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Новости Агрессия России против Украины Война
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Воинам Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна собирают на САУ "Гвоздика"

сау,гвоздика

Объявлен сбор на САУ "Гвоздика" для военнослужащих Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Богуна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Бригады.

"Россияне до сих пор любят кричать, что в Украине их ждут с цветами в руках. А реальность такова, что единственные цветы, с которыми их здесь встречают, это артиллерийские установки "Гвоздики", в том числе с помощью которых ВСУ гонят врага с нашей земли. Поэтому, чтобы еще раз напомнить оккупантам, на какой букет ярости от украинцев они действительно заслуживают, мы запускаем этот сбор", - говорится в сообщении.

Военнослужащие Бригады успешно работали на Харьковщине, Киевщине, Херсонщине. Именно они разрушили оккупантские блокпосты "Москва" и "Питер", а затем идут дальше бороться с врагом.

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Смотрите: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении дронов и тепловизоров для фронта. ФОТО

помощь (7798) волонтеры (2633) ВСУ (6584)


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Топ комментарии
+39
Ееее... Не зовсім зрозуміло:
Яка юридична особа мае дозволи купувати САУ (і дарувати її бригаді) і яка юридична особа мае дозволи продавати САУ (і мае ці самі САУ)?
Чи це державний УкрОборонПром торгує САУ з ЗСУ?
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28.10.2022 11:41
+25
З тексту незрозуміло яким чином та у кого будуть купувати Гвоздику. Це ж не квадрик, на який збирають.
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28.10.2022 11:37
+18
Два епізоди експорту двигунів до військових гелікоптерів, що інкримінують президенту АТ "Мотор Січ" Богуслаєву мають хронологічні точки 2008 (Ющенко) і 2021 (Зеленський) роки. Якщо з 2008 роком це ще якось можна зрозуміти, то продаж Росії 43 двигунів у 2021 можна сміливо ставити поряд з розмінуванням Чонгаром і роззброєнням ВСУ напередодні війни. Це державна зрада. І не тільки Богуслаєва, а саме головне - Зеленського і його поплічників.

Справу звичайно замнуть. Богуслаєва обміняють на чергову партію військовополонених ВСУ, але такі речі не мають терміну давності.
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28.10.2022 11:50
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Зберем.... то наше. Тільки, ****, де бабло, те шо ШЕВЧЕНКО сп...в нацбанкірщик хренов...Ну нічого підари, гикнеться все це вам
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28.10.2022 11:36 Ответить
А где интересно можно такое купить? А вы знаете ,что только одна частная фирма получила разрешение на покупку и передачу ВСУ оружия ? и она принадлежит Порошенко. Мы скидуем на прямую деньги ВСУ. Только удивил пост , мы купим сау ,давайте сразу авианосец со ста ф-18
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28.10.2022 16:07 Ответить
З тексту незрозуміло яким чином та у кого будуть купувати Гвоздику. Це ж не квадрик, на який збирають.
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28.10.2022 11:37 Ответить
В воєнторзі.
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28.10.2022 11:44 Ответить
У кацапів 😂😆
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28.10.2022 11:54 Ответить
Шутки шутками а в Приднестровье можно куча всего купить у кацапни. Там сплошные барыги, которые за деньги и бутылку водки готовы и технику с боеприпасами и свой русский мир продать.
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28.10.2022 14:37 Ответить
І, якзавозити в Україну куплену в Придністров'ї САУ?
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28.10.2022 15:08 Ответить
Навіть без зупинки на кордоні.
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28.10.2022 16:38 Ответить
Так само як євробляхи.
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28.10.2022 19:44 Ответить
з тексту про "квіти", чистійша спекуляція, маніпуляція і лажа... чому не танк т-72, "абрамс" або "хаймарс"?
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28.10.2022 13:26 Ответить
похоже у бариг із укроборонпрому і не факт що трофейні із Харківського напрямку. інакше нігде сау в гаражах не виробляють .
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28.10.2022 13:27 Ответить
Це більше схоже на стьоб. Типу: "Ану, знайдуться дурачки, що поведуться?"
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28.10.2022 15:00 Ответить
добра справа
а можливо краще замахнутись на французський cesar чи словацьку zuzannu?
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28.10.2022 11:38 Ответить
шахрайство ніколи не було доброю справою.
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28.10.2022 13:28 Ответить
может сразу на ф35?)
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28.10.2022 11:39 Ответить
Гвоздики ще виробляють, чи хтось продає?
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28.10.2022 11:41 Ответить
Свинарчук викраде на російському заводі та контрабандою переправить через кордон.
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28.10.2022 11:44 Ответить
Свинарчуки, честь їм і хвала, нічого не крали на кацапських заводах, вони потрібні комплектуючі купували на тих заводах(як, це не наша справа) і контрабандою, через кацапський кордон постачали в Україну - заслуговують державних нагород.
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28.10.2022 13:31 Ответить
А шо,у кацапів не намутили? А купляти в кого? В МО?😦
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28.10.2022 11:41 Ответить
Ееее... Не зовсім зрозуміло:
Яка юридична особа мае дозволи купувати САУ (і дарувати її бригаді) і яка юридична особа мае дозволи продавати САУ (і мае ці самі САУ)?
Чи це державний УкрОборонПром торгує САУ з ЗСУ?
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28.10.2022 11:41 Ответить
Теоретически, Гвоздику можно купить у поляков, или чехов. Но вот как это оформлено юридически, хз. Возможно, через фонд ПЖ, или иную организацию, имеющую соответствующие лицензии.
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28.10.2022 12:24 Ответить
Я б задонатив але якось дивно виглядають такі запроси. Волонтери мають закривати дірки і нагальні потреби в речах, які МО не поставляє через бюрократію або постачає довго.
САУ це те що МО замовить з бюджету.
Напишіть більше подробиць про цей збір і яким чином будуть купувати. Може це у приватної компанії з умовної Чехії?
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28.10.2022 11:42 Ответить
Це проблема Укроборони, Резніченко і оп. Фінанси на зброю виділено, може уже пора не відео зе купляти,а реально зброю.
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28.10.2022 11:42 Ответить
нічого не розумію, "Гвоздика" в воєнторзі продається?
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28.10.2022 11:46 Ответить
Выглядит это как: "Без лоха и жизнь плоха"
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28.10.2022 11:49 Ответить
Это типа как если бы я купил ударный дрон камкамидзе, и как частное лицо, ***** бы по мозырьскому НПЗ. выходит так можно, почему гражданские не купляют и не мастерят дроны и не атакуют беларусь? Ведь государству ничего за это не будет - скажут это не мы
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28.10.2022 11:51 Ответить
Если это не тайна,каким волонтерам доверяете,если можно имя.Кому последний раз переводили деньги?
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28.10.2022 11:58 Ответить
Тарас Чмут - фонд Повернись Живым, и не надо ничего выдумывать
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28.10.2022 14:09 Ответить
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28.10.2022 11:49 Ответить
Два епізоди експорту двигунів до військових гелікоптерів, що інкримінують президенту АТ "Мотор Січ" Богуслаєву мають хронологічні точки 2008 (Ющенко) і 2021 (Зеленський) роки. Якщо з 2008 роком це ще якось можна зрозуміти, то продаж Росії 43 двигунів у 2021 можна сміливо ставити поряд з розмінуванням Чонгаром і роззброєнням ВСУ напередодні війни. Це державна зрада. І не тільки Богуслаєва, а саме головне - Зеленського і його поплічників.

