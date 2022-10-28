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Новости Война Мобилизация в РФ
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армия РФ (18042) путин (30484) Шойгу Сергей (708) мобилизация (2606)

Шойгу доложил Путину о мобилизации 300 тыс. человек, 82 тыс. мобилизованных уже отправлены на фронт

шойгу,путін

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о выполнении плана частичной мобилизации в 300 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Установленная вами задача - 300 000 человек - выполнена", - заявил Шойгу, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.

Министр отметил, что новых мер в рамках частичной мобилизации не планируется, военкоматы продолжат работу с добровольцами и контрактниками.

Шойгу также сообщил, что около 82 тысяч мобилизованных россиян уже отправлены в "зону проведения специальной военной операции".

Читайте также: Основное привлечение мобилизованных из РФ в зоне боевых действий ожидается ориентировочно через 1,5-2 недели, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+38
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28.10.2022 17:51
+36
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28.10.2022 17:55
+18
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28.10.2022 18:03
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28.10.2022 17:51 Ответить
Просит деньги на пакеты...
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28.10.2022 17:54 Ответить
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28.10.2022 17:55 Ответить
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28.10.2022 18:14 Ответить
Де ж їх усіх ховати?..
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28.10.2022 17:55 Ответить
Это на 40 дней активных боев. 500 жмуров и 1500 раненых в сутки.
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28.10.2022 17:56 Ответить
во дает 82 тыс это заполнить дыры тогда все те кто решили можем повторить в феврале уже выбыли по причине несовместимой с дальнейшему прохождению службы в урузге орде
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28.10.2022 17:56 Ответить
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28.10.2022 17:57 Ответить
то тому грьобані Макдаки у Києві врубили?
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28.10.2022 18:11 Ответить
а я знаю? ))) може й тому)))))
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28.10.2022 18:14 Ответить
якось співпадає стрьомно..бомбили, не було Маків - було ліпєстрічєство, не ******** (дяка ЗСУ) - але відкрили Маки - віялові відключення почались..але Кончі й бункеру вже начасі кабель відрізати
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28.10.2022 18:20 Ответить
кто знает - какой численностью свиноцабаки вторглись в Украину...?\приблизительно их было на границах 260 тыс...?\
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28.10.2022 17:59 Ответить
310 -350 с лугандой и дырой
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28.10.2022 18:02 Ответить
тогда получается что ЗСУ могилизировало уже каждую 6-ю свиноцабаку...!
и это не считая кому "шкуру" попортило...!)
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28.10.2022 18:08 Ответить
так воно е
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28.10.2022 18:14 Ответить
А скільки з тих 82тис вже повернулися домів і подарували рідним білу ладу?
Ну а скільки "загубилося" в Україні - дізнаємось, коли зможемо зважити всіх диких тварин
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28.10.2022 18:02 Ответить
і не тільки..пси, кішки, миші, їжаки...
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28.10.2022 18:12 Ответить
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28.10.2022 18:03 Ответить
Ну так если сепары не хотят, чтобы их женщин, девочек и мальчиков насиловали спидозные вагнеровцы, так пожалуйста, капельницы подключены, вводите нужные вещи и добивайте этих мразей. Можете набрать немного зараженной крови (как раз с тройной начинкой, вич, сифилис-зппп и гепатит), чтобы заразить здоровых.

Шокируют истории, как какой-то генерал с пистолетом угрожал мобилизованным, требуя от них подохнуть на передовой. Как можно с пистолетом угрожать людям с автоматом, пускай и старым и непристреляным, но на 20м это не важно?

8 лет до сепаров не может дойти, настолько же русне на них плевать. Для русни не существует народа, это азиатские тейпы, которые способны существовать как бригады организованной преступности и никак иначе. Русня даже своих земляков будет грабить и убивать, что говорить про вас. И уж вагнеру и кадыровцам на вас плевать, которые прямо заявили, что будут наступать на Москву и убивать там русаков, вы вообще просто кормовая база и испытательный полигон для слаживания, братания ради новых ОПГ и затем пушечного мяса при прорыве на Москву. Плешивый гэбнюк вас обманул, неужели до сих пор этого не поняли? Гэбнюк всегда врет, когда открывает рот. Гэбнюк хотел укрепить личную власть и передать ее сыну от кабыловой, но не вышло, теперь он спасает сам себя и всех сепаров на нож готов пустить, но ему это конечно не поможет, слишком много желающих урвать власть, которые от своего не откажутся. Сепары, вам последний шанс спасти свою жизнь: убейте кадыровцев, вагнер и нацистские батальоны добровольцев так называемых и заслужите себе помилование, если не совершали тяжких преступлений.
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28.10.2022 18:33 Ответить
Виборці кучми і януковича -- хіба ж ви не за це голосували? Нє?

