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Новости Агрессия России против Украины
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гражданство (1268) оккупация (9990) Запорожская область (2830) Федоров Иван (459)

Оккупационные власти объявили, что жители аннексированных территорий Запорожской области 30 октября автоматически станут гражданами России, - Федоров

федоров

Российские власти заявили, что все жители, оставшиеся на оккупированных территориях Запорожской области, с 30 октября автоматически становятся гражданами РФ.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Цель оккупантов традиционная - устрашение и принудительная мобилизация жителей. Им не удалось навязать рашистские паспорта - люди массово отказались брать в руки "волчьи билеты". Поэтому оккупанты прибегают к более примитивным методам: не спрашивая людей, автоматически подавляют их волю. Но любые указы, пропаганда и попытки рашистов ничтожны, как и они сами. И не имеют никаких юридических последствий", - рассказал Федоров.

Читайте: Во время отступления оккупанты могут принять "непростые решения", а именно устроить теракт на ЗАЭС или подорвать жилые массивы, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+19
Кріпосне право по кацапські-дєрєвня с душами.Тільки Запоріжжя це вам не мокшандія болотна,тому кацапи можуть своє куряче "громадянство"засунути собі в одне місце
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28.10.2022 15:19
+15
...А Бєлгородської гр.України?
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28.10.2022 15:16
+14
Рабсейская федерация может лишь автоматически пойти на**й
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28.10.2022 15:25
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...А Бєлгородської гр.України?
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28.10.2022 15:16 Ответить
Нафіга вони нам?
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28.10.2022 15:36 Ответить
...для територій, а з громадянством - потім визнаємо НЕгромадянами (є така категорія у країн Балтії)
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28.10.2022 15:40 Ответить
Тобі територій мало, москалику?
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28.10.2022 15:42 Ответить
Брянськ, Белгород, Курск, Ворнеж, Ростоа та Кубань етнічні українські землі !!! їх треба забрати насад додому після позвалу паРаші ***** !!!
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28.10.2022 15:54 Ответить
Щасти тобі, імперець-кацап.
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28.10.2022 16:02 Ответить
Та ну їх нафіг! Там мізки промиті на покоління вперед! Хочете, хоб вони нам потім Януковичів обирали?
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28.10.2022 17:02 Ответить
в Белгороде разве выдают паспорта Украины? Можно шутить на эту тему, только как минимум 50% населения Украины уже пользуются паспортами рефии имея паспорт Украины . И это не смешно.
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28.10.2022 16:20 Ответить
Прям таки 50, может 95%, тебя ********** врать научил приписывать?
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28.10.2022 16:56 Ответить
- Куме! А в чому різниця між отриманням громадянства в Росії, та інших країнах світу?
- У всьому світі громадянство отримують індивідуально та добровільно, а в Росії - насильно і натовпом!
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28.10.2022 19:28 Ответить
асвабадители куевы
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28.10.2022 15:16 Ответить
Ага, завтра они вырыгнут, что жители Флориды автоматически станут гражданами лаптестана...
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28.10.2022 15:25 Ответить
Хрен вам.
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28.10.2022 15:18 Ответить
Кріпосне право по кацапські-дєрєвня с душами.Тільки Запоріжжя це вам не мокшандія болотна,тому кацапи можуть своє куряче "громадянство"засунути собі в одне місце
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28.10.2022 15:19 Ответить
Кацарылые заявления можно посылать сразу нах вместе с ними.
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28.10.2022 15:21 Ответить
Рабсейская федерация может лишь автоматически пойти на**й
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28.10.2022 15:25 Ответить
Абьявлялі би есчо,да боліт... самі знаєте,що...
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28.10.2022 15:32 Ответить
Після того, як розвалився совок, на його руїнах ще років з десять ходили паспорти громадянина ссср.
В Україні цю назву колишньої держави перекреслювали і ставили штамп "Україна" і користувались цим паспортом, допоки не отримували український.
