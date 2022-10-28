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Новости Война
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Если Путин не желает ядерного удара, почему он продолжает говорить о нем? – Байден

байден

Российский диктатор Владимир Путин ведет опасную риторику по поводу возможности применения ядерного оружия.

Об этом в интервью NewsNation заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

У Байдена спросили, верит ли он в слова Путина об отсутствии желания использовать ядерное оружие.

"Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применить тактическое ядерное оружие?" – ответил президент США.

По его словам, Путин очень опасен в своем подходе по этому вопросу.

Читайте: Премьер-министр Великобритании Сунак и канцлер Германии Шольц договорились продолжать оказывать давление на РФ и обеспечить энергетическую безопасность Европы

Байден Джо (2789) путин владимир (31252) россия (95502) США (26620) ядерное оружие (1334)


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Топ комментарии
+18
Цю хвору тварину взагалі не треба сприймати...Там палата і все
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28.10.2022 08:51
+15
Ти спеціально розконсервувався, щоб у Байдена говно мєтать?
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28.10.2022 09:08
+8
Живцем фюрера під землю 😡
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28.10.2022 08:57
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Цю хвору тварину взагалі не треба сприймати...Там палата і все
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28.10.2022 08:51 Ответить
Живцем фюрера під землю 😡
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28.10.2022 08:57 Ответить
Байден не дает добро!
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28.10.2022 09:03 Ответить
там 80 млн таких тварин (не 140, бо 140 млн кацапів не існує в природі)
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28.10.2022 14:40 Ответить
Джо про щось мабуть починає здогадуватись...
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28.10.2022 08:51 Ответить
это метод от Байдена и ***** заставить пойти Зеленскому на переговоры. бомбежка энергетики не прошла, укры не сломились, так давайте еще раз запустим тему ядерки, может в этот раз испугаются!
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28.10.2022 08:58 Ответить
Ти спеціально розконсервувався, щоб у Байдена говно мєтать?
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28.10.2022 09:08 Ответить
Мухоморов наелся?
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28.10.2022 09:13 Ответить
Таку "діч" можна тільки під бояришником верзти.
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28.10.2022 09:42 Ответить
В тім то й річ, що лише починає здогадуватись.
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28.10.2022 09:53 Ответить
Тему застосування ЯЗ і відповіді на це вже пройдено.
тут він відповів питанням на питання журналіста.
Нормальна відповідь. Позиція зрозуміла.
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28.10.2022 14:40 Ответить
логіка - не ваше
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28.10.2022 09:04 Ответить
точно, мля... байден забув бандероль відправити!
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28.10.2022 09:07 Ответить
А того что тебя на бутылку насадили разве недостаточно?
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28.10.2022 14:48 Ответить
Запитання Байдена доречне , тому що ху@ло постійно лякає весь світ
чдерним попелом , тільки чомусь про це нічого не пам'ятає - деменція
робить свою справу 😠
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28.10.2022 08:56 Ответить
Да потому что он не знает что ему ещё киздеть. Ему бумажку такой же больной писака подсунет меняя лишь даты.
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28.10.2022 08:58 Ответить
Перевіряє світ "на вошивість"
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28.10.2022 09:01 Ответить
в Байдена вже руки чешуться роз...ти ЧФ
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28.10.2022 09:04 Ответить
у него больше всего чешутся на российский алюминий и титан!
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28.10.2022 09:06 Ответить
Читати вас неприємно. Що сталося? Ви навіть про функціонування ленд лізу не знаєте,а пишите казна що.
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28.10.2022 09:27 Ответить
путін закидає вудочку .
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28.10.2022 09:06 Ответить
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28.10.2022 09:11 Ответить
Це вже похоже на троллінг *****))
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28.10.2022 09:12 Ответить
Це те саме, що спитати: чому путін, щоб "запобігти війні", почав війну?
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28.10.2022 09:18 Ответить
Потому шо умом росію не понять она с умом не совмєстіма.
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28.10.2022 09:47 Ответить
Мало того що фюрер від природи дурний, то він ще і психічно хворий. Допоможе тільки евтаназія...
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28.10.2022 09:48 Ответить
***** розуміє, що закінчення життя по сраліну-лєніну для нього не світить, тільки, як чауческу або каддафі чи хусейн!!
Тому, Свято наближається!
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28.10.2022 09:53 Ответить
Ну, почему же? С. Хусейна и Чаушеску казнили - быстрая смерть. Каддафи помяли немного перед смертью, а вот Сталин умирал в муках, при этом осознавая, что умирает. Я был бы совсем не против, чтобы х#ло кончил также.
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28.10.2022 10:26 Ответить
Чтобы ты его боялся, старый поц, вот для чего. И ты боишься, поэтому и отказываешь нам в современном оружии. Где ленд-лиз? Опять Юсупова собирает деньги на дроны со школьников.
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28.10.2022 09:55 Ответить
Перш ніж вимагать від когось,треба самому щось робить для перемоги.
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28.10.2022 10:08 Ответить
"Сране залізо" пошукайта в асфальті. А гарантії були підписали на "шашликах у травні". Якщо люди владу України попереджали ще рік тому, а ця влада послала тих людей попереду роSSійського корабля, то дуже дивно, що ці люди взагалі щось дають. Щоправда, дають УКРАЇНІ, а не владі.
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28.10.2022 12:56 Ответить
А ну ****** зелёный, расскажи нам про "комфорт" от разминирования юга, отвода войск на востоке, и расформирования бригады на севере Украины!

"Комфорт" был только для наступающих кацапских танковых колонн!

90 ярдов грн заложено на 23-й год, а с 19-го года спиззжено стоко ярдов - что ПВО вокруг каждого села хватило бы поставить!
Краина не может себе позволить не асфать, а вас, ****** зелёных!
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28.10.2022 14:51 Ответить
Готує собі виправдання
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28.10.2022 10:22 Ответить
говорит потому что оно тварюка
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28.10.2022 10:28 Ответить
Любое заявление путлера лживо априори. Как их можно комментировать, если они стоят меньше электричества, затраченного на работу микрофона?
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28.10.2022 10:36 Ответить
Собака, которая гавкает - не укусит. Вот когда он замолчит, стоит напрячься
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28.10.2022 11:35 Ответить
Сьогодні дивися інтерв"ю з Ілларіоновим.
Дуже цікаво в тему про 101-у УеСА дивізію Румунія.

Погугліть і поютубійть))
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28.10.2022 11:43 Ответить
http://www.ukrlife.tv/video/politika/chetvrtyi-etap-voiny-v-chm-zamysel-putina-andrei-illarionov Четвёртый этап войны. В чём замысел Путина? - Андрей Илларионов
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28.10.2022 11:44 Ответить
https://korabelov.info/2022/10/366237/ssha-razmestili-v-rumynii-101-ju-diviziju-vozdushno-desantnyh-vojsk-krichashhie-orly/ США разместили в Румынии элитную дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы"
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28.10.2022 11:48 Ответить
Питання, на які немає відповіді, не треба ставити в повітря, де ленд ліз. Філософи, мля
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28.10.2022 11:57 Ответить
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28.10.2022 12:47 Ответить
Так ***** сказал что не блефует, значить США нужно относиться к этому серьезно и перебрасывать в Европу еще больше армейский дивизий и готовиться к известной операции "буре в пустыне"
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28.10.2022 12:57 Ответить
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28.10.2022 14:48 Ответить
 
 