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Южная Корея отрицает обвинения Путина в поставках летального оружия Украине, - Reuters

корея,южная

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил в пятницу, 28 октября, что Сеул не предоставлял Украине ни одно летальное оружие. Такое заявление он сделал в ответ на обвинения президента России Владимира Путина.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает издание, выступая 27 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что решение Южной Кореи поставлять оружие Украине "разрушит отношения Сеула и Москвы".

"Мы были солидарны с международным сообществом по мирной гуманитарной помощи Украине и не оказывали никакого летального оружия, но это в любом плане вопрос нашего суверенитета", – сказал Юн журналистам, отвечая на вопрос о заявлении Путина.

Союзная в США Южная Корея, как пишет Reuters, утверждала, что не будет оказывать Украине летальную помощь, и пыталась избегать антагонизации России как по экономическим причинам, так и по причине влияния, которое Москва может иметь на Северную Корею.

"Мы прилагаем усилия, чтобы поддерживать мирные, добрые отношения с каждой страной мира, включая Россию", – добавил Юн.

Читайте: Польша закупит в Южной Корее около 300 РСЗО K239 Chunmoo

оружие (10215) путин владимир (31252) Украина (44939) Южная Корея (334)


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Топ комментарии
+22
Навіщо виправдовуватись перед якоюсь мілкою мерзотою? Навіть якщо вузькомордим пох на Україну так само як і Україні пох на них.
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28.10.2022 07:55
+18
А его какое собачье дело?
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28.10.2022 07:53
+15
Яке цинічне нацистсько-рашистське бидло !!! ірану можна постачати їм дрони і ракети, а Південній Кореї нам - ні !!!
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28.10.2022 08:00
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А его какое собачье дело?
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28.10.2022 07:53 Ответить
Навіщо виправдовуватись перед якоюсь мілкою мерзотою? Навіть якщо вузькомордим пох на Україну так само як і Україні пох на них.
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28.10.2022 07:55 Ответить
Треба на йух посилать та й усе.
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28.10.2022 07:56 Ответить
Яке цинічне нацистсько-рашистське бидло !!! ірану можна постачати їм дрони і ракети, а Південній Кореї нам - ні !!!
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28.10.2022 08:00 Ответить
Российский поп одновременно и напугал, и шокировал, и насмешил, и обозлил - появилось видео Митрополит Евгений утверждает, что Россия воюет не с Украиной или США, а со злыми духами.
"Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/261406_1666886784/
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28.10.2022 08:03 Ответить
А жаль. Краще корейська зброя в Україні чим добрі стосунки з ботоксним.
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28.10.2022 08:08 Ответить
Мдя... Корея, виявляється, ще ті чмошники.
Тільки підораша срала на їх прогиби.
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28.10.2022 08:10 Ответить
А в чому тут "звинувачення"? Хіба одна країна не має права передавати зброю іншій країні? Як на мене тому Уйлу взагалі не варто щось відповідати - просто ігнорувати того шизіка.
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28.10.2022 08:16 Ответить
А цьому і був сенс наїзду. Змусити виправдовуватись і говорити що постачання зброї Україні це погано..
Гебнява школа маніпуляцій...
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28.10.2022 08:19 Ответить
Йольо відреагувало на *уйло. Але не чекав такої лякливої та недалекоглядної реакції від Південної Кореї. Підтримка, чи навіть не підтримка ворогів рашки, для них це опосередкована підтримка своїх ворогів Китаю та КНДР.
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28.10.2022 08:22 Ответить
Поставлять Україні зброю це не звинувачення, це честь. Але кальмари ******* на рашку, сусіди ,****.
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28.10.2022 08:22 Ответить
За відмову постачати зброю, треба давати відмову на продаж їхнії товарів!!!!
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28.10.2022 08:32 Ответить
А що це Південна Корея така сциклива?
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28.10.2022 08:40 Ответить
Не сциклива але - Сеул за 50км від кордону чучхе (населення 9,5 мільонів а агломерація 24 мільонів тобто це половина населення України).
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28.10.2022 12:24 Ответить
А чому вони взагалі оправдовуються перед неадеватним маньяком?
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28.10.2022 08:45 Ответить
Польша нам а Корея Польші .
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28.10.2022 09:20 Ответить
Південні корейці теж вирішили позаглядати в ясні мирні очі таваріща *****? Ну-ну...
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28.10.2022 09:21 Ответить
Фу, не очікував такого від Південної Кореї. Чмошники. Ви ще у кімченина відсмокчіть.
Боже, які кончені і сцикливі люди стали. Правду колись читав в інтернеті:

Тяжкі часи народжують сильних людей;
Сильні люди народжують легкі часи;
Легкі часи народжують слабких людей;
Слабкі люди народжують тяжкі часи.

Оце ми явно зараз в останній стадії, яка ось-ось перейде або вже переходить у першу...
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28.10.2022 10:07 Ответить
Концлагерь Неардельтальцев🦍🦍🦍 сильно Возмущам-с....,Киев брать за три дня оказалось делом тяжким...🤣п война со Степаном Бандерой длится с 23 августа 1939 года....,не верю..что дохлая красная армия "победила" фон Риббентропа...😆🤣за 4 года....
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28.10.2022 10:10 Ответить
У Южной Кореи на обвинения ************ ответ должен быть один-а иди ***** сын погибшей обезьяны!
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28.10.2022 10:15 Ответить
Волонтери постачали корейську зброю... https://youtu.be/M9gqkj2IY28

А Корея ні... Так що ********... Ти не прав.
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28.10.2022 10:41 Ответить
 
 