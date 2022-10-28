Воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна собирают на САУ "Гвоздика"

Объявлен сбор на САУ "Гвоздика" для военнослужащих Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Бригады.

"Россияне до сих пор любят кричать, что в Украине их ждут с цветами в руках. А реальность такова, что единственные цветы, с которыми их здесь встречают, это артиллерийские установки "Гвоздики", в том числе с помощью которых ВСУ гонят врага с нашей земли. Поэтому, чтобы еще раз напомнить оккупантам, на какой букет ярости от украинцев они действительно заслуживают, мы запускаем этот сбор", - говорится в сообщении.

Военнослужащие Бригады успешно работали на Харьковщине, Киевщине, Херсонщине. Именно они разрушили оккупантские блокпосты "Москва" и "Питер", а затем идут дальше бороться с врагом.

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