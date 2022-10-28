Оккупационные власти объявили, что жители аннексированных территорий Запорожской области 30 октября автоматически станут гражданами России, - Федоров
Российские власти заявили, что все жители, оставшиеся на оккупированных территориях Запорожской области, с 30 октября автоматически становятся гражданами РФ.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Цель оккупантов традиционная - устрашение и принудительная мобилизация жителей. Им не удалось навязать рашистские паспорта - люди массово отказались брать в руки "волчьи билеты". Поэтому оккупанты прибегают к более примитивным методам: не спрашивая людей, автоматически подавляют их волю. Но любые указы, пропаганда и попытки рашистов ничтожны, как и они сами. И не имеют никаких юридических последствий", - рассказал Федоров.
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- У всьому світі громадянство отримують індивідуально та добровільно, а в Росії - насильно і натовпом!
В Україні цю назву колишньої держави перекреслювали і ставили штамп "Україна" і користувались цим паспортом, допоки не отримували український.
Тож, не далекий той день, коли мешканці вже мабудь колишньої рашистської пітьми носитимуть паспорти громадян з перекресленою назвою "рф"...
Орки зайшли в лютому в село Загальці біля Бородянки....підійшли до однієї хати,кажуть власникам: виселяйтесь,переписуйте на нас хату,тепер ми будем в ній жить....і де тепер тії орки?Херсонці чекають на звільнення від рашистів,вони не виїхали з різних причин.
В моїй громаді під Києвом виїхали майже всі мешканці на початку березня...але 20 стареньких людей таки залишилися....
(До речі - Декларацію про державний суверенітет Росія проголосила в червні 1992 року І як же я міг стать громадянином Росії в 1991 році коли юридично (як суверенна держава) Росія не існувала, а була РСФСР, яка свого власного громадянства не мала? )
Заможні країни громадянство не роздають.