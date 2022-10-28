РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10990 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
21 033 61

Путин подтвердил неизменную цель – уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа, - ISW

путін

Президент России Владимир Путин продолжает отвергать идею украинского суверенитета, несовместимого с переговорами между РФ и Украиной, и преследует цель уничтожить украинское государство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Путин заявил, что "единственной реальной гарантией украинского суверенитета" может быть только Россия, "создавшая" Украину.

Его заявления исключают юридический факт, что Российская Федерация признала суверенитет Украины и что украинский народ существует как отдельная нация.

Увековечение Путиным нарратива о том, что Украина и Россия являются единственным народом, разделенным на разные государства произвольными историческими обстоятельствами, свидетельствует о его неизменной цели уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа.

Читайте: Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и не отказался от своих целей в войне, - ISW

путин владимир (31252) ISW (493)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
да педофил реально бахнутый на всю голову...а что можно взять с кэгэбэшного чмошника, работавшего по 5-й линии против своего народа... а потом ставшего главным наркотрафикером колумбийской наркоты в Европу...
показать весь комментарий
28.10.2022 07:14
+32
Да по барабану що воно меле,нам своє робити
показать весь комментарий
28.10.2022 07:20
+31
Шизофренічний дурень багатіє думками. Хоч би вже скорiше здохло це падло.
показать весь комментарий
28.10.2022 07:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да педофил реально бахнутый на всю голову...а что можно взять с кэгэбэшного чмошника, работавшего по 5-й линии против своего народа... а потом ставшего главным наркотрафикером колумбийской наркоты в Европу...
показать весь комментарий
28.10.2022 07:14 Ответить
С чего вы взяли, что это только ***** бахнутый на всю голову? Он выражает мнение глубинного народа рашки... Они там все такие, помешанные на имперской идее...
показать весь комментарий
28.10.2022 07:58 Ответить
Так эту идею этот больной псих и вдолбил в бараньи головы . Теперь получился замкнутый круг.
показать весь комментарий
28.10.2022 08:08 Ответить
Вам сколько лет?)) Они и до ***** такими были... Простейший пример... Есть в рашке такой "правдоруб" Владимир Виноградов... Прославился своими рассказами про тот как он воевал в Чечне... Лет пять назад его снимало СТБ и возили его по Украине... Так вот в тех рассказах про Чечню есть момент как они поездом транзитом попали в Украину... И вот там все это отношение глубинного рашика к Украине и украинцам во всей красе...
показать весь комментарий
28.10.2022 08:18 Ответить
Я историю очень хорошо знаю сейчас разговор о последних десятилетиях.
показать весь комментарий
28.10.2022 08:23 Ответить
Это который типа юморист?
показать весь комментарий
28.10.2022 10:54 Ответить
Шизофренічний дурень багатіє думками. Хоч би вже скорiше здохло це падло.
