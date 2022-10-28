На большинстве участков линии фронта в Украине наблюдается четкий переход войск РФ к долгосрочной оборонной позиции, - британская разведка

Из-за недоукомплектованности и плохой подготовки силы РФ переходят в оборону на большинстве участков линии фронта в Украине.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ.

Описывая события в Херсонской области, британская разведка отмечает, что Россия усилила некоторые свои подразделения к западу от Днепра мобилизованными резервистами, но это происходило из-за крайне низкого уровня укомплектованности личного состава.

В частности, как говорится в обзоре, в сентябре 2022 года российские офицеры описывали роты на Херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек каждая. При этом роты должны разворачиваться из примерно 100 человек личного состава.

"За последние шесть недель наблюдается четкий переход российских сухопутных войск к долгосрочной оборонной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине. Это, вероятно, связано с более реалистичной оценкой того, что крайне недоукомплектованные, плохо подготовленные силы в Украине способны только к оборонным операций" – отмечает британская разведка.

Однако, по мнению специалистов Минобороны, даже если России удастся закрепить долгосрочные оборонные рубежи в Украине, ее оперативный план будет оставаться уязвимым.

"Чтобы вернуть инициативу, ей необходимо будет восстановить более качественные, мобильные силы, способные динамично противодействовать украинским прорывам и проводить свои широкомасштабные наступательные операции", - говорится в обзоре.

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