Справу звичайно замнуть. Богуслаєва обміняють на чергову партію військовополонених ВСУ, але такі речі не мають терміну давності.
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28.10.2022 11:50 Ответить
Навіщо та Гвоздика? Краще у Байдена Паладін купити. Такий собі ленд-ліз.
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28.10.2022 11:57 Ответить
Муйня якась
Для закупівлі такої техніки потрібен "Сертифікат кінцевого користувача". Цей сертифікат видають державні установи (раніше було "Укроборонресурс", "Укрспецекспорт"). Якщо то держава, навіфщо з населення збирати кошти, якщо приватна компанія - порушення торгівлі зброєю.
Повна лажа!!
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28.10.2022 11:58 Ответить
Есть общественные организации, получившие право на импорт вооружений.
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28.10.2022 12:25 Ответить
Ви не розумієте поняття "Сертифікату кінцевого користувача". основний принцип - відповідальність про неможливість перепродажу. Який нахрєн у громадської організації може бути факт несення відповідальності? Ви у цій муйні не працювали і не знаєте.
Сертифікат укладається на 2/3 мовах. Англійська, країна отримувач, країна постачальник.
Це все дуже жорстоко контролюється. Скільки ********* загинуло за продаж БП до Африки по підробним сертифікатам (в основному ДТП), я тільки знаю 32 -х осіб.
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28.10.2022 12:47 Ответить
Почитайте про фонд Повернись живим. Может часть ваших сомнений развеется. Они уже закупали броневики и Байрактары. От производителя. Со всеми разрешительными документами.
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28.10.2022 15:49 Ответить
е-е-е-е...що?

а після війни ті гвоздики на гражданку забрать можна?

