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Новости Агрессия России против Украины Война
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На большинстве участков линии фронта в Украине наблюдается четкий переход войск РФ к долгосрочной оборонной позиции, - британская разведка

рф,окупанти,арміярф

Из-за недоукомплектованности и плохой подготовки силы РФ переходят в оборону на большинстве участков линии фронта в Украине.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ.

Описывая события в Херсонской области, британская разведка отмечает, что Россия усилила некоторые свои подразделения к западу от Днепра мобилизованными резервистами, но это происходило из-за крайне низкого уровня укомплектованности личного состава.

В частности, как говорится в обзоре, в сентябре 2022 года российские офицеры описывали роты на Херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек каждая. При этом роты должны разворачиваться из примерно 100 человек личного состава.

"За последние шесть недель наблюдается четкий переход российских сухопутных войск к долгосрочной оборонной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине. Это, вероятно, связано с более реалистичной оценкой того, что крайне недоукомплектованные, плохо подготовленные силы в Украине способны только к оборонным операций" – отмечает британская разведка.

Однако, по мнению специалистов Минобороны, даже если России удастся закрепить долгосрочные оборонные рубежи в Украине, ее оперативный план будет оставаться уязвимым.

"Чтобы вернуть инициативу, ей необходимо будет восстановить более качественные, мобильные силы, способные динамично противодействовать украинским прорывам и проводить свои широкомасштабные наступательные операции", - говорится в обзоре.

Также читайте: Кремлю все сложнее изолировать российское общество от последствий войны, - британская разведка

армия РФ (19197) Великобритания (4952) разведка (4171)


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Топ комментарии
+19
Наказали за безграмотность.

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28.10.2022 10:44
+12
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28.10.2022 10:37
+10
А казали візьмемо Київ за 3 дні і потім на Берлін можем повторіть.
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28.10.2022 10:30
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А казали візьмемо Київ за 3 дні і потім на Берлін можем повторіть.
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28.10.2022 10:30 Ответить
"в ставке гитлера путина все малахольные!" (тм)
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28.10.2022 10:32 Ответить
Наказали за безграмотность.

