Общие боевые потери РФ с начала войны – около 69,7 тыс. человек, 2640 танков, 1698 артсистем, 5378 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери в технике и живой силе.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.10 ориентировочно составили:
личного состава около 69 700 (+480) человек ликвидировано;
танков - 2640 (+9) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5378 (+14) ед,
артиллерийских систем - 1698 (+8) ед,
РСЗО - 379 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 192 (+0) ед,
самолетов - 272 (+1) ед,
вертолетов - 251 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3),
крылатые ракеты – 351 (+0),
корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4099 (+10) ед,
специальная техника – 151 (+1).
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+17 Олександр Шевченко #500693
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+17 Степан Русин #524805
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+ не давати новим полоненим мінімум Місяць зв'язуватись з рідними в раші,
раніше чим місяць давати тільки тим полоненим що йдуть на контакт
ЦЕ
+викличе в раші соціальний кіпіш
+ускладнить проведення мобілізації
А якщо одразу повідомляти рідним: знають що з мобіком -> починають шукати способи повернути -> піднімають кіпіш в офф.установах -> зайняті переживанням за свого мобіка -> начхати їм на Україну -> додаткової мотивації воювати за ***** не створюють.
83% русофашиста бажають сметрті Українцям!
Смерть чи наближення смерті лякає навіть найбільшого шакала
Вони повинні забити в свої мізки що в Україні їх чекає 100% смерть!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Складається враження,та навіть впевнений ,це для того щоб їх пожаліли,що вони пішли необучені,голодні і неодіті...пропаганда робить діло-щоб скидувались рашистам на війну.
Але ні одна скотина -не задасть питання -Якого )(єра ви йдете воювати в Україну!
У меня была мысль что подбитые леталки падают в основном на оккупированной территории (типа успевают долететь за фронт) - но почему тогда после освобождения харьк. обл. нашли буквально только пару самолетов?
росія дає ЕС газ і нафту, а ЕС дає снаряди і ПВО Україні
A Ukrainian soldier targets his mortar in the front line position near Bakhmut
Думаю після 400 - 600 тисяч дохлих кацапських вояків в Україні, то б то ще рано радіти.
если считать что 260000 тыс. было перед вторжением\цифра относительная...\
плюс 300000 чмобиков\тоже относительно...\ - получается 560000 тыс...?\много гавна - очень много...\
то математически получаем - ЗСУ могилизировало каждую 8-ю свиноцабаку...\а скольким ещё шкурку "подпортили"...?)))\
но работы у ребят ещё конечно много...!!!