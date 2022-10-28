Если Путин не желает ядерного удара, почему он продолжает говорить о нем? – Байден

Российский диктатор Владимир Путин ведет опасную риторику по поводу возможности применения ядерного оружия.

Об этом в интервью NewsNation заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

У Байдена спросили, верит ли он в слова Путина об отсутствии желания использовать ядерное оружие.

"Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применить тактическое ядерное оружие?" – ответил президент США.

По его словам, Путин очень опасен в своем подходе по этому вопросу.

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