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28.10.2022 10:44 Ответить
Не перший раз вони з "єоргафією" "вляпуються" То сплутають "Первомайськ" та "Первомайське" і зіб"ють "не той" літак То карти старі (не обновлені) візьмуть : шукали поворот на Цюрюпинськ, якому кілька років, як повернули найменування "Олешки", або дивувалися з міста Славутич - бо у них такого міста на картах не було! Все по класиці російського металітету, описаною ще Фон Візіним : "Зачем дворянину эта как её - "еоргафия"? Извозчик-то зачем? Приказал барин - отвезёт куда следует!"
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28.10.2022 11:58 Ответить
Анекдот из советских времен.
ГДР, немцы отработали тяжелый день в госхозе и сидят в сельском гаштете, пьют пиво. Вдали показалась колонна техники. Один говорит другому.
- Дитрих, а хочешь я тебе расскажу, что будет в следующие 15 минут. Через пару минут они подъедут к нам и остановятся. Затем из кабины выйдет капитан, помочится на колесо, вынет из планшета карту и долго будет смотреть то в нее, то вперед. Затем спрячет карту подойдет к нам и спросит где ему повернуть на Дрезден
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28.10.2022 12:07 Ответить
Наші теж застигли, все розкисло, тут виходить на перший план можливість дистанційоного враження.
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28.10.2022 10:32 Ответить
Хто вам сказав що наші застигли?. Казали що буде режим інформаційної тиші, може треба детальні плани по тв розказувати.
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28.10.2022 10:36 Ответить
Брат, півгодини назад, він на першій лінії в Луганській, а Вам хто сказав що не так?
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28.10.2022 10:40 Ответить
Міністерство оборони та генштаб. Я довіряю їм, а не людям в інтернеті.
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28.10.2022 10:42 Ответить
Та які питання, проходь повз мого коменту, ви ж не пес, всюди відмітитись, мене тут знають 10 років.
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28.10.2022 10:44 Ответить
Не брешіть, бо мій племінник нічого не говорить,тільки просить вірить ЗСУ. Якщо брат дзвонить і розказує як там,то він просто не там.
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28.10.2022 11:35 Ответить
У мене немає братів на фронті, але є декілька хороших друзів. Вони говорять що ми переможемо, звичайно що це не буде прогулянка в парку, але ніхто не сидить склавши руки. Дата реєстрації на сайті мені байдужа, у нас війна не 24 лютого почалася. Я підозрілий до всіх у кого дата з 2014 року. Головне що пише людина, а не коли зареєстрована. Аккаунт можуть забанити до речі.
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28.10.2022 11:48 Ответить
А ми підозрілі до тих, хто з"явився тут після 24 лютого 2022 року Бо то, в основному, або "пригожинські", які прийшли сюди, щоб сіять розгубленість і паніку, або "подолячата", що прислані сюди, щоб вихвалять "найвеличнішого" і йому "сраку полірувать" І форумчани, скоріше, повірять тим, хто тут вже багато років, ніж "свіжозарядженим" Я, наприклад, - "кадровий" Служив у основному "на землі", а не "на асфальті" Виріс "в селі" - у таких же природних умовах що й ті в яких зараз ведуться бойові дії Полював більше 30 років Знаю, що таке український чорнозем з осінніми дощами Тому довіряю не брехунам Рєзнікова, а "букову"
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28.10.2022 12:09 Ответить
А я підозрілий до всіх починаючи з 2014, можете думати що інформ вкиди почалися лише з 24 лютого, це ваше право. Цікаво, а інших ботів не буває? Наприклад інші наші політики не мають своїх ботів? Ви знаєте про кого я кажу.
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28.10.2022 12:29 Ответить
Підозрюй, кого хочеш! Почни з себе Вийде, як в анекдоті: "Пере чоловік труси і матюкається: "Скільки разів казав: не вір нікому - навіть самому собі! Адже хотів, всього-навсього, перднуть!"
Що тут було до 2014 - не знаю, бо прийшов сюди лише з початком війни Двічі аккаунт "згоряв" - з-за атак на сайт Однак мене все одно (як і "букова") тут знають вже давно Чому ти так впевнений, що ТОБІ - "вчорашньому", повинно буть більше довіри, ніж нам? Тим більше, що я опираюсь на логіку та знання реалій природних умов України у жовтні, а ти - на слова безликої істоти, яка в інформпросторі назвалася "МО України" чи "Генштабом"?
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28.10.2022 12:45 Ответить
Я ніде не писав що до тих хто після 24 мають ставитися з довірою. Навпаки це новий виток війни, тому до таких людей підозра ще більша. Я мав на увазі що фраза я тут з 2018 мені нічого не каже. Боти пасуться тут з 2014, не треба себе тішити ілюзіями. Я не тільки опираюся на слова безликої істоти як ви кажете. Є офіційні звернення, а також мої друзі які на фронті. Мені важливо що пише людина, якщо вона пробує сіяти зраду або паніку, значить вона ворог і мені байдуже дата реєстрації.
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28.10.2022 12:53 Ответить
Я знаю "букова" вже кілька років - але не знаю ні тебе, ні твоїх "друзів", на яких ти посилаєшся То КОМУ я повинен вірить БІЛЬШЕ? На мене підписані до сотні форумчан Питання: КОМУ ВОНИ більше повірять - мені чи тобі? Не крути сракою - бо "вляпаєшся" ще більше!
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28.10.2022 18:26 Ответить
Не треба драматизувати, просто погода, був би в мене ваш номер вацапа, я би вам показав що там за жижа зараз, танки топляться в полях.
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28.10.2022 10:43 Ответить
Це війна, погода певні корективи вносить. Але нічого не застило, також є різні напрямки.
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28.10.2022 10:46 Ответить
Фронт повинен рухатись,як єдиний механізм.
Не повинно бути ніяких котлів.
А ще негода...хлопцям важко,не треба їх підганяти.Генштаб знає,що треба робити.
Зрозуміло,більше бк і наші бійці будуть поступово рухатись вперед.
Головне - зберегти життя наших синів.
А ми допомагаєм,як можем,армії.
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28.10.2022 11:02 Ответить
Ніхто не буде закидувати кацапів трупами, ми не так воюємо. Я розумію нашу тактику так: мінімізувати втрати та захопити якомога більше техніки та бк.
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28.10.2022 11:42 Ответить
за 27 октября.спикер Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.«Враг продолжает сосредотачивать свои усилия на ведении оборонных действий. Изменений в состоянии, составе и дислокации вражеских сил не отмечено».https://www.youtube.com/watch?v=TZyoPRehs3o&t=6s
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28.10.2022 10:33 Ответить
В інтерв'ю NewsNation президент Байден запитав, чому Путін продовжує говорити про ядерну війну.«Якщо він не має наміру, чому він продовжує про це говорити? Чому він говорить про можливість застосування тактичної ядерної зброї? Він був дуже небезпечним у тому, як він підійшов до цього. Він може закінчити це все. Геть з України», - сказав Байден NewsNation.https://www.newsnationnow.com/world/russia-at-war/russias-putin-rules-out-using-nuclear-weapons-in-ukraine/
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28.10.2022 10:43 Ответить
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28.10.2022 10:37 Ответить
*любезный*, а не пошел бы ты ...работать на такси ,аналитик хренов пригожинский
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28.10.2022 11:06 Ответить
Кацапи, краще драпайте ціліші будете. Бо вам тут пиз***ць буде!
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28.10.2022 11:06 Ответить
Нехай надто не закопуються в землю . Коли ЗСУ повністю відновлять свої запаси зброї і БК , чмобіків не врятують ніякі лінії оборони . .
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28.10.2022 11:38 Ответить
Закопавшисб в нашу землю, они в ней и останутся.

В качестве удобрения для бурьяна.
А после и бурьян выполем
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28.10.2022 12:14 Ответить
А химеры об этом знают?
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28.10.2022 12:04 Ответить
Так що, звільнення Херсону до кінця тижня не буде?
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28.10.2022 12:40 Ответить
@

>Так що, звільнення Херсону до кінця тижня не буде?

Ми можемо, звичайно, звільнити Херсон до кінця тижня, але тоді ж доведеться роздовбати заново заасфальтований пропускний пункт на Чонгарі. А грошей на новий асфальт немає, "батальон Монако" не віддає. 😥
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28.10.2022 20:39 Ответить
Все ясно. Хочуть відсидітися за лініями вагнера поки не буде сформований резерв з чмобіків.
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28.10.2022 14:24 Ответить
Облом Зе владі, хоча що їй - відсидить всю війну в бункерах.
Це тільки моя думка - наше військо повинно бути збільшеним до розмірів коли
масові ротації можна проводити без втрати якісної оборони і наступу по всіх
фронтах.
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28.10.2022 14:26 Ответить
В чому проблема, щоб обстріляти кацапські окопи та бліндажі?
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28.10.2022 19:20 Ответить
Британська розвідка - рашистському Генштабу:
"Щоб повернути ініціативу, вам необхідно буде відновити більш якісні, мобільні сили, здатні динамічно протидіяти українським проривам і проводити власні широкомасштабні наступальні операції".

Рашистський Генштаб - британській розвідці:
"Вас понял, інструкції прийняв".

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28.10.2022 20:33 Ответить
 
 