Тож, не далекий той день, коли мешканці вже мабудь колишньої рашистської пітьми носитимуть паспорти громадян з перекресленою назвою "рф"...
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28.10.2022 15:35 Ответить
Мало що вони кажуть...
Орки зайшли в лютому в село Загальці біля Бородянки....підійшли до однієї хати,кажуть власникам: виселяйтесь,переписуйте на нас хату,тепер ми будем в ній жить....і де тепер тії орки?Херсонці чекають на звільнення від рашистів,вони не виїхали з різних причин.
В моїй громаді під Києвом виїхали майже всі мешканці на початку березня...але 20 стареньких людей таки залишилися....
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28.10.2022 15:39 Ответить
Человек стекломоя перепил, надо отнестись к его высеру с пониманием.
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28.10.2022 15:50 Ответить
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28.10.2022 15:53 Ответить
Ну эта Фигня уже ни в какие юридические ворота не лезет
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28.10.2022 16:00 Ответить
Так і не треба її туди пхати. Ця заява максимум потягне на розгляд психіатрів.
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28.10.2022 16:03 Ответить
Це для того, аби чоловіків "поставіть под ружьйо", а жінок з дітьми вивезти у московитські *****, бо за місяць чи раніше вони все одно полишать захоплені території.
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28.10.2022 16:04 Ответить
как в 90е, все кто находился на территории рф насильно огражданили .
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28.10.2022 16:09 Ответить
Не фантазуй! Я поїхав з Росії в грудні 92-го Ні про яке "громадянство" мова не йшла А в Україні ми з дружиною паспорти українські отримали тільки в кінці 95-го!
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28.10.2022 19:33 Ответить
в 1991 г после распада ссср все кто был зарегистрирован на той территории стали автоматически гражданами.
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28.10.2022 20:57 Ответить
Точно? А чому ж тоді від мене та дружини не вимагали виходу з громадянства Росії? Ми офіційно з"явилися на території України в січні 1993 року Жили за радянськими паспортами (точніше - дружина Я вже український паспорт відразу отримував) Дружина за ним влаштувалася на роботу За ним же стала на облік в медзакладі За ним же віддала одну дитину до школи а другу - до дитсадка Я ж з січня 1993 року був призначений на офіцерську посаду в ЗСУ І не було ніяких претензій стосовно громадянства! (А як я міг-би це зробить будучи громадянином Росії?) Штамп "Україна" в паспорт отримали тільки в кінці 1993 року
(До речі - Декларацію про державний суверенітет Росія проголосила в червні 1992 року І як же я міг стать громадянином Росії в 1991 році коли юридично (як суверенна держава) Росія не існувала, а була РСФСР, яка свого власного громадянства не мала? )
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28.10.2022 21:14 Ответить
кто уехал , того не огражданили, а кто там работал тот получил. Сейчас тоже не очень то и требуют выхода из гражданства рф. С 2014 имеющие паспорта Украины имеют и паспорт рф. Их просто трудно вычислить и они не признаются, что имеют.
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28.10.2022 21:26 Ответить
Тебе "виматюкать"? Як могла людина отримать громадянстяк во Російської федерації якщо в 91-му році не існувало юридично такого державного утворення "Російська федерація"? Була РСФСР, що не мала власного громадянства! Ти з ким сперечаєшся? Я курсову роботу в юракадемії писав з питань громадянства! Якраз в ті часи!
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28.10.2022 21:31 Ответить
Фашисти.
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28.10.2022 16:14 Ответить
Дали паспорт и винтовку и послали на убой.
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28.10.2022 16:57 Ответить
Роздача громадянства як фантиків - це ознака бананової держави.

Заможні країни громадянство не роздають.
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28.10.2022 17:19 Ответить
Даже Алоизович до такого не додумался,хотя и оккупировал 3/4 Европы,а ведь могли французы с датчанами, норвежцами,югославами,греками и пр. стать гражданами IIIРейха..У путлера и ко очередной заскок с"гражданством" под бурные аплодисменты россиянского сброда
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28.10.2022 19:49 Ответить
да цель их мобилизировать просто....
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28.10.2022 22:57 Ответить
 
 