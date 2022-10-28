РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11165 посетителей онлайн
Новости Война
8 898 34

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 69,7 тыс. человек, 2640 танков, 1698 артсистем, 5378 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ворог,кацап,русня,орк

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери в технике и живой силе.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.10 ориентировочно составили:

личного состава около 69 700 (+480) человек ликвидировано;
танков - 2640 (+9) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5378 (+14) ед,
артиллерийских систем - 1698 (+8) ед,
РСЗО - 379 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 192 (+0) ед,
самолетов - 272 (+1) ед,
вертолетов - 251 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3),
крылатые ракеты – 351 (+0),
корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4099 (+10) ед,
специальная техника – 151 (+1).

Также читайте: Украинские защитники отбили вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов на Луганщине и Донетчине, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 69,7 тыс. человек, 2640 танков, 1698 артсистем, 5378 бронированных машин 01

армия РФ (19197) Генштаб ВС (6265) ликвидация (3534)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Смерть рашистським окупантам ! Перемога буде за нами !
показать весь комментарий
28.10.2022 10:54
+17
Як істинний християнин на Новий Рік хочу випити за упокій душ ста тисяч москалів...
показать весь комментарий
28.10.2022 10:56
+14
272 літака це майже 8 винищувальних або штурмових полків. 251 гелікоптер це 5 полків армійської авіації. Усього знищено 13 полків, а це виходить ціла повітряна армія. Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
28.10.2022 11:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смерть рашистським окупантам ! Перемога буде за нами !
показать весь комментарий
28.10.2022 10:54 Ответить
Кацапы просто не помнят свою выдуманную историю. Их деды что бы дойти до Берлина сначала получили ***** на своей территории. Так вот сейчас они получают ***** на нашей, а потом получат ***** на своей. Короче ***** в квадрате будет, а то и в кубе
показать весь комментарий
28.10.2022 11:00 Ответить
От тільки ніякого Бєрліна більше не буде.
показать весь комментарий
28.10.2022 11:17 Ответить
Змінить Процедуру оформлення ПОЛОНЕНИХ

+ не давати новим полоненим мінімум Місяць зв'язуватись з рідними в раші,

раніше чим місяць давати тільки тим полоненим що йдуть на контакт

ЦЕ

+викличе в раші соціальний кіпіш

+ускладнить проведення мобілізації
показать весь комментарий
28.10.2022 11:26 Ответить
Це спірне питання. Ось дивіться інший логічний ланцюжок: родичі не знають що з мобіком -> піднімають кіпіш в офф.установах -> виробляють ненависть до України -> заражають ненавистю оточуючих -> черговий мобік ід "мсититсь", а не "гонять його примусом".

А якщо одразу повідомляти рідним: знають що з мобіком -> починають шукати способи повернути -> піднімають кіпіш в офф.установах -> зайняті переживанням за свого мобіка -> начхати їм на Україну -> додаткової мотивації воювати за ***** не створюють.
показать весь комментарий
28.10.2022 16:22 Ответить
"виробляють ненависть до України"
83% русофашиста бажають сметрті Українцям!

Смерть чи наближення смерті лякає навіть найбільшого шакала
Вони повинні забити в свої мізки що в Україні їх чекає 100% смерть!
показать весь комментарий
29.10.2022 22:12 Ответить
Як істинний християнин на Новий Рік хочу випити за упокій душ ста тисяч москалів...
показать весь комментарий
28.10.2022 10:56 Ответить
если каждый день утилизировать свиноцабак как за вчерашний день - то на Новий Рік буде трохи більше ста тисяч москалів...
показать весь комментарий
28.10.2022 12:55 Ответить
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
28.10.2022 10:57 Ответить
Зебилы, шо кацапы , прут бочку на Запад.
показать весь комментарий
28.10.2022 11:07 Ответить
Абдристович геніальний стратєх.
показать весь комментарий
28.10.2022 11:11 Ответить
...просто талант
показать весь комментарий
28.10.2022 12:02 Ответить
Все більше і більше зустрічаю на різних каналах та сайтах..жалістні росповіді рашистів про могілізацію...так звані "ліберальні"російські та ін.
Складається враження,та навіть впевнений ,це для того щоб їх пожаліли,що вони пішли необучені,голодні і неодіті...пропаганда робить діло-щоб скидувались рашистам на війну.
Але ні одна скотина -не задасть питання -Якого )(єра ви йдете воювати в Україну!
показать весь комментарий
28.10.2022 10:59 Ответить
272 літака це майже 8 винищувальних або штурмових полків. 251 гелікоптер це 5 полків армійської авіації. Усього знищено 13 полків, а це виходить ціла повітряна армія. Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
28.10.2022 11:00 Ответить
Хотелось бы в это верить. Но почему на Ориксе цифры гораздо ниже? 63/54 самолетов/вертолетов. Ну добавим пусть 30% из того чего не вылаживали, но все равно даже близко нет к 272/251.
У меня была мысль что подбитые леталки падают в основном на оккупированной территории (типа успевают долететь за фронт) - но почему тогда после освобождения харьк. обл. нашли буквально только пару самолетов?
показать весь комментарий
28.10.2022 12:54 Ответить
В Харьковской области и Лимане нашли неучтенные сбитые самолеты. Oryx основывается на фотографиях. Если самолёт упал у орков, то его увезут и на видео не покажут. Там, я понимаю, даже после падения много ценного остаётся
показать весь комментарий
28.10.2022 13:14 Ответить
Импортзамещение...
показать весь комментарий
28.10.2022 13:41 Ответить
тепер можна по-іншому трактувати речі
росія дає ЕС газ і нафту, а ЕС дає снаряди і ПВО Україні
показать весь комментарий
28.10.2022 11:10 Ответить
Війна почалась майже 70 тищ орків тому.
показать весь комментарий
28.10.2022 11:13 Ответить
Украинский солдат несет снаряд с письменным обращением к российской армии на передовой возле Бахмута, Донецкая область, Украина, четверг, 27 октября 2022 г.

