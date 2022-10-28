На большинстве участков линии фронта в Украине наблюдается четкий переход войск РФ к долгосрочной оборонной позиции, - британская разведка
Из-за недоукомплектованности и плохой подготовки силы РФ переходят в оборону на большинстве участков линии фронта в Украине.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ.
Описывая события в Херсонской области, британская разведка отмечает, что Россия усилила некоторые свои подразделения к западу от Днепра мобилизованными резервистами, но это происходило из-за крайне низкого уровня укомплектованности личного состава.
В частности, как говорится в обзоре, в сентябре 2022 года российские офицеры описывали роты на Херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек каждая. При этом роты должны разворачиваться из примерно 100 человек личного состава.
"За последние шесть недель наблюдается четкий переход российских сухопутных войск к долгосрочной оборонной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине. Это, вероятно, связано с более реалистичной оценкой того, что крайне недоукомплектованные, плохо подготовленные силы в Украине способны только к оборонным операций" – отмечает британская разведка.
Однако, по мнению специалистов Минобороны, даже если России удастся закрепить долгосрочные оборонные рубежи в Украине, ее оперативный план будет оставаться уязвимым.
"Чтобы вернуть инициативу, ей необходимо будет восстановить более качественные, мобильные силы, способные динамично противодействовать украинским прорывам и проводить свои широкомасштабные наступательные операции", - говорится в обзоре.
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гитлерапутина все малахольные!" (тм)
ГДР, немцы отработали тяжелый день в госхозе и сидят в сельском гаштете, пьют пиво. Вдали показалась колонна техники. Один говорит другому.
- Дитрих, а хочешь я тебе расскажу, что будет в следующие 15 минут. Через пару минут они подъедут к нам и остановятся. Затем из кабины выйдет капитан, помочится на колесо, вынет из планшета карту и долго будет смотреть то в нее, то вперед. Затем спрячет карту подойдет к нам и спросит где ему повернуть на Дрезден
Що тут було до 2014 - не знаю, бо прийшов сюди лише з початком війни Двічі аккаунт "згоряв" - з-за атак на сайт Однак мене все одно (як і "букова") тут знають вже давно Чому ти так впевнений, що ТОБІ - "вчорашньому", повинно буть більше довіри, ніж нам? Тим більше, що я опираюсь на логіку та знання реалій природних умов України у жовтні, а ти - на слова безликої істоти, яка в інформпросторі назвалася "МО України" чи "Генштабом"?
Не повинно бути ніяких котлів.
А ще негода...хлопцям важко,не треба їх підганяти.Генштаб знає,що треба робити.
Зрозуміло,більше бк і наші бійці будуть поступово рухатись вперед.
Головне - зберегти життя наших синів.
А ми допомагаєм,як можем,армії.
В качестве удобрения для бурьяна.
А после и бурьян выполем
>Так що, звільнення Херсону до кінця тижня не буде?
Ми можемо, звичайно, звільнити Херсон до кінця тижня, але тоді ж доведеться роздовбати заново заасфальтований пропускний пункт на Чонгарі. А грошей на новий асфальт немає, "батальон Монако" не віддає. 😥
Це тільки моя думка - наше військо повинно бути збільшеним до розмірів коли
масові ротації можна проводити без втрати якісної оборони і наступу по всіх
фронтах.
"Щоб повернути ініціативу, вам необхідно буде відновити більш якісні, мобільні сили, здатні динамічно протидіяти українським проривам і проводити власні широкомасштабні наступальні операції".
Рашистський Генштаб - британській розвідці:
"Вас понял, інструкції прийняв".