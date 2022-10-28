В ДТЭК готовят новые графики веерных отключений в Киеве - до 6 часов без света

В ДТЭК пересмотрят графики веерных отключений электроэнергии для Киева. Продолжительность ограничений может возрасти до шести часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному в эфире телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, новые графики будут подготовлены в течение одного-двух дней.

"Они (графики, - ред.) не будут приятными. Сразу предупреждаю, потому что количество часов, в течение которых нужно будет оставаться без света, к сожалению, должно быть увеличено. Другого выхода сейчас до восстановления инфраструктуры нет. Точно, что больше 4 часа. До 6 часов будут ограничения", - сказал Сахарук.

Он отметил, что ДТЭК постараются делать так, чтобы чаще происходила ротация.

Читайте: Компания "Укрэнерго" продолжила вводить экстренные отключения света в Киевской области (обновлено)

"То есть, возможно, чаще выключались, но на меньший период времени. С этим есть также определенные технические сложности – в Киеве десятки тысяч домов и их выключить и включить назад тоже большая работа", – рассказал гендиректор компании.

Дмитрий Сахарук также объяснил, почему не во всех домах вымокают свет. По его словам, есть дома, в которых расположены объекты критической инфраструктуры. Потому отключать их от электроэнергии нельзя.

Также читайте: Дефицит электроэнергии в Киеве может достигать 30%, отключения будут более массовыми

"Они встроены прямо в дом. К примеру, связь, склад хранения вакцины, серверы провайдеров, другие элементы инфраструктуры - водоснабжение, теплоснабжение. Все дома выключить невозможно, потому что не будет связи, воды, тепла, не будет работать телевидение. Но уменьшить количество домов, которые остаются неприкосновенными, мы пытаемся", - отметил Дмитрий Сахарук.