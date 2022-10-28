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Паспорта граждан Украины, срок действия которых истек в период военного положения, остаются в силе, - правительство

паспорт

Паспорта граждан Украины, срок действия которых истек в период военного положения, остаются в силе, обменять их нужно в течение 30 дней с момента прекращения или отмены военного положения в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на решение правительства.

"Паспорта граждан Украины в форме карты, сроки действия которых истекли во время войны, и паспорта образца 1994 года, в которые не вклеены фотографии при достижении 25- или 45-летнего возраста (если срок вклеивания фотографии наступил в период действия военного положения), являются документами, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины", - сообщила пресс-служба министерства.

Владельцы таких документов обязаны их обменять в течение 30 дней с момента прекращения или отмены военного положения в Украине.

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Паспорт має термін дії?
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28.10.2022 18:23 Ответить
Мабуть, вони мали на увазі зміну пластику через зміну фото. Там, здається, частіше те робиться, ніж в паперовому.
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28.10.2022 18:27 Ответить
Я отримував новий паспорт в 98 році і він досі дійсний.
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28.10.2022 18:43 Ответить
Имеется ввиду загран со сроками действия и те гражданские, куда не вклеено фото.
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28.10.2022 20:41 Ответить
а паспорти многострадальних житєлєй Данбасса і Крима,теж?
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28.10.2022 18:25 Ответить
А мнагастрадальнім абітатєлям бімбасссса і каріма будут відаваццца карточки рабов і жєтоні па ціпу сабачьих,- свінасабакі дальжні знать свайо мєста 🤔🧐😁 А як ще можна чинити з любителями рюзьгава мьїра, зі скотиняками по скотинячому
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28.10.2022 19:34 Ответить
у них два паспорта с 2014 г
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28.10.2022 21:07 Ответить
банкам це поясніть
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28.10.2022 21:43 Ответить
 
 