Це ж було вже! ©
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28.10.2022 19:50 Ответить
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28.10.2022 20:25 Ответить
Богуслаев наводив російські ракети на місце розташування КОРДУ. Він винен у знищені свідків Бучі...
https://youtube.com/watch?v=TA_E6EXWTG0

Прі чьом тут Зеленський....
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28.10.2022 18:05 Ответить
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28.10.2022 18:10 Ответить
То есть 82 000 орков фактически не готовили, а оставшихся тоже не будут тренировать как положено 4 -6 месяцев. Этот весь набор попрет слушать хор александрова или увидеть сталина и печенегов вживую.
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28.10.2022 18:25 Ответить
А ******** с тывошаманом входят в это "числовыполненных" удобрений?...
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28.10.2022 18:27 Ответить
Я просто смеюсь как они показывают доклады Х..лу. Сидит какой то лось перед Пыней и друг другу читают с листка какую то х.ню. И это не только Оленевод, а еще куча таких же умников при должностях по любому поводу в телевизоре.
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28.10.2022 18:56 Ответить
Вы не понимаете - это ШАБЛОН. Потом на это видео можно наложить любой текст, в любое время и по любому случаю. Например, ***** сдохнет в октябре, в феврале можно показать населению это видео и сказать, что в феврале ***** с Шойгой обсудили успешную уборку снега на фронте и т.п.
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28.10.2022 19:20 Ответить
Про дві вже п@ здить, вони вже гніють
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28.10.2022 19:00 Ответить
где же вы их всех хоронить то будете?
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28.10.2022 19:26 Ответить
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28.10.2022 19:48 Ответить
Пусть берут автоматы и уходят на фронт,
а у нашей палаты золотой генофонд.

(С) не мой, откуда не помню.
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28.10.2022 20:04 Ответить
82 тис. мобілізованих вже відправлено на фронт
а скількі з них вже повернулись назад?
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28.10.2022 20:46 Ответить
Понты мавзолейные.,,это круче чем туфта Сралина 22 июня 1941 года...🤣🤣🤣
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28.10.2022 20:52 Ответить
Хаха, і скільки буде таких мобілізацій?
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28.10.2022 21:04 Ответить
Якщо по триста тисяч - то 145 000 000 ділимо на 300 000 і отримуємо 483 часткові могилізації
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28.10.2022 22:55 Ответить
Это вместе с инвалидами-колясочниками и младшими группами детсадов.
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29.10.2022 00:39 Ответить
Так, якщо треба буде - здохнуть всі
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29.10.2022 00:44 Ответить
Проработать вопрос предоставления политического убежища в странах ЕС и США для добровольно сдавшихся чмобов после войны. В таком случае в наш плен выстроится очередь.
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28.10.2022 21:05 Ответить


28-10-2022 (18:52)

На тренировочном полигоне в Крыму погибла глава местного отделения агентства "Россия сегодня"update: 28-10-2022 (19:31)

В аннексированном Крыму на одном из учебно-тренировочных полигонов в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой погибла глава местного подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева. Об этом https://ria.ru/20221028/babaeva-1827609452.html пишет РИА "Новости".

"Света, неугомонная Света - профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…" - заявил гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

Светлана Бабаева в начале карьеры работала в газетах "Московские новости" и "Известия". Два года была руководителем представительства РИА "Новости" в Великобритании, а затем занимала аналогичную должность в США. С 2013 по 2016 год Светлана была главредом "Газеты.ру".

"С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе", - отметили в РИА "Новости".
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28.10.2022 21:09 Ответить
Зачем так многа букав, можно было написать в четырех словах - сдохла очередная руzкая шалава.
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28.10.2022 21:20 Ответить
@

"Шальные пули" на дорогах и недопалки, кинуті дураками - це відвічні проблеми загадкової рашистської душі.

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28.10.2022 23:34 Ответить
Шальна куля? В Криму? Цікаво. Наводить на деякі думки.
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29.10.2022 07:07 Ответить
Ага....решта 218 тисяч чмобіків різними варіантами здриснули?
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28.10.2022 22:16 Ответить
Хоч убий не розумію, що повинно творитись в мозгах у ватніка, що він йде на вірну смерть, бо так хоче поєхавший кремльовський маньяк
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28.10.2022 22:51 Ответить
проще было бы их прямо в Москве расстрелять. а так топливо потратят, технику испоганят, репарации увеличат ...
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28.10.2022 23:37 Ответить
а пам'ятаєте, панове, як ще 10 мiсяцiв тому одна мавпа серед слуг говорила -

"Большинство, увидев, что три, четыре, пять "точных дат" уже прошли, поняли, что это просто устрашение и попытка сеять панику. Я не знаю реальных причин, почему США так поступают, но это точно работает не в пользу экономики Украины. Мы общаемся по дипломатическим каналам. Господин Кулеба как министр иностранных дел неоднократно поднимает этот вопрос, потому что это не по-дружески. Я о США и других странах, которые пытаются сеять панику".

https://i.lb.ua/087/13/61f3bef570b6e.jpeg

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29.10.2022 03:46 Ответить
 
 