Паспорта граждан Украины, срок действия которых истек в период военного положения, остаются в силе, - правительство

Паспорта граждан Украины, срок действия которых истек в период военного положения, остаются в силе, обменять их нужно в течение 30 дней с момента прекращения или отмены военного положения в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на решение правительства.

"Паспорта граждан Украины в форме карты, сроки действия которых истекли во время войны, и паспорта образца 1994 года, в которые не вклеены фотографии при достижении 25- или 45-летнего возраста (если срок вклеивания фотографии наступил в период действия военного положения), являются документами, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины", - сообщила пресс-служба министерства.

Владельцы таких документов обязаны их обменять в течение 30 дней с момента прекращения или отмены военного положения в Украине.

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