" обстреливает украинские позиции, а украинская власть не разрешает украинцам дать ответку. В особых случаях только отвечали. Наши солдаты все эти 8 лет были недовольны этим.

и обсе были наблюдателями. если бы украина нарушала режим прекращения огня - они бы говорили об этом.

Что касается особого статуса и выборов: Украина им сделала еще лучше, Украина им дала фактически полную свободу, она вообще туда не лезла, и проводите там выборы какие хотите.

3) Дамбили Бамбас 8 лет!

Никто его не бомбил. Посмотрите Мариуполь и Донецк. Мариуполь сравнен с землей, Донецк стоит целый.
Может быть было пару ударов по российским военным объектам. Но Украина на это имеет право. А Зачем Сталин бомбил Сталинград месяц, обстреливая своих людей? Потому что город захватили немцы и он освобождал свою территорию. Также и Украина имеет право освобождать свою территорию, захваченную россиянами.
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28.10.2022 05:10 Ответить
зачем ты тут оправдываешься - перед кем? ты что реально думаешь что украинцы согласились бы на какой-то там левый статус Донбасса - никогда!
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28.10.2022 06:38 Ответить
Він там таке марення наговорив у Валдаї що вуха в'януть, і у війні з Україною виявляється винний Захід і США, та як вони взагалі посміли суперечити "великому багатоходівнику". Ось уже виродок закінчений.
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28.10.2022 07:12 Ответить
Зазвичай серійні вбивці не визнають власну провину за вбивства (винні хто завгодно: батьки, жертви, політики).

А путін - це найбільший серійний вбивця 21 століття.
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28.10.2022 10:47 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 Літальних апаратів 14 795https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA Танків 7 056https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA Легкових джипів 51 503https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Вантажних автівок 375 883https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB Мотоциклів 35 170https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 Тракторів 8 071https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Гвинтівок 8 218https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F Автоматичної зброї 131 633https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 Пістолетів 12 997https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Вибухівки 345 735 тоннhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%82 Динаміту 70 400 000 фунтівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85 Пороху 127 000 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB Тротилу 271 500 000 фунтівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BB Тилуола 237 400 000 фунтівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 Детонаторів 903 000Обладнання будівель$10 910 000Товарних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD вагонів 11 155https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2 Локомотивів 1 981https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE Вантажних суден 90Протичовнові кораблі105https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80 Торпедних катерів 197https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 Радіолокаторів 445Двигунів для кораблів7 784Запасів продовольства4 478 000 тонМашин і обладнання$1 078 965 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8 Кольорових металів 802 000 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8 Нафтопродуктів 2 670 000 тонХімікалій842 000 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Бавовни 106 893 000 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B0 Шкір 49 860 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Шин 3 786 000Армійських черевиків15 417 000 парhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D1%80%D0%B0 Ковдр 1 541 590https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82 Спирту 331 066 лhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BA Ґудзики 257 723 498 шт.
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28.10.2022 07:32 Ответить
и шо ты купишь на такие бабки два танка одноразовых должно быть 275 млрд..ппц смех(
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28.10.2022 10:11 Ответить
Все меньше и меньше..
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28.10.2022 10:28 Ответить
Когда Украине деньги передадут арестованные России за границей. Украине нужно оружия купить на миллиардов 100 сразу.
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28.10.2022 14:08 Ответить
Юрий Швец каже что Украине уже передано всего прочего всякого на 116 ярдов долларов...,это больше чем за 20 лет Афгану. ..
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28.10.2022 14:27 Ответить
Комплекс NASAMS кажуть вже тут...
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28.10.2022 14:33 Ответить
Суми допомоги все менші і менші... Ленд ліз точно почався?
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28.10.2022 15:03 Ответить
 
 