Южная Корея отрицает обвинения Путина в поставках летального оружия Украине, - Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил в пятницу, 28 октября, что Сеул не предоставлял Украине ни одно летальное оружие. Такое заявление он сделал в ответ на обвинения президента России Владимира Путина.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает издание, выступая 27 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что решение Южной Кореи поставлять оружие Украине "разрушит отношения Сеула и Москвы".

"Мы были солидарны с международным сообществом по мирной гуманитарной помощи Украине и не оказывали никакого летального оружия, но это в любом плане вопрос нашего суверенитета", – сказал Юн журналистам, отвечая на вопрос о заявлении Путина.

Союзная в США Южная Корея, как пишет Reuters, утверждала, что не будет оказывать Украине летальную помощь, и пыталась избегать антагонизации России как по экономическим причинам, так и по причине влияния, которое Москва может иметь на Северную Корею.

"Мы прилагаем усилия, чтобы поддерживать мирные, добрые отношения с каждой страной мира, включая Россию", – добавил Юн.

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