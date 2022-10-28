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Новости Война
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Кадыров и Пригожин оскорбляют генерал-полковника ВС РФ Лапина, чтобы добиться увольнения Шойгу и Герасимова, - Бутусов

пригожин,кадиров

Владельцы частных армий Кадыров и Пригожин вместе обрушились с обвинениями на Героя России генерал-полковника Лапина, командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ. Минобороны РФ молчит, ведь Кадыров – это фаворит Путина.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На самом деле ударом по Лапину два владельца частных армий Кадыров и Пригожин собираются сбить тех, кто Лапина назначил и поддерживает - начальника Генштаба Герасимова и министра обороны Шойгу. В 2017 году у Шойгу с Пригожиным возник конфликт, Пригожин претендовал на поставки питания в российскую армию, но Шойгу ему не позволил влезть в этот бизнес", - пишет Бутусов.

По его словам, теперь Кадыров и Пригожин используют поражения российской армии как повод поставить в военное руководство своих людей, своего министра обороны и тем самым усилить свое влияние.

"Кадыров и Пригожин уже фактически стали главарями параллельных государств силовых структур, лично подчиненных Путину. И этим открытым конфликтом с Минобороны и Генштабом они показывают всем российским силовикам, что они влиятельнее официальных силовых структур", - пише Бутусов.

Также читайте: Кадыров обвинил российского генерала Лапина в "сдаче линии обороны"

"Россию после смерти Путина ждет феодальная раздробленность власти чеченских и вагнеровских полевых командиров", - подытожил он.

армия РФ (19197) Кадыров Рамзан (801) Шойгу Сергей (712) Бутусов Юрий (4358) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+22
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28.10.2022 11:29
+20
товарищам генералам пора начинать мочить товарищей фсбшников в сортирах. иначе будет наоборот. как бы там ни было, а сортир не останется порожним.
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28.10.2022 11:31
+9
Комусь жаль генерала Лапіна?
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28.10.2022 11:39
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28.10.2022 11:29 Ответить
Кароче, котять бочку на САМОГО. *****.
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28.10.2022 11:30 Ответить
товарищам генералам пора начинать мочить товарищей фсбшников в сортирах. иначе будет наоборот. как бы там ни было, а сортир не останется порожним.
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28.10.2022 11:31 Ответить
Цього воіна всіх часів і народів - кадирку --- на передок .
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28.10.2022 11:32 Ответить
Щиро бажаємо вам повторення 1917-го.
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28.10.2022 11:39 Ответить
Комусь жаль генерала Лапіна?
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28.10.2022 11:39 Ответить
Отщипенцы, руки прочь от Сергея Кожебековича!!!
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28.10.2022 11:41 Ответить
Кожедубовича. Он же рюзьге витязь
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28.10.2022 11:45 Ответить
на самом деле Кожухетовича
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28.10.2022 18:45 Ответить
Гризіть один одного, пітараси запоребрикові.
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28.10.2022 11:42 Ответить
Пока слабо. Должны начать валить друг друга.
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28.10.2022 11:42 Ответить
Два ублюдка и подонка "мочат" третьего. Это эпично.
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28.10.2022 11:44 Ответить
дон-дон от андона ))))
///
вылупки кадырова-дон-дона-андон никогда небыли на фронте в Украине.

Глава чечни ка-дыров утверждает, что трое его сыновей, младшему из которых 14 лет, а старшему 16 лет, посетили линию фронта в Украине.
Но, как оказалось, "украинский фронт" был в Объединенных Арабских Эмиратах.
Судя по видео, которое "слили" в сеть, они приехали на боксерский турнир в Абу-Даби.

https://t.me/AFUStratCom/8784

Во время шоу ка-дыров-младший находился в компании шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
Все бы ничего, но в то же время глава Чечни горячо рассказывал и даже опубликовал видео, что его сыновья, среди которых Адам, отправились воевать в Украину.
22 октября, в день турнира, главный российский "дон-дон" опубликовал видео, где адам привез в Грозный троих украинских пленных. Интересно, что личности "пленных" не были показаны.