город орати чи з сусідами розбиратися за межу?
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28.10.2022 11:59 Ответить
+
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28.10.2022 11:59 Ответить
скоро на ТЭЦ с ЛЕП собирать начнут....
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28.10.2022 12:00 Ответить
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28.10.2022 12:04 Ответить
І така практика напевно триватиме до тих пір поки українці не почнуть вчиняти самосуд. (владоохоронна система -рідня таким негідникам?)
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28.10.2022 12:13 Ответить
Нащо нам державні діячи та влада якщо ми сами купляемо важку зброю?!!
Де шалені гроші від западного світу?
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28.10.2022 12:05 Ответить
Не удивлюсь если обьявят сбор на атомную боеголовку. Я понимаю собирают на дрон, который надо купить, но на металобрухт собирать то конечно новое слово в науке и технике
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28.10.2022 12:08 Ответить
Alex Petrov

@Punisher_Cat

·

https://twitter.com/Punisher_Cat/status/1585916495195955200 32 мин

Піхота іздить на тому, що є. Волгі чи Жигулі. Якщо повезло, то старенькі джипи які волонтери подарували! Але то піхота. Їх підготували до війни, нехай їздять.
Поважні дупи з Банковій мусять їздити згідно статусу, на амеріканській гуманітарці, себто Shevrolet Tahoе.
Кожному своє!
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28.10.2022 12:22 Ответить
Мисливець за зорями



Кадирівці розмародерили будинок прихильниці "руськаго міра" у якої батько за нього задвухсотився Яка несподіванка

https://twitter.com/i/status/1585898843090165760

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28.10.2022 12:25 Ответить
Чего?? Это или развод лохов, или полный ****** министерства обороны. Полный провал зеленой власти. В любом случае, я не буду на такое донатить.
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28.10.2022 12:30 Ответить
А для чого нам оборонпром? Чим вони там займаються?!
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28.10.2022 12:31 Ответить
Може цю САУ хочуть купити у кацапів? Кацапи ж перед здачею в полон можуть продавати свою техніку, на якій приїдуть здаватися?
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28.10.2022 12:34 Ответить
то чиста маніпуляція і шахрайство. не купіться.
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28.10.2022 13:22 Ответить
Видно Стефанчук-Зеленський дорулювалися з бюджетом до краю, що треба Українцям на САУ донатити та збирати шапкою гроші!!
Питання до них, а ви для чого по телебаченню губами плямкаєте, а Украінці, у цей час, гроші збирають на обладнання та озброєння ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ !!
Нетямущий уряд та привладних крадіїв, треба відсторонювати від влади і проводити судові розслідування, куди діли гроші під час ВІЙНИ!!
Можливо, це збирають гроші БЗДІЖенці з батальйонів в країнах ЄС!!!??
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28.10.2022 12:51 Ответить
На тепловізори збери , на Байрактари збери, там в ОП не прихуйли, де ці усі мільярди макрофінансової допомоги від заходу 🤬
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28.10.2022 13:13 Ответить
Каждое сообщение о сборе народных средств на вооружение и амуницию - это свидетельство коррупции зелёных и наглого воровства помощи Запада... это вурдалачий пир на крови и беде своих сограждан...
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28.10.2022 13:19 Ответить
Збирають кошти на сау "гвоздика".... стоп!!! це як?? шахрайство на 99,9 %. не купіться!!!! може вже пора збирати кошти на F-35, F-22, Томогавки, міг-29, Су-35... Головне, не забути в черзі на отримання місце зайняти...
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28.10.2022 13:20 Ответить
З такою подачею запиту вибачте, але донатити не буду. Волонтерство все більше перетворюється в якесь доїння без пояснень і звітів. Довіра там, де є конкретне пояснення де, звідки, куди і після закупівлі хочь якісь звіти або результати роботи. Все це в рамках дозволеного звичайно. Всі мої попередні масштабні донати за останні два місяці лишились без будь яких звітів і підтверджень. Тож переключаюсь на дрібніші збори по конкретним бригадам і довіреним людям. А оцей весь треш із супутниками, байрактарами, САУ, в дупу. Я не знаю куди йдуть мої гроші. Можете мене заспамити, видалити комент, назвати зрадо@обом. Мені всеодно. Написав що думаю.
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28.10.2022 13:38 Ответить
А може це розвідувальний космічний супутник 5-9 покоління "ГВОЗДИКОЮ" нарікли,щоб кацапів заплутати.
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28.10.2022 13:51 Ответить
Ой, щось воно пахне шахрайством...
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28.10.2022 14:08 Ответить
Более чем странное сообщение...
Купить сау можно ГДЕ???
Может это:

https://prom.ua/Sau-gvozdika.html Сау гвоздика в категории "Товары для детей" - Prom.ua

https://prom.ua › Sau-gvozdika

Боекомплект для гаубицы Д-30 и САУ ГВОЗДИКА. 1/35 SKIF MK503. На складе в г. Запорожье. Доставка по Украине. 209 грн. Купить ...

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https://bestmodels.ua › bronetehnika

САУ 2С1 "Гвоздика" ; Коробка, товщина, см: 5 ; Коробка, ширина, см: 33 ; Масштаб: 1/35 ; Виробник: Skif ; Рівень складності: легкий.

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28.10.2022 14:19 Ответить
Можливо і собі замахнутись та розпочати збір коштів хочаб на сонячну панель, пардон, протитанкова гармата "Рапіра". А, що починаються відключення світла, а так перезимую.
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28.10.2022 15:07 Ответить
 
 