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Новости Агрессия России против Украины
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Обвинение России в деятельности биолабораторий США в Украине является "чистой выдумкой без доказательств", - ООН

оон,радбез

Совбез ООН рассмотрел заявление МИД России о программах биологического оружия в Украине. Представитель ООН по разоружению и посол США в ООН отвергли обращение России в Совет безопасности с призывом расследовать "военную биологическую деятельность" США в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Обвинение, выдвинутое МИДом России 27 октября, является "чистой выдумкой без каких-либо доказательств", заявила посол США Линда Томас-Гринфилд в Совбезе. Она также сказала, что ни у Украины, ни у США нет программ изготовления биологического оружия.

Заместитель верховного представителя ООН по разоружению Адедеджи Эбо также заявил, что ООН "не знает" о какой-либо программе биологического оружия в Украине. Он сказал, что его предшественник Изуми Накамицу информировал Совбез в марте и снова в мае по этому поводу, и ООН не известно о таких программах биологического оружия. Он также сказал, что у Организации Объединенных Наций нет ни мандата, ни технических возможностей для расследования этого заявления.

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ООН (4167) россия (95502) США (26620) Украина (44939) биологическое оружие (24) Томас-Гринфилд Линда (33)


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Топ комментарии
+14
Скоро дойдет до того, что ****** заявит, что украинцы вступили в контакт с инопланетянами и скоро поработят всю планету, а все народы станут ихними рабами
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28.10.2022 09:27
+11
Если бы кацапы не были потомственными долбой@бами,то я бы подумал что они тупо троллят ООН.
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28.10.2022 09:32
+10
Активність ООН базується на розгляданні маячні оркостана, коли реально іде війна,розв'язана оркостаном. Цінності цієї організації мізерні, тільки дотації реальність
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28.10.2022 09:24
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Самі вирощують біочмобіків, а звинувачують нас.
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28.10.2022 09:24 Ответить
Активність ООН базується на розгляданні маячні оркостана, коли реально іде війна,розв'язана оркостаном. Цінності цієї організації мізерні, тільки дотації реальність
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28.10.2022 09:24 Ответить
Що Ви таке кажете, оон в житті стіко не пахало, час вимагати збільшення зп і льготи...)
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28.10.2022 09:32 Ответить
Ви знаєте,а не смішно,читаючи повістки дня для екстренних засідань. Усе що екстра коштує дуже дорого
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28.10.2022 09:39 Ответить
Що ж смішного у тому, що кожна повістка рб це дурість на межі ідіотизму...
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28.10.2022 09:48 Ответить
Біолабораторії скрізь на расісі, (уйло найбільший ексеримент
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28.10.2022 09:26 Ответить
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28.10.2022 09:32 Ответить
Боже, яке страшне воно. Найогидніше, що можна побачити 🤮
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28.10.2022 09:33 Ответить
Скоро дойдет до того, что ****** заявит, что украинцы вступили в контакт с инопланетянами и скоро поработят всю планету, а все народы станут ихними рабами
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28.10.2022 09:27 Ответить
Если бы кацапы не были потомственными долбой@бами,то я бы подумал что они тупо троллят ООН.
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28.10.2022 09:32 Ответить
А вони ж в це вірять. Причому всі, незалежно від віку
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28.10.2022 09:35 Ответить
Маячню можна нести рівно доти, доки вона хоч на когось справляє враження.
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28.10.2022 09:33 Ответить
Сколько можно слушать бредни России, бредни сивой кобылы Лаврова. Выражение «бред сивой кобылы» используется в русской речи для обозначения пустословия, болтовни и несусветной чуши. Выражение появилось из-за верований славян в то, что сивая лошадь (серая с примесью другого цвета) была самым бестолковым животным. Поэтому давно необходимо перестать слушать бредни России, Лаврова и гнать с ООН Россию вместе с Лавровым
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28.10.2022 09:41 Ответить
ПаРаша імперія Брехні, а уйо...ки в неї на службі!
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28.10.2022 10:08 Ответить
Аксиома: все, что заявляют кацапы по умолчанию считается ********, пока убедительно не будет доказано обратное.
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28.10.2022 10:31 Ответить
Мавзолейные Пургаметы действуют всегда одинаково...десять Версий любого события набросают...а ты отмазывайся...это что со сбитым малайзийский Боингом....,то летчик украинским сбил,то украинский ЗРК Бук,то пассажиры самолёта уже были мертвы когда падал лайнер...типичная мавзолейная Туфта... ничего нового....
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28.10.2022 10:51 Ответить
Рашка настільки забрехалась,що навіть якщо випадково і скаже правду то вже ніхто не повірить...Був колись в "Шахтарі" таких футболіст - Старухін.Артист ще той,падав і корчився так що страшно ставало...Врешті судді перестали звертати увагу на ті падіння взагалі,хоч інколи він падав і по справжньому...
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28.10.2022 11:04 Ответить
Фашистська рашка вважає доказами наявність своїх біолабораторій, оскільки про інших судить по собі. Тварюка терористична.
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28.10.2022 11:09 Ответить
 
 