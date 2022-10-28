Кадыров и Пригожин оскорбляют генерал-полковника ВС РФ Лапина, чтобы добиться увольнения Шойгу и Герасимова, - Бутусов
Владельцы частных армий Кадыров и Пригожин вместе обрушились с обвинениями на Героя России генерал-полковника Лапина, командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ. Минобороны РФ молчит, ведь Кадыров – это фаворит Путина.
Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"На самом деле ударом по Лапину два владельца частных армий Кадыров и Пригожин собираются сбить тех, кто Лапина назначил и поддерживает - начальника Генштаба Герасимова и министра обороны Шойгу. В 2017 году у Шойгу с Пригожиным возник конфликт, Пригожин претендовал на поставки питания в российскую армию, но Шойгу ему не позволил влезть в этот бизнес", - пишет Бутусов.
По его словам, теперь Кадыров и Пригожин используют поражения российской армии как повод поставить в военное руководство своих людей, своего министра обороны и тем самым усилить свое влияние.
"Кадыров и Пригожин уже фактически стали главарями параллельных государств силовых структур, лично подчиненных Путину. И этим открытым конфликтом с Минобороны и Генштабом они показывают всем российским силовикам, что они влиятельнее официальных силовых структур", - пише Бутусов.
"Россию после смерти Путина ждет феодальная раздробленность власти чеченских и вагнеровских полевых командиров", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
///
вылупки кадырова-дон-дона-андон никогда небыли на фронте в Украине.
Глава чечни ка-дыров утверждает, что трое его сыновей, младшему из которых 14 лет, а старшему 16 лет, посетили линию фронта в Украине.
Но, как оказалось, "украинский фронт" был в Объединенных Арабских Эмиратах.
Судя по видео, которое "слили" в сеть, они приехали на боксерский турнир в Абу-Даби.
https://t.me/AFUStratCom/8784
Во время шоу ка-дыров-младший находился в компании шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
Все бы ничего, но в то же время глава Чечни горячо рассказывал и даже опубликовал видео, что его сыновья, среди которых Адам, отправились воевать в Украину.
22 октября, в день турнира, главный российский "дон-дон" опубликовал видео, где адам привез в Грозный троих украинских пленных. Интересно, что личности "пленных" не были показаны.
https://twitter.com/i/status/1583585335338237952
«Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки? Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?»
Теж вважаю - після смерті ***** , кацапію чекає громадянська війна . . Трішки поясню що мене змушує так думати .
По перше - ФСБ і диров це вже зараз - "два пітбулі на ринзі для собачих боїв" , яких на повідках стримує лише ***** , інакше вже б вчепилися .. Виживе лише один . Значна частина генералітету зс рф , теж не забуде ка-диркі його зневажливих висловлювань на свою адресу .
По друге - так звані - руські націоналісти .! Ці навіть до бандерівців не горять такою кипучою ненавистю як до кадировців та інших - чєрножопих ублюдков ( тобто до - неруських національностей рф ) . Почитайте в тєлєгі - Бульбу прєстолов , Джигу на могілє та багатьох інших блогерів націоналістів ,, і подивіться яку ворожнечу вони вже зараз розпалюють проти мусульман та інших - нерузьких паРаші .
Далі - зеки пригожина , цим взагалі все пох ,, ті хто виживе в Україні , зі зброєю вже навряд чи розстанеться , і з нею ж повернеться назад в паРашу ( вже зараз такі випадки є ) . Після цього - холодноє лєто 53 г , здасться забавкою .
Тобто , вже зараз видно - після того як ***** " склеїть ласти " , кацапію чекають - веселі часи . .
Поэтому не стоит ожидать какого-то внутреннего конфликта в мордорской верхушке, который приведет к хаосу в системе управления рашистскими войсками. Выдавать желаемое за действительное ... мы это уже проходили.