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Тарифы на электроэнергию (2140) ДТЭК (502)

В ДТЭК готовят новые графики веерных отключений в Киеве - до 6 часов без света

світло

В ДТЭК пересмотрят графики веерных отключений электроэнергии для Киева. Продолжительность ограничений может возрасти до шести часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному в эфире телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, новые графики будут подготовлены в течение одного-двух дней.

"Они (графики, - ред.) не будут приятными. Сразу предупреждаю, потому что количество часов, в течение которых нужно будет оставаться без света, к сожалению, должно быть увеличено. Другого выхода сейчас до восстановления инфраструктуры нет. Точно, что больше 4 часа. До 6 часов будут ограничения", - сказал Сахарук.

Он отметил, что ДТЭК постараются делать так, чтобы чаще происходила ротация.

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"То есть, возможно, чаще выключались, но на меньший период времени. С этим есть также определенные технические сложности – в Киеве десятки тысяч домов и их выключить и включить назад тоже большая работа", – рассказал гендиректор компании.

Дмитрий Сахарук также объяснил, почему не во всех домах вымокают свет. По его словам, есть дома, в которых расположены объекты критической инфраструктуры. Потому отключать их от электроэнергии нельзя.

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"Они встроены прямо в дом. К примеру, связь, склад хранения вакцины, серверы провайдеров, другие элементы инфраструктуры - водоснабжение, теплоснабжение. Все дома выключить невозможно, потому что не будет связи, воды, тепла, не будет работать телевидение. Но уменьшить количество домов, которые остаются неприкосновенными, мы пытаемся", - отметил Дмитрий Сахарук.
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Топ комментарии
+30
Особенно много прое..бали с мая 2019 года по 24 февраля 2022 года.
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28.10.2022 16:53
+25
Лучше бы хоть одна власть озадачилась вопросом, что вообще такое этот "ДТЕК" и каким образом стратегические объекты попали в руки одного "бизнесмена" с весьма сомнительным прошлым.
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28.10.2022 16:42
+23
Сподобалося...

І не ропщіть!!!
ЗЄ ж не втік і страждає кожен день. От їсть у каміна канапе з чорною ікрою і страждає за кожного з вас.

А вам тільки трошки без грошей та світла потерпіти треба.
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28.10.2022 16:42
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Страница 2 из 2
Якщо немає окремої лінії електропередачі, то це не «критичний об'єкт інфраструктури», а фікція.

На проспекті Науки світло завжди є у будинку із Форою, АТБ, а ЕКО-маркет відключають. Також не відключають Науки 11 (там ЖЕК).
Також освітлюються від мережі вуличного освітлення бігборди реклами ти численні кіоски.
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28.10.2022 19:33 Ответить
Хватит брюзжать, раньше терпели и сейчас потерпите, устроили свару словно олигархи первый раз вас нагибают.
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28.10.2022 20:16 Ответить
6 часов? ЖК в Соломенском район, уже 12 часов без света.
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28.10.2022 21:06 Ответить
дебилы не справляются три фазы-ноль-нейтраль перекинуть по ВН
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28.10.2022 22:15 Ответить
Не триндіть, бо серце стане!
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28.10.2022 22:29 Ответить
Ви ще щось маєте щось проти Зе актора ? Посидіть в темряві, подумайте над своєю поведінкою 🤓
Памятаю як в карантин не можна було демонстрації проводити проти Зе, бо він дуже хвилювався за здоровля людей 😆
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28.10.2022 22:39 Ответить
Це виходить у бубочки будуть падати рейтинги, бо люди не будуть у прайм тайм дивитися єдиний гімномарафон. Тоді може запропонувати Zeкоманді, аби на стовпах розвішували радіо і люди слухали от советского інформбюро останні новини про досягнення найвеличнішого
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29.10.2022 10:03 Ответить
Звертаюсь до редакторів Цензор: поясніть читачам що таке "віялові відключення"? Може даже знаєте "автора" цьго дебільного виразу?
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29.10.2022 12:44 Ответить
Ві́ялове вимкнення, або віялові відключення (англ. Rolling blackout)
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29.10.2022 13:36 Ответить
В принципі всі неприємні наслідки можна звести до нуля просто використовуючи акумулятори, навіть на 7Ah + світлодіоди. Ціна питання 300 грн. Не розумію, чому 90% ларьочників біля метро торгують с кишеньковим ліхтариком і чому цілі райони без світла взагалі, все геть чорне.
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29.10.2022 14:40 Ответить
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