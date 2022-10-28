Если Путин не желает ядерного удара, почему он продолжает говорить о нем? – Байден
Российский диктатор Владимир Путин ведет опасную риторику по поводу возможности применения ядерного оружия.
Об этом в интервью NewsNation заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
У Байдена спросили, верит ли он в слова Путина об отсутствии желания использовать ядерное оружие.
"Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применить тактическое ядерное оружие?" – ответил президент США.
По его словам, Путин очень опасен в своем подходе по этому вопросу.
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тут він відповів питанням на питання журналіста.
Нормальна відповідь. Позиція зрозуміла.
чдерним попелом , тільки чомусь про це нічого не пам'ятає - деменція
робить свою справу 😠
Тому, Свято наближається!
"Комфорт" был только для наступающих кацапских танковых колонн!
90 ярдов грн заложено на 23-й год, а с 19-го года спиззжено стоко ярдов - что ПВО вокруг каждого села хватило бы поставить!
Краина не может себе позволить не асфать, а вас, ****** зелёных!
Дуже цікаво в тему про 101-у УеСА дивізію Румунія.
Погугліть і поютубійть))