Кадыров и Пригожин оскорбляют генерал-полковника ВС РФ Лапина, чтобы добиться увольнения Шойгу и Герасимова, - Бутусов

Владельцы частных армий Кадыров и Пригожин вместе обрушились с обвинениями на Героя России генерал-полковника Лапина, командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ. Минобороны РФ молчит, ведь Кадыров – это фаворит Путина.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На самом деле ударом по Лапину два владельца частных армий Кадыров и Пригожин собираются сбить тех, кто Лапина назначил и поддерживает - начальника Генштаба Герасимова и министра обороны Шойгу. В 2017 году у Шойгу с Пригожиным возник конфликт, Пригожин претендовал на поставки питания в российскую армию, но Шойгу ему не позволил влезть в этот бизнес", - пишет Бутусов.

По его словам, теперь Кадыров и Пригожин используют поражения российской армии как повод поставить в военное руководство своих людей, своего министра обороны и тем самым усилить свое влияние.

"Кадыров и Пригожин уже фактически стали главарями параллельных государств силовых структур, лично подчиненных Путину. И этим открытым конфликтом с Минобороны и Генштабом они показывают всем российским силовикам, что они влиятельнее официальных силовых структур", - пише Бутусов.

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"Россию после смерти Путина ждет феодальная раздробленность власти чеченских и вагнеровских полевых командиров", - подытожил он.