показать весь комментарий
28.10.2022 07:14 Ответить
Да по барабану що воно меле,нам своє робити
показать весь комментарий
28.10.2022 07:20 Ответить
100%
показать весь комментарий
28.10.2022 09:24 Ответить
Мета ***** - знищити, утилізувати всіх кацапів на території України.
показать весь комментарий
28.10.2022 07:25 Ответить
25 миллионов на утилизацию мобиков
показать весь комментарий
28.10.2022 07:32 Ответить
обнуление ....
показать весь комментарий
28.10.2022 07:43 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2022 08:24 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2022 11:52 Ответить
что не так )
показать весь комментарий
28.10.2022 19:20 Ответить
Это у них не так
показать весь комментарий
28.10.2022 21:57 Ответить
Ну тогда так
показать весь комментарий
28.10.2022 22:03 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2022 22:04 Ответить
Це кремлівський шизофреник Російська імперія розвалилася СРСР розвалився а кацапи хотять повернути все минуле бо вони живуть минулим
А варто зазначити що Росія хоче переговорів а не Україна бо напевно з часом все важче вести війну путін запевняв громадян що мобілізації не буде -але мобілізація сталася і забезпечити необхідним він не може а просто кидає бій
Але Росія заснована на захоплених також землях це і землі ЗОЛОТОЇ ОРДИ СИБІР КУБАНЬ
Тому Зеленський правильно робить що не веде перемовин з путіном
показать весь комментарий
28.10.2022 07:27 Ответить
Якщо росія каже, що хоче переговорів, то це ніяк не означає, що вона їх дійсно хоче! Скоріш за все вона хоче паузи, щоб зібратись із силами. А для цього згідна назвати цю паузу "переговорами", "жестом доброй воли", ..., байдуже
показать весь комментарий
28.10.2022 07:45 Ответить
Мало того, что кацапы и другие отбросы человечества населяющие территорию со странным названием "Россия" и именующие себя "россиянами", гордятся тем, что этот плешивый и полуграмотный шибздик- придурок срущий в чемодан их царь, так они ещё и верят в тот шизоидальный бред этого недомерка на лабутенах.
показать весь комментарий
28.10.2022 07:27 Ответить
Вы что не общались с кацапами при совке? Да они и тогда такими были... Так что тут спорный вопрос, что первично... Пропаганда или сам народишко такой? И пропаганда это всего лишь продолжение убеждений этих созданий?
показать весь комментарий
28.10.2022 08:06 Ответить
Безумие этого ***** было бы смешно, если бы не стоило так чудовищно дорого.
показать весь комментарий
28.10.2022 07:28 Ответить
Чого точно немає- так це "російського народу". Є вінегрет з бурятів,калмиків,чукчів,дагестанців і т.д. Може тому цю істоту так і "ковбасить" від України.
показать весь комментарий
28.10.2022 07:39 Ответить
НЕ СОРОМТЕСЬ , КАЖIТЬ, ЩО Е сюзеренiтет з мендалевидними очима васалом над москалями.
показать весь комментарий
28.10.2022 07:55 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2022 10:09 Ответить
пу - пок розвяжеться і ляжешь поруч володі тільки того забальзамували а ти куйло засмердишься і будуть тебе обсерати мухи
показать весь комментарий
28.10.2022 07:46 Ответить
гаймарс в сраку він хоче тільки стидається попросити.
показать весь комментарий
28.10.2022 07:49 Ответить
I ЗНОВ В БРЕХНI НЕ ЗАБАРИВСЯ:

