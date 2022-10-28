Оккупационные власти объявили, что жители аннексированных территорий Запорожской области 30 октября автоматически станут гражданами России, - Федоров

Российские власти заявили, что все жители, оставшиеся на оккупированных территориях Запорожской области, с 30 октября автоматически становятся гражданами РФ.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Цель оккупантов традиционная - устрашение и принудительная мобилизация жителей. Им не удалось навязать рашистские паспорта - люди массово отказались брать в руки "волчьи билеты". Поэтому оккупанты прибегают к более примитивным методам: не спрашивая людей, автоматически подавляют их волю. Но любые указы, пропаганда и попытки рашистов ничтожны, как и они сами. И не имеют никаких юридических последствий", - рассказал Федоров.

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