Общие боевые потери РФ с начала войны – около 69,7 тыс. человек, 2640 танков, 1698 артсистем, 5378 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери в технике и живой силе.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.10 ориентировочно составили:

личного состава около 69 700 (+480) человек ликвидировано;

танков - 2640 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5378 (+14) ед,

артиллерийских систем - 1698 (+8) ед,

РСЗО - 379 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 192 (+0) ед,

самолетов - 272 (+1) ед,

вертолетов - 251 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3),

крылатые ракеты – 351 (+0),

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4099 (+10) ед,

специальная техника – 151 (+1).

Также читайте: Украинские защитники отбили вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов на Луганщине и Донетчине, - Генштаб ВСУ