«Украiнськiсть для нацменшин -це зло…»,

Та краще б ти малюткою вдавився:

Щоб в голову тобi таке ось не прийшло.

Песиголовець - ти, ти - вража сила,

У нас презирство ця потвора здобула.

Зплутала паритет з приорiтетом,

То й маеш срамне прiзвисько ти - ЛА-ЛА-ЛА
показать весь комментарий
28.10.2022 07:50 Ответить
ху.ло уже не знает что морозить. Больная и опасная тварь.
показать весь комментарий
28.10.2022 07:58 Ответить
Без України не буде російської імперії- значить російської імперії не буде.
показать весь комментарий
28.10.2022 08:05 Ответить
Не слушайте Куйло. Немцов уже всё про него сказал...
показать весь комментарий
28.10.2022 08:12 Ответить
Запасаемся попкорном. На каазлабаде не сьогоднi-завтра начнутся мультики... Сначалаhttps:https://youtu.be/ODbROzFQzjE //youtu.be/ODbROzFQzjE . Вторая серия - https://youtu.be/00DBIFxXc1Y враг народа ... пыня-ла-ла-ла уже покрывается трупными пятнами... ДАЙ БОГ ! Амiнь !!!
показать весь комментарий
28.10.2022 08:13 Ответить
психиатрический пациент, бредовое расстройство.
показать весь комментарий
28.10.2022 08:35 Ответить
22 жовтня 1721 року, цар Петро І проголосив Московське царство «Российской империей», а моссвинів - «россиянами»
Пропоную ВР відмінити указ Петра, повернути назву Московія, а населення називати МОССВИНІ
показать весь комментарий
28.10.2022 08:37 Ответить
Ленин создает Украину
показать весь комментарий
28.10.2022 08:40 Ответить
Цей чорт пока не здохне разом з імперією зла завжди буде загроза ,тому основна відповідь цьому кровожерливому чудовиську може бути тільки ЗСУ ,а ще повино проводитись в країні патріотичне виховання громадян ,замість того наш ютуб простір заполонили "хорошие русские " .
показать весь комментарий
28.10.2022 08:40 Ответить
Навіщо так багато букв і слів? Хутін це Х У Й Л О, цього досить.
показать весь комментарий
28.10.2022 09:18 Ответить
До Путина многие пытались уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа. Например, еще в 1239 году армия хана Батыя предприняла новый поход на Русь, итогом которого стало взятие Киева 6 декабря 1240 года после долгой осады. На протяжении всей истории Московское государство пыталось это сделать. Но как писал Нестор летописец, что от Киева, отсюда пошла русская земля. И Никому не удалось уничтожить Украину-Русь, потому, что здесь живет свободолюбивый народ, народ труженик. И такая гнида как Путин ничего не сможет сделать. Может только повеситься
показать весь комментарий
28.10.2022 09:19 Ответить
Українці не перестануть існувати, бо цього хоче блаженний маніяк. Ми були на своїй землі й ми на ній залишимося попри усілякі людиноненависницькі заяви та дії.
показать весь комментарий
28.10.2022 09:29 Ответить
******** пыль глотать.
показать весь комментарий
28.10.2022 09:44 Ответить
Значить переговорів не буде як мінімум до смерті песиголовця...
показать весь комментарий
28.10.2022 09:50 Ответить
Один мудак уже хотел помыть сапоги в Индийском акияне и чо, Индийский акиян на месте, а где он со своими сапогами,- тама, вот то-то
показать весь комментарий
28.10.2022 09:58 Ответить
Немцов зрозуміло пояснив, хто такий ***** рашистів!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на горі Українців!!
показать весь комментарий
28.10.2022 10:04 Ответить
моль ******* на рило,а не Україна,здохнеш до нового року!
показать весь комментарий
28.10.2022 10:05 Ответить
Нам пох*й что он думает и говорит! Опущенный лидер орков нам не указ!
показать весь комментарий
28.10.2022 10:09 Ответить
Невеличке утоснення. Звичайно,і Путен і глубінная Орда ненавидять українців і Україну але знищити всіх нас вони не планують,вони мріють поповнити населення Рашки за рахунок частини насенлення України,хто буде проти-винищуватимуть. Іще, мені здається,що і в Україні є сили зацікавлені у знищенні українців: я навіть уже не говорю про здачу територій,знищення ВПК,здачу в оточення тощо,за 8 міс не постраждав жоден Слуга,жоден ОПЗЖопер,жоден росагент і диверсант,жоден юдейчик....Є теорія що у випадку падіння Ізраїлю під ударами мусульман.ядерного удару Ірану тощо,для евакуації євреїв заплановано створення нового Ерец Ісраель.....в Україні. Звідси і дивна поведінка Ізраїлю щодо нашої боротьби.
показать весь комментарий
28.10.2022 10:11 Ответить
Оце чмо косооке, що на фото, стверджує що ми з ним адінарот? 😂 Я вас умоляю. Забєрітє ето малохольноє, а то "женітся пєрєстану". 😂
показать весь комментарий
28.10.2022 10:17 Ответить
може он скоро копыты отбросит
показать весь комментарий
28.10.2022 10:19 Ответить
Пора кончать, ушлепка!
показать весь комментарий
28.10.2022 10:29 Ответить
Рядові росіяни теж хочуть знищити Україну... Не лише ***** https://youtu.be/M9gqkj2IY28

