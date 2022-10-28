Обвинение России в деятельности биолабораторий США в Украине является "чистой выдумкой без доказательств", - ООН
Совбез ООН рассмотрел заявление МИД России о программах биологического оружия в Украине. Представитель ООН по разоружению и посол США в ООН отвергли обращение России в Совет безопасности с призывом расследовать "военную биологическую деятельность" США в Украине.
Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Обвинение, выдвинутое МИДом России 27 октября, является "чистой выдумкой без каких-либо доказательств", заявила посол США Линда Томас-Гринфилд в Совбезе. Она также сказала, что ни у Украины, ни у США нет программ изготовления биологического оружия.
Заместитель верховного представителя ООН по разоружению Адедеджи Эбо также заявил, что ООН "не знает" о какой-либо программе биологического оружия в Украине. Он сказал, что его предшественник Изуми Накамицу информировал Совбез в марте и снова в мае по этому поводу, и ООН не известно о таких программах биологического оружия. Он также сказал, что у Организации Объединенных Наций нет ни мандата, ни технических возможностей для расследования этого заявления.
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