показать весь комментарий
28.10.2022 11:14 Ответить
крепкий дед !!!!!! наверняка не любитель 95 квартала .
показать весь комментарий
28.10.2022 11:50 Ответить
Саперы Службы по чрезвычайным ситуациям Украины эксплуатируют первую в Украине машину разминирования Armtraс 400 во время ее презентации для СМИ на окраине Харькова, Украина, в четверг, 27 октября 2022 г. Табличка слева гласит: «Опасно! Мины».
показать весь комментарий
28.10.2022 11:23 Ответить
Local resident......... with his cat and belonging goes downstairs as he leaves his home in Bakhmut, the site of the heaviest battle against the Russian troops in the Donetsk region, Ukraine, Wednesday, Oct. 26, 2022.
показать весь комментарий
28.10.2022 11:39 Ответить
англоязычный контент должен быть на цензоре !!!!! много бритов и в штатах просят перевести наши новости с цензора , это упущение нужно убрать.
показать весь комментарий
28.10.2022 11:53 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2022 12:35 Ответить
эт такое... я хожу по их сайтах,если надо перевести перевожу(гугл переводчик)и они смогут
A Ukrainian soldier targets his mortar in the front line position near Bakhmut
показать весь комментарий
28.10.2022 12:38 Ответить
Он зверху біля назви сайту ЦЕНЗОР. НЕТ, пише укр і поруч галочка. Натискаю на галочку і там рус і ENG. Натискайте ENG і буде вам щастя.
показать весь комментарий
28.10.2022 18:14 Ответить
Добре хлопці! Паліть москалів!!!
показать весь комментарий
28.10.2022 11:54 Ответить
70 000 🎂🎂🎂 свято наближається!!!
показать весь комментарий
28.10.2022 13:02 Ответить
Я служил в армии СССР 1984-1986. В\Ч 52320. Зенитно-ракетная бригада. Шиловский гарнизон, 40 км от Новосибирска, У нас в роте был этничный русич Шишкин, которого чеченцы Тимирбулатов, Эрсабиев и Мамедов трахали в задницу. в роте все за то знали и офицеры. Его тупо насиловали каждый день. Когда эти ******** шли в гости к землякам после отбоя, брали его с собой как секс угощение. Вот такой был братский советский союз.
показать весь комментарий
28.10.2022 14:19 Ответить
Сейчас кадыровцы держат эту эстафету. А русских ванек выбора нету только жопы подставлять.
показать весь комментарий
28.10.2022 14:26 Ответить
Після яких летальних втрат кацапи захочуть звернути війну ?
Думаю після 400 - 600 тисяч дохлих кацапських вояків в Україні, то б то ще рано радіти.
показать весь комментарий
28.10.2022 15:26 Ответить
просто интересно - сколько всего свиноцабак ***** бросило в Украину...?
если считать что 260000 тыс. было перед вторжением\цифра относительная...\
плюс 300000 чмобиков\тоже относительно...\ - получается 560000 тыс...?\много гавна - очень много...\
то математически получаем - ЗСУ могилизировало каждую 8-ю свиноцабаку...\а скольким ещё шкурку "подпортили"...?)))\
но работы у ребят ещё конечно много...!!!
показать весь комментарий
28.10.2022 15:59 Ответить
 
 