Але ми проти
показать весь комментарий
28.10.2022 10:44 Ответить
Ми не просто проти. Вперше за 300 років (а може і більше) у нас з`явилася реальна можливість зламати хребта цій потворі та зробити так, щоб наступні 300 років жителі тих ****** гикали та пітніли при одному тільки слові Україна.
показать весь комментарий
28.10.2022 12:49 Ответить
***** нс імбіцила
показать весь комментарий
28.10.2022 10:50 Ответить
Чемоданный срун тяжело больной старый маразматик.
Наверняка у всех на виду есть подобный дед. На районе, во дворе, по-соседству или даже свой. Так вот присмотритесь к нему и вы поймете - что будет дальше. Потому что такие старики сделаны как под копирку, просто бзики разные
показать весь комментарий
28.10.2022 11:05 Ответить
Всё руководство России выставило себя на весь мир как тупое недоразвитие быдло вылезшее из трущебных подворотен пьяной России.
Им только тогда дойдет, когда Китай анксирует Сибирь и Дальний Восток, а Украина разрушит Кремль и заберёт исконные свои земли до Каспийского моря. А весь мир будет плеваться при упоминании о русских....и это уже началось.
показать весь комментарий
28.10.2022 12:11 Ответить
Рівень Путіна-це звичайний ватнік-троль на якомусь кацапському ресурсі. Таке враження, що цій неосвітчений людині просто начитувати всю цю імперську нісенітницю. Зверніть увагу що і головне в якій формі він це все доносить на міжнародній арені! Це ж тупорилий вата і все. «А вот ві знаєте!?», «а вот ані…». Рівень п
показать весь комментарий
28.10.2022 12:31 Ответить
Покойный Борис Немцов уже давно сказал что недомерок **..... А теперь ещё добавилось старческое слабоумие.
показать весь комментарий
28.10.2022 13:18 Ответить
Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України ІХскл., фракція Європейська Солідарність, Голова Комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС:

https://eurosolidarity.org/2022/10/27/ivanna-klympush-czynczadze-gavkit-na-zahid/ Значна частина сьогоднішнього божевільного виступу путіна - це гавкіт на Захід .

"…Захід атакує якісь російські «традиційні цінності». Захід загниває і не хоче визнати, що є кращий суспільний устрій - якась нова своєрідна демократія. Захід пручається настанню нового світового порядку, де глобальний південь і схід уже, нібито, відіграють вирішальну роль…" і т.д

Усе це словесні конвульсії масового вбивці, який бачить наближення шибениці і готовий кланятися на всі боки в надії зібрати хоч якусь кульгаву коаліцію дегенератів у своєму історичному поході проти Заходу. Але тиранії, хай там у що вірять росіяни, не здатні перемогти вільний світ ані економічно, ані технологічно, ані на полі бою. Увесь світ бачить щоденні докази цьому в Україні. Тому путіну лишається лише терор і ядерні погрози.
Захід повинен усвідомити, що він є головною ціллю цієї війни і дати росіянам зрозуміти, що застосування ними зброї масового знищення призведе до їхнього негайного розгрому. Треба забрати в путіна ядерне брязкальце, і карета остаточно перетвориться на гарбуз. Рано чи пізно це треба зробити, аби усунути терористичний режим, який прямо заявляє своєю метою перемогу над Заходом. Так само це важливо і з точки зору профілактики для інших автократій, наявність у яких ядерної зброї не повинна вселяти в них небезпечну віру у власну безкарність.
показать весь комментарий
28.10.2022 13:54 Ответить
Русофашистские выродки -СДОХНИТЕ ВСЕ МРАЗИ!!!! ГНИЛЬ КОНЧЕННАЯ, ТВАРИ-ВСЕ ПАСКУДЫ ЗДОХНИТЕ, СВОЛОТА ******!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.10.2022 14:35 Ответить
Що ще може відморозити цей нагуляний семимісячний недоносок-гопник...???!!!
Він вирішив трошки постращать і напужать на понтах УКРАЇНЦІВ....???!!!
Цей семимісячний недоносок-підорос, ще навіть і не здогадується, що з його підоросією зроблять УКРАЇНЦІ...!!!
УСЕ спалимо аж до уральських гір і до заполярья і замінуємо потрійним мінуванням усю територію підоросії, щоб вони на віки забули дорогу в УКРАЇНУ та ЄВРОПУ...!!!

P/s. Якщоб не зрада цього рижого червоного директора з південмаша у 1994 році тоб Україна і надалі мала атомну зброю, або обміняла її на адекватні засоби оборони...!!!
Цей рижий пес "кучма" зробив усе щоб розброїти УКРАЇНУ та обікрасти її до копійки своєю видуманою ПРИХВАТИЗАЦІЄЮ разом з своїм організованим злочинним угрупуванням (медведчуками, пітушенками, ющами, янеками, смішками, потебеньками, кравченками, бакаями та іншими держмахінаторами-шахраями у владі з 1993-2001 роки.
показать весь комментарий
28.10.2022 18:43 Ответить
 
 