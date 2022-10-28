Шойгу доложил Путину о мобилизации 300 тыс. человек, 82 тыс. мобилизованных уже отправлены на фронт

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о выполнении плана частичной мобилизации в 300 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Установленная вами задача - 300 000 человек - выполнена", - заявил Шойгу, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.

Министр отметил, что новых мер в рамках частичной мобилизации не планируется, военкоматы продолжат работу с добровольцами и контрактниками.

Шойгу также сообщил, что около 82 тысяч мобилизованных россиян уже отправлены в "зону проведения специальной военной операции".

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