https://twitter.com/i/status/1583585335338237952
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28.10.2022 11:44 Ответить
Кукажуевич тоже не пальцем деланый. Требуем продолжения сериала!
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28.10.2022 11:49 Ответить
пряма дискредитація другої армію світу (країн третього Світу)
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28.10.2022 11:51 Ответить
Idiot borba za mesto glavnokondujecego, mozet baran kadyrov na mesto glavnokomadujecego xocet, ili vor povar.Pust mezdu saboj razberajetsia pri pomoci oruzyja.Na meste soigu ja bi udaril po vagnercev i kadyrova vojskam ****** poka jego snimet
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28.10.2022 11:55 Ответить
там вся кзыл орда законтаченная через опущенных
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28.10.2022 12:01 Ответить
Це Інсайдер https://theins.ru/news/256471/ The Insider вже писав..В сообщении Кадыров называет одного из основателей ЧВК Вагнера Евгения Пригожина «братом» и «прирожденным воином».
«Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки? Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?»
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28.10.2022 12:05 Ответить
Навіть коли вони один одного опускати, а не ображати, почнуть що нам від того? Маємо робити свою справу, а не смакувати рашистське лайно. Слава ЗСУ!
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28.10.2022 12:15 Ответить
"Росію після смерті Путіна чекає феодальна роздробленість влади чеченських та вагнерівських польових командирів", Джерело:
Теж вважаю - після смерті ***** , кацапію чекає громадянська війна . . Трішки поясню що мене змушує так думати .
По перше - ФСБ і диров це вже зараз - "два пітбулі на ринзі для собачих боїв" , яких на повідках стримує лише ***** , інакше вже б вчепилися .. Виживе лише один . Значна частина генералітету зс рф , теж не забуде ка-диркі його зневажливих висловлювань на свою адресу .
По друге - так звані - руські націоналісти .! Ці навіть до бандерівців не горять такою кипучою ненавистю як до кадировців та інших - чєрножопих ублюдков ( тобто до - неруських національностей рф ) . Почитайте в тєлєгі - Бульбу прєстолов , Джигу на могілє та багатьох інших блогерів націоналістів ,, і подивіться яку ворожнечу вони вже зараз розпалюють проти мусульман та інших - нерузьких паРаші .
Далі - зеки пригожина , цим взагалі все пох ,, ті хто виживе в Україні , зі зброєю вже навряд чи розстанеться , і з нею ж повернеться назад в паРашу ( вже зараз такі випадки є ) . Після цього - холодноє лєто 53 г , здасться забавкою .
Тобто , вже зараз видно - після того як ***** " склеїть ласти " , кацапію чекають - веселі часи . .
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28.10.2022 12:16 Ответить
Нехай вони пожирають друг дружку,а ми їх всіх заїбаш*мо!
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28.10.2022 12:34 Ответить
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28.10.2022 12:34 Ответить
Вася Шевченко f77d76ba зря вы так на на рамзанку дырова . А может быть его сын дроном ночью 🌙 управляет, ну через спутник и с пленными вы его не так поняли, он пленял овец
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28.10.2022 12:51 Ответить
парочка Twix,не в шоколадІ(шерстЬ і зал...па),кадиров нагадує жін.половий орган,пригожин чол.Як по зоології то все норм,так і має бути.Якщо це початок собачих боїв,також не погано.
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28.10.2022 12:53 Ответить
Дондон с Пригожиным уверенно идёт на опущение уже опущенной России до уровня африканской недостраны с главным бандитом у власти. Потом оба ещё подеруся за власть и один из них сдохнет в непонятных обстоятельствах. Для простых россиян это будет возможность попробовать жизнь обычного жителя Зимбабве на своей шкуре. С банками для рублей вместо кошелька.
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28.10.2022 13:11 Ответить
Я думаю, что у Лапина (и у Герасимова, и у Шойгу) все в порядке с миллионами $ на заграничных счетах, с недвижимостью за кордоном. Обеспечены и дети и внуки на десятилетия вперед. Им и "на не на" какая-то борьба с ********* на всю голову Кадыровым и Пригожиным (которая может закончится кровью). Но написать заявление "по собственному" они не могут, т.к. путлер однозначно воспримет это как предательство (со всеми вытекающими). Поэтому им глубоко насрать на "критику" Кадырки и Пригожина. Уволят - только выдохнут с облегчением. И Лапин, и Герасимов, и Шойгу, мне кажется, уже понимают что война проиграна. Но озвучить это не будут никогда. Накуя же им становиться "генералами поражения"? Они даже заинтересованы свалить сейчас по-тихому. Но это решение может принять только путлер. Вот они и молчат, в надежде, что путлер САМ решит их уволить.
Поэтому не стоит ожидать какого-то внутреннего конфликта в мордорской верхушке, который приведет к хаосу в системе управления рашистскими войсками. Выдавать желаемое за действительное ... мы это уже проходили.
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28.10.2022 13:28 Ответить
****** станвится *********
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28.10.2022 13:45 Ответить
Российское население мечтающее об "империи" и "величии" по факту отдает себя во власть трех людоедов, готовых жрать, убивать, насиловать и издеваться над этим населением, пока оно это дозволяет делать, пока оно терпит. Трем кровопийцам (Путин+Пригожин+Кадыров) это как раз и надо. Каким образом могут принести "величие" России обыкновенные людоеды?
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28.10.2022 16:18 Ответить
цього Лапіна задвухсотили вже
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29.10.2022 20:57